Худший легионер в истории «Спартака»

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вчера, 19:17

Сейчас в заявке, но «Соккер.ру» не сомневается – пора расставаться.

Знаете, почему Педро Роша, Квинси Овусу-Абейе, Кристиан Майдана, Инсаурральде, Ханни, Ромуло и другие славные дети галактики «Разочаруй спартаковцев» проигрывают по-настоящему главному трансферному разочарованию в истории «Спартака» среди иностранцев?

Потому что Андре Шюррле – чемпион мира. Причем не такой, как Гинтер, Дурм или Гросскройц, что ни секунды в Бразилии не сыграли, а настоящий победитель, практик, не теоретик. Нападающий тогда еще «Челси» сыграл в шести матчах. Пускай каждый раз выходил на замены, но у него 3 гола и 1 ассист.

Шюррле – полноправный чемпион мира, футболист не просто из заявки, а из игровой обоймы Йоахима Лева. Пусть этим подвигам скоро шесть лет, но даже у Де Зеува – еще одного великого легионера в истории «Спартака», было всего два появления на турнире в ЮАР , и финал свой Нидерланды проиграли.

А Германия обыграла команду Месси. Шюррле уже на 31-й минуте заменил травмированного Крамера, и в овертайме именно передача Андре нашла Гетце – так был забит решающий гол целого чемпионата мира. Андре воспитывался в «Майнце» — клубе Юргена Клоппа, где был очень результативным. У него есть школа «Байера», есть неудачный опыт игры в АПЛ , но в составе сначала «Челси», а потом «Фулхэма».

В представлениях такой игрок не нуждается. Причем не забывайте, что в «Спартак» он попал из «Боруссии» Д, где за него отвалили 30 млн евро, а «Вольфсбург» заплатил за нападающего целых 32 миллиона. Получается, не так давно скауты клуба, где играют Азар, Санчо и Холанд, поставили на Андре. Причем важно отметить, что Шюррле было 28 лет, когда перешел на год в аренду в «Спартак» за один миллион евро. Но тут важнее не эта сумма, а оклад.

«Локомотив» тоже интересовался вторым нападающим, предлагали немцу 2 млн евро зарплаты, но пошел к тем, кто дал больше, а не в Лигу чемпионов. Получается, «Спартак» потеряет на сделке 4 млн евро, и хотя это не самые большие деньги, которые руководство «красно-белых» вкладывало в неподходящего футболиста, урон не только на финансовом уровне. Отношение Шюррле к игре формирует имидж «Спартака» в глазах будущих серьезных легионеров.

Речь о клубе, где чемпион мира заскучал. Только в стартовых матчах – дерби против «Динамо» и поединке против «Ахмата», Андре пытался играть в футбол. Еще точечно включился в дерби с ЦСКА , но получается, что 4 млн евро заплатят за одну голевую передачу на Жиго и гол плюс пас против последней на данный момент команды РПЛ . С августа месяца у Шюррле ни одного гола или ассиста за «Спартак», хотя появлялся в 12 матчах, а с определенного момента команду возглавил человек, который говорит на том же языке, что и Андре.

Шюррле с отрывом становится худшим легионером в истории «Спартака», если суммировать все факты. Это первый чемпион мира в истории клуба, даже Де Зеув был лишь вице-чемпионом. Легионер в самом соку по возрасту, еще года три можно выступать на очень высоком уровне. Но видите отношение и отдачу. Перед нами не столько ошибка – казалось по первым матчам, что Шюррле будет в основе и благодаря объему ударов станет важен в команде, где все бьют, но мало кто попадает в створ, отправляя мячи за спины вратарям.

Но оказалось, что Андре плохо изучили. Подозрения закрались, когда не заиграл в идеальных условиях в Дортмунде – а в «Боруссии» провалиться может только человек, который или имеет серьезные сопутствующие проблемы, как Гетце со здоровьем, или банально лентяй. Шюррле легко тянет на статус главного трансферного прокола в истории «Боруссии» Д, ведь речь об одном из самых дорогих игроков в истории «шмелей». Хуммельс обошелся на 500 тысяч дороже, за Холанда официально заплатили всего 20 млн евро, остальные 25 достались представителям норвежца, отцу и агенту Райоле.

Но форвард забивает, а Матс отрабатывает вложенные в него деньги, к защитнику нет вопросов. Диалло оправдает вложения – 28 млн евро, если будет прогрессировать, то есть в тройке самых дорогих новичков Дортмунда лишь один уже разочаровал – Шюррле. Андре точно не нужен в основе «Боруссии», где есть Торган Азар, Санчо, Холанд и Ройс, но после того, как не смог завоевать место в основе «Спартака» — и в заявке Дортмунда не нужен. Нет сомнений, что немецкий форвард умеет играть в футбол, но давно не хочет. Пассаж, что думает завершить карьеру, выдает в нем очень странного человека. Арустамян упомянул еще вегетарианство, но оно само по себе не грех и не повод играть плохо. Например, Хеведес тоже не ест мясо теплокровных животных.

Но чемпион мира из «Локомотива» в 32 года играет в основе Семина – провел 18 матчей только в РПЛ , и хотя не всегда радует качеством футбола, не падает ниже определенной планки. А вот Шюррле давно уже упал ниже плинтуса. Ему плевать на «Спартак»? Ключевая разница между предыдущими кандидатами на звание худшего легионера в истории «красно-белых» и чемпионом мира в том, что те ребята просто не были футболистами нужного уровня. А вот с Андре ситуация хуже – плевать на свою работу. Что и показал отъезд в Германию, после которого нападающий залетел на 14 дней в обсервацию, ведь мог привезти коронавирус в «Спартак».

Не говоря о том, что мог заразить людей в самолете по пути обратно! Опытные тренеры в таких случаях всегда подключают сексизм – ищите женщину. Нужно было проверить, насколько Шюррле привязан к казахской жене Анне Шариповой. Нужно было понять, хочет ли дама жить в Москве или с маленькой дочерью предпочитает Германию. Если бы Анне нравилось в столице России, если бы ее все устраивало, то муж вкалывал за «Спартак» с рвением Ларссона – заметно, что швед хочет себя показать, чтобы в итоге оказаться в топ-5, пойти по стопам отца – закрепиться в сборной страны.

А чего хочет Шюррле, если заявляет о завершении карьеры? Взяли странного человека, который и в «Челси» пошел, поскольку клубы договорились – отец был против, а своего мнения у Андре, похоже, нет. Также немец вообще не умеет справляться с настольными играми «Конкуренция» и «Давление». Если у того же Кариоки была задача стать центральной фигурой в опорной зоне «Спартака», который финишировал вторым в РПЛ и играл в плей-офф Лиги Европы, то Шюррле пришел в юную команду безвольного тренера Кононова без особых задач.

Никто на Андре не давил, никто его не торопил, а он даже маму не слушал – схватил сложный бронхит, поскольку не ходил в холодную пору в шапке. Крайняя безответственность, апатия, серость и как следствие – ужасная игра в футбол делают Шюррле худшим легионером в истории «Спартака». Не так часто в сети москвичей попадали статусные зарубежные футболисты. Прекрасные российские мастера были, особенно в эпоху Романцева. Но так сложилось, что больше матчей, чем Калиниченко или Парфенов, не сыграл даже Промес.

Квинси вместе с Видичем тянут на лидерство в номинации «Звездный иностранец», а вот Йиранек, Робсон, Веллитон, Ковач и так далее – футболисты регионального уровня, тут нет чемпионов мира. Следовательно, Шюррле выделяется. И если бы Андре показал класс, то с ним заключили полноценный контракт, ведь в арендном соглашении хитрые ребята из Дортмунда такой пункт точно указали. Но теперь все понимают, что никакого контракта не будет, поскольку Шюррле оказался несерьезным человеком.

И тут не стоит списывать все на травмы, ведь проблемы с правой стопой были не всегда, а вот ужасный футбол начал показывать с поединка против «Браги». Провалил матчи против португальцев, против «Зенита», «Урала» и «Уфы». В других встречах играл отрезками и снова неудачно. Шюррле возьмет четыре миллиона евро и уедет. Повторилась история Маркизио. А затем другие серьезные легионеры поймут, что в «Спартак» за футболом ходить не стоит, а вот хорошие деньги за сидение в лазарете заплатят.

Конечно, в будущем с трона для худшего легионера Андре может потеснить Гус Тиль – слишком большая трансферная стоимость, а места в основе ему нет. И Педру Рошу мы не забыли, а оставили на десерт. Но есть все-таки разница между тем, как не могут выжать максимум из молодых ребят, и тем, как чемпион мира наплевательски относится к команде, которая в него поверила. Голландца и бразильца мог переоценить сам «Спартак» — да и тактически оба не вписались, а Шюррле – опытный, разноплановый, ему было место на поле, но разочаровал.

Причем хуже всего, что не заметна досада со стороны немца. Просто уедет на заработки в теплую Турцию в «Бешикташ», забыв о «Спартаке». Вот потому и худший легионер, несравним с клоунами на полставки, или ребятами, что не заиграли в силу молодости. Даже Бакаев, будучи необстрелянным, сменил позицию и стал лидером по игре в команде Тедеско. Даже Жиго, не имея опыта игры на самом высоком уровне – в Бельгии играл, стал центральной фигурой, вожаком.