Кто здесь лишний? «Барселона» и её коллекция дорогого хлама

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вчера, 22:23

«Соккер.ру» безжалостно очищает составы больших клубов от излишеств, которые тянут на дно.

Оптимизация составов — это то, что ждет все клубы после коронавирусного локаута. Нагрузка на лидеров увеличится, в то время как «второй план», где располагаются высокооплачиваемые игроки, играющие нерегулярно, придется расчистить. Глубину составов пусть обеспечивает молодежь, тем более у таких клубов, как «Барселона», есть академии, где всегда найдутся талантливые парни. Для них-то грядущие изменения в футболе даже в радость — кто-то получит шанс, которого при обычной конкуренции не дождался бы.

Итак, у «Барселоны» на контракте 31 футболист: 22 заявлены за главную команду, а еще 9 на правах аренды выступают за другие клубы. У «Барсы» состав более компактный, чем у «Реала», который связан контрактными узами с 39-ю игроками, но лишних и условно-лишних хватает и среди «сине-гранатовых». С кем же «Больше, чем клубу» пора расстаться? Кто должен уйти, чтобы не путаться у Лионеля Месси под ногами?

Кто лишний в «Барселоне»?

Самюэль Умтити (Франция)

Статусный защитник, чемпион мира, Самюэль не должен довольствоваться ролью запасного даже в «Барселоне», а каталонцам не с руки содержать такого резервиста, раз уж место рядом с Пике забронировал за собой другой француз — Клеман Ленгле. Умтити нужно отпускать, тем более на него есть спрос, и если выручить хотя бы 30 миллионов евро, это станет хорошим подспорьем. Конечно, в случае ухода Саму необходимо будет создать глубину состава в центральной зоне обороны, но это можно сделать даже без трансферов, а с помощью талантливого Тодибо, который выступает на правах аренды за «Шальке».

Нельсон Семеду (Португалия)

В изменившейся реальности содержать двух равноценных игроков на позицию правого защитника становится роскошью, один из них должен уйти. Конечно, это будет не плоть от плоти свой парень Серхи Роберто, а португалец Семеду, которого «Барса» предлагает включить то в одну сделку, то в другую. При этом переговоры о новом контракте Нельсона с «сине-гранатовыми» приостановлены, у Семеду есть и свои причины покинуть «Камп Ноу»: хочет играть постоянно, а не от случая к случаю.

Эктор Фирпо (Испания)

Жорди Альба еще попылит, о позиции левого защитника переживать не приходится. Фирпо — достойный дублер, тем более у Эктора есть амбиции проявить себя именно в «Барселоне». Если же «Барселона» все-таки решит продать Фирпо — а он якобы входит в список на распродажу, то запасным левым защитником может стать Хуан Миранда, выступающий за «Шальке» на правах аренды.

Артуро Видаль (Чили)

Видаль явно хотел бы играть более значимую роль в «Барселоне», роль ближайшего запасного ему не улыбается, тем более есть стабильный интерес от «Интера» и знакомого тренера Конте, а «Манчестер Юнайтед» зовет в АПЛ . Со стороны «Барсы» тоже не вполне разумно содержать возрастного игрока (Артуро в мае исполнится 33), особенно, если он сам недоволен своим положением в команде.

Иван Ракитич (Хорватия)

Хорватский полузащитник резко отреагировал на слухи о своем уходе из клуба:

Я не мешок картошки и сам решу свое будущее. Хочу быть там, где буду нужен, где меня полюбят и будут уважать. Если здесь – прекрасно, если нет, то буду играть там, где я решу.

Конечно, Иван заставил себя уважать, но его судьба скорее в руках «Барселоны», чем в его собственных. У Ракитича игровой практики наравне с Видалем, но меньше, чем у Бускетса, Де Йонга и Артура — конкурентов по полузащите. Прощание с ним будет вполне закономерным, хотя, если долговая петля еще не затягивается на шее, то «Барселоне» стоит расстаться только с одним опытным полузащитником — либо Ракитичем, либо Видалем. Команду нельзя резко лишать стольких опытных игроков, а оставшийся дяденька сможет чаще тешить свое самолюбие, играя в футбол.

Мартин Брейтуэйт (Дания)

Пришел. Увидел. Посидел на карантине. И ушел. Мартин был куплен «Барселоной» как чрезвычайный форвард за пределами трансферного окна, но когда поправятся Суарес и Дембеле, датчанин команде будет не нужен, особенно, если помнить о планах по приобретению Лаутаро Мартинеса. «Самый быстрый игрок»? Ну да, карьера Брейтуэйта в «Барселоне» пронесется перед глазами со скоростью света.

Усман Дембеле или Антуан Гризманн (оба — Франция)

Так как «Барселона» планирует в межсезонье, когда бы оно ни наступило, заполучить Лаутаро Мартинеса, то линию атаки придется избавить от одного чемпиона мира, иначе зарплатная ведомость лопнет. Возможно, кто-то из французов станет частью сделки по приглашению Лаутаро из «Интера», но для «Барсы» ни Усман, ни Антуан не станут большой потерей, ведь один увяз в травмах, а другой так толком и не освоился рядом с Месси.

Филиппе Коутиньо (Бразилия)