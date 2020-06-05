Коллаборация и госизмена. Как будут встречать Сёмина в Киеве?

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вчера, 21:00

«Соккер.ру» рассуждает о возможном возвращении Юрия Сёмина в киевское «Динамо».

Думаю, что бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рискнул бы возглавить украинский клуб. А вот может ли Киев позволить себе взять Сёмина? Не по финансам – тут вопросы решаемы. Ведь это будет «попахивать» сотрудничеством с врагом и государственной изменой. Именно так это будет представлено в большинстве СМИ Украины (а в спортивной прессе — только так!) и в среде футбольных фанатов. И Суркис это понимает лучше всех. Ведь именно киевские «ультрас» составили костяк боевых групп, которые с реальным оружием в руках отстаивали и отстаивают сегодня свой взгляд на окружающий их мир — в центре Киева в 2014 году, в добробатах на Донбассе, в Одессе и т.д. С этой стороны надеяться на какое-то понимание сейчас, наверное, абсолютно нереально.

И Суркис, и Сёмин в один голос сразу же опровергли появившуюся информацию о возможных переговорах. И это мудро и естественно, если эту тему они действительно обсуждали. Допустим, что такое намерение есть. Тогда появившуюся утечку можно рассматривать в виде брошенного пробного камешка. И теперь надо посмотреть, что будет. Приближенный к Суркису «гуру» украинской футбольной журналистики Артем Франков подтверждает, что Суркис и Сёмин общались, но связывает с днем рождения тренера, с которым его и поздравлял функционер. Тут ни к чему не подкопаешься: мало ли о чем могут поговорить хорошо знакомые люди, которые уже дважды работали вместе. Сам Франков, комментируя слухи, считает вероятность прихода Сёмина в Киев практически равной нулю, хотя мудро избегает категоричности. Другие его коллеги, как и фанаты «Динамо», своей категоричности не скрывают: это невозможно, потому что это просто невозможно. А если это вдруг станет возможным, то мы… Пока до таких угроз еще не дошло, но пока и никаких реальных следов переговоров нет.

Посмотрим на ситуацию с чисто футбольных позиций. Нужен ли «Динамо» новый тренер? Тут все очевидно: нынешний коуч, всем известный бывший игрок сборной СССР Михайличенко, пребывает в турнирном тупике. «Динамо» уже приходится бороться за то, чтобы отстоять хотя бы свою вторую позицию в лиге. О соперничестве с «Шахтером» за первое место речь давно не идет. Вот уже три сезона подряд динамовцы не могут его опередить. Кубок тоже давно не выигрывался. А путевку в групповой этап ЛЧ от Украины получает только чемпион. Второе место отправляет в третий квалификационный раунд, чтобы выбраться из которого, надо пройти двух соперников. Поэтому задача у нового тренера (если он будет) может быть только одна – сделать «Динамо» снова чемпионом Украины и получить прямое место в ЛЧ , чтобы заработать немалые деньги.

По нормальной логике вариант с Сёминым – лучшее, на что может рассчитывать нынешнее «Динамо». Знаковый европейский тренер в Киев сейчас не поедет. Собственные кадры ситуацию изменить не в состоянии. А Сёмин, несмотря на пресловутый возраст, даст 100 очков вперед любому Николичу. А последние события, как он сам уверяет, усилили его амбиции до максимального уровня. Палыч жаждет мести и возьмется за дело рьяно. Все сильные и больные стороны друг друга Суркис и Сёмин давно знают и потому сумеют при обоюдном желании найти золотую середину в своих взаимных требованиях. Разумеется, потребуется обновление состава с учетом пожеланий Палыча. Но это отличный момент для Суркиса, чтобы перезапустить забуксовавший проект киевского «Динамо».

Остаются самые существенные в данной ситуации (нефутбольные) реалии. Если Суркис найдет «рычаги», чтобы воздействовать на инфантильное (плюс, видимо, материально заинтересованное) сознание свой непримиримой «торсиды», то можно будет попробовать. Но Палычу надо понять, что он попадает на войну. Он изначально – враг, знания и умения которого милостиво согласились использовать на благо и во славу величайшего клуба Украины и мира – киевского «Динамо». Этакий «военспец» времен гражданской войны начала XX века, которого при первой неудаче ставят к стенке. Будем надеяться, что в данном случае «стенка» (при неблагоприятном развитии этой возможной истории) все же останется фигуральной. Готов ли Палыч ради своих амбиций к тем жертвам, которых от него может потребовать этот новый вызов? Уверен, при желании Сёмин уже через пару недель заговорит на украинском языке. Но вот что ему делать, если для принятия фанами с него потребуют, скажем, публично признать, что «Крым – це Украина»? С одной стороны, ради благого дела и руководствуясь прагматизмом, можно бросить эту «кость» малообразованным националистам, скрестив пальцы за спиной. Но с другой – не окажутся ли имиджевые потери неприемлемыми?

Как бы там ни было, но если это чудо вдруг произойдет и Сёмин возьмет Киев «под свою руку» (как главный тренер), это будет очень интересно. За чемпионатом Украины станет следить вся Россия. А временное «отступничество» Сёмину, скорее всего, позже, будет прощено. А представляете возможный сюжет?! Сёмин делает «Динамо» чемпионом и в 75 лет вновь соглашается вернуться спасать давно ржавеющий к тому времени на запасных путях «Локомотив»! И спасает!!! Красиво!