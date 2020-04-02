Рейтинг! 10 лучших вратарей в мире прямо сейчас

«Соккер.ру» разыскивает лучших в своем ремесле. Начинаем с поста №1.
Часто говорят, что вратарь — это половина команды, и в последние годы мы видели немало подтверждений этому и на футбольном поле, и на трансферном рынке. Кто же сейчас входит в когорту сильнейших в этом особенном футбольном амплуа?
10 место. Мануэль Нойер («Бавария»; Германия)
Теоретически в конце десятки мог оказаться Войцех Щесны или Джанлуиджи Доннарумма, но решено отдать должное Мануэлю Нойеру, который еще недавно возглавлял список сильнейших вратарей планеты и даже претендовал на «Золотой мяч» в год победного для сборной Германии чемпионата мира. Вот только сезон перед следующим мундиалем Мануэль почти полностью пропустил из-за травмы, а на ЧМ-2018 выглядел не лучшим образом и вылетел вместе с Бундестим после группового этапа. Нойер — заслуженный и опытный голкипер, но он измотан травмами, ему уже 34 года. Зато самомнение и самоуверенность немецкого вратаря не пострадали: требует у «Баварии» контракт до 2025 года и не боится осуждения.
9 место. Уго Льорис («Тоттенхэм»; Франция)
Действующий чемпион мира и участник последнего финала Лиги чемпионов не мог остаться вне списка. Льорис — прекрасный вратарь с великолепной реакцией на линии ворот, но у него есть чудинка, как у многих заметных французских голкиперов. До Бартеза, конечно, далековато, но иногда проступает. А еще Уго не может быть полностью уверен в своем здоровье, вот и в текущем сезоне пропустил несколько месяцев, которые были непростыми для «Тоттенхэма».
8 место. Самир Ханданович («Интер»; Словения)
«Старый», но ни в коем случае не бесполезный. Международную карьеру Самир завершил пять лет назад, потому что в сборной Словении появился еще один вратарь экстра-класса, но в Серии A словенец зажигает уже больше полутора десятилетий, и большую часть этого времени служит «Интеру». Конечно, огромную часть своей карьеры в Италии Самир проторчал в тени Джанлуиджи Буффона, но прямо сейчас Ханданович — самый статусный и умелый вратарь в Серии A.
7 место. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»; Испания)
Кто-то продолжает считать Де Хеа лучшим вратарем на планете, ведь несколько лет назад Давид стабильно входил в тройку лучших в своем амплуа, когда тащил полуживой «Манчестер Юнайтед». Его полеты на ленточке ворот не поддавались законам гравитации, а их количество иногда зашкаливало. И сейчас Давид периодически выдает великие матчи, но трудно оставаться богом, когда твои команды (МЮ и сборная Испании) не добиваются успехов. Иногда мотивация сбоит, иногда прокрадываются ошибки.
6 место. Эдерсон («Манчестер Сити»; Бразилия)
Эдерсон великолепно ворвался в состав «Манчестер Сити» и в кратчайшие сроки покорил АПЛ своей эффективной и зрелищной игрой. В первом сезоне он собрал 17 «сухих» матчей, в следующей кампании не пропускал в 20 встречах. Пеп Гвардиола ни разу не пожалел о потраченных на бразильца 40 миллионах евро, Эдерсон идеально подходит под стиль «Манчестер Сити».
5 место. Кейлор Навас (ПСЖ; Коста-Рика)
Блестящий голкипер и скромный человек. Свежий пример: когда футболисты ПСЖ решили всей командой затроллить Эрлинга Холанда после победы над «Боруссией» в Лиге чемпионов, Навас категорически отказался. «Реал» выиграл три Лиги чемпионов с Кейлором в воротах, и только глупец недооценивает вклад Наваса в успехи «Королевского клуба». Вопреки желанию Кейлора, «сливочные» отправили его в отставку, но и в Париже у костариканца все хорошо: Навас знает свое дело в рамке, а его позитивное влияние на карму команде не поддается подсчету.
4 место. Тибо Куртуа («Реал»; Бельгия)
Большой во всех смыслах вратарь провел трудный первый сезон на «Сантьяго Бернабеу»: было много поражений и пропущенных мячей, хотя и не так много ошибок, если разобраться. Но избавление от конкуренции со стороны Наваса положительно повлияло на Куртуа, который в нынешнем сезоне однозначно вернулся в мировой топ вратарей. Тибо своими спасениями уже выигрывал важные матчи для «Реала», пусть пока и не в финалах.
3 место. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»; Германия)
У меня нет сомнений, как выглядит первая тройка сильнейших вратарей планеты на сегодняшний день, но внутри топ-3 места могут быть распределены по-разному. Начну с Марка-Андре тер Штегена, чей прогресс в «Барселоне» впечатлил самую взыскательную публику, а ведь в первых двух сезонах на «Камп Ноу» немец часто оказывался за спиной у Клаудио Браво, сыграв всего лишь 7 матчей Ла Лиги за два года. Сейчас в это даже как-то сложно поверить. Марк-Андре по-прежнему молод — 27 лет, так что может еще прибавить.
2 место. Алиссон («Ливерпуль»; Бразилия)
Ровесник тер Штегена из «Ливерпуля» в прошлом году выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки (в сборной Бразилии он усаживает на лавку Эдерсона). Алиссон — бразилец с немецкими корнями, и в его игре гораздо больше немецкого, чем южноамериканского. Надежный и спокойный Алиссон безупречно решил вратарскую проблему на «Энфилде», где публика до сих пор хватается за сердце при одном упоминании фамилий «Миньоле» и «Кариус».
1 место. Ян Облак («Атлетико»; Словения)
На сегодняшний день и Яну Облаку 27 лет, только он уже отметил день рождения в этом году, в отличие от Алиссона и тер Штегена: словенец 1993 года, а его коллеги — 1992-го. Облак выглядит вратарем без слабых мест: тащит на линии, прекрасен на выходах, командует защитой. И он почти никогда не ошибается. По совокупности качеств Ян превосходит всех. «Трансфермаркт» оценивает словенца в 100 000 000 евро, он единственный, у кого эта сумма — девятизначная.
Что это за .?
Что это за .?
О Штрегене - я только помню как он пустил за шиворот с центра поля, этого мне хватило чтобы понять такой вратарь Барсе точно не нужен, вот по этому у Браво он не смог выиграть конкуренцию и в составе сборной он номер два после Нойера.
Нойер - мне кажется он мог спокойно быть в пятерке лучших на данный момент, а вспоминать еще раз ЧМ 18 вообще не стоит, поскольку тогда сработало так сказать судьбоносное проклятие, когда европейская сборная выигравшая мундиаль до этого в следующий раз не выходит из группы...... и даже после этого он номер один в составе национальной команды.
Аллисон - да бразилец великолепен, но сеголдня на энфилде теперь помнят не двух, а трех вратарей не только Миньоле Кариус, а после финта в матче с Атлетико можно и Адриана записывать сюда же........ но в истории Ливера есть и другие привозчики..... Джеррард с Челси, Ловрен и даже Ван Дейк страдает этим в первой игре с Атлетами застрял на линии и Алисон ваш пустил......
Облак - у Атлетико всегда крутые голкиперы сначала Де Хея засветился, после Куртуа, а сегодня Облак, ну опять же они так хороши поскольку матрасы играют от обороны в автобус и запихнуть им хотя бы один хорошо, а два это праздник........
И ставить Облака выше Аллисона, мне кажется это перебор, только потому что матрасы прошли Ливерпуль в 1/8. Бразилец играет в более скорокстной лиге, где ошибки защиты более заметны, и его клуб если бы не пондемия взял бы АПЛ, а вот Атлеты в чемпе Ла Лиги даже не в зоне ЛЧ..........
О Штрегене - я только помню как он пустил за шиворот с центра поля, этого мне хватило чтобы понять такой вратарь Барсе точно не нужен, вот по этому у Браво он не смог выиграть конкуренцию и в составе сборной он номер два после Нойера.
Нойер - мне кажется он мог спокойно быть в пятерке лучших на данный момент, а вспоминать еще раз ЧМ 18 вообще не стоит, поскольку тогда сработало так сказать судьбоносное проклятие, когда европейская сборная выигравшая мундиаль до этого в следующий раз не выходит из группы...... и даже после этого он номер один в составе национальной команды.
Аллисон - да бразилец великолепен, но сеголдня на энфилде теперь помнят не двух, а трех вратарей не только Миньоле Кариус, а после финта в матче с Атлетико можно и Адриана записывать сюда же........ но в истории Ливера есть и другие привозчики..... Джеррард с Челси, Ловрен и даже Ван Дейк страдает этим в первой игре с Атлетами застрял на линии и Алисон ваш пустил......
Облак - у Атлетико всегда крутые голкиперы сначала Де Хея засветился, после Куртуа, а сегодня Облак, ну опять же они так хороши поскольку матрасы играют от обороны в автобус и запихнуть им хотя бы один хорошо, а два это праздник........
И ставить Облака выше Аллисона, мне кажется это перебор, только потому что матрасы прошли Ливерпуль в 1/8. Бразилец играет в более скорокстной лиге, где ошибки защиты более заметны, и его клуб если бы не пондемия взял бы АПЛ, а вот Атлеты в чемпе Ла Лиги даже не в зоне ЛЧ..........