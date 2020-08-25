Бездомные Кузяев и Нойштедтер, бан Соболеву от Дзюбы. Выбор Черчесова — на любителя

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вчера, 21:11

«Соккер.ру» — об искусстве сохранять внутреннее равновесие, взирая на состав сборной России.

В начале сентября сборная России стартует в розыгрыше Лиги наций-2020/21 матчами против Сербии (3 сентября, дома) и Венгрии (6 сентября, в гостях). Главная футбольная команда страны соберется вместе впервые за 10 месяцев, с ноября прошлого года, когда мы крупно уступили Бельгии и крупно же переиграли Сан-Марино. Сегодня опубликован список игроков, вызванных на ближайшие матчи, в нем 26 фамилий, а вопросов он порождает еще больше. На главные из них постараемся ответить.

Только сначала топ-3 неизданных правила от Станислава Черчесова:

1. Главный тренер сборной России отвечает за результаты сборной России. Способы достижения результатов и целей он волен выбирать сам. В случае невыполнения поставленных задач главный тренер рискует работой, зарплатой и репутацией.

2. Состав сборной России определяет главный тренер сборной России. Если вы не определяете состав, а только обсуждаете его, то вы не главный тренер сборной России и не несете никакой ответственности (см. пункт 1).

3. Главный тренер сборной России не обязан вызывать сильнейших на данный момент футболистов, ваших любимых футболистов или игроков команд, за которые вы болеете. Если вам что-то не нравится, смотрите пункт 2.

Этих трех правил в принципе достаточно, чтобы обосновать любое решение Станислава Саламовича, и если вы считаете, что любая власть — от Бога, а вышестоящий в иерархии всегда прав, то заканчивайте чтение статьи в этом месте, потому что ниже мы будем конструктивно придираться к выбору Черчесову. Даже главный тренер сборной России не может быть прав во всем. А в чем-то он наверняка ошибается.

Гильерме, Джанаев и Шунин — сильнейшие вратари России?

Может быть, в список негласных правил Черчесова стоит включить еще одно. То, где будет сказано, что главный тренер сборной России должен оставаться самым классным вратарем в составе сборной России, чтобы чувствовать себя бодро и уверенно. Тренер — творческая профессия, но для принятия некоторых решений нужны четкие параметры, чтобы их можно было объяснить чуть внятнее, чем классическое «Я так вижу!»

Понятно, что создание вратарской бригады — дело хитрое, тут важны не только профессиональные качества, но и психология. Нужно, чтобы голкиперы помогали друг другу и были довольны своей ролью. Иногда приходится делать выбор между двумя сильными вратарями на роль «первого номера», а дополнять бригаду хорошими парнями. Но проблема черчесовской троицы в том, что под сомнением каждая кандидатура.

Если устроить закрытое голосование, никто, кроме Станислава Саламовича не выберет такую тройку, а в большинстве случаев его любимчики не попадут и в пыль, потому что в РПЛ огромный выбор вратарей: Дюпин и Беленов, Максименко и Сафонов, освоившийся в роли первого номера «Зенита» Михаил Кержаков. Как в такой ситуации можно делать ставку на престарелого бразильца, который не отличается надежностью, остается загадкой.

Почему в сборную России вызваны футболисты без клубов и игровой практики?

Роман Нойштедтер и Далер Кузяев не стали продлевать контракты с «Динамо» и «Зенитом» соответственно, футболисты находятся в поиске новых клубов, но в сборную поедут, в отличие от тех, кто прямо сейчас пашет в напряженном графике РПЛ . По-человечески решение вызывать Романа и Далера понимаю — это такая форма поддержки, по-футбольному это нонсенс, ведь здесь и сейчас Нойштедтер и Кузяев без игровой практики не помощники сборной России.

Неужели не хватило бы звонков с добрыми словами и пожеланием поскорее найти новую работу? Такие решения и поддерживают репутацию «закрытого клуба»: если ты однажды попал в него и приглянулся хозяину, то он по-любому позовет тебя на вечеринку. Конечно, могут быть исключения для незаменимых игроков, но вызов Кузяева и Нойштедтера — это нарушение принципов здоровой конкуренции, которую никто не отменял в сборной. Рад за Романа и Далера, у которых будет шанс полноценно потренироваться, но они занимают чье-то место.

Александр Соболев не заслужил вызов в сборную? Серьезно?

Ну, мы-то знаем причину: пересмотрите полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак», был там один важный эпизод… У Соболева не сложились отношения с Дзюбой, а у Черчесова не хватает смелости, чтобы их помирить или хотя бы заставить работать вместе. Никто же не будет спорить, что Александр заслужил вызов в сборную?

Это уже не короткий всплеск: форвард раскрылся в «Крыльях Советов», перешел в «Спартак» и не растерялся: 5 голов и 4 «ассиста» в 17 матчах за «красно-белых» в начала года. Не считая отмененные. У Комличенко на аналогичном отрезке в составе «Динамо» более скромные цифры — «4+1», причем половину голов Николай забил с пенальти, с игры только два точных удара.

Зато он не ссорился с Дзюбой и успел стать «своим» для Черчесова. А вот за Евгения Луценко нужно поблагодарить Станислава Саламовича. Форвард тульского «Арсенала» точно заслужил поездку в сборную своими голами и упорной работой. Трудно то же самое сказать о Федоре Смолове — абсолютно инерционный вызов.

Почему Черчесов так делает?

Во-первых, потому что может. Во-вторых, перечитайте заголовки. В-третьих, вернитесь к трем правилам и внимательно их изучите. Безусловно, радует, когда в решениях тренера сборной прослеживается стройная логика, когда есть определенные параметры попадания игрока в национальную команду. Черчесов работает по-другому.

У него в составе вратари, которых почти невозможно выбрать из множества вариантов, футболисты без клубов и без игровой практики, он часто игнорирует тех, кто сейчас на взлете, и вызывает тех, с кем хорошо знаком, даже если сейчас эти игроки в спорной форме, как Бакаев, Смолов или Ионов.

При этом может позвать запасного футболиста «Зенита» Андрея Мостового и Рифата Жемалетдинова из «Локомотива», которого трудно представить в сборной с его статистикой «один гол на 15 матчей». Решение головоломки в том, что Черчесов и в сборную их берет про запас, а не с прицелом на стартовый состав.

Станислав Саламович пользуется исключительно клубными принципами на этапе формирования состава, поэтому не наращивает конкуренцию, часто берет на вторые роли изначально не амбициозных футболистов, не вызывая тех, кто сильнее. Спорный подход, но у Черчесова большой кредит доверия после выхода в четвертьфинал чемпионата мира, поэтому нам остается только наблюдать, записывать ходы и иногда глубоко дышать.