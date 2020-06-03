Народный обозреватель. Обмен Аршавина на Месси и Глушаков в «Спартаке»

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сегодня, 19:04

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

«Соккер.ру» предлагает всем оценить творчество остроумных читателей, ведь в мае хватало поводов для шуток!

14 место. В прошлом Миллер отказал «Барселоне» в трансфере Аршавина фразой: «А давайте обменяем Андрея на Лионеля». Историю вспомнили в день рождения Аршавина, и она вызвала у вас бурную реакцию.

dimagas2: Говорят что все-таки на мешок картошки))

VAN ARM: и тогда – прощай, вся «Сила Сибири», ушла бы на доплату)))

Almazny: Сейчас ЦСКА хочет обменять Чалова на Месси.

13 место. Анатолий Тимощук вспомнил о странностях в поведении Луи Ван Гала. Не только снял как-то штаны на установке перед игрой, но так завелся, что достал… челюсть изо рта. arsenbasom помог найти вот этот комментарий:

sihafazatron: Обычно говорят «зуб даю», а Ван Гал целую челюсть давал)

А Jeck Denielse считает, что веселее этот рассказ смотрелся бы вот так:

Тимощук: «Ван Гал не только снимал штаны, но и вытаскивал оттуда челюсть».

12 место. Кайл Уокер не уставал нарушать карантин. Многие уже сбились со счета – проститутки, день рождения знакомой, навестил родителей, вечеринки, еще и Руни встретил. Однажды нарушил режим самоизоляции трижды за сутки. И как его после этого назвать цензурно?

Jeck Denielse: «Крутой Уокер».

11 место. Байкал-38 вспомнил психоделический мультфильм со знаменитой песенкой, когда увидел новость, что «Лацио» хочет продлить контракт с Иммобиле и сделать его капитаном команды:

10 место. Фанат «Спартака» Footbolista отреагировал цитатой из классики на заявление Глушакова, что он еще может вернуться в московский клуб:

А вот фанат «Зенита» FROLL 001 шутит на эту тему иначе:

Глушаков: «Я оставил в „Спартаке“ баню».

чемпионство с душком: Опять самогон хлещет.

А когда Дениса спросили, знает ли он о решении «Ахмата» не продлевать с ним контракт, но получил вот этот ответ, обыгранный Tostao:

9 место. Реакция на знаменитые изначальные инструкции, что можно и нельзя делать в футболе после возвращения чемпионатов.

post-navigator:

- на поле нужно сохранять социальную дистанцию между игроками полтора метра;

- у судей свистки отобрать, а то изо рта бактерию могут выдуть;

- пенальти с центра поля бить. А то мало ли что;

- руками мяч из-за боковой не вбрасывать. Опасно;

- и главное! В бутылочки питьевые щедро плеснуть санитайзера! Шоб бегали и пузыри пускали. :)

8 место. Сергей Саныч технично прокомментировал уход Семина из «Локомотива», проведя очевидную параллель с тем, как некрасиво попрощались с Каррерой:

Это не футбол был, а была обманка

Подсидели, всех, ко всем чертям!

Что ж, шофер, давай назад,

Крути-верти назад свою баранку, -

Так, ни с чем, поедем по домам.

7 место. Подписывайтесь на группу «Соккер.ру» в ВК, там тоже можно шутить в комментариях. Например, шутка Юсси Яаскелайнена:

6 место. Ты зачем бороду сбрил, Лионель? А если серьезно, то Месси после карантина правильно решил, что в маске с бородой ходить бессмысленно и побрился. Но у вас другая версия…

Jeck Denielse: Не сбрил… А дал поносить другому… На время…

5 место. Много слухов бродит о переходе Дзюбы в другие клубы, даже в «Милан» сватали после Златана. Но генеральный директор «Зенита» Медведев заявил: «Мы Дзюбу не продаем». Вас эта новость особенно повеселила в мае месяце.

Faustello: Это потому что залежи газа истощаются, скоро опять дерево жечь)))

112910415 вспомнил стишок о корове:

Я Дзюбу свою не продам никому,

Хорошая Дзюба нужна самому!

4 место. Накануне возвращения Бундеслиги Нойер заявил: «Весь мир будет смотреть на нас». У вас нашелся ответ.

post-navigator: Неправда. Весь мир следит за Чемпионатом Беларуси. А ещё всем очень нравится клуб «Slutsk» :)

3 место. Радимов пытался затроллить фанатов «Спартака» новостью о возвращении Глушакова – использовал клич «А тутти, аванти», но у Сергея Саныча получилось куда лучше подколоть самого Владислава, написав от его имени стих:

Да я б такое мог с «Зенитом» сделать…

Какой «Реал», какой «Милан», какой «Спартак»?

И Глушаков бы у меня забегал,

Но виноват Садырин, Боаш и Семак.

Я знаю схемы, шифры и пароли,

В футбол знаю все, что так и что – не так,

Но в гений мой уже никто не верит.

А виноват Спаллетти, Боаш и Семак.

2 место. Евгения Гинера с 60-летнием клуб ЦСКА поздравил с использованием знаменитой фразы про «все купил». Но у Legend 6 своя версия известной кричалки:

Федор Чалов не забил – это Гинер все купил!

Игорь снова пропустил – это Гинер все купил!

«Лудогорец» пять забил – это Гинер все купил!

1 место. Арас Озбилиз выдал готовый мем: «Кинь Джано в „Барсу“ — был бы одним из лучших футболистов Европы». Ну, и понеслась…

Legend 6: Кинь Кержакова в «Барсу» — он бы пролетел мимо.

Eddja: Кинь Джано в «Барсу» — и «Барса» будет как «Спартак».

LOpp: Джано в принципе кидать нельзя, разбиться может.