Мужик сказал – мужик сделал

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вчера, 17:44

«Соккер.ру» — о «Бетисе», обесценившем победу «Реала» в «Эль Класико».

После того как «Реал» обыграл «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу», многим показалось, что исход чемпионской гонки в Испании предрешён. Вырвавшийся вперёд «королевский клуб» тут же допустил осечку в Севилье, проиграв «Бетису». А «Барселона», накануне обыгравшая «Реал Сосьедад», снова красуется на первом месте.

Но этот рассказ не про «Реал», не про «Барселону» и не про интригу борьбы за титул чемпиона Испании. Поговорим о «Бетисе», у которого в этой игре может оказаться золотая фишка. В играх с андалусийцами «Реал» потерял пять очков. Так может выработаться аллергия на зелёный цвет.

Накануне матча главный тренер «Бетиса» Хоан Франсеск Феррер или просто Руби заявил: «Вот увидите, мы создадим „Реалу“ немало проблем». Кто-то воспринял слова тренера «зелёных» как бахвальство. Говорили, что «сливочные» проглотят южан и не поперхнутся. Другие увидели в словах традиционную для каталонцев, а Руби – каталонец, неприязнь к мадридскому клубу. Хотя ранее Руби ничего такого крамольного не произносил. Третьи вспомнили, что в первом круге на «Сантьяго Бернабеу» хозяева поля вынуждены были довольствоваться нулевой ничьей. Но тот осенний «Реал» – не чета нынешнему.

Но Руби не хвалился. Он действительно знал, как доставить столичным гостям проблемы и доставил. Не обманул. «Королевский клуб» покинул «Бенито Вильямарин» побитым и грустным. Ещё и Тибо Куртуа получил травму паха. Самому «Бетису» с этого прока немного. «Зелёные» далеки и от зоны вылета, и от попадания в Лигу Европы. Но сам факт уверенной победы над лидером и возможность влиять на ход чемпионата дорогого стоят. И для клуба, и для тренера.

Плохо сыграл «Реал»? Да, плохо. Но это ведь «Бетис» навязал гостям свою игру, заставив их ошибаться в самых простых ситуациях. Более того, бросились в глаза смелость, уверенность в себе хозяев поля. И эта дерзость и стала тем камнем преткновения, на который наткнулся «Реал». Не разрешили «зелёные» сыграть «королевскому клубу» в свою силу. И по праву победили.

В октябре Руби виделся одним из первых кандидатов на увольнение, настолько тяжело шли у него дела в новом клубе. Присутствовало ощущение, что в Севилье не угадали с выбором тренера. Но «зелёные» обыграли «Сельту», потом выстояли в Мадриде, и тема отставки Руби утратила актуальность. Напротив, руководство клуба готово ждать от нового наставника результата. Пусть даже в жертву принесён сезон.

Потенциал у «Бетиса» есть, и он немалый. «Зелёные» обладают хорошим подбором игроков. Чемпион мира Набиль Фекир, Кристиан Тельо, Марк Бартра, Серхио Каналес, Борха Иглесиас, Аисса Манди, Лорен, Андрес Гуардадо, Хави Гарсия, Альфонсо Педраса. Впору хоть весь состав перечислять, включая травмированного чемпиона Европы Вильяма Карвалью. Вечно молодой Хоакин, проводящий чудесный сезон. В январе к ним добавились Карлос Аленья, которому надоело ждать у моря погоды в родной «Барселоне», и аргентинец Гвидо Родригес. Надёжным вратарём оказался Хоэль Роблес, потерявший уйму времени в «Эвертоне». Не верите? Спросите у футболистов «Реала», которые смогли пробить этого гиганта только с пенальти. Есть игроки на «Бенито Вильямарин», есть. Но в сильную команду они пока не сложились. У Руби только-только начало что-то получаться. Не факт, что получится, но контуры видны. И не факт, что дадут доработать. Но матч с «Реалом», в котором Руби переиграл Зинедина Зидана, заметно повысит иммунитет тренера. Равно как и итоговое место в десятке, куда стремится «Бетис». Всё остальное – в следующем сезоне.

При всём выборе сильных игроков в составе андалусийцев выделяются два лидера. Первый – Хоакин Санчес. Хоакину в этом году исполнится тридцать девять. Но он быстр, нацелен на ворота и вовсе не производит впечатление доигрывающего футболиста. Хоакин не всегда выдерживает на поле все девяносто минут, обычно проводит 60-70, примерно треть встречи. Но за это отведенное время он так задёргает своих оппонентов, что вышедшему на поле свежему сменщику становится куда проще убегать к чужим воротам.

Второй лидер — Набиль Фекир, который сначала задавал себе вопросы «куда я попал и что я тут делаю», постепенно освоился в команде и показывает игру, достойную чемпиона мира. О французском полузащитнике снова вспомнили в «Ливерпуле» и «Арсенале», но руководство «Бетиса» твёрдо намерено сохранить Набиля у себя. Поэтому летом ему будет предложено переписать контракт на улучшенных условиях. Но в Севилье понимают, что держать такого игрока у себя и бороться за попадание в десятку – всё равно что забивать гвозди микроскопом. «Бетис» твёрдо намерен подняться высоко. Чем он хуже «Хетафе»? Да ничем. Да и «Севилья» недалеко ушла, можно догнать.

Но в «Бетисе» задумались об ещё одной трансферной бомбе. Как говорится, «Ляказетт без Фекира – деньги на ветер». Поэтому главной мишенью летом должен стать нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт. Возрождение ударной связки «Лиона» было б сильным ходом, но, сами понимаете, выдернуть француза из Лондона будет нелегко. Если «Бетис» окажется ниже десятого места, то о Ляказетте можно и не мечтать. Поэтому «зелёным» необходимо постараться на финише, чтобы победа над «Реалом» не осталась единственным приятным воспоминанием о сезоне.