Символическая сборная россиян из второго тура РПЛ

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16 августа 2020, 19:34

Тренерский штаб сборной России во главе Станислава Саламовича Черчесова огласит состав сборной уже после третьего тура. Представляю вашему вниманию символическую сборную из россиян по итогам второго тура.

Голкипер

Александр Максименко («Спартак», 22 года)

«Спартак» сыграл на ноль в матче, где неоправданно было больше внимания к арбитрам, чем к футболистам. У этого есть понятные причины, вызванные прошлым туром, но нельзя игнорировать хорошую игру футболистов. Молодой вратарь «Спартака» совершил несколько ярких спасений, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Левый защитник

Дмитрий Скопинцев («Динамо», 23 года) — 2*

Москвичи не сумели переиграть, поднявшийся с ФНЛ «Ротор», но при этом левый защитник «Динамо» выглядел потрясающе. Множество успешных обводок, качественные прострелы в чужую штрафную, хорошие по высоте подачи должны были завершаться голами, но не очень расторопно вели себя нападающие. Я сильно удивлюсь, если Скопинцев не получит приглашения в сборную, потому что в новом сезоне Дмитрий лучший среди российских левых защитников.

Центральный защитник

Роман Евгеньев («Динамо», 21 год) — 2

Хочется посмотреть на игру молодого защитника против сильных команд, со всем уважением к «Уралу» и «Ротору», это не те команды, которые оказывают большое давление на оборону своих соперников. Потому Евгеньев чувствовал себя комфортно и даже подключался к атакам, технично работая с мячом, что редкость для габаритных центральных защитников.

Центральный защитник

Алексей Герасимов («Урал», 27 лет)

Алексей главенствовал в воздухе, где сумел победить в 5 из 8 единоборствах. Совершил пару отборов мяча и 8 раз выносил мяч подальше от своей штрафной. Герасимов большую часть карьеры играл в низших дивизионах, а сейчас пока успешно старается закрепиться в основе клуба РПЛ .

Правый защитник

Дмитрий Живоглядов («Локомотив», 26 лет)

У правого защитника «железнодорожников» была непростая задача сдерживать атакующие порывы Кабеллы и Вандерсона. Дмитрий качественно справился со своими прямыми обязанностями и помогал команде с быстрым переходом из обороны в атаку, на мой взгляд, Живоглядов провел свой лучший матч за «Локомотив».

Опорный полузащитник

Артём Голубев («Уфа», 21 год)

Разрушитель «Уфы» с переменным успехом справлялся со своими прямыми обязанностями, но зато проявил себя в атакующих действиях. На счету полузащитника гол, который застал «Арсенал» врасплох. Вообще в последние годы опорная зона была проблемной позицией для России, а потому радует большое появление молодых футболистов разрушителей в центре поля.

Центральный полузащитник

Магомед Оздоев («Зенит», 27 лет)

Один из самых активных футболистов «Зенита» в матче против «Ростова». Магомед часто встречался с мячом, нередко самостоятельно отбирая его. Впечатляет прогресс полузащитника под руководством Сергея Семака, а ведь еще пару лет назад на Оздоеве ставили крест, когда он безвылазно сидел на лавке, в ожиданиях понимающего его тренера.

Левый полузащитник

Наиль Умяров («Спартак», 20 лет)

За два тура я не нашел ни одного достойного кандидата на левый фланг полузащиты, что не может разочаровывать. Во втором туре эту дыру будет латать номинальный опорник Наиль Умяров, совершивший 7 отборов и 2 перехвата. Еще бы в созидании ему прибавить, тогда точно обратит на себя внимание тренерского штаба сборной.

Правый полузащитник

Рифат Жемалетдинов («Локомотив», 23 года)

Играл практически на одной линии с Федором Смоловым, постоянно напрягая оборону «Краснодара». Хоть это и не принесло голевых действий, пользы было достаточно. Как минимум удавалось лишить «Краснодара» мяча, что ставило клуб в неудобное для них положение. Всё таки «быки» с мячом и без мяча это два разных коллектива и второй не выглядит топ-клубом РПЛ .

Атакующий полузащитник

Константин Кучаев ( ЦСКА , 22 года) — 2

Константин забивает второй тур подряд и по движению выглядит очень прилично. Кто бы мог подумать, что Кучаев сумеет достойно заменить Николу Влашича. Хотелось бы верить, что это не отрезочный порыв футболиста, и он будет выступать на таком уровне на регулярной основе, даже после возвращения хорвата в строй, если его конечно не продадут, слухи разные ходят.

Центральный нападающий

Александр Соболев («Спартак», 23 года) — 2

Александр здорово цепляется за верховые мячи, и в матче против «Ахмата» это привело к голевой скидке на Понсе. Соболев становится важной фигурой в атаке «Спартака», а по своим функциям на поле он схож с Артемом Дзюбой, что является важным фактором, думаю, Черчесов не откажется иметь в запасе сборной футболиста с аналогичными параметрами.

*Количество попаданий в символическую сборную