Битва за четвёрку

1582320034

сегодня, 00:20

В предстоящем туре чемпионата Англии очень выделяется матч между «Челси» и «Тоттенхэмом». «Соккер.ру» - о едва ли не ключевом матче за попадание в зону Лиги чемпионов.

Санкции в отношении «Манчестер Сити» внесли больше неразберихи в борьбу за места в Лиге чемпионов в чемпионате Англии. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что отстраненный от еврокубков «Манчестер Сити» «подарит» свое место от Англии пятому клубу АПЛ . В этом свете у «Челси» и «Тоттенхэма» больше поводов, чтобы расслабиться. Однако слишком большая расслабленность может выйти боком. Не только из-за безусловной напряженности противостояний в Англии, но и из-за плотности в этой части турнирной таблицы.

«Челси» на данный момент занимает четвертое место, однако растерял свой значительный очковый перевес и опережает «Тоттенхэм» только на одно очко. Сами «шпоры» не слишком далеко оторвались от преследователей, среди которых «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» - они получили дополнительную мотивацию, узнав о том, что «Манчестер Сити» будет дисквалифицирован. Так что неудачник в противостоянии «Челси» и «Тоттенхэма» может не просто осложнить попадание в четверку, но и из пятерки рискует выпасть, а следовательно, даже из гипотетической зоны Лиги чемпионов.

Текущая форма

«Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуриньо нередко критиковался как раз за неспособность догнать первую четверку, а точнее, именно «Челси», который отстал от остальных членов зоны Лиги чемпионов. Однако «Челси» хорошо сыграл в поддавки со «шпорами» в последние недели и растерял массу очков. «Синие» не могут победить на протяжении четырех туров. Было поражение от «Ньюкасла» (0:1), ничьи с «Арсеналом» (2:2) и «Лестером» (2:2), поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2). Серию разбавила игра в Кубке Англии – «Челси» одержал победу над «Халл Сити» (2:1).

Однако игра команды Фрэнка Лэмпарда оставляет вопросы и подчеркивает, что все-таки команда еще недостаточно зрелая и подверженная перепадам. У «шпор» те же самые перепады скорее обусловлены плотностью календаря и общим становлением игры, поскольку Жозе Моуриньо еще не до конца определился с манерой игры команды. Плюс многочисленные потери в составе. В чемпионате Англии у «Тоттенхэма» как раз серия из четырех матчей без поражений: после ничьей с «Уотфордом» (0:0) были победы над «Норвичем» (2:1), «Манчестер Сити» (2:0) и «Астон Виллой» (3:2). Параллельно пришлось проводить переигровку с «Саутгемптоном» в Кубке Англии – с победным исходом – 3:2.

А на неделе «шпоры» провели матч в Лиге чемпионов с «Лейпцигом» на своем поле и проиграли со счетом 0:1, хотя могли уступить даже крупнее. Налицо большие проблемы со свежестью и формой, точнее, с ее синхронизацией. Плотный график в который раз вызывает вопросы у Моуриньо, даже его раздражение, к которому многие привыкли, но он всегда находит поводы его возрождать. После поражения от «Лейпцига» он не забыл упрекнуть и телевещателей, которые выбрали матч «шпор» с «Челси» для трансляции в самом раннем слоте в субботу, тем самым сократив время отдыха для «Тоттенхэма» после игры с «синими».

«Пока игроки „Челси“ пьют газированные напитки, смотря футбол, мы играем, - сказал Моуриньо. – А потом нам играть в обед в субботу. Хороший выбор, молодцы».

История отношений

«Челси» и «Тоттенхэм» провели между собой 165 матчей. У «Челси» ощутимо больше побед – 71 раз выиграли «синие», на счету «Тоттенхэма» есть 54 победы, а 40 матчей завершились вничью. Но гораздо интереснее, конечно, последние матчи между командами – они более показательны. И в первом круге нынешнего чемпионата Англии «Челси» одолел «Тоттенхэм», которым уже руководил Моуриньо. Португалец уступил бывшему клубу со счетом 0:2 – дубль там оформил Виллиан. Предыдущие два матча также завершились победами «Челси», так что у «Тоттенхэма» в некотором роде есть комплекс «синих». Но той серии из трех побед «Челси» предшествовали три подряд победы «Тоттенхэма». Так что не все столь однозначно. Причем «синие» не проигрывали на своем поле «Тоттенхэму» в 24 из последних 25 матчей во всех турнирах. И «синие» забивали не менее двух мячей в девяти из десяти крайних матчей на своем поле в матчах со «шпорами». Но любопытно, что «Челси» в трех последних встречах Премьер-Лиги пропускал минимум два мяча, а «Тоттенхэм» забивал минимум два мяча на том же отрезке.

Ориентировочный состав «Челси»: Кабальеро, Джеймс, Зума, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Батшуайи, Виллиан.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма»: Льорис, Танганга, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье, Ндомбеле, Уинкс, Ло Сельсо, Бергвейн, Моура.

Безусловно, в глаза бросаются потери «Тоттенхэма»: Харри Кейн и Сон Хын Мин, которые оказались в лазарете вместе с Мусса Сиссоко. Этому была посвящена отдельная часть пресс-конференции Моуриньо, который очень переживает по поводу потерь.

«Без Кейна и/или Сона „Тоттенхэм“ не может выиграть ни одного матча с 2014 года. Это многое значит. Сон и Кейн забивают большую часть голов команды. Это особенно негативный сезон в данном плане, потому что мы очень долго будем играть без них. Если попадем в четверку лучших, это будет чем-то невероятным. Мы должны отдать все, что имеем. Матч с „Челси“ не будет для меня особенным. Просто очередная игра. Потому что я профессионал и на 200 процентов думаю только о своем клубе».

Что касается потерь «Челси», то ключевой из них является травма Н’Голо Канте. Также проблемы со здоровьем были у Каллума Хадсон-Одои, Тэмми Абрахама, Кристиана Пулишича и Андреаса Кристенсена. Кто-то из них сыграть сможет, вероятно, потому что вылет всех станет критичным и для «Челси». Но не таким, как отсутствие Кейна и Сона для «Тоттенхэма», который впервые за пять лет попробует победить без кого-то из них.