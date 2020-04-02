Роналду — лучший игрок в истории в голосовании Marca

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сегодня, 17:18

Испанское издание Marca провело голосование среди болельщиков с целью выявления лучшего футболиста в истории.

В финале форвард «Ювентуса» опередил нападающего «Барселоны» , набрав голоса 246 тысяч человек против 209 тысяч голосов за аргентинца. В полуфинале 35-летний португалец оказался сильнее , а Месси — бразильца Роналдо.

Ранее вингер «Реала» Лукас Васкес сравнил Роналду и Месси.