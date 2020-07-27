«Торино» — «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:33

«Торино» и «Рома» сыграют в 37-м туре чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 29.07.2020.

«Торино»

Команда из Турина в прошлом туре чемпионата Италии сыграла второй раз кряду вничью. После домашнего матча с «Вероной» (1:1), «Быки» не смогли обыграть в гостях СПАЛ (1:1), который уже официально понизился в классе.

За два тура до конца чемпионата «Торино» занимает 16-ю позицию в рейтинге, имея 39 очков. У команды одиннадцать побед, шесть ничьих и девятнадцать поражений.

«Рома»

«Волки» лидируют в гонке за пятую строчку, на которой они сейчас находится. Набрав 64 очка, команда опережает шестой «Милан» на четыре зачетный пункта.

В прошлом туре подопечные Пауло Фонсеки с трудом, но все же обыграли дома «Фиорентину». Эта победа стала для римлян девятнадцатой в сезоне. Еще в семи матчах команда сыграла вничью и потерпела десять поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» — 4.740

Ничья – 4.070

Победит «Рома» — 1.735

Статистика

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в семи последних матчах «Ромы».

(2,5) сыграла в семи последних матчах «Ромы». «Рома» забивала минимум 2 гола в шести последних матчах.

В 3 из 4 последних домашних матчах «Торино» забивалось минимум три гола.

«Рома» выиграла два последних выездных матча против «Торино».

Прогноз

«Рома» на финише сезона заметно прибавил, чего не скажешь про «Торино». «Волки» начали результативно играть в атаке, что позволяет команде добиваться положительных результатов.

Учитывая отсутствие должной мотивации у хозяев, ставка на П2 выглядит весьма перспективно. БК Pinnacle за нее предлагает приличный коэффициент 1.735.