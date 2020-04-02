Испанское издание Marca провело голосование среди болельщиков с целью выявления лучшего футболиста в истории.
В финале форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, набрав голоса 246 тысяч человек против 209 тысяч голосов за аргентинца. В полуфинале 35-летний португалец оказался сильнее Диего Марадоны, а Месси — бразильца Роналдо.
Ранее вингер «Реала» Лукас Васкес сравнил Роналду и Месси.
Ну конечно же он не лучший в истории, и вообще самый последний вариант на такое звание из этого списка. У кого больше подпищщиков в самой раздутой соц сети, тот и побеждает.
Давно известно, что Divenaldo - самый масштабный маркетинговый проект в истории спорта, чья маркетинговая привлекательность превыше любых спортивных принципов. Что есть полная дешевизна.
Спортивный бэкграунд масштабный, но до первых мест его дотягивает умелая команда менеджеров, которое создает вот это стадо, что пуская пену бежит кликать за него где только возможно.
Ну конечно же он не лучший в истории, и вообще самый последний вариант на такое звание из этого списка. У кого больше подпищщиков в самой раздутой соц сети, тот и побеждает.
Давно известно, что Divenaldo - самый масштабный маркетинговый проект в истории спорта, чья маркетинговая привлекательность превыше любых спортивных принципов. Что есть полная дешевизна.
Спортивный бэкграунд масштабный, но до первых мест его дотягивает умелая команда менеджеров, которое создает вот это стадо, что пуская пену бежит кликать за него где только возможно.