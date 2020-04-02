Рейтинг! 10 лучших вратарей в мире прямо сейчас

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вчера, 12:55

«Соккер.ру» разыскивает лучших в своем ремесле. Начинаем с поста №1.

Часто говорят, что вратарь — это половина команды, и в последние годы мы видели немало подтверждений этому и на футбольном поле, и на трансферном рынке. Кто же сейчас входит в когорту сильнейших в этом особенном футбольном амплуа?

10 место. Мануэль Нойер («Бавария»; Германия)

Теоретически в конце десятки мог оказаться Войцех Щесны или Джанлуиджи Доннарумма, но решено отдать должное Мануэлю Нойеру, который еще недавно возглавлял список сильнейших вратарей планеты и даже претендовал на «Золотой мяч» в год победного для сборной Германии чемпионата мира. Вот только сезон перед следующим мундиалем Мануэль почти полностью пропустил из-за травмы, а на ЧМ -2018 выглядел не лучшим образом и вылетел вместе с Бундестим после группового этапа. Нойер — заслуженный и опытный голкипер, но он измотан травмами, ему уже 34 года. Зато самомнение и самоуверенность немецкого вратаря не пострадали: требует у «Баварии» контракт до 2025 года и не боится осуждения.

9 место. Уго Льорис («Тоттенхэм»; Франция)

Действующий чемпион мира и участник последнего финала Лиги чемпионов не мог остаться вне списка. Льорис — прекрасный вратарь с великолепной реакцией на линии ворот, но у него есть чудинка, как у многих заметных французских голкиперов. До Бартеза, конечно, далековато, но иногда проступает. А еще Уго не может быть полностью уверен в своем здоровье, вот и в текущем сезоне пропустил несколько месяцев, которые были непростыми для «Тоттенхэма».

8 место. Самир Ханданович («Интер»; Словения)

«Старый», но ни в коем случае не бесполезный. Международную карьеру Самир завершил пять лет назад, потому что в сборной Словении появился еще один вратарь экстра-класса, но в Серии A словенец зажигает уже больше полутора десятилетий, и большую часть этого времени служит «Интеру». Конечно, огромную часть своей карьеры в Италии Самир проторчал в тени Джанлуиджи Буффона, но прямо сейчас Ханданович — самый статусный и умелый вратарь в Серии A.

7 место. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»; Испания)

Кто-то продолжает считать Де Хеа лучшим вратарем на планете, ведь несколько лет назад Давид стабильно входил в тройку лучших в своем амплуа, когда тащил полуживой «Манчестер Юнайтед». Его полеты на ленточке ворот не поддавались законам гравитации, а их количество иногда зашкаливало. И сейчас Давид периодически выдает великие матчи, но трудно оставаться богом, когда твои команды ( МЮ и сборная Испании) не добиваются успехов. Иногда мотивация сбоит, иногда прокрадываются ошибки.

6 место. Эдерсон («Манчестер Сити»; Бразилия)

Эдерсон великолепно ворвался в состав «Манчестер Сити» и в кратчайшие сроки покорил АПЛ своей эффективной и зрелищной игрой. В первом сезоне он собрал 17 «сухих» матчей, в следующей кампании не пропускал в 20 встречах. Пеп Гвардиола ни разу не пожалел о потраченных на бразильца 40 миллионах евро, Эдерсон идеально подходит под стиль «Манчестер Сити».

5 место. Кейлор Навас ( ПСЖ ; Коста-Рика)

Блестящий голкипер и скромный человек. Свежий пример: когда футболисты ПСЖ решили всей командой затроллить Эрлинга Холанда после победы над «Боруссией» в Лиге чемпионов, Навас категорически отказался. «Реал» выиграл три Лиги чемпионов с Кейлором в воротах, и только глупец недооценивает вклад Наваса в успехи «Королевского клуба». Вопреки желанию Кейлора, «сливочные» отправили его в отставку, но и в Париже у костариканца все хорошо: Навас знает свое дело в рамке, а его позитивное влияние на карму команде не поддается подсчету.

4 место. Тибо Куртуа («Реал»; Бельгия)

Большой во всех смыслах вратарь провел трудный первый сезон на «Сантьяго Бернабеу»: было много поражений и пропущенных мячей, хотя и не так много ошибок, если разобраться. Но избавление от конкуренции со стороны Наваса положительно повлияло на Куртуа, который в нынешнем сезоне однозначно вернулся в мировой топ вратарей. Тибо своими спасениями уже выигрывал важные матчи для «Реала», пусть пока и не в финалах.

3 место. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»; Германия)

У меня нет сомнений, как выглядит первая тройка сильнейших вратарей планеты на сегодняшний день, но внутри топ-3 места могут быть распределены по-разному. Начну с Марка-Андре тер Штегена, чей прогресс в «Барселоне» впечатлил самую взыскательную публику, а ведь в первых двух сезонах на «Камп Ноу» немец часто оказывался за спиной у Клаудио Браво, сыграв всего лишь 7 матчей Ла Лиги за два года. Сейчас в это даже как-то сложно поверить. Марк-Андре по-прежнему молод — 27 лет, так что может еще прибавить.

2 место. Алиссон («Ливерпуль»; Бразилия)

Ровесник тер Штегена из «Ливерпуля» в прошлом году выиграл Лигу чемпионов и Кубок Америки (в сборной Бразилии он усаживает на лавку Эдерсона). Алиссон — бразилец с немецкими корнями, и в его игре гораздо больше немецкого, чем южноамериканского. Надежный и спокойный Алиссон безупречно решил вратарскую проблему на «Энфилде», где публика до сих пор хватается за сердце при одном упоминании фамилий «Миньоле» и «Кариус».

1 место. Ян Облак («Атлетико»; Словения)

На сегодняшний день и Яну Облаку 27 лет, только он уже отметил день рождения в этом году, в отличие от Алиссона и тер Штегена: словенец 1993 года, а его коллеги — 1992-го. Облак выглядит вратарем без слабых мест: тащит на линии, прекрасен на выходах, командует защитой. И он почти никогда не ошибается. По совокупности качеств Ян превосходит всех. «Трансфермаркт» оценивает словенца в 100 000 000 евро, он единственный, у кого эта сумма — девятизначная.