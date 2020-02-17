«Боруссия» Дортмунд – ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:07

«Боруссия» Дортмунд и ПСЖ будут определять сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Представляем вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для этого поединка.

«Боруссия» Дортмунд

Команда Люсьена Фавра успешно прошла групповую стадию Лиги Чемпионов. «Шмели» не навязали борьбу «Барселоне» за первую строчку, но сумели опередить «Интер» и «Славию», финишировав вторыми.

После зимней паузы «Боруссия» взялась регулярно побеждать в Бундеслиге, но оступилась в гостевом матче с «Байером» (3:4). В минувшую пятницу дортмундский клуб разгромил дома «Айнтрахт», а новичок команды Эрлих Холланд забил 8 голов в 5 матчах.

ПСЖ

Париж без проблем прошел групповой раунд, выиграв борьбу у «Реала» за первую строчку квартета. Подопечные Томаса Тухеля не испытывали проблем в матчах с «Галатасараем» и «Брюгге», набрав 16 очков в 6 поединках.

В чемпионате Франции ПСЖ уверенно лидирует, опережая «Марсель» на 10 очков. Перед вылетом в Дортмунд, французский гигант расписал мировую с «Амьеном» в результативном матче (4:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» - 2.840

Ничья – 3.870

Победит ПСЖ – 2.300

Статистика

«Боруссия» выиграла 3 последних домашних матча с общим счетом 14:1.

В двух очных встречах соперников, которые состоялись в 2010 году, фиксировался ничейный результат – 1:1 и 0:0).

В 3 последних матчах «Боруссии» в Лиге Чемпионов проходила ставка на ТБ (2,5).

Прогноз

В данной паре явным фаворитом является чемпион Франции. Чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за выход в четвертьфинал турнира, «Шмелям» необходимо успешно сыграть в домашнем поединке.