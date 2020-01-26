Величественное дерби стало ещё важнее

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» готовит к битве «Ромы» и «Лацио», которые привычно мечтают навредить друг другу.

В сезоне 2014/15 «Рома» финишировала на втором месте, «Лацио» - на третьем. Разница была в один пункт, так что именно победа «волков» над «орлами» принесла прямую путевку в ЛЧ , а «Лацио» ждала квалификация.

«Орлы» проиграли «Байеру» – в группе не сыграли, а «волки» вышли в плей-офф. В полуфинале окажутся через три сезона, но с 2015 года «Рома» лишь раз выпала из топ-4, а «Лацио» ни разу в зону ЛЧ не попал.

В этом сезоне «волки» навязали борьбу дико результативной «Аталанте», могут занять четвертое место, а вот у «Лацио» удачная серия в Серии А – клубный рекорд, 11 побед подряд, и после осечки «Интера» подопечные Индзаги могут обойти команду Конте в таблице.

Но только если обыграют «Рому» сегодня, что сделать, конечно же, непросто, ведь у Фонсеки интересная, хотя и нестабильная команда. Плюс «Лацио» в кубковом поединке против «Наполи» сыграл не лучшим образом и покинул турнир, который в прошлом году выиграл.

Зато у «орлов» отличный настрой на Серию А. Впрочем, «Рома» прекрасно осведомлена о серии соседа и для фанатов «волков» крайне важным будет результат именно дерби – самого принципиального за много лет, ведь снова речь о соседях в турнирной таблице.

И поклонникам «Лацио» три очка сегодня крайне важны – в первый раз с 2012 года у «орлов» появился шанс финишировать в таблице Серии А выше, чем «Рома». У величественного дерби снова, кроме привычных смыслов, есть новый мотив – «орлы» мечтают улучшить рекорд клуба, а «волки» будут им активно мешать.

Тактика и кадровые моменты

У «Лацио» никто из основных не вылетел, поэтому Индзаги может не переживать. Симоне, в отличие от коллеги Фонсеки, играет в три центральных, поэтому Стракошу будут защищать, насколько хватит квалификации, Фелипе, Ачерби и Раду.

В центре поля - Милинкович-Савич, Лейва и Альберто, разноплановый и хороший треугольник, на краях латерали – Лаццари и Лулич. Даже Хоакин Корреа полностью восстановился и должен вернуться в атаку, где составит пару с лучшим снайпером Серии А и топ-5 – Иммобиле.

Чиро наколотил 23 гола в 19 играх, опытный итальянский нападающий в чудесной форме. У «Лацио» все главные звезды могут выйти, а у «Ромы» в лазарете Дзаньоло, Дзаппакоста, Фабио, Сантон, Диавара, Мхитарян, Пасторе и Перотти – семь человек, и только двое последних вот-вот вернутся.

Бедняга Дзаньоло порвал «кресты» в матче против «Ювентуса», скорее всего, пропустит Евро-2020. И Диавара будет не хватать - «Лацио» не занимать уверенности в играх Серии А, так что «волкам» для начала важно зацементировать опорную зону. Кристанте и Верету могут стать слабыми звеньями в составе формальных хозяев.

Зато есть Пеллегрини, Юндер и Клюйверт – самая вероятная группа поддержки Джеко, и в обороне собрались довольно опытные люди. Пау Лопес отражает 70 % ударов в створ ворот «Ромы», и хотя Стракоша еще круче – берет 75 % попыток, оба голкипера хороши, ведь лучший результат сезона – 77 %.

По пропущенным «волки» отстают всего на четыре гола. Манчини и Смоллинг, конечно, не защитники мечты, но вместе со Спинаццолой и Коларовым стараются, чтобы у Лопеса было меньше работы. Только у «Интера» и «Аталанты» меньше допущенных ударов в створ их ворот, чем у римских клубов, а «Рома» отстает всего на два выстрела.

Конечно же, победная серия позволила «Лацио» оторваться в таблице, но их соседи лучше, чем можно подумать, смотря на поражения от клубов из Турина – дважды уступили «Ювентусу» (в Кубке и чемпионате) и разок «Торино» уже в 2020-м. Жаль, что у Фонсеки нет возможности выпустить Диавара и Дзаньоло, но у «Ромы» для достойной игры футболистов хватает, и схему давно выбрали – «4-2-3-1».

Ориентировочные составы

«Рома» (4-2-3-1): Лопес – Спинаццола, Манчини, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Верету – Юндер, Пеллегрини, Клюйверт – Джеко.

«Лацио» (3-5-2): Стракоша – Фелипе, Ачерби, Раду – Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич – Корреа, Иммобиле.

Интересные факты накануне матча

- поскольку всегда играют на «Олимпико», то вряд ли стоит разделять матчи на домашние и гостевые. В 5 последних играх увидели 2 мировые, 2 победы «Ромы» и один успех «Лацио» - разгром соседа 3:0 в марте прошлого года. «Волки» точно не самый удобный соперник для «орлов», что легко объяснимо;

- по ряду определяющих показателей «Рома» не уступает «Лацио» - выше по качеству созданных моментов, не сильно ниже по опасности допущенных. Но у «орлов» обычно есть воля к победе и реализация – вырывают три очка, когда соседи параллельно их отдают;

- у «Лацио» 23 мяча из 46 на счету Иммобиле, а еще 5 голов Чиро создал с помощью ассистов, 61 % точных ударов на совести одного человека. У «Ромы» расклад другой – Джеко забил 8 раз, отдал 3 ассиста, и это «всего» 30 % голов команды;

- за двадцать лет в римском дерби показано 24 красных карточки. Разумеется, это самое «кровавое» противостояние в элитных лигах. Причем на поле у двух команд есть люди, которые могут не сдержаться;

- в чем принципиальная разница между соседями? «Рома» по неумению забивать из ничего куда ближе к «Ювентусу» - у чемпиона лишь на два гола больше, а «Лацио» сыграл на один поединок меньше, но оторвался от «волков» на девять голов - эффективные;

- у «Лацио» серия из 11 побед, и понятно, что не только благодаря личному вкладу Иммобиле. Тем более что у Чиро часть мячей – с пенальти. У испанца Луиса Альберто 11 ассистов и 3 гола, тоже важен. А у «Ромы» есть Пеллегрини – 7 ассистов, лучший результат команды;

- если уж весь футбольный мир в курсе, что «Лацио» выиграл 11 матчей в Серии А подряд, а это клубный рекорд, то логично посмотреть на одиннадцать матчей «Ромы», чтобы сравнить подход, форму и уверенность в себе. «Волки» на таком отрезке выиграли 7 матчей, сыграли всего одну ничью (с «Интером») и трижды уступили (два раза в новом году). Не так плоха «Рома», как последние результаты команды Фонсеки.

Прогноз «Соккер.ру»: ставки на результат в таких матчах опасны, ведь «Рома» сделает все, чтобы прервать победную серию «Лацио», а «орлы» после осечки с «Наполи» в Кубке могут осторожничать.

Впрочем, в римском дерби хватает искры, чтобы зажечь пламя, а также красных карточек и голов. Если отталкиваться от результатов, то понятно, что «Лацио» себя понимает лучше, а у «Ромы» и кадровые потери, и моральный урон после поражений.

В таком случае можно ставить, что «Лацио» не проиграет, но если выиграет, то не очень крупно – 2:1, например. Ведь для «Ромы» сегодня самый яркий шанс обозначить, что не отстают именно по качеству футбола так сильно, как можно было подумать после игр против «Ювентуса».

Непросто давать прогноз, поскольку впервые с 2015 года «Лацио» и «Рома» - соседи в таблице, и хотя «орлы» выше и справедливо стали любимчиками экспертов по Серии А – даже «Ювентус» хуже работает «от себя», учтите, что «волки» пока не раскрыли потенциал, в отличие от соседа.

Важнейший матч, интересные команды – не пропустите в 20:00 по московскому времени главное дерби тура в Серии А.