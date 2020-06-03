Народный обозреватель. Обмен Аршавина на Месси и Глушаков в «Спартаке»

«Соккер.ру» предлагает всем оценить творчество остроумных читателей, ведь в мае хватало поводов для шуток!
14 место. В прошлом Миллер отказал «Барселоне» в трансфере Аршавина фразой: «А давайте обменяем Андрея на Лионеля». Историю вспомнили в день рождения Аршавина, и она вызвала у вас бурную реакцию.
dimagas2: Говорят что все-таки на мешок картошки))
VAN ARM: и тогда – прощай, вся «Сила Сибири», ушла бы на доплату)))
Almazny: Сейчас ЦСКА хочет обменять Чалова на Месси.
13 место. Анатолий Тимощук вспомнил о странностях в поведении Луи Ван Гала. Не только снял как-то штаны на установке перед игрой, но так завелся, что достал… челюсть изо рта. arsenbasom помог найти вот этот комментарий:
sihafazatron: Обычно говорят «зуб даю», а Ван Гал целую челюсть давал)
А Jeck Denielse считает, что веселее этот рассказ смотрелся бы вот так:
Тимощук: «Ван Гал не только снимал штаны, но и вытаскивал оттуда челюсть».
12 место. Кайл Уокер не уставал нарушать карантин. Многие уже сбились со счета – проститутки, день рождения знакомой, навестил родителей, вечеринки, еще и Руни встретил. Однажды нарушил режим самоизоляции трижды за сутки. И как его после этого назвать цензурно?
Jeck Denielse: «Крутой Уокер».
11 место. Байкал-38 вспомнил психоделический мультфильм со знаменитой песенкой, когда увидел новость, что «Лацио» хочет продлить контракт с Иммобиле и сделать его капитаном команды:
10 место. Фанат «Спартака» Footbolista отреагировал цитатой из классики на заявление Глушакова, что он еще может вернуться в московский клуб:
А вот фанат «Зенита» FROLL 001 шутит на эту тему иначе:
Глушаков: «Я оставил в „Спартаке“ баню».
чемпионство с душком: Опять самогон хлещет.
А когда Дениса спросили, знает ли он о решении «Ахмата» не продлевать с ним контракт, но получил вот этот ответ, обыгранный Tostao:
9 место. Реакция на знаменитые изначальные инструкции, что можно и нельзя делать в футболе после возвращения чемпионатов.
post-navigator:
- на поле нужно сохранять социальную дистанцию между игроками полтора метра;
- у судей свистки отобрать, а то изо рта бактерию могут выдуть;
- пенальти с центра поля бить. А то мало ли что;
- руками мяч из-за боковой не вбрасывать. Опасно;
- и главное! В бутылочки питьевые щедро плеснуть санитайзера! Шоб бегали и пузыри пускали. :)
8 место. Сергей Саныч технично прокомментировал уход Семина из «Локомотива», проведя очевидную параллель с тем, как некрасиво попрощались с Каррерой:
Это не футбол был, а была обманка
Подсидели, всех, ко всем чертям!
Что ж, шофер, давай назад,
Крути-верти назад свою баранку, -
Так, ни с чем, поедем по домам.
7 место. Подписывайтесь на группу «Соккер.ру» в ВК, там тоже можно шутить в комментариях. Например, шутка Юсси Яаскелайнена:
6 место. Ты зачем бороду сбрил, Лионель? А если серьезно, то Месси после карантина правильно решил, что в маске с бородой ходить бессмысленно и побрился. Но у вас другая версия…
Jeck Denielse: Не сбрил… А дал поносить другому… На время…
5 место. Много слухов бродит о переходе Дзюбы в другие клубы, даже в «Милан» сватали после Златана. Но генеральный директор «Зенита» Медведев заявил: «Мы Дзюбу не продаем». Вас эта новость особенно повеселила в мае месяце.
Faustello: Это потому что залежи газа истощаются, скоро опять дерево жечь)))
112910415 вспомнил стишок о корове:
Я Дзюбу свою не продам никому,
Хорошая Дзюба нужна самому!
4 место. Накануне возвращения Бундеслиги Нойер заявил: «Весь мир будет смотреть на нас». У вас нашелся ответ.
post-navigator: Неправда. Весь мир следит за Чемпионатом Беларуси. А ещё всем очень нравится клуб «Slutsk» :)
3 место. Радимов пытался затроллить фанатов «Спартака» новостью о возвращении Глушакова – использовал клич «А тутти, аванти», но у Сергея Саныча получилось куда лучше подколоть самого Владислава, написав от его имени стих:
Да я б такое мог с «Зенитом» сделать…
Какой «Реал», какой «Милан», какой «Спартак»?
И Глушаков бы у меня забегал,
Но виноват Садырин, Боаш и Семак.
Я знаю схемы, шифры и пароли,
В футбол знаю все, что так и что – не так,
Но в гений мой уже никто не верит.
А виноват Спаллетти, Боаш и Семак.
2 место. Евгения Гинера с 60-летнием клуб ЦСКА поздравил с использованием знаменитой фразы про «все купил». Но у Legend 6 своя версия известной кричалки:
Федор Чалов не забил – это Гинер все купил!
Игорь снова пропустил – это Гинер все купил!
«Лудогорец» пять забил – это Гинер все купил!
1 место. Арас Озбилиз выдал готовый мем: «Кинь Джано в „Барсу“ — был бы одним из лучших футболистов Европы». Ну, и понеслась…
Legend 6: Кинь Кержакова в «Барсу» — он бы пролетел мимо.
Eddja: Кинь Джано в «Барсу» — и «Барса» будет как «Спартак».
LOpp: Джано в принципе кидать нельзя, разбиться может.
Tostao - хорОш традиционно, Сергей Саныч - стабильно на уровне, а Footbolista - изобретательно краток и ироничен..:) Надеюсь, что в июне будет ж а р а..:))
Tostao - хорОш традиционно, Сергей Саныч - стабильно на уровне, а Footbolista - изобретательно краток и ироничен..:) Надеюсь, что в июне будет ж а р а..:))