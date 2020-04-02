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Рейтинг! 10 лучших вратарей в мире прямо сейчас

вчера, 12:55
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Де Хеа Давид
Де Хеа Давид
Вратарь
Нойер Мануэль
Нойер Мануэль
Вратарь
Куртуа Тибо
Куртуа Тибо
Вратарь
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«Соккер.ру» разыскивает лучших в своем ремесле. Начинаем с поста №1.

Часто говорят, что вратарь — это половина команды, и в последние годы мы видели немало подтверждений этому и на футбольном поле, и на трансферном рынке. Кто же сейчас входит в когорту сильнейших в этом особенном футбольном амплуа?

10 место. Мануэль Нойер («Бавария»; Германия)

Теоретически в конце десятки мог оказаться Войцех Щесны или Джанлуиджи Доннарумма, но решено отдать должное Мануэлю Нойеру, который еще недавно возглавлял список сильнейших вратарей планеты и даже претендовал на «Золотой мяч» в год победного для сборной Германии чемпионата мира. Вот только сезон перед следующим мундиалем Мануэль почти полностью пропустил из-за травмы, а на ЧМ-2018 выглядел не лучшим образом и вылетел вместе с Бундестим после группового этапа. Нойер — заслуженный и опытный голкипер, но он измотан травмами, ему уже 34 года. Зато самомнение и самоуверенность немецкого вратаря не пострадали: требует у «Баварии» контракт до 2025 года и не боится осуждения.

9 место. Уго Льорис («Тоттенхэм»; Франция)

Действующий чемпион мира и участник последнего финала Лиги чемпионов не мог остаться вне списка. Льорис — прекрасный вратарь с великолепной реакцией на линии ворот, но у него есть чудинка, как у многих заметных французских голкиперов. До Бартеза, конечно, далековато, но иногда проступает. А еще Уго не может быть полностью уверен в своем здоровье, вот и в текущем сезоне пропустил несколько месяцев, которые были непростыми для «Тоттенхэма».

8 место. Самир Ханданович («Интер»; Словения)

«Старый», но ни в коем случае не бесполезный. Международную карьеру Самир завершил пять лет назад, потому что в сборной Словении появился еще один вратарь экстра-класса, но в Серии A словенец зажигает уже больше полутора десятилетий, и большую часть этого времени служит «Интеру». Конечно, огромную часть своей карьеры в Италии Самир проторчал в тени Джанлуиджи Буффона, но прямо сейчас Ханданович — самый статусный и умелый вратарь в Серии A.

7 место. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»; Испания)

Кто-то продолжает считать Де Хеа лучшим вратарем на планете, ведь несколько лет назад Давид стабильно входил в тройку лучших в своем амплуа, когда тащил полуживой «Манчестер Юнайтед». Его полеты на ленточке ворот не поддавались законам гравитации, а их количество иногда зашкаливало. И сейчас Давид периодически выдает великие матчи, но трудно оставаться богом, когда твои команды (МЮ и сборная Испании) не добиваются успехов. Иногда мотивация сбоит, иногда прокрадываются ошибки.

6 место. Эдерсон («Манчестер Сити»; Бразилия)

Эдерсон великолепно ворвался в состав «Манчестер Сити» и в кратчайшие сроки покорил АПЛ своей эффективной и зрелищной игрой. В первом сезоне он собрал 17 «сухих» матчей, в следующей кампании не пропускал в 20 встречах. Пеп Гвардиола ни разу не пожалел о потраченных на бразильца 40 миллионах евро, Эдерсон идеально подходит под стиль «Манчестер Сити».

5 место. Кейлор Навас (ПСЖ; Коста-Рика)

Блестящий голкипер и скромный человек. Свежий пример: когда футболисты ПСЖ решили всей командой затроллить Эрлинга Холанда после победы над «Боруссией» в Лиге чемпионов, Навас категорически отказался. «Реал» выиграл три Лиги чемпионов с Кейлором в воротах, и только глупец недооценивает вклад Наваса в успехи «Королевского клуба». Вопреки желанию Кейлора, «сливочные» отправили его в отставку, но и в Париже у костариканца все хорошо: Навас знает свое дело в рамке, а его позитивное влияние на карму команде не поддается подсчету.

4 место. Тибо Куртуа («Реал»; Бельгия)

Большой во всех смыслах вратарь провел трудный первый сезон на «Сантьяго Бернабеу»: было много поражений и пропущенных мячей, хотя и не так много ошибок, если разобраться. Но избавление от конкуренции со стороны Наваса положительно повлияло на Куртуа, который в нынешнем сезоне однозначно вернулся в мировой топ вратарей. Тибо своими спасениями уже выигрывал важные матчи для «Реала», пусть пока и не в финалах.

3 место. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»; Германия)

У меня нет сомнений, как выглядит первая тройка сильнейших вратарей планеты на сегодняшний день, но внутри топ-3 места могут быть распределены по-разному. Начну с Марка-Андре тер Штегена, чей прогресс в «Барселоне» впечатлил самую взыскательную публику, а ведь в первых двух сезонах на «Камп Ноу» немец часто оказывался за спиной у Клаудио Браво, сыграв всего лишь 7 матчей Ла Лиги за два года. Сейчас в это даже как-то сложно поверить. Марк-Андре по-прежнему молод — 27 лет, так что может еще прибавить.

2 место. Алиссон («Ливерпуль»; Бразилия)

Ровесник тер Штегена из «Ливерпуля» в прошлом году выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки (в сборной Бразилии он усаживает на лавку Эдерсона). Алиссон — бразилец с немецкими корнями, и в его игре гораздо больше немецкого, чем южноамериканского. Надежный и спокойный Алиссон безупречно решил вратарскую проблему на «Энфилде», где публика до сих пор хватается за сердце при одном упоминании фамилий «Миньоле» и «Кариус».

1 место. Ян Облак («Атлетико»; Словения)

На сегодняшний день и Яну Облаку 27 лет, только он уже отметил день рождения в этом году, в отличие от Алиссона и тер Штегена: словенец 1993 года, а его коллеги — 1992-го. Облак выглядит вратарем без слабых мест: тащит на линии, прекрасен на выходах, командует защитой. И он почти никогда не ошибается. По совокупности качеств Ян превосходит всех. «Трансфермаркт» оценивает словенца в 100 000 000 евро, он единственный, у кого эта сумма — девятизначная.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил Юрниекс
сегодня в 14:07
А где свинячий вылизывтель штанги?
Спроси у свиней
Юрниекс
Юрниекс ответил BenderBender
сегодня в 13:57
Хде конь43?
А где свинячий вылизывтель штанги?
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:12
Облак и все остальные!
Islam0500
Islam0500
сегодня в 03:01
Да уж, а я помню времена, когда лучшими считались четвёрка вратарей - Касильяс, Буффон, Чех и Нойер.
амурец
амурец
сегодня в 02:32
Льорис?
BenderBender
BenderBender ответил Александр Чистяков
вчера в 17:59
Тер Штеген и Алиссон немного старше. Немцу исполнится 28 лет в апреле, а бразильцу - в октябре. Облак свой др в этом году уже отметил - в январе.
Жутко коряво и непонятно.
Юрий Петрович
Юрий Петрович
вчера в 15:51
Рейтинг близок к объективному. Для меня - на сегодня сильнейший Облак. Пока. Верю в Матвея Сафонова, что будет в когорте сильнейших вратарей мира. Удивляет МЮ с Де Хеа, что "не видит" Сафонова.
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил BenderBender
вчера в 15:28
На сегодняшний день и Яну Облаку 27 лет, только он уже отметил день рождения в этом году, в отличие от Алиссона и тер Штегена: словенец 1993 года, а его коллеги — 1992-го Что это за .?
Тер Штеген и Алиссон немного старше. Немцу исполнится 28 лет в апреле, а бразильцу - в октябре. Облак свой др в этом году уже отметил - в январе.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:08
Льорис и Де Хеа сейчас совсем не в форме и много ошибок. Их бы я выкинул отсюда. За Наваса спасибо. С Облаком нельзя не согласиться.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 14:55
За последние 9 лет Нойер - номер один.
BenderBender
BenderBender ответил spartach091
вчера в 14:40
И что если а апл играешь это даёт какое-то преимущество?
Я бы не советовал ждать адекватного ответа
BenderBender
BenderBender
вчера в 14:39
Хде конь43?
spartach091
spartach091 ответил DXTK
вчера в 14:35
Льорис - надо было еще дописать француз откушал от Баварии 7 голов в этом сезоне и такой вратарь точно не должен быть в 10ке. Потому что вспоминать ЧМ двухлетней давности, тоже такое дело и ставить это в заслуги, плюс Ттх оказался в финале ЛЧ по чистой случайности, где у МС отняли гол в 1/4, а в полуфинале в игре с Аяксом забожил Моура. - Я считаю что Льориса пора менять, просто другие вратари в Ттх еще хуже по этому он до сих пор номер один. Моуриньо нужно Рондо принять свежее решение. О Штрегене - я только помню как он пустил за шиворот с центра поля, этого мне хватило чтобы понять такой вратарь Барсе точно не нужен, вот по этому у Браво он не смог выиграть конкуренцию и в составе сборной он номер два после Нойера. Нойер - мне кажется он мог спокойно быть в пятерке лучших на данный момент, а вспоминать еще раз ЧМ 18 вообще не стоит, поскольку тогда сработало так сказать судьбоносное проклятие, когда европейская сборная выигравшая мундиаль до этого в следующий раз не выходит из группы...... и даже после этого он номер один в составе национальной команды. Аллисон - да бразилец великолепен, но сеголдня на энфилде теперь помнят не двух, а трех вратарей не только Миньоле Кариус, а после финта в матче с Атлетико можно и Адриана записывать сюда же........ но в истории Ливера есть и другие привозчики..... Джеррард с Челси, Ловрен и даже Ван Дейк страдает этим в первой игре с Атлетами застрял на линии и Алисон ваш пустил...... Облак - у Атлетико всегда крутые голкиперы сначала Де Хея засветился, после Куртуа, а сегодня Облак, ну опять же они так хороши поскольку матрасы играют от обороны в автобус и запихнуть им хотя бы один хорошо, а два это праздник........ И ставить Облака выше Аллисона, мне кажется это перебор, только потому что матрасы прошли Ливерпуль в 1/8. Бразилец играет в более скорокстной лиге, где ошибки защиты более заметны, и его клуб если бы не пондемия взял бы АПЛ, а вот Атлеты в чемпе Ла Лиги даже не в зоне ЛЧ..........
И что если а апл играешь это даёт какое-то преимущество?
BenderBender
BenderBender
вчера в 14:12, ред.
На сегодняшний день и Яну Облаку 27 лет, только он уже отметил день рождения в этом году, в отличие от Алиссона и тер Штегена: словенец 1993 года, а его коллеги — 1992-го

Что это за .?
DXTK
DXTK
вчера в 14:00
Льорис - надо было еще дописать француз откушал от Баварии 7 голов в этом сезоне и такой вратарь точно не должен быть в 10ке. Потому что вспоминать ЧМ двухлетней давности, тоже такое дело и ставить это в заслуги, плюс Ттх оказался в финале ЛЧ по чистой случайности, где у МС отняли гол в 1/4, а в полуфинале в игре с Аяксом забожил Моура. - Я считаю что Льориса пора менять, просто другие вратари в Ттх еще хуже по этому он до сих пор номер один. Моуриньо нужно Рондо принять свежее решение.

О Штрегене - я только помню как он пустил за шиворот с центра поля, этого мне хватило чтобы понять такой вратарь Барсе точно не нужен, вот по этому у Браво он не смог выиграть конкуренцию и в составе сборной он номер два после Нойера.

Нойер - мне кажется он мог спокойно быть в пятерке лучших на данный момент, а вспоминать еще раз ЧМ 18 вообще не стоит, поскольку тогда сработало так сказать судьбоносное проклятие, когда европейская сборная выигравшая мундиаль до этого в следующий раз не выходит из группы...... и даже после этого он номер один в составе национальной команды.

Аллисон - да бразилец великолепен, но сеголдня на энфилде теперь помнят не двух, а трех вратарей не только Миньоле Кариус, а после финта в матче с Атлетико можно и Адриана записывать сюда же........ но в истории Ливера есть и другие привозчики..... Джеррард с Челси, Ловрен и даже Ван Дейк страдает этим в первой игре с Атлетами застрял на линии и Алисон ваш пустил......

Облак - у Атлетико всегда крутые голкиперы сначала Де Хея засветился, после Куртуа, а сегодня Облак, ну опять же они так хороши поскольку матрасы играют от обороны в автобус и запихнуть им хотя бы один хорошо, а два это праздник........

И ставить Облака выше Аллисона, мне кажется это перебор, только потому что матрасы прошли Ливерпуль в 1/8. Бразилец играет в более скорокстной лиге, где ошибки защиты более заметны, и его клуб если бы не пондемия взял бы АПЛ, а вот Атлеты в чемпе Ла Лиги даже не в зоне ЛЧ..........
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 13:50
Акинфеев, Лунев и Лодыгин заняли 11, 12 и 13 места соответственно
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 13:48
Штегена алисона и облака можно менять местами как угодно. Сложно выбрать одного
Gelious
Gelious
вчера в 13:33
Куртуа 4й? Серьезно? Не, я, конечно, не скрываю, что фанат Мадрида. Но что-то мне кажется, что не во мне тут дело. Ну правда, ну с Облаком еще спорить можно. Но как Штеген-то оказался выше? Если оцениете только этот год - тут какие вопросы к Куртуа могут быть? И как насчет того, что Алисон чуточку не так тащит уже? Если пару сезонов (упоминались тут в статье моменты прошлых сезонов), то как там в ЛЧ в Штегена? Рома с Ливерпулем поржали. В Классико не помнится что-то крутых матчей ведь. Блин, даже в прошлом Классико Куртуа получше выглядел. Как вообще это все оценивается? В общем, критерии выбора я правда не понял. Хотя понятно, что у каждого свое мнение
КЭТиК
КЭТиК ответил ДАША Д
вчера в 13:32
Акинфеева не вижу, или хотя бы его ногу.
Жалоба случайно отправлена, прошу убрать.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 13:13
Де Хеа я бы на 5 место поставил а Наваса на 7, по статистике Давид чуть-чуть сдал, а вот к примеру у Эдерсона ляпов тоже хватает, а Навас все же ушел в ПСЖ, где у парижан нет конкурентов. P. S. Первое место Облака заслуженно.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 12:59
ПРИКОЛЬНО
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:58
Акинфеева не вижу, или хотя бы его ногу.
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