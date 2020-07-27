«Торино» — «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Торино» и «Рома» сыграют в 37-м туре чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 29.07.2020.
«Торино»
Команда из Турина в прошлом туре чемпионата Италии сыграла второй раз кряду вничью. После домашнего матча с «Вероной» (1:1), «Быки» не смогли обыграть в гостях СПАЛ (1:1), который уже официально понизился в классе.
За два тура до конца чемпионата «Торино» занимает 16-ю позицию в рейтинге, имея 39 очков. У команды одиннадцать побед, шесть ничьих и девятнадцать поражений.
«Рома»
«Волки» лидируют в гонке за пятую строчку, на которой они сейчас находится. Набрав 64 очка, команда опережает шестой «Милан» на четыре зачетный пункта.
В прошлом туре подопечные Пауло Фонсеки с трудом, но все же обыграли дома «Фиорентину». Эта победа стала для римлян девятнадцатой в сезоне. Еще в семи матчах команда сыграла вничью и потерпела десять поражений.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» — 4.740
- Ничья – 4.070
- Победит «Рома» — 1.735
Статистика
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в семи последних матчах «Ромы».
- «Рома» забивала минимум 2 гола в шести последних матчах.
- В 3 из 4 последних домашних матчах «Торино» забивалось минимум три гола.
- «Рома» выиграла два последних выездных матча против «Торино».
Прогноз
«Рома» на финише сезона заметно прибавил, чего не скажешь про «Торино». «Волки» начали результативно играть в атаке, что позволяет команде добиваться положительных результатов.
Учитывая отсутствие должной мотивации у хозяев, ставка на П2 выглядит весьма перспективно. БК Pinnacle за нее предлагает приличный коэффициент 1.735.