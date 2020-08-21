Символическая сборная россиян из третьего тура РПЛ

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вчера, 19:32

Состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи Лиги Наций скоро будет объявлен, какие российские футболисты были лучшими на своих позициях в третьем туре РПЛ .

Голкипер

Александр Беленов («Уфа», 33 года)

Невероятную стабильность демонстрирует Александр уже на протяжение многих лет, но главные тренеры сборной продолжают игнорировать успехи Беленова. Вратарь «Уфы» один из лучших голкиперов лиги последних лет, что он в очередной раз продемонстрировал в матче против «Спартака», отбив пенальти и совершив еще парочку невероятных сейвов.

Левый защитник

Дмитрий Скопинцев («Динамо», 23 года) — 3

Безальтернативный участник моей символической сборной. Дмитрий здорово начал сезон, и я буду сильно удивлен, если его прогресс не будет отмечен тренерским штабом сборной России. На сегодняшний день среди российских левых защитников в РПЛ Скопинцеву нет равных, он не только надежно действует в обороне, но и постоянно создает опасность в атаке своими регулярными подключениями.

Центральный защитник

Павел Аликин («Уфа», 36 лет)

Вряд ли защитник «Уфы» получит вызов в сборную, уж очень солидный возраст у футболиста, но действиями против «Спартака» Аликин заслужил положительного отзыва. Ветеран «Уфы» грамотно выполнял свою работу, подчищая огрехи своих партнеров по обороне.

Центральный защитник

Виктор Васин ( ЦСКА , 31 год)

Виктор вышел только на второй тайм из-за травмы Кирилла Набабкина и создал впечатление, что лучше бы он играл в старте. Дело в том, что Набабкина буквально задавили своими габаритами мощные нападающие «Зенита», а вот Васин чувствовал себя комфортно в силовой борьбе, плюс еще и под мяч без страха ложился, когда казалось бы, что мячу уже некуда деваться кроме, как влетать в ворота.

Правый защитник

Сергей Петров («Краснодар», 29 лет)

Тяжело не отметить защитника, который не просто подключался к атакам своей команды, но еще и принес этими подключениями прямую пользу. Сергей забил гол в ворота «Арсенала» после красивой комбинации, которая была разыграна, как по учебнику. Ставлю 5 правому защитнику за выученный урок.

Опорный полузащитник

Наиль Умяров («Спартак», 20 лет) — 2

Здорово действовал на подборах бесхозных мячей, помогал своей команде большую часть времени владеть инициативой. Это не привело к победе, но вопросов к молодому опорнику «Спартака» у меня нет, как впрочем и других кандидатов на эту позицию по итогам третьего тура.

Центральный полузащитник

Юрий Газинский («Краснодар», 31 год)

Наконец-то Юрий после травмы начинает набирать форму. Газинский возвращается к своему лучшему футболу, теперь он вновь важная фигура в атакующих комбинациях «Краснодара» еще и в отборе отрабатывает как следует.

Левый полузащитник

Жоаозиньо («Сочи», 31 год)

В РПЛ практически нет левофланговых атакующих футболистов с российским паспортом, потому радуюсь появлению в стартовом составе «Сочи» бразильского россиянина Жоаозиньо, который еще не набрал своих лучших кондиций, но уже удивляет своими нестандартными ходами, жаль не реализовал выход один на один после шикарного паса Нобоа, но сам факт наличия такого момента заносится левому вингеру в плюс.

Правый полузащитник

Сергей Серченков («Ротор», 23 года)

Вышел на замену в матче против «Ахмата» и забил гол, так как других футболистов на этой позиции сильно сыгравших в третьем туре не было, то выбираю автора результативного действия.

Атакующий полузащитник

Олег Иванов («Ахмат», 34 года)

Креативный футболист уже многие годы отвечает за развитие атак грозненского клуба. В матче против новичка лиги «Ротора» он был особенно хорош, не даром все голы были забиты только после его выхода на поле в начале второго тайма.

Центральный нападающий

Артем Дзюба («Зенит», 32 года) — 2

Выиграл всю верховую борьбу в матче против ЦСКА , вернее этой борьбы даже не было, почему-то центральный защитники армейцев буквально боялись Артема, за что он их и наказал голевой скидкой на Азмуна и еще кучей опасных моментов созданных именно после побед Дзюбы в воздухе.

Мой состав сборной России на сентябрьские матчи с учётом футболистов других лиг:

Вратари: Беленов («Уфа»), Максименко («Спартак»), Кержаков («Зенит»)

Защита: Скопинцев («Динамо»), Кудряшов («Антальяспор»), Евгеньев («Динамо»), Васин ( ЦСКА ), Дивеев ( ЦСКА ), Герасимов («Урал»), Живоглядов («Локомотив»), Фернандес ( ЦСКА )

Полузащита: Умяров («Спартак»), Баринов («Локомотив»), Зобнин («Спартак»), Оздоев («Зенит»), Жоаозиньо («Сочи»), Черышев («Валенсия»), Рыбчинский («Локомотив»), Жемалетдинов («Локомотив»), Кучаев ( ЦСКА ), Головин («Монако»)

Нападение: Дзюба («Зенит»), Соболев («Спартак»)