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«Торино» — «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:33

«Торино» и «Рома» сыграют в 37-м туре чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 29.07.2020.

«Торино»

Команда из Турина в прошлом туре чемпионата Италии сыграла второй раз кряду вничью. После домашнего матча с «Вероной» (1:1), «Быки» не смогли обыграть в гостях СПАЛ (1:1), который уже официально понизился в классе.

За два тура до конца чемпионата «Торино» занимает 16-ю позицию в рейтинге, имея 39 очков. У команды одиннадцать побед, шесть ничьих и девятнадцать поражений.

«Рома»

«Волки» лидируют в гонке за пятую строчку, на которой они сейчас находится. Набрав 64 очка, команда опережает шестой «Милан» на четыре зачетный пункта.

В прошлом туре подопечные Пауло Фонсеки с трудом, но все же обыграли дома «Фиорентину». Эта победа стала для римлян девятнадцатой в сезоне. Еще в семи матчах команда сыграла вничью и потерпела десять поражений.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торино» — 4.740
  • Ничья – 4.070
  • Победит «Рома» — 1.735

Статистика

  • Ставка на ТБ(2,5) сыграла в семи последних матчах «Ромы».
  • «Рома» забивала минимум 2 гола в шести последних матчах.
  • В 3 из 4 последних домашних матчах «Торино» забивалось минимум три гола.
  • «Рома» выиграла два последних выездных матча против «Торино».

Прогноз

«Рома» на финише сезона заметно прибавил, чего не скажешь про «Торино». «Волки» начали результативно играть в атаке, что позволяет команде добиваться положительных результатов.

Учитывая отсутствие должной мотивации у хозяев, ставка на П2 выглядит весьма перспективно. БК Pinnacle за нее предлагает приличный коэффициент 1.735.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:19
Торино проиграет Роме.
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