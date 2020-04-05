Революция имени Фрэнка Лэмпарда

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вчера, 10:16

«Соккер.ру» надеется, что у молодого тренера получится задуманное.

Многие фанаты «Челси» в курсе, что Лэмпард сдал тест на определение IQ (коэффициента интеллекта) на 150 баллов с копейками, что позволяет заключить – котелок варит даже чуть лучше, чем у парочки гениев. Сам по себе показатель может быть высоким даже у работника заправки, но для тренера соображать – не худшее умение.

И брать реванши — тоже. Лэмпард не все в этом сезоне делает правильно, «Челси» не играет идеально и, если бы ни пауза в АПЛ , могли бы пропустить «Манчестер Юнайтед» на четвертое место – Сульшер набрал ход. Но Фрэнк умеет доказывать свое право на успех, ведь с детства получал уколы, всегда мечтал стать футболистом, будучи сыном легенды «Вест Хэма».

В школе один из учителей спросил Фрэнка, неужели он надеется стать футболистом, если только один из сотен детей из академий становится профессионалом. Лэмпард ответил утвердительно, и по легенде даже купил билет учителю, который ему не верил, на свой первый профессиональный матч. Фрэнки умеет доказывать, поэтому не удивимся, если Абрамович оставит его главным и выдаст деньги на реформацию состава.

Доннарумма вместо Кепы?

Подходящий голкипер нужен, ведь «Челси» второй после МС по допущенным ударам – выше «Ливерпуля», а по пропущенным мячам на девятом месте, ниже «Арсенала», что в любом случае большой позор и явная подсказка, что и защита в целом настроена неверно, и голкипер устроил нечто странное, ведь пропускал порой на ровном месте.

А тут как раз Джанлуиджи хочет уйти из «Милана», а его агент Райола мечтает получить большой процент от сделки. Поскольку у Кепы и Лэмпарда не лучшие личные отношения – судя по тому, как испанец залетал на скамейку, и как неохотно Фрэнк его хвалит, то вариант с расставанием с самым дорогим вратарем в истории нельзя отклонять.

Как нельзя спешить и ставить новый, переплачивая за Доннарумму. Не так хорошо Джиджи выступает, чтобы забрасывать «Милан» деньгами. Есть ведь еще проблема с продажей Кепы – этим летом никто за него много не заплатит. Возможно, испанца получится уговорить на обмен с итальянцами? Доплата, разумеется, тоже может быть, но это уже нюансы. Обмены могут войти в моду.

В таком случае «Челси» получит привычного для клуба рослого вратаря – Чех и Куртуа заметно крупнее Кепы, да и Доннарумма на десять сантиметров выше, а голкипер сборной Италии попадет в команду, которая имеет все шансы сыграть в Лиге чемпионов. Также интересно проверить Джанлуиджи в АПЛ – это хороший трансфер, интереснее, чем покупка Онана из «Аякса» — не настолько перспективен.

Какие перемены нужны обороне?

Тренер Фрэнк Лэмпард не поставил «Челси» плохой футбол, но у этого наставника есть очевидный минус – ужасно контролирует команду в матчах, где все вроде бы идет неплохо, а оборона начинает сыпаться. Понятно, что частично вина на исполнителях. Кепа устроил тихую панику – его ошибки сказывались на поведении защиты. В центре нет человека, которой играл бы от звонка до звонка.

Зума, Кристиансен, Томори и Рюдигер – неплохие защитники, но в этом списке нет ни одного идеального для «Челси» в сложившихся обстоятельствах. Даже странно, что они якобы пытаются заманить Умтити – не в той форме француз, чтобы повести за собой. Тут скорее нужен человек, который может стать вожаком и ярко выраженным лидером в стиле ван Дейка. Такого сложно найти, но можно прикинуть варианты, ведь пока в АПЛ никого такого же невезучего в обороне нет – «Челси» часто пропускает без явных моментов у своих ворот.

Также очевидно, что Эмерсона может не все устраивать в «Челси» — возможно, хочет в Серию А, а Маркос Алонсо по каким-то непонятным причинам не нравится тренеру Лэмпарду, хотя способен на яркие отрезки. В любом случае, информация о покупке Теллеса из «Порту» — опытного 27-летнего бразильца, совсем не удивляет. На флангах у «Челси» уже играли люди из чемпионата Португалии, а поскольку Алекс в этом сезоне еще и в атаке радует, то «Челси» знает, что делает.

И понятия не имеют, почему так много пропустили, если по созданным соперниками моментам идут на четвертом месте. Причем даже «автобусу» МЮ уступают не очень сильно. А вот по голам разница огромная – 39 ошибок против 30 у команды Сульшера. Причем на статистику команды не влияют разовые погромы – 0:4 их вынес только как раз «Манчестер Юнайтед», то есть ошибаются стабильно, пропуская 1-2 мяча. Трансферами побороть такую привычку можно, хотя Жоржиньо и Канте тоже нужно перенастроить на игру в защите.

Смогут заманить суперзвезду?

Понятно, что «Челси» может идти под лейблом «молодые и талантливые» дальше, ведь летом команду покинет Виллиан – сам об этом заговорил, Педро – чемпион мира и Европы тоже не отрицает, что планирует сменить клуб. Жиру очевидно ищет себе новую команду, ведь держать француза на лавке странно – от него мало пользы, но и основным Оливье на годы сделать нельзя, возраст.

В таких условиях «Челси» точно пойдет за Джейдоном Санчо на правый фланг – и может получить отказ, ведь форвард легко согласится быть частью нового МЮ , а «Боруссия» сможет раскрутить Вудворда на большую сумму, чем умную Грановскую, которая переплачивала порой, но границы понимает. Наконец, Санчо – не единственный талантливый вингер. «Челси» уже подписал Зийеха, а марокканец предпочитает играть на правом фланге, а не на левом.

При этом отмечаем, что Санчо в интервью на днях назвал кумирами и примером для подражания Лэмпарда и Дрогба – возможно, просто был честным, но не исключено, что намекнул на переговоры с «Челси». Если у Лэмпарда на флангах будут Зийех и Санчо, то в этой конструкции не хватит только идеального центрального форварда. Чалов готов к трансферу? А если без немножко печальных шуток – Федор не вырос пока в игрока «Челси», то нужно напомнить об Муссе Дембеле.

«Марсель» в свое время поставил в Лондон идеального нападающего для «аристократов» — Дрогба стал клубной легендой, а теперь «Лион» может передать в «Челси» 23-летнего француза, который уже играл в Великобритании – выступал за «Селтик», но даже в рамках топ-5 не стушевался, ведь за «ткачей» забил 22 мяча и отдал 7 голевых передач. Дембеле подходит по формату для команды Лэмпарда, особенно если его обеспечат последним пасом. Кстати, с этим тоже пока проблемы, поэтому Зийех может сразу стать новым Азаром, даже если Санчо не доедет в Лондон.

Стоит ли им менять менеджера?

В середине февраля говорили об интересе к Симеоне, но это был старый мир. В новом мире все иначе – вряд ли Диего куда-то из Испании в этом году уедет, и вряд ли «Челси» сможет найти более подходящего наставника, чем Лэмпард. Нет ведь сомнений, что у Фрэнка с появлением опыта будет меньше тактических ошибок – их уже немного, и что он начнет лучше контролировать команду.

В характере Абрамовича и его правой руки Грановский убирать тренеров при малейших несоответствиях – тут и Сарри уплыл, выиграв Лигу Европы, и Сколари в свое время никто не пожалел, и Моуриньо в «Челси» убирали дважды. Но Виллиан прав – такое отношение к тренерам может вредить, ведь «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» стали стабильными и выросли над собой прежними, когда у Клоппа и Гвардиолы появилась полная свобода.

Лэмпард даже трансферами толком не успел насладиться – лишь этим летом сможет выбрать вратаря под душе, найти сильного центрального защитника, поставить на левого латераля, который лично ему подходит. Найти вингера и даже опытного форварда лишним не будет. «Челси», где есть ряд молодых талантов – Абрахам, Пулишич, Маунт и Томори, где есть футболисты мирового класса – Канте, Жоржиньо или Аспиликуэта, может стать сильнее и более сбалансированным.