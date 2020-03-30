Футбол после коронавируса. 7 пророчеств «Соккер.ру»

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сегодня, 19:08

Сейчас всем тяжело, но однажды все вернется на круги своя. Впрочем, круги эти уже не будут прежними.

Пандемия коронавируса закончится, но ее последствия человечество будет ощущать еще несколько лет. Футбол тоже ждут перемены, коих не избежать. Заглянем в недалекое будущее и попытаемся уяснить, в чем конкретно они будут состоять.

1. Футбольный рынок «схлопнется»

Здесь даже не нужно быть футурологом, достаточно на примитивном уровне понимать механизмы экономики и финансов. Футбол должен постоянно получать финансовую подпитку, чтобы нормально функционировать, соревновательная пауза — это вынужденная голодовка, которая истощает футбольные клубы, продолжающие выполнять контрактные обязательства перед футболистами. При этом глупо рассчитывать на суперкомпенсацию этих потерь, когда ограничения будут сняты.

«Недоедание» продолжится, ведь конечные потребители — люди, тоже не сыром в масле купаются во время пандемии. Многие потеряют работу и сбережения, другие — здоровье, третьи, перераспределив приоритеты, вычеркнут футбол из своей жизни или, по крайней мере, отдалятся от него. Происходящее сейчас — это ведь не просто пауза, это перезагрузка, последствия которой непредсказуемы. Чтобы быть успешным, шоу должно продолжаться и продолжаться, а такой возможности сейчас категорически нет, новый же запуск будет тяжелым, заржавевший механизм придется раскручивать слезами, потом и кровью.

Так как конечный потребитель обеднеет, футбольные клубы и организации вынуждены будут снизить цены на услуги: речь и о билетах, и о ТВ-правах, и о мерче. Футбол должен умерить аппетит, чтобы не стать развлечением для элиты, снижение валового заработка приведет к тому, что футболисты и тренеры станут зарабатывать меньше, трансферный рынок тоже подстроится под реальность. Международный центр спортивных исследований ( CIES ) прогнозирует обвал стоимости футболистов в среднем на 28%, при этом возрастные, редко играющие, подверженные травмам игроки, потеряют до 50-60% стоимости.

2. Составы команд станут компактнее

Клубам придется экономить. Так или иначе. Экономия может быть двух видов — качественной и количественной. Думаю, многие команды, в первую очередь гранды, постараются сохранить пиковые мощности, пожертвовав запасами прочности, до которых часто не доходит очередь. Посмотрите, сколько сильных футболистов с серьезными зарплатами восседают на скамейках, чтобы играть эпизодические роли.

В первые месяцы или даже годы после перезагрузки футбольного мира содержание вторых и третьих составов станет неадекватной роскошью даже для топ-клубов. Успеха добьются тренеры, которые не приучены к масштабной ротации и привыкли играть, используя узкую обойму футболистов. Вместо сегодняшних 25 игроков в первой команде, клубы станут содержать по 18-20 футболистов, дополняя их талантливой молодежью из недр академий.

3. Станет больше интересных команд и выше конкуренция в лигах

Из крутых футболистов, которые сейчас сидят на скамейках топ-клубов, можно составить несколько симпатичных команд, а если мы прогнозируем количественное сокращение резервов, то освободившимся парням придется искать работу в других клубах. Принцип распределения игроков по командам станет иным, футболист играющий одержит разгромную победу над футболистом сидящем на нынешнем отрезке истории, потому что клубы будут брать тех, кто реально нужен, а не делать трансферы «от жира», «на всякий случай» и «лишь бы не досталось врагу». Рассчитываю на позитивный эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективах: уйдут перекосы, когда резервы грандов сильнее основных составов половины команд в их лигах, конкуренция среди футболистов тоже вырастет, ведь многих эта волна выбросит в низшие дивизионы, зато лучшие будут на поле.

4. Физическая подготовка и восстановление выйдут на первый план

Сокращение составов приведет к увеличению среднего игрового времени в командах, а звездам и лидерам вообще нужно привыкать жить на поле. Понятно, что возможности человеческого организма ограничены, и нагрузки нужно давать в таких дозах, чтобы не допустить стрессовую ситуацию и ее последствий — травм. Если футбол пойдет по пути количественной экономии, то должен будет компенсировать ее качеством, в том числе качеством подготовки и восстановления рабочих инструментов футболистов — их организмов. Специалисты с новейшими методиками и зафиксированными результатами своей деятельности получат новые полигоны для применения своих знаний, футболисты должны будут подстроиться под меняющуюся реальность и стать суперпрофессионалами в плане обращения с собственными телами. Всем брать пример с Криштиану Роналду.

5. В ближайшие год-два мы узнаем много новых имён

Еще одно следствие сокращения резервов — приближение к основам команд молодых футболистов. Логично предположить, что средний возраст дебютантов в профессиональном футболе будет уменьшаться, молодые воспитанники должны наполнять паруса своих клубов свежим ветром, попутно помогая экономить, ведь затраты на их содержание минимальны. Для ребят, которые стучатся в двери взрослого футбола наступает момент истины: ближайшие годы дают им прекрасный шанс заявить о себе и своих талантах.

6. Вырастет спрос на футболистов-универсалов

Первоклассные узкопрофильные мастера найдут свои ниши, но что касается общей массы футболистов, то спрос на универсалов должен вырасти, ведь сужение обоймы ведет к перераспределению ролей внутри коллектива. Ожидаю, что тренеры и функционеры начнут больше ценить футболистов, способных без потери качества сыграть на нескольких позициях, кроме того, станем свидетелями того, как молодые и уже сформировавшиеся игроки переучиваются и расширяют свои горизонты внутри футбола.

7. Обострится борьба за грамотных менеджеров

Качество менеджмента станет определяющим параметром выживания, а потом и успешности, в то время как ошибки после перезагрузки могут стать роковыми для футбольных клубов. Руководители уже не смогут полагаться исключительно на чутье и интуицию, им придется принимать решения, исходя из анализа большого объема данных, а некоторым тренерам придется подстроиться под ограничения, которые диктует время. Сам футбольный «сеттинг» изменился, перераспределение ролей в такой ситуации неизбежно. Наверняка увидим чудесные восхождения и дикие провалы по воле менеджеров, лучшие из которых станут целями топ-клубов, а неудачники будут преданы забвению.