Быть «Месси» — это проклятие! Самозванцы со всего света

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28 мая 2020, 18:46

«Челси» собирается подписать «алжирского Месси», а «Соккер.ру» напоминает, что сравнения с Лео уже стали моветоном.

Мохамед Бенрахма — «алжирский Месси»

Выдающихся алжирских футболистов логично сравнивать с Зиданом или в крайнем случае с Марезом, но глобальный тренд на Месси сильнее. У Бенрахма из «Брентфорда», которым интересуется «Челси», хотя бы есть общие черты с Лионелем — он низкорослый левша, а то ведь в разное время насмотрелись на «Месси», которые были под два метра ростом и не имели ничего общего с оригиналом по стилю игры. Кстати, Мохамед не первый «алжирский Месси», несколько лет назад этот титул носил Абдельмумен Джабу, о котором большинство из вас слышит впервые, хотя ему уже 33 годика.

Мохамед Салах — «египетский Месси»

В «Челси» уже был один Мохамед, которого на родине считают «Месси», однако на «Стэмфорд Бридж» Салах успехов не добился, хотя дальнейшая карьера в «Роме» и «Ливерпуле» показала, что Мо не нужно прозвище «египетский Месси», его и так запомнят под именем Мохамеда Салаха.

Патрик Робертс - «английский Месси»

Этот «Месси» уже пять лет на контракте с «Манчестер Сити», но пока не вылезает из командировок: был в «Селтике», «Жироне», «Норвиче», а зимой присоединился к «Мидлсбро». В 17 лет Робертс стал чемпионом Европы среди юношей в составе сборной Англии, но с тех пор прошло шесть лет, а 23-летний Лионель, то есть Патрик никак не раскроется.

- «русский Месси»

«Русскому Месси» уже 25 и недавно с ним разорвал контракт ЦСКА , который из Болгарии. Воспитаннику «Спартака» большую футбольную карьеру в свое время прочил Леонид Федун, но сравнение с непревзойденным аргентинцем оказалось проклятием. Может быть, у Давыдова и был когда-то футбольный талант, но Денис не выдержал испытания медными трубами и зарыл свой дар в землю, став героем баек и анекдотов.

Джердан Шакири — «швейцарский Месси» или «альпийский Месси»

Редкая удачная «копия» Лионеля, хотя до оригинала все равно серьезно недотягивает. Но все-таки Джердан поиграл в «Баварии», «Интере» и «Ливерпуле», где собрал солидный урожай из титулов, является лидером сборной Швейцарии. Правда, ни в Мюнхене, ни в Ливерпуле Шакири ключевым игроком не стал, да и от его карьеры в целом ждали большего. Но на разносортных «Месси», многие из которых спеклись на старте карьеры, этот смотрит свысока.

Такефуса Кубо — «японский Месси»

«Месси» из Страны восходящего Солнца четыре года провел в «Ла Масии», но был вынужден покинуть академию «Барселоны», когда выяснилось, что каталонский клуб нарушал правила ФИФА по трансферам игроков, не достигших 18 лет. После этого Такефуса вернулся в Японию, где вскоре начал профессиональную карьеру в клубе «Токио», откуда через несколько лет уехал обратно в Испанию, теперь уже по предложению мадридского «Реала». Нынешний сезон 18-летний атакующий полузащитник проводит на правах аренды в «Мальорке».

Марко Марин — «немецкий Месси»

Марин всего на пару лет младше Месси, но в начале карьеры и его не минула чаша сия. В 2012-м Марко перешел в «Челси», где не заиграл, и следующие несколько лет провел в разъездах. Приличный футбол Марко начал показывать только в «Олимпиакосе» и «Црвене Звезде», а в 31 уже добрался до Саудовской Аравии. Не самая впечатляющая «траектория Месси».

— «хорватский Месси»

В свое время было много разговоров об этом парне. Ален действительно очень рано и ярко начал карьеру в загребском «Динамо», в 16 лет перешел в «Барселону» и пару раз даже тренировался с Самим Месси, но дальше второй команды не пошел. Потом была череда трансферов и аренд, в нынешнем сезоне уже 23-летний Халилович пытается проявить себя в «Херенвене», а правами на него владеет «Милан».

Мартин Эдегор — «норвежский Месси»

А вот из этого парня получается серьезный футболист, хотя прозвище Мартину дали в юности, когда ему устроили мощную пиар-кампанию, в ходе которой Эдегор ездил по тренировочным базам больших европейских клубов и выбирал себе команду. Бросил якорь в Мадриде, ведь хоть он и «Месси», но был фанатом Криштиану. В какой-то момент казалось, что Эдегор окажется мыльным пузырем, но после серии аренд пацан окреп, и сейчас всерьез говорят о том, что он заменит Модрича в составе «Мадрида».

Сердар Азмун — «иранский Месси»

В прошлом году британский таблоид The Sun составил список из 24-х «Месси» со всего света. Попал в эту компанию и Сердар Азмун, у которого из общего с Лионелем, наверное, только то, что он тоже является самым популярным футболистом в своей стране. Азмун — «иранский Месси»? Серьезно?

Список можно продолжать практически до бесконечности, причем настоящие фамилии многих «Месси» ровным счетом ничего вам не скажут. Каких только «Месси» не было! Каталонский, карпатский, греческий, турецкий, мексиканский, южнокорейский, даже индонезийский, тайский, малайзийский и казахский. Фамилия обладателя шести «Золотых мячей» превратилась в неофициальный титул, который вроде как должен подчеркивать исключительный талант того или иного футболиста, вот только из-за недобросовестного использования никто уже не верит в «новых Месси». Ибо есть только один Лионель.