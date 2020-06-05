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Коллаборация и госизмена. Как будут встречать Сёмина в Киеве?

вчера, 21:00
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«Соккер.ру» рассуждает о возможном возвращении Юрия Сёмина в киевское «Динамо».

Думаю, что бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рискнул бы возглавить украинский клуб. А вот может ли Киев позволить себе взять Сёмина? Не по финансам – тут вопросы решаемы. Ведь это будет «попахивать» сотрудничеством с врагом и государственной изменой. Именно так это будет представлено в большинстве СМИ Украины (а в спортивной прессе — только так!) и в среде футбольных фанатов. И Суркис это понимает лучше всех. Ведь именно киевские «ультрас» составили костяк боевых групп, которые с реальным оружием в руках отстаивали и отстаивают сегодня свой взгляд на окружающий их мир — в центре Киева в 2014 году, в добробатах на Донбассе, в Одессе и т.д. С этой стороны надеяться на какое-то понимание сейчас, наверное, абсолютно нереально.

И Суркис, и Сёмин в один голос сразу же опровергли появившуюся информацию о возможных переговорах. И это мудро и естественно, если эту тему они действительно обсуждали. Допустим, что такое намерение есть. Тогда появившуюся утечку можно рассматривать в виде брошенного пробного камешка. И теперь надо посмотреть, что будет. Приближенный к Суркису «гуру» украинской футбольной журналистики Артем Франков подтверждает, что Суркис и Сёмин общались, но связывает с днем рождения тренера, с которым его и поздравлял функционер. Тут ни к чему не подкопаешься: мало ли о чем могут поговорить хорошо знакомые люди, которые уже дважды работали вместе. Сам Франков, комментируя слухи, считает вероятность прихода Сёмина в Киев практически равной нулю, хотя мудро избегает категоричности. Другие его коллеги, как и фанаты «Динамо», своей категоричности не скрывают: это невозможно, потому что это просто невозможно. А если это вдруг станет возможным, то мы… Пока до таких угроз еще не дошло, но пока и никаких реальных следов переговоров нет.

Посмотрим на ситуацию с чисто футбольных позиций. Нужен ли «Динамо» новый тренер? Тут все очевидно: нынешний коуч, всем известный бывший игрок сборной СССР Михайличенко, пребывает в турнирном тупике. «Динамо» уже приходится бороться за то, чтобы отстоять хотя бы свою вторую позицию в лиге. О соперничестве с «Шахтером» за первое место речь давно не идет. Вот уже три сезона подряд динамовцы не могут его опередить. Кубок тоже давно не выигрывался. А путевку в групповой этап ЛЧ от Украины получает только чемпион. Второе место отправляет в третий квалификационный раунд, чтобы выбраться из которого, надо пройти двух соперников. Поэтому задача у нового тренера (если он будет) может быть только одна – сделать «Динамо» снова чемпионом Украины и получить прямое место в ЛЧ, чтобы заработать немалые деньги.

По нормальной логике вариант с Сёминым – лучшее, на что может рассчитывать нынешнее «Динамо». Знаковый европейский тренер в Киев сейчас не поедет. Собственные кадры ситуацию изменить не в состоянии. А Сёмин, несмотря на пресловутый возраст, даст 100 очков вперед любому Николичу. А последние события, как он сам уверяет, усилили его амбиции до максимального уровня. Палыч жаждет мести и возьмется за дело рьяно. Все сильные и больные стороны друг друга Суркис и Сёмин давно знают и потому сумеют при обоюдном желании найти золотую середину в своих взаимных требованиях. Разумеется, потребуется обновление состава с учетом пожеланий Палыча. Но это отличный момент для Суркиса, чтобы перезапустить забуксовавший проект киевского «Динамо».

Остаются самые существенные в данной ситуации (нефутбольные) реалии. Если Суркис найдет «рычаги», чтобы воздействовать на инфантильное (плюс, видимо, материально заинтересованное) сознание свой непримиримой «торсиды», то можно будет попробовать. Но Палычу надо понять, что он попадает на войну. Он изначально – враг, знания и умения которого милостиво согласились использовать на благо и во славу величайшего клуба Украины и мира – киевского «Динамо». Этакий «военспец» времен гражданской войны начала XX века, которого при первой неудаче ставят к стенке. Будем надеяться, что в данном случае «стенка» (при неблагоприятном развитии этой возможной истории) все же останется фигуральной. Готов ли Палыч ради своих амбиций к тем жертвам, которых от него может потребовать этот новый вызов? Уверен, при желании Сёмин уже через пару недель заговорит на украинском языке. Но вот что ему делать, если для принятия фанами с него потребуют, скажем, публично признать, что «Крым – це Украина»? С одной стороны, ради благого дела и руководствуясь прагматизмом, можно бросить эту «кость» малообразованным националистам, скрестив пальцы за спиной. Но с другой – не окажутся ли имиджевые потери неприемлемыми?

Как бы там ни было, но если это чудо вдруг произойдет и Сёмин возьмет Киев «под свою руку» (как главный тренер), это будет очень интересно. За чемпионатом Украины станет следить вся Россия. А временное «отступничество» Сёмину, скорее всего, позже, будет прощено. А представляете возможный сюжет?! Сёмин делает «Динамо» чемпионом и в 75 лет вновь соглашается вернуться спасать давно ржавеющий к тому времени на запасных путях «Локомотив»! И спасает!!! Красиво!

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ Антон Корнилов (раскрыть)
сегодня в 14:27
Я не хотел вас обидеть. Извините. В Киеве на самом деле бывает много россиян. До карантина по работе часто с ними сталкивался. Насколько я знаю, никаких проблем у них нет.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:34
Когда Сёмин работал в Киеве у него состав был неплохой, а сейчас работать не с кем, одна шпана. Да и условия не те, что раньше, обстановка другая. В Локо, тоже, состав супер был. И вообще, после российской ПЛ идти в ЧУ??? Ну, если Палыч совсем себя не уважает, тогда, вперёд. А теперь, к автору статьи. Уважаемый, не надо говорить за всю Россию! Вся Россия, точно не будет следить за работой Сёмина в Киеве. Можно подумать, что он в Реал готовится....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:03
Сёмин контракт не заключил (пока), и к чему тогда вся эта бодяга под названием
"Если да кабы" ? Чтобы написать обширный красивый аналитический комментарий? Несерьёзно. Когда заключит контракт, тогда и поговорим...
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 09:45
Почему комменты не отключили?
Антон Корнилов
Антон Корнилов ответ свинина (раскрыть)
сегодня в 09:35
Прям все-все чушь? Хоть чуточку не чуши нет?
Антон Корнилов
Антон Корнилов ответ Klaus-S (раскрыть)
сегодня в 09:33
Так уж прям и не умный! Умный я. Но реалий полностью, согласен, не знаю. Вернее, всех реалий. Людей ведь много и все разные. Вы тоже, наверное, крутитесь преимущественно, в своем кругу. Но вот теперь я. например, уже знаю вашу позицию и она вполне симпатична.
Антон Корнилов
Антон Корнилов ответ zamsb (раскрыть)
сегодня в 09:28
Ну, немного перебрал... Вся, конечно, не станет.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 08:10
Сёмин стар, но Суперстар!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:12
А может из области фантастики?. Хотя все может быть.
Klaus-S
Klaus-S ответ свинина (раскрыть)
вчера в 23:59
Если не тупой,значит что то мутят они с брательником с помощью клуба.
А иначе обьяснить назначение тренером человека который 10 лет никого не тренировал, невозможно. И до этого было куча подобных назначений.
свинина
свинина ответ Klaus-S (раскрыть)
вчера в 23:37
Да есть у джуниора бабки, и во все он не тупой, в нынешних то реалиях в Динамо влаживатся.
свинина
свинина ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 23:32
Когда это он говорил?
свинина
свинина
вчера в 23:31
Автор чушь написал, пропагандисткую
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 23:27
Автор просто не очень умный и не знающий реалий Украины. Болельщики Динамо очень тепло вспоминают о Юр Палыче. Хоть его второй приход и был неудачным.
Но в целом всех так достал Суркис своей тупостью, что просто пофиг. Да и чемпионат банально неинтересный и я сомневаюсь что сам Семин захочет. Больших денег у Суркиса сейчас нет. Так что шансы нулевые и статья ни о чем. Да и националистам нашим вряд ли до него сейчас. С ихним то рейтингом в 1.5%. Не думаю что ему что то тут грозило бы. Россияне почему то думают что мир крутится вокруг них. Это далеко не так.
zamsb
zamsb
вчера в 21:49
"....Сёмин возьмет Киев «под свою руку» (как главный тренер)..... За чемпионатом Украины станет следить вся Россия"....
Р.Денисов-Вы бредите, у вас температура, ни ковид-19 случайно?
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:20, ред.
Суркис уже сказал что никто его не звал.Про "инфантильную" торсиду автор видать в Киеве никогда и не был.
wam5dzhwr57t
wam5dzhwr57t
вчера в 18:28
Соглашусь. Может взять Киев.
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