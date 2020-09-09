Англия мечтает о победе на Евро. Но их снова ждет неудача

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вчера, 15:00

По звездности и таланту – одна из главных сборных мира. Но «Соккер.ру» отмечает менее очевидные минусы.

Англия – страна, подарившая концепцию футбольных лиг всему миру, за что надо поблагодарить. Но одновременно их сборная никогда не была фаворитом крупных турниров. Даже в 1966-м, если бы поколение Чарльтона провалилось дома, никто бы не удивился. Ни разу не были чемпионами Европы. Спустя почти тридцать лет вышли в полуфинал мундиаля – умудрились проиграть Хорватии.

Сейчас акцент снова сместился в сторону АПЛ , и если бы «Ливерпуль» не проиграл «Атлетико», то легко мог пройти и «Лейпциг», и «Аталанту», и ПСЖ по пути в финал с «Баварией». Да и «Манчестер Сити» попросту не умеет играть с такими командами, как «Лион». Но чемпионов, вроде «Реала», пройти может – мощнейший коллектив. Так что Саутгейт приглашает в сборную великолепных мастеров. И вместе у них целый ряд минусов.

Полное отсутствие дисциплины

Не в каждой футбольной стране можно найти историю, что игроки выносят все вещи из номера главного тренера в коридор, а кровать бросают в бассейн отеля – так поступили Уайз и Фашану с наставником «Уимблдона» Бассеттом. И хотя такие истории украшают футбольный фольклор, у подопечных Саутгейта нет горя от ума. Магуайр, Уокер, Алли, Грилиш, теперь вот Гринвуд и Фоден с приглашением девушек вопреки карантину – неисправимые. В составе Англии всегда были такие парни, а им сложно выиграть крупный турнир, не умеют концентрировать внимание.

Очень не хватает великого вратаря

Не то чтобы обязательная причина для победы на Евро или на ЧМ , но Льорис, Патрисиу, Нойер, Касильяс или Никополидис были для своих национальных команд решением целого ряда проблем. А Пикфорд, особенно учитывая последний сезон в «Эвертоне», — создатель неприятностей. Но даже если взять Хендерсона, что принадлежит МЮ и круто сыграл за «Шеффилд Юнайтед», или перечислить других кандидатов в сборную Англии, то найти среди них Алиссона, Нойера, тер Штегена или Облака по классу невозможно. В воротах ведущих клубов АПЛ иностранцы. Бэнкс был великим вратарем, что доказывал многократно. Такого сейчас не хватает, не только для серий пенальти, где Пикфорд как раз может выручить.

Нехватка архитекторов в центре

Озил является созидателем намного более высокого класса, чем любой центральный хавбек сборной Англии, или чем молодой, но сырой Маунт. А чемпион мира Месут давно бросил играть в футбол, но не бросил получать за это деньги. Англия не может похвастаться правильными решениями в центре поля, ведь Хендерсон – парень довольно примитивный, пусть в центре схемы Клоппа смотрится для себя идеально, а все его напарники – того же порядка «бей-беги». Ключевые клубы АПЛ в середине поля представляют не англичане в основном. А если хочется взять «золото» спустя долгие годы без него, как смогла Италия в 2006-м – найдите Хави или Пирло. Конечно, у Англии был однажды перебор с легендами – Джеррард, Лэмпард и Скоулз не сыгрались вместе в сборной, но сейчас не тот случай. Райс, Мэддисон или Хендерсон являются славными игроками, но прямой связи с футбольным космосом не имеют. И соперники об этом знают. А Грилишу помешает стабильно заиграть на уровне Иньесты первый пункт в списке.

Капитан, что не нюхал трофеев

Харри идет двадцать восьмой год, Леви не перестал быть жадным, а покупатели заметно обеднели. Похоже, Кейн никогда не станет нападающим уровня чемпиона Италии или Испании. Или хотя бы Англии. У него уже много голов за сборную, и средняя результативность выше, чем у рекордсмена Руни, но Харри является антиподом форвардов, что не имели ранее побед на крупных турнирах – вроде Давида Вильи, но собирались ради такого подвига и выдавали сказочные турниры. Кейн в России постарался, сделал все, но его усилий оказалось мало. В решающих матчах Харри не из тех, кто выручит победным дублем. Вот и Дании не забил. Больше одного гола за вечер забивал Шотландии, Словении, Панаме, Болгарии и Черногории, но у Кейна за карьеру 0 трофеев. Капитан вряд ли приведет Англию к «золоту» на Евро-2020.

Молодость ярчайших исполнителей

Вот кто у Англии реально круче всех? Вряд ли Кейн и Стерлинг – великолепные футболисты, но видели в других странах ребят ярче. Скорее можно выделить Санчо и Александера-Арнольда, что в своем юном возрасте могут создать самый опасный правый фланг в мире сборных. Но Саутгейт разве использует на полную наработки двух тренеров «Боруссии» Д, а именно Фавра и Клоппа? Нет, сборная Англии играет не так хитро, как клубы, но в основе точно будут молодые ребята. И поскольку Санчо и Александеру-Арнольду банально не хватает опыта, как Гомесу, Рэшфорду или Маунту, то все эти таланты вместе с Чилуэллом могут выступить на Евро-2020 ярко, но проиграть по пути в финал или в самом решающем матче.

Большие проблемы в центре защиты

За Стоунза и Магуайра много заплатили, но это наценка АПЛ . «Барселона» или «Бавария», «Реал» или «Ливерпуль» не мечтают о таких защитниках. У Англии есть Джо Гомес, но он становится оборонцем для финала Лиги чемпионов только если рядом ван Дейк. Своего Вирджила у Саутгейта нет, а это значит, что нет уверенности в ключевой зоне, что нужна для крупной победы вопреки исторической привычке – в центре защиты. Нельзя положиться ни на Пикфорда, ни на любую пару центральных защитников. Ребята, которых может обыграть «Севилья», не готовы к победе на Евро. И по первому пункту Магуайр тоже уже «отличился». Вчера Дания легко могла обыграть Англию 2:1 или 1:0.

Саутгейт – тренер средних идей

Бельгийцы убивают интригу лучше, чем Англия – Эриксен сравнил и выдал итог. Да и не проигрывает великий наставник сборной Хорватии, при всем уважении к команде, которую лишь в серии пенальти пустила в полуфинал дружина Черчесова. Гарет подходит сборной Англии лучше всех последних наставников за пару десятилетий. Но одновременно речь о человеке, который тренировал из клубов лишь «Мидлсбро», причем без особых успехов и стабильности на высоком уровне. Сборная Англии будет подстраиваться под сырых футболистов, копировать наработки элиты, но поскольку видна нехватка людей с высочайшим футбольным интеллектом – разве что Трент и Джейдон подходят, то средний крепкий тренер вряд ли компенсирует нехватку того, что есть у Германии, Испании, Бельгии или Франции.

Саутгейт выжмет максимум из молодой сборной Англии, народ справедливо восторгается выбором исполнителей – всем бы такие кадры. Но в конечном итоге ничего для британцев не поменялось. Они были четвертыми на ЧМ -2018, но даже удачное стечение обстоятельств на Евро-2020, или помощь родных трибун, если летом следующего года разрешат частично заполнить «Уэмбли», вряд ли поможет превратить талантливую и однозначно умеющую играть Англию в чемпионов Европы. Ни разу в истории такого не было, и хотя этот год показывает – все бывает, даже если речь о воплощении в жизнь плохого сценария фильма-катастрофы, в 2021-м британцы скорее будут дергаться, но окажутся неготовыми к историческому рывку.

На крупных турнирах побеждают или хитрые, или великие, или те и другие вместе. Англия недостаточно тонкая сборная по игре, поскольку ее игроки – разбалованные работающие дети-миллионеры, которые при малейшем послаблении садятся на голову тренеру и не уважают соперников и себя. Не то чтобы где-то водились команды, где нет хулиганов или разгильдяев, но англичане перебарщивают с непотребным поведением и часто ставят себя выше интересов сборной Англии. Коллектив там не чемпионский, даже если речь о людях с рабочей дисциплиной, как у Кейна.