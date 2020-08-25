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Бездомные Кузяев и Нойштедтер, бан Соболеву от Дзюбы. Выбор Черчесова — на любителя

вчера, 21:11
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Кузяев Далер
Кузяев Далер
Полузащитник
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«Соккер.ру» — об искусстве сохранять внутреннее равновесие, взирая на состав сборной России.

В начале сентября сборная России стартует в розыгрыше Лиги наций-2020/21 матчами против Сербии (3 сентября, дома) и Венгрии (6 сентября, в гостях). Главная футбольная команда страны соберется вместе впервые за 10 месяцев, с ноября прошлого года, когда мы крупно уступили Бельгии и крупно же переиграли Сан-Марино. Сегодня опубликован список игроков, вызванных на ближайшие матчи, в нем 26 фамилий, а вопросов он порождает еще больше. На главные из них постараемся ответить.

Только сначала топ-3 неизданных правила от Станислава Черчесова:

1. Главный тренер сборной России отвечает за результаты сборной России. Способы достижения результатов и целей он волен выбирать сам. В случае невыполнения поставленных задач главный тренер рискует работой, зарплатой и репутацией.

2. Состав сборной России определяет главный тренер сборной России. Если вы не определяете состав, а только обсуждаете его, то вы не главный тренер сборной России и не несете никакой ответственности (см. пункт 1).

3. Главный тренер сборной России не обязан вызывать сильнейших на данный момент футболистов, ваших любимых футболистов или игроков команд, за которые вы болеете. Если вам что-то не нравится, смотрите пункт 2.

Этих трех правил в принципе достаточно, чтобы обосновать любое решение Станислава Саламовича, и если вы считаете, что любая власть — от Бога, а вышестоящий в иерархии всегда прав, то заканчивайте чтение статьи в этом месте, потому что ниже мы будем конструктивно придираться к выбору Черчесову. Даже главный тренер сборной России не может быть прав во всем. А в чем-то он наверняка ошибается.

Гильерме, Джанаев и Шунин — сильнейшие вратари России?

Может быть, в список негласных правил Черчесова стоит включить еще одно. То, где будет сказано, что главный тренер сборной России должен оставаться самым классным вратарем в составе сборной России, чтобы чувствовать себя бодро и уверенно. Тренер — творческая профессия, но для принятия некоторых решений нужны четкие параметры, чтобы их можно было объяснить чуть внятнее, чем классическое «Я так вижу!»

Понятно, что создание вратарской бригады — дело хитрое, тут важны не только профессиональные качества, но и психология. Нужно, чтобы голкиперы помогали друг другу и были довольны своей ролью. Иногда приходится делать выбор между двумя сильными вратарями на роль «первого номера», а дополнять бригаду хорошими парнями. Но проблема черчесовской троицы в том, что под сомнением каждая кандидатура.

Если устроить закрытое голосование, никто, кроме Станислава Саламовича не выберет такую тройку, а в большинстве случаев его любимчики не попадут и в пыль, потому что в РПЛ огромный выбор вратарей: Дюпин и Беленов, Максименко и Сафонов, освоившийся в роли первого номера «Зенита» Михаил Кержаков. Как в такой ситуации можно делать ставку на престарелого бразильца, который не отличается надежностью, остается загадкой.

Почему в сборную России вызваны футболисты без клубов и игровой практики?

Роман Нойштедтер и Далер Кузяев не стали продлевать контракты с «Динамо» и «Зенитом» соответственно, футболисты находятся в поиске новых клубов, но в сборную поедут, в отличие от тех, кто прямо сейчас пашет в напряженном графике РПЛ. По-человечески решение вызывать Романа и Далера понимаю — это такая форма поддержки, по-футбольному это нонсенс, ведь здесь и сейчас Нойштедтер и Кузяев без игровой практики не помощники сборной России.

Неужели не хватило бы звонков с добрыми словами и пожеланием поскорее найти новую работу? Такие решения и поддерживают репутацию «закрытого клуба»: если ты однажды попал в него и приглянулся хозяину, то он по-любому позовет тебя на вечеринку. Конечно, могут быть исключения для незаменимых игроков, но вызов Кузяева и Нойштедтера — это нарушение принципов здоровой конкуренции, которую никто не отменял в сборной. Рад за Романа и Далера, у которых будет шанс полноценно потренироваться, но они занимают чье-то место.

Александр Соболев не заслужил вызов в сборную? Серьезно?

Ну, мы-то знаем причину: пересмотрите полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак», был там один важный эпизод… У Соболева не сложились отношения с Дзюбой, а у Черчесова не хватает смелости, чтобы их помирить или хотя бы заставить работать вместе. Никто же не будет спорить, что Александр заслужил вызов в сборную?

Это уже не короткий всплеск: форвард раскрылся в «Крыльях Советов», перешел в «Спартак» и не растерялся: 5 голов и 4 «ассиста» в 17 матчах за «красно-белых» в начала года. Не считая отмененные. У Комличенко на аналогичном отрезке в составе «Динамо» более скромные цифры — «4+1», причем половину голов Николай забил с пенальти, с игры только два точных удара.

Зато он не ссорился с Дзюбой и успел стать «своим» для Черчесова. А вот за Евгения Луценко нужно поблагодарить Станислава Саламовича. Форвард тульского «Арсенала» точно заслужил поездку в сборную своими голами и упорной работой. Трудно то же самое сказать о Федоре Смолове — абсолютно инерционный вызов.

Почему Черчесов так делает?

Во-первых, потому что может. Во-вторых, перечитайте заголовки. В-третьих, вернитесь к трем правилам и внимательно их изучите. Безусловно, радует, когда в решениях тренера сборной прослеживается стройная логика, когда есть определенные параметры попадания игрока в национальную команду. Черчесов работает по-другому.

У него в составе вратари, которых почти невозможно выбрать из множества вариантов, футболисты без клубов и без игровой практики, он часто игнорирует тех, кто сейчас на взлете, и вызывает тех, с кем хорошо знаком, даже если сейчас эти игроки в спорной форме, как Бакаев, Смолов или Ионов.

При этом может позвать запасного футболиста «Зенита» Андрея Мостового и Рифата Жемалетдинова из «Локомотива», которого трудно представить в сборной с его статистикой «один гол на 15 матчей». Решение головоломки в том, что Черчесов и в сборную их берет про запас, а не с прицелом на стартовый состав.

Станислав Саламович пользуется исключительно клубными принципами на этапе формирования состава, поэтому не наращивает конкуренцию, часто берет на вторые роли изначально не амбициозных футболистов, не вызывая тех, кто сильнее. Спорный подход, но у Черчесова большой кредит доверия после выхода в четвертьфинал чемпионата мира, поэтому нам остается только наблюдать, записывать ходы и иногда глубоко дышать.

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амурец
амурец
сегодня в 05:37
Стасик частенько непонятные решения принимает
yasukuni
yasukuni
сегодня в 05:28
Гораздо проще сформулировать всего два правила Лысого и Усатого:

1. Лысый всегда прав.

2. Если он упертый идиот, то прав Усатый.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:35
Интересно, кого теперь Стасон вместо Луценко вызовет???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 23:41
Просто чтобы позволить себе оценивать мнение другого человека словом " чушь" надо : маленько в футболе разбираться; отойти от фанатской психологии; не забывать . что в ответ можно применить ,например, слово "бред", или что нибудь покрепче. Но мы люди интеллигентные и не опустимся ни до вашей "чуши", ни до нашего "бреда". Как говорят знатоки " Футбол - не женское дело"
Aris
Aris
вчера в 23:19
Извини Стас, но не мужик ты! Так прогнуться может только балерина! И оскорбил ты все болельщиков! И дело то не в Соболеве и Дзюбе, а в тебеЙ
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:07
Ну хорошо 4 тура.....все доводы чушь...лучший нападающий это голы....да и чемпионат только начался....Дзюба в прошлом сезоне лучший игрок. А в этом посмотрим.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:56
"У него в составе вратари, которых почти невозможно выбрать из множества вариантов, футболисты без клубов и без игровой практики, он часто игнорирует тех, кто сейчас на взлете, и вызывает тех, с кем хорошо знаком, даже если сейчас эти игроки в спорной форме"
Хорошо сказано, резюмировано. Это пять
Лунный Волк
Лунный Волк ответ Расул Манаев (раскрыть)
вчера в 22:47
У этого бревна статистика лучше, чем у всех остальных деревяшек
Tostao
Tostao
вчера в 22:38
Сборная Черчесова всё больше и больше похожа на брежневское политбюро.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29
+500
И пусть Соболь не лучший, но он и Федю замариновал в самый его рассвет сил.
Мне капитан не нравится и банщик
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:27
Давайте всей страной пожелаем Соболеву дублей и хет триков, ведь он чист, а капитан наш зашварен до некуда
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:24
Буду против сборной топить, это не сборная а разброд. Зеба ни одного путного гола за год не забил
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:17
Приметил такое у Черчесова ещё по конфликту с Денисовым. Дзюба успел вовремя лизнуть, и пожалуйста-капитан сборной и вообще незаменимый...
Mi6
Mi6
вчера в 21:59
Деградация очевидна
Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 21:57
Все адекватные болельщики знают, что чемпионат в России это всего лишь бзик
Расул Манаев
Расул Манаев ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 21:54
Это потому, что ты слепо веришь в это бревно, и Черчесова поддерживаешь из за его отношения к взбдюньо
zamsb
zamsb
вчера в 21:53
"...у Черчесова большой кредит доверия после выхода в четвертьфинал чемпионата мира…..".
О каком кредите доверия идет речь? Давайте не будем обманывать сами себя. В игре с испанцами на ЧМ-2018 сборной России просто повезло. На этом этапе должна была закончиться эпопея сборной Черчесова. Испанцы были на голову сильнее Дзюбы и К. Только ее величество удача и Акинфеев позволили России пройти испанцев. В Бразилии тренера Черчесова за такую игру и результаты болельщики повесили бы на воротной перекладине, а у нас ему выписывают кредит доверия. Дядя просто заелся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 21:51
Во первых сыграно 4 тура, во вторых, уровень его игры, настрой, физические кондиции говорят о том, что он лучше и комличенко, и смолова и луценко. Поскольку у Черчесова особое отношение к Дзюбе, то это особая статья. Не зря говорится Любоь зла, - полюбишь и козла.. При этом ещё раз повторю, что у Черчесова слишком много " тренировочных фишек" в составе.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
вчера в 21:44
С тренером усатым толку будет мало.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:40
Сыграна 2 тура, он не является лучшим нападающим. Я уверенна, что если Соболев будет реально лучшим нападающим, значит он будет в сборной, а Дзюба останется дома или договорится с Соболевым.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 21:37
Да все так тренеры делали и делают. Капелло как раз не взял Артёма, хотя он на тот момент был одним из лучших....Лёв на наш ЧМ 2018 поставил в ворота Нойера, хотят на тот момент был ужасен, а Тер Штеген был намного лучше, но Лёв поставил Нойера и не взял Сане. Все помнят историю тренера сборной Бельгии и Наинголана....да сам Черчесов не взял Денисова, потому что посчитал, что он команду разрушит. Тренер так поступает не потому, что у них кредит доверия, потому что это его работа собирать команду и ОТВЕЧАТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ. А соболев поступил мерзко...просто потому что Артём лично ничего не сделал ему, а так не уважительно говорить о человеке без причин просто мерзко и не красиво. Соболев ушёл из Крыльев, которые как раз и вылетели, потому Саша выбрал место в Спартаке и зарплату больше, хотя сам летом говорил, что предавать команду нельзя. Его летом хотели купить итальянцы, а он сказал ну как Крылья без меня...а зимой было не важно, как крылья без него сезон завершат. В общем...не знаю чем история закончится, но в этой истории явно не Дзюба виноват и не Черчесов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:35
Странно. Любой тренер должен понимать, что его команда может лишиться поддержки болельщиков , если он (тренер) самодур. Он топорно объяснил почему в сборной нет лучшего на сегодня нападающего Соболева, но присутствие целой толпы "тренировочных фишек" (Кузяева, Нойштетдера, Сорокина , Жиркова, Комличенко, Жемалетдинова Ан. Миранчука)_ пояснять не стал. Как не стал пояснять отсутствие Беленова и Максименко. Видимо он считает , что в РФ есть один человек, понимающий в футболе. Это он сам. Но это не так.
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:35
Пока не поклонишься Дзюбе, низко-низко, в сборную не попадешь. Дожили. Газпромский любимчик у нас состав выбирает. И ведь такое спорное решение Черчесова еще сильнее убедит Дзюбу, что он царь.

Но ничего. Правда на стороне Саши. Это главное.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:25
Усатый думает что он в 90х доси живёт и зборную можно приватизировать
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 21:25
Поражение от Бельгии показывает уровень сборной.
112910415
112910415
вчера в 21:19
критика очень уместна
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:14
Точно сборная Усатого)
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