ГлавнаяНовости

Роналду — лучший игрок в истории в голосовании Marca

сегодня, 17:18

Испанское издание Marca провело голосование среди болельщиков с целью выявления лучшего футболиста в истории.

В финале форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, набрав голоса 246 тысяч человек против 209 тысяч голосов за аргентинца. В полуфинале 35-летний португалец оказался сильнее Диего Марадоны, а Месси — бразильца Роналдо.

Роналду — лучший игрок в истории в голосовании Marca

Ранее вингер «Реала» Лукас Васкес сравнил Роналду и Месси.

Все новости
Рейтинг! 10 лучших вратарей в мире прямо сейчас
Сегодня, 12:55Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии17
The Guardian назвала Мане лучшим игроком АПЛ, «Тоттенхэм» — худшим клубом
25 марта Комментарии18
Соучек признан лучшим игроком Чехии. Крал занял пятое место
23 марта Комментарии1
Санчо является самым дорогим футболистом топ-5 лиг, родившимся в 2000-е
23 марта Комментарии7
Топ-11 бесполезных звёзд футбола в сезоне-2019/20
20 мартаВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Де Брюйне — лучший в рейтинге игроков АПЛ. Хендерсон — второй
18 марта Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
сегодня в 18:20
Очередная дешёвая битва фан-клубов лишённая какой-либо объективности.
Ну конечно же он не лучший в истории, и вообще самый последний вариант на такое звание из этого списка. У кого больше подпищщиков в самой раздутой соц сети, тот и побеждает.
Давно известно, что Divenaldo - самый масштабный маркетинговый проект в истории спорта, чья маркетинговая привлекательность превыше любых спортивных принципов. Что есть полная дешевизна.
Спортивный бэкграунд масштабный, но до первых мест его дотягивает умелая команда менеджеров, которое создает вот это стадо, что пуская пену бежит кликать за него где только возможно.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 18:17
Marca это мадридская газета, так что все здесь понятно
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 18:13
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 18:06
Так вот кому Роналду недавно купил тачку за 9, 5 млн.-главному редактору Марса. Дабы очередной липовый "трофей" прикупить.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 18:05
Пеле тихо смеется в углу с таких голосований
амурец
амурец
сегодня в 17:48
Ну у каждого своё мнение, лучшим считаю Марадону
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:47
Лев Яшин СССР
DEIVID
DEIVID
сегодня в 17:47
Очередь за какой-нибудь каталонской газетёнкой.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:45
Рон легенда
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:42
Коронавирус свое дело делает. Сегодня Роналду, завтра Месси. Не являясь поклонником данных звезд мирового футбола, Пеле с Марадоной уж не знаю будут ли где то рядом. То что это величайшие игроки своего времени, то что надо же было в одно время сверкать, пусть фанаты данных футболистов рассудят.
Gelious
Gelious
сегодня в 17:29, ред.
Да все это дело пиара, все эти голосования. Кто на данный момент лучше пиарится - то и побеждает. ВО всяком случае это про КриРо с Месси. Так же и с ЗМ у них.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:26
Вот и завершились все эти бесконечные споры...
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 17:24
Прореаловская газета выбрала Роналду. Как неожиданно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:23
пеле!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:18
Киберзвезда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100