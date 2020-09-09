«У „Спартака“ дырявая оборона». Орлов попытался разбить защиту Тедеско

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вчера, 12:31

Известный фанат «Зенита» атаковал Жиго и Джикию, а «Соккер.ру» подключает рацио в футбольную дискуссию.

Рацио значит «разумность», и ее нередко не хватает. А поскольку оценка обороны «Спартака» как «дырявой» – популярное явление, то нужны аргументы вместо эмоций. Ведь гляньте, как выступил Геннадий Орлов, известный комментатор и фанат «Зенита»:

Что же у «Спартака» такая дырявая оборона? Жиго — авантюрист, что свойственно французам. Он здорово действует в подыгрыше, забивает головой — здесь молодец. Но его основное амплуа — защитник. У них оборона должна быть — цемент! И Джикия такие же ошибки допускает. Чем вам нравится Жиго? Я не знаю, как долго в «Спартаке» продержится немец Тедеско, но игра Жиго не похожа на игру стабильных и сильных немецких защитников.

Упускаем шовинистическую ремарку о французах и скучную тему натурализации. Сборной не нужны легионеры, надо развивать инфраструктуру и воспитывать своих ребят. Но тема «дырявой обороны» «Спартака» важна, ведь это глупый миф. У москвичей защита меняется, а это многие не заметили.

Да и аргументация Орлова странная. «Сильные немецкие защитники» это Боатенг и Хуммельс с жесточайшими личными ошибками? Или Зюле, что сыграл половину сезона экстракласса? Может, Рюдигер из «Челси», самой дырявой обороны среди лидеров АПЛ ? Джонатана Та не предлагать — не синоним стабильности.

Неправильная структура игры в защите у «Спартака» была при Кононове – очевидно. Но там виноват Глушаков, виноваты крайние защитники Ещенко и Комбаров. При Тедеско и переходе на три центральных ситуация меняется, хотя юный Маслов и привозит, что его возрасту свойственно. Де Лигт тоже грубо ошибается иногда, и что?

Орлов атакует Джикию – ключевого защитника сборной, которому отчаянно нужен напарник классом выше, чем Семенов, и Жиго – одного из самых ярких легионеров в РПЛ последнего календарного года. Рассказов, Ещенко, Комбаров, да и Айртон в отдельных матчах, куда сильнее виноваты, что у «Спартака» плохая репутация в защите.

Давайте от эмоций, которые включил Орлов, перейдем к фактам. В чемпионском сезоне при Каррере «Спартак» пропустил в РПЛ 27 голов, дальше – 31, в прошлом провальном чемпионате, на который повлияли результаты при Кононове – 33. Разница в шесть мячей превращает чемпионскую защиту в «дырявую»? Нет, конечно. Идем в атаку. Качество шансов соперников в прошлом сезоне было всего 1.16 за матч, у «Зенита» этот показатель 0.83.

Но обязательно учтите разницу во времени с мячом. У ворот Лунева и Кержакова хорошие моменты создавали не сильно реже, чем у ворот Максименко. Но реализация соперников отличается. «Спартак» прошлого сезона также был одной из самых невезучих команд лиги – недобрали 13 голов в атаке. Причина места в середине таблицы, на которое указал Орлов, аргументируя «слабость» Джикии и Жиго – в результатах нападения.

Оборона «Спартака» даже в прошлом сезоне выдала игру на уровне «Динамо», «Краснодара», ЦСКА или «Локомотива» — клубов из еврокубков. Максимальная разница по пропущенным составляет с этими командами всего 4 гола, мало для титула «дырявая защита». Или тогда нужно назвать такой же защиту Гильерме, Акинфеева, Шунина и Сафонова, а это несправедливо.

Так что Максименко спасал, как и все перечисленные голкиперы, но весь «Спартак» менялся. Пришла новая схема «3-5-2», повлияла. А если говорим о прошлом сезоне, то «Ростов» стал единственным клубом, что уничтожил защиту Тедеско. Там и моменты качественные были, и 4 гола отгрузили. А в новом сезоне оборона ни разу не пропустила с игры.

Как может «дырявая» защита не пропускать? Ни один соперник «Спартака» в РПЛ нового сезоне не добрался до качества моментов, равных единице – все в атаке сыграли слабо. Беленов, Акинфеев и Сафонов часто отбивают и ловят мячи, у Кержакова по 2.8 сэйва за игру. А у Максименко всего 2.3, вернее, даже 1.8 в 5 матчах из 6. Александр сразу 5 из 14 спасений собрал в одном Волгограде.

Не стоит путать отрезки и длинную дистанцию. На дистанции у «Уфы» сильная защита и крутой Беленов, а на старте сезона именно у Александра рекорд по отраженным ударам, классная оборона играет неважно. А «Спартак» точно не сбавляет. Да и по общему количеству ударов по воротам москвичи сейчас выше «Зенита». Получается, у Кержакова оборона более «дырявая», если пользоваться определением Орлова?

Нет, но атака опытнее, чемпион давит почти весь матч, а «Спартак» берет странные паузы по ходу, куда и умещаются сэйвы Максименко. Но глобально цифры и наблюдения позволяют заключить – москвичи нормально обороняются, на уровне остальных фаворитов РПЛ . Не факт ведь, что Орлов вообще смотрит матчи «Спартака» полностью, а выводы сделал. Защита была ужасной раньше, но его оценка устарела.

Скорее пора думать о путях конвертации в голы умения постоянно атаковать – молодые форварды хорошо поджимают соперников, но или последний пас не идет, или промахиваются. Жиго и Джикия не являются проблемой «Спартака», а потеря Самуэля точно станет катастрофой, ведь посреди сезона найти ему замену в раздевалке и на поле невозможно. Хватит уже жить мифами, надо внимательнее анализировать игру.

Фанаты ведущих российских клубов принципиальных соперников обсуждать любят часто сильнее, чем говорить о своей команде. Конкретно Орлов может пройтись по «Зениту» — а шанс, что Ловрен и Ракицкий устроят цирк в ЛЧ высокий, особенно если жребий подсунет стилистически неудобных соперников. Но его атака на надежность защиты «Спартака» неуместная, особенно с учетом, что Джикия и Жиго – звезды РПЛ .

Традиционные валидольные отрезки никуда не уйдут, но их влияние падает, а характер ошибок не такой, как даже при Каррере, когда могли заехать в Самару и скушать четыре гола на ровном месте. За последние годы это сильнейшая защита «Спартака». И как раз на обороне выехали в прошлом сезоне – избежали борьбы за выживание. Проблемой была реализация моментов.

Понятно, что яркие формулировки привлекают внимание и вызывают реакцию, но Геннадий Сергеевич выступил не по делу. Жиго – крутой защитник, Джикия тоже небесталанный. Добавьте идеальную игру латералей, третьего центрального – Маслова или Кутепова, и шикарную работу в разрушении Крала и Умярова – увидите, что у «Спартака» одна из самых крепких защитных линий РПЛ . Как минимум – на уровне с остальными.

Плюс Максименко хорошо играет. Давайте оценим «Спартак» по чемпионскому «Зениту». Когда любимая команда Орлова не была на первом месте, то грузила сопернику 4-5 мячей. Но посмотрите результаты 7 последних игр. Чемпионы России забили москвичам всего 5 раз, причем рекорд – два за вечер. Так почему великая атака «Зенита» не может разнести «дырявую оборону» «Спартака»? Да потому, что защита Тедеско не слабая, хотя и склонная сама себе навредить.

Но знаете, кто еще ровно такой же? «Зенит», как только встречает соперника своего уровня бюджета или играет в Европе, а «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» — постоянно и во всех турнирах. Хотя РПЛ довольно плотная лига, но ошибки в защите тут есть у всех. Можно подумать, Ловрен и Ракицкий не привозили за жизнь, или не привезут. С Жиго и Джикией та же история, но они моложе, чем буквально незаменимые основные защитники Семака, то есть «спартаковцы» обучаемые.

Если Газизов привезет опорника и правого латераля, то получите целый комплект защитников в широком смысле слова, каждый из которых может прибавить за ближайший год. Нет сомнений, что у «Спартака» будут точечные провалы – такая команда, а впереди матчи против ЦСКА и «Зенита», всюду могут начудить. Вот только и «армейцы» чудят, и «быки», и Чорлука с Ловреном устроят шоу в Лиге чемпионов, невзирая на сильные матчи в РПЛ . Все не без греха.

Но если хочется найти правильный эпитет, чтобы описать защиту «Спартака», то «дырявая» уже точно не подходит. О чем речь, если за весь 2020 год москвичи только один раз пропустили трижды (от «Тамбова»)? В новом чемпионате только «Сочи» забил Максименко дважды, но в день большого судейского скандала и с пенальти. Со «Спартаком» никогда не знаешь, что будет завтра, но накануне дерби их оборона играла на уровне с остальными фаворитами.