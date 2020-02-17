«Боруссия» Дортмунд – ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Боруссия» Дортмунд и ПСЖ будут определять сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Представляем вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для этого поединка.
«Боруссия» Дортмунд
Команда Люсьена Фавра успешно прошла групповую стадию Лиги Чемпионов. «Шмели» не навязали борьбу «Барселоне» за первую строчку, но сумели опередить «Интер» и «Славию», финишировав вторыми.
После зимней паузы «Боруссия» взялась регулярно побеждать в Бундеслиге, но оступилась в гостевом матче с «Байером» (3:4). В минувшую пятницу дортмундский клуб разгромил дома «Айнтрахт», а новичок команды Эрлих Холланд забил 8 голов в 5 матчах.
ПСЖ
Париж без проблем прошел групповой раунд, выиграв борьбу у «Реала» за первую строчку квартета. Подопечные Томаса Тухеля не испытывали проблем в матчах с «Галатасараем» и «Брюгге», набрав 16 очков в 6 поединках.
В чемпионате Франции ПСЖ уверенно лидирует, опережая «Марсель» на 10 очков. Перед вылетом в Дортмунд, французский гигант расписал мировую с «Амьеном» в результативном матче (4:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» - 2.840
- Ничья – 3.870
- Победит ПСЖ – 2.300
Статистика
- «Боруссия» выиграла 3 последних домашних матча с общим счетом 14:1.
- В двух очных встречах соперников, которые состоялись в 2010 году, фиксировался ничейный результат – 1:1 и 0:0).
- В 3 последних матчах «Боруссии» в Лиге Чемпионов проходила ставка на ТБ(2,5).
Прогноз
В данной паре явным фаворитом является чемпион Франции. Чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за выход в четвертьфинал турнира, «Шмелям» необходимо успешно сыграть в домашнем поединке.
Наличие проблем в защите ПСЖ наглядно подчеркнул скромный «Амьен». Учитывая то, как сейчас играет атака «Шмелей», уйти от поражения в Дортмунде им вполне по силам. Букмекерская компания Pinnacle предлагает за ставку 1Х выгодный коэффициент 1.67.