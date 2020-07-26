«Верона» — «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:02

«Верона»

«Верона» набрала 46 очков и занимает девятую позицию в турнирной таблице. Четыре из пяти последних матча этой команды заканчивались вничью. Помимо этого, хозяева уступили в гостях «Роме» (1:2), а в прошлом туре разделили очки на выезде с «Торино» (1:1).

«Мастифы» забивали минимум один гол в каждом из пяти предыдущих поединков, но и пропускали при этом столько же, не считая поражения в Риме. Из пяти последних домашних поединков команда проиграла только «Наполи» (0:2).

«Лацио»

«Лацио» уже гарантировал себе место в ТОП-4, но не отказывается от борьбы за медали чемпионата Италии. В прошлом туре «Орлы» в домашнем противостоянии с «Кальяри» добились волевой победы (2:1).

Так команда Симоне Индзаги прервала серию из пяти матчей без побед, в которых римляне потерпели четыре поражения. В пяти последних выездных поединках гости выиграли только один матч.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» — 3.500

Ничья – 3.590

Победит «Лацио» — 2.130

Статистка

«Лацио» выиграл четыре из пяти последних матча против «Вероны».

«Верона» пропускала по два гола в трех из пяти предыдущих домашних поединков.

Две последних встречи соперников на стадионе «Вероны» закончились победой «Лацио».

Прогноз

Мотивация побеждать в этой встрече у гостей зашкаливает. «Верона» уже не преследует турнирных задач, и плохо играет в обороне в последних матчах.

Учитывая атакующий потенциал гостей, предлагаем взять ставку на победу «Лацио» с коэффициентом 2.130 в букмекерской конторе Pinnacle.