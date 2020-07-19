Узнаём все ответы. Семь интриг финала российского сезона

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сегодня, 09:55

Остался один матч, один тур и три игры в Кубке. «Соккер.ру» предлагает вместе найти футбольные ответы.

«Краснодар» подвинет «Локомотив»?

Драматическое поражение ЦСКА в дерби ухудшило шансы «быков». «Локомотиву» теперь достаточно обыграть «Урал», которому ничего не нужно в РПЛ , чтобы «Краснодар» до них не добрался. Хотя правильнее говорить, что «горожане» сами потеряли прямую путевку в ЛЧ . Сначала наивно предложили «Зениту» яркий подход и уступили 2:4. Затем проиграли «Рубину». А разгром «Урала» не привел к трем очкам против «Крыльев Советов». Теперь, чтобы ЦСКА потерял шансы на тройку, «Краснодару» нужны три очка против «Динамо». А вот на вторую строчку вряд ли даже домашняя победа над «Ахматом» поднимет. Хотя математически шансы есть, если «Локомотив» потеряет очки в 30-м туре. Но Николич удачливый, вряд ли тут будет сюрприз.

Ставка: «Локомотив» сохранит второе место, «Краснодар» будет третьим.

Луценко обойдет Дзюбу и Азмуна?

Здесь борьба плотнее. У Дзюбы и Азмуна после полуфинала со «Спартаком» матч против «Ростова», который дома хочет отомстить чемпионам за погром в Санкт-Петербурге. Следовательно, матч вряд ли получится для парочки лидеров в списке снайперов легким. И это шанс для Луценко, но только если футболисты «Арсенала» постараются в последнем туре и создадут для Евгения моменты в матче против «Уфы» на выезде. Соперник для дубля или хет-трика неподходящий – у Беленова крепкая защита, а нужно два гола, чтобы сравняться с Дзюбой, который в Ростове-на-Дону может не выйти на поле. Впрочем, тогда у Азмуна есть шанс, Сердар может захотеть сыграть последний матч в РПЛ за «Зенит» в знакомом для него городе.

Ставка: Азмун может догнать Дзюбу, Луценко останется третьим в списке.

Будут ли новые тренерские отставки?

В этом сезоне 10 клубов меняли тренеров. Показательно, что из команд первой пятерки на такой шаг решился только «Локомотив», убрав Семина. Но позиция владельцев понятная, и Ганчаренко, и Мусаев, не говоря о Тедеско, были в подвешенном состоянии. И остаются, ведь у Гинера всегда есть вариант с возвращением Слуцкого, у «Краснодара» — шанс найти кого-то более опытного, чтобы побороться за титул, ведь ресурсы есть. А у «красно-белых» не только Бердыев на пороге. Уже сегодня в Санкт-Петербурге важнейший матч в карьере Тедеско в России. Он первый на выход, если допустит унизительное поражение.

Ставка: учитывая быстрый старт будущего сезона, все тренеры сохранят рабочие места.

Кто сыграет в Лиге Европы от России?

Самый сложный вопрос, поскольку имеет как прямые варианты ответа – «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» выберут двоих, кто отправится в Лигу Европы, так и непрямой – «Химки», «Урал» или «Спартак» могут получить дорогу в Европу через победу в Кубке России. А вот если «Зенит» сделает «золотой дубль», то путевка в квалификацию ЛЕ достанется шестому клубу РПЛ . И вот тут вариантов много. У «Динамо» игра в запасе против «Краснодара». Но у команды Новикова уже на один пункт больше, чем у «Арсенала» и «Уфы». «Спартак» в теории может оказаться шестым, но зависит от матчей конкурентов. Если шестое место будет еврокубковым, то достанется путевка скорее Луценко, Беленову или Филиппу. А поскольку в последнем туре «Уфа» играет против «Арсенала», то это маленький финал на случай, если «Динамо» не обыграет «Оренбург». Хотя вряд ли, ведь ставки высоки – премиальные от УЕФА .

Ставка: ЦСКА , «Ростов» и «Динамо». Но только если «Зенит» выиграет Кубок России.

Сколько клубов вылетит из высшей лиги?

Странный на первый взгляд вопрос, но актуальный. Раньше знали – 15-й и 16-й клубы вылетали сразу, 13-й и 14-й играли в стыковых матчах с командами из ФНЛ . Но в этом году привычную схему сломали. Изначально думали, чтобы никто не вылетел, а добавились два клуба из ФНЛ – под такой сценарий все готовили, но затем вмешался коронавирус. Сначала убрали стыковые матчи, а затем «Химки» начали играть на нервах «Крыльям Советов». Бывший клуб словно мстит Талалаеву, не хочет, чтобы он новый сезон начал в РПЛ . Впрочем, даже «Ротору» можно заблокировать выход в элиту – из-за финансов, тогда спасут «Оренбург». Но на такую жертву вряд ли пойдут. Футболистам из Оренбурга остается только шутить, что их трансфер слишком дорогой для «Барселоны».

Ставка: в РПЛ поднимется только «Ротор», «Крылья Советов» сохранят прописку.

«Спартак» выбьет «Зенит» из Кубка?

Ответ на этот вопрос узнаем сегодня. Пусть формально это не дерби, речь о важном противостоянии двух больших городов, поэтому на кону еще и репутация. Как чемпионов, ведь «Зенит» не поймут, если сыграют намного слабее, чем проблемный «Спартак», так и гостей. Тедеско не простят явное поражение, что ударит по имиджу москвичей. «Красно-белые» боятся арбитров, но лучше бы переживали за свою игру первым номером, за качество стандартов, последний пас Бакаева и интенсивность прессинга. «Зенит» — фаворит, но ему надо это доказать, раз уже считают себя авторами «золотого дубля».

Ставка: поставим на чемпионов, хотя вряд ли победа получится легкой – расслабились.

Кто возьмет трофей в Екатеринбурге?

А почему обязательно «Зенит»? Разве есть у них кубковый характер старых «Локомотива» или ЦСКА ? Но Суперкубок России перенесли, так что единственный на ближайшие месяцы финал – кубковый на родине «Урала». Уже завтра у клуба Парфенова третья попытка оказаться в финале. Если в этот раз соперником будет не «Зенит» — фаворит турнира после завершения четвертьфиналов, а «Спартак», то будет веселее. Хотя «Химки» не списываем, Юран тоже может сразиться с петербуржцами или москвичами. Будут интересные полуфиналы, но и финал может получиться, ведь всем четырем командам кубок не достается каждый год, это важная стадия принципиального для них турнира.

Ставка: «Зенит» очень хочет «золотой дубль», он его в итоге и получит.

Уже в следующую субботу поставим точку в длительном розыгрыше, а заодно в необычном сезоне с двумя паузами. Уже нет времени на передышку, разве что на водопой. Сегодня матч «Краснодара» и «Динамо», а еще полуфиналы Кубка России. Часть ответов узнаем до конца дня, спешите сделать свои прогнозы.