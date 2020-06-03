ГлавнаяБлогиНародный обозреватель

Народный обозреватель. Обмен Аршавина на Месси и Глушаков в «Спартаке»

сегодня, 19:04
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» предлагает всем оценить творчество остроумных читателей, ведь в мае хватало поводов для шуток! 

14 место. В прошлом Миллер отказал «Барселоне» в трансфере Аршавина фразой: «А давайте обменяем Андрея на Лионеля». Историю вспомнили в день рождения Аршавина, и она вызвала у вас бурную реакцию.  

dimagas2: Говорят что все-таки на мешок картошки)) 

VAN ARM: и тогда – прощай, вся «Сила Сибири», ушла бы на доплату))) 

Almazny: Сейчас ЦСКА хочет обменять Чалова на Месси. 

13 место. Анатолий Тимощук вспомнил о странностях в поведении Луи Ван Гала. Не только снял как-то штаны на установке перед игрой, но так завелся, что достал… челюсть изо рта. arsenbasom помог найти вот этот комментарий:  

sihafazatron: Обычно говорят «зуб даю», а Ван Гал целую челюсть давал) 

А Jeck Denielse считает, что веселее этот рассказ смотрелся бы вот так:  

Тимощук: «Ван Гал не только снимал штаны, но и вытаскивал оттуда челюсть».  

12 место. Кайл Уокер не уставал нарушать карантин. Многие уже сбились со счета – проститутки, день рождения знакомой, навестил родителей, вечеринки, еще и Руни встретил. Однажды нарушил режим самоизоляции трижды за сутки. И как его после этого назвать цензурно?  

Jeck Denielse: «Крутой Уокер». 

11 место. Байкал-38 вспомнил психоделический мультфильм со знаменитой песенкой, когда увидел новость, что «Лацио» хочет продлить контракт с Иммобиле и сделать его капитаном команды:  

10 место. Фанат «Спартака» Footbolista отреагировал цитатой из классики на заявление Глушакова, что он еще может вернуться в московский клуб:  

А вот фанат «Зенита» FROLL 001 шутит на эту тему иначе: 

Глушаков: «Я оставил в „Спартаке“ баню».  

чемпионство с душком: Опять самогон хлещет.  

А когда Дениса спросили, знает ли он о решении «Ахмата» не продлевать с ним контракт, но получил вот этот ответ, обыгранный Tostao

Народный обозреватель. Обмен Аршавина на Месси и Глушаков в «Спартаке»

9 место. Реакция на знаменитые изначальные инструкции, что можно и нельзя делать в футболе после возвращения чемпионатов.  

post-navigator:  

- на поле нужно сохранять социальную дистанцию между игроками полтора метра; 

- у судей свистки отобрать, а то изо рта бактерию могут выдуть; 

- пенальти с центра поля бить. А то мало ли что; 

- руками мяч из-за боковой не вбрасывать. Опасно; 

- и главное! В бутылочки питьевые щедро плеснуть санитайзера! Шоб бегали и пузыри пускали. :) 

8 место. Сергей Саныч технично прокомментировал уход Семина из «Локомотива», проведя очевидную параллель с тем, как некрасиво попрощались с Каррерой:  

Это не футбол был, а была обманка 

Подсидели, всех, ко всем чертям! 

Что ж, шофер, давай назад, 

Крути-верти назад свою баранку, - 

Так, ни с чем, поедем по домам. 

Народный обозреватель. Обмен Аршавина на Месси и Глушаков в «Спартаке»

7 место. Подписывайтесь на группу «Соккер.ру» в ВК, там тоже можно шутить в комментариях. Например, шутка Юсси Яаскелайнена:  

Народный обозреватель. Обмен Аршавина на Месси и Глушаков в «Спартаке» 6 место. Ты зачем бороду сбрил, Лионель? А если серьезно, то Месси после карантина правильно решил, что в маске с бородой ходить бессмысленно и побрился. Но у вас другая версия… 

Jeck Denielse: Не сбрил… А дал поносить другому… На время… 

Народный обозреватель. Обмен Аршавина на Месси и Глушаков в «Спартаке»

5 место. Много слухов бродит о переходе Дзюбы в другие клубы, даже в «Милан» сватали после Златана. Но генеральный директор «Зенита» Медведев заявил: «Мы Дзюбу не продаем». Вас эта новость особенно повеселила в мае месяце.  

Faustello: Это потому что залежи газа истощаются, скоро опять дерево жечь))) 

112910415 вспомнил стишок о корове:  

Я Дзюбу свою не продам никому, 

Хорошая Дзюба нужна самому! 

4 место. Накануне возвращения Бундеслиги Нойер заявил: «Весь мир будет смотреть на нас». У вас нашелся ответ. 

post-navigator: Неправда. Весь мир следит за Чемпионатом Беларуси. А ещё всем очень нравится клуб «Slutsk» :)  

3 место. Радимов пытался затроллить фанатов «Спартака» новостью о возвращении Глушакова – использовал клич «А тутти, аванти», но у Сергея Саныча получилось куда лучше подколоть самого Владислава, написав от его имени стих: 

Да я б такое мог с «Зенитом» сделать… 

Какой «Реал», какой «Милан», какой «Спартак»? 

И Глушаков бы у меня забегал, 

Но виноват Садырин, Боаш и Семак. 

Я знаю схемы, шифры и пароли, 

В футбол знаю все, что так и что – не так, 

Но в гений мой уже никто не верит. 

А виноват Спаллетти, Боаш и Семак.  

2 место. Евгения Гинера с 60-летнием клуб ЦСКА поздравил с использованием знаменитой фразы про «все купил». Но у Legend 6 своя версия известной кричалки:   

Федор Чалов не забил – это Гинер все купил! 

Игорь снова пропустил – это Гинер все купил! 

«Лудогорец» пять забил – это Гинер все купил!  

1 место. Арас Озбилиз выдал готовый мем: «Кинь Джано в „Барсу“ — был бы одним из лучших футболистов Европы». Ну, и понеслась… 

Legend 6: Кинь Кержакова в «Барсу» — он бы пролетел мимо.  

Eddja: Кинь Джано в «Барсу» — и «Барса» будет как «Спартак».  

LOpp: Джано в принципе кидать нельзя, разбиться может.

Быть «Месси» — это проклятие! Самозванцы со всего света
28 маяАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии15
«Парни, вставайте!» Евсеев выложил вариант мема про Наташу и котов
27 мая ФотоКомментарии7
«Клопп, когда ты его уже заберёшь?» «Майнц» — о втором хет-трике Вернера
25 мая Комментарии15
Кержаков проводит вечера с телефоном и в шапочке из фольги
23 мая ФотоКомментарии27
Смех да и только. Яп Стам и армия лысых
22 маяАлександр Чистяков в блоге Модный разговорКомментарии7
В твиттере затроллили клуб МЛС, перепутавший Стама с другим лысым тренером
22 мая Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина ответ pomor 445 (раскрыть)
сегодня в 20:27
аха-ха)
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:19, ред.
Видно здорово ковид Багрову по мозгам вдарил. Никудышная подборка.
valt134
valt134
сегодня в 20:06
Нормально так... Спасибо!!!! Надо и дальше юморить. Без юмора не выживем.
serh62
serh62
сегодня в 19:45
10 место не плохо)))
particular
particular
сегодня в 19:39
Нынче, не очень... Но...
Tostao - хорОш традиционно, Сергей Саныч - стабильно на уровне, а Footbolista - изобретательно краток и ироничен..:) Надеюсь, что в июне будет ж а р а..:))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:18
Прочитал юмор, стало грустно...
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
сегодня в 19:10
Всего пара неплохих моментов. Поздравляю, соккер, вы красиво разогнали всех интересных пользователей ресурса)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100