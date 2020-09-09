Англия мечтает о победе на Евро. Но их снова ждет неудача

По звездности и таланту – одна из главных сборных мира. Но «Соккер.ру» отмечает менее очевидные минусы.
Англия – страна, подарившая концепцию футбольных лиг всему миру, за что надо поблагодарить. Но одновременно их сборная никогда не была фаворитом крупных турниров. Даже в 1966-м, если бы поколение Чарльтона провалилось дома, никто бы не удивился. Ни разу не были чемпионами Европы. Спустя почти тридцать лет вышли в полуфинал мундиаля – умудрились проиграть Хорватии.
Сейчас акцент снова сместился в сторону АПЛ, и если бы «Ливерпуль» не проиграл «Атлетико», то легко мог пройти и «Лейпциг», и «Аталанту», и ПСЖ по пути в финал с «Баварией». Да и «Манчестер Сити» попросту не умеет играть с такими командами, как «Лион». Но чемпионов, вроде «Реала», пройти может – мощнейший коллектив. Так что Саутгейт приглашает в сборную великолепных мастеров. И вместе у них целый ряд минусов.
Полное отсутствие дисциплины
Не в каждой футбольной стране можно найти историю, что игроки выносят все вещи из номера главного тренера в коридор, а кровать бросают в бассейн отеля – так поступили Уайз и Фашану с наставником «Уимблдона» Бассеттом. И хотя такие истории украшают футбольный фольклор, у подопечных Саутгейта нет горя от ума. Магуайр, Уокер, Алли, Грилиш, теперь вот Гринвуд и Фоден с приглашением девушек вопреки карантину – неисправимые. В составе Англии всегда были такие парни, а им сложно выиграть крупный турнир, не умеют концентрировать внимание.
Очень не хватает великого вратаря
Не то чтобы обязательная причина для победы на Евро или на ЧМ, но Льорис, Патрисиу, Нойер, Касильяс или Никополидис были для своих национальных команд решением целого ряда проблем. А Пикфорд, особенно учитывая последний сезон в «Эвертоне», — создатель неприятностей. Но даже если взять Хендерсона, что принадлежит МЮ и круто сыграл за «Шеффилд Юнайтед», или перечислить других кандидатов в сборную Англии, то найти среди них Алиссона, Нойера, тер Штегена или Облака по классу невозможно. В воротах ведущих клубов АПЛ иностранцы. Бэнкс был великим вратарем, что доказывал многократно. Такого сейчас не хватает, не только для серий пенальти, где Пикфорд как раз может выручить.
Нехватка архитекторов в центре
Озил является созидателем намного более высокого класса, чем любой центральный хавбек сборной Англии, или чем молодой, но сырой Маунт. А чемпион мира Месут давно бросил играть в футбол, но не бросил получать за это деньги. Англия не может похвастаться правильными решениями в центре поля, ведь Хендерсон – парень довольно примитивный, пусть в центре схемы Клоппа смотрится для себя идеально, а все его напарники – того же порядка «бей-беги». Ключевые клубы АПЛ в середине поля представляют не англичане в основном. А если хочется взять «золото» спустя долгие годы без него, как смогла Италия в 2006-м – найдите Хави или Пирло. Конечно, у Англии был однажды перебор с легендами – Джеррард, Лэмпард и Скоулз не сыгрались вместе в сборной, но сейчас не тот случай. Райс, Мэддисон или Хендерсон являются славными игроками, но прямой связи с футбольным космосом не имеют. И соперники об этом знают. А Грилишу помешает стабильно заиграть на уровне Иньесты первый пункт в списке.
Капитан, что не нюхал трофеев
Харри идет двадцать восьмой год, Леви не перестал быть жадным, а покупатели заметно обеднели. Похоже, Кейн никогда не станет нападающим уровня чемпиона Италии или Испании. Или хотя бы Англии. У него уже много голов за сборную, и средняя результативность выше, чем у рекордсмена Руни, но Харри является антиподом форвардов, что не имели ранее побед на крупных турнирах – вроде Давида Вильи, но собирались ради такого подвига и выдавали сказочные турниры. Кейн в России постарался, сделал все, но его усилий оказалось мало. В решающих матчах Харри не из тех, кто выручит победным дублем. Вот и Дании не забил. Больше одного гола за вечер забивал Шотландии, Словении, Панаме, Болгарии и Черногории, но у Кейна за карьеру 0 трофеев. Капитан вряд ли приведет Англию к «золоту» на Евро-2020.
Молодость ярчайших исполнителей
Вот кто у Англии реально круче всех? Вряд ли Кейн и Стерлинг – великолепные футболисты, но видели в других странах ребят ярче. Скорее можно выделить Санчо и Александера-Арнольда, что в своем юном возрасте могут создать самый опасный правый фланг в мире сборных. Но Саутгейт разве использует на полную наработки двух тренеров «Боруссии» Д, а именно Фавра и Клоппа? Нет, сборная Англии играет не так хитро, как клубы, но в основе точно будут молодые ребята. И поскольку Санчо и Александеру-Арнольду банально не хватает опыта, как Гомесу, Рэшфорду или Маунту, то все эти таланты вместе с Чилуэллом могут выступить на Евро-2020 ярко, но проиграть по пути в финал или в самом решающем матче.
Большие проблемы в центре защиты
За Стоунза и Магуайра много заплатили, но это наценка АПЛ. «Барселона» или «Бавария», «Реал» или «Ливерпуль» не мечтают о таких защитниках. У Англии есть Джо Гомес, но он становится оборонцем для финала Лиги чемпионов только если рядом ван Дейк. Своего Вирджила у Саутгейта нет, а это значит, что нет уверенности в ключевой зоне, что нужна для крупной победы вопреки исторической привычке – в центре защиты. Нельзя положиться ни на Пикфорда, ни на любую пару центральных защитников. Ребята, которых может обыграть «Севилья», не готовы к победе на Евро. И по первому пункту Магуайр тоже уже «отличился». Вчера Дания легко могла обыграть Англию 2:1 или 1:0.
Саутгейт – тренер средних идей
Бельгийцы убивают интригу лучше, чем Англия – Эриксен сравнил и выдал итог. Да и не проигрывает великий наставник сборной Хорватии, при всем уважении к команде, которую лишь в серии пенальти пустила в полуфинал дружина Черчесова. Гарет подходит сборной Англии лучше всех последних наставников за пару десятилетий. Но одновременно речь о человеке, который тренировал из клубов лишь «Мидлсбро», причем без особых успехов и стабильности на высоком уровне. Сборная Англии будет подстраиваться под сырых футболистов, копировать наработки элиты, но поскольку видна нехватка людей с высочайшим футбольным интеллектом – разве что Трент и Джейдон подходят, то средний крепкий тренер вряд ли компенсирует нехватку того, что есть у Германии, Испании, Бельгии или Франции.
Саутгейт выжмет максимум из молодой сборной Англии, народ справедливо восторгается выбором исполнителей – всем бы такие кадры. Но в конечном итоге ничего для британцев не поменялось. Они были четвертыми на ЧМ-2018, но даже удачное стечение обстоятельств на Евро-2020, или помощь родных трибун, если летом следующего года разрешат частично заполнить «Уэмбли», вряд ли поможет превратить талантливую и однозначно умеющую играть Англию в чемпионов Европы. Ни разу в истории такого не было, и хотя этот год показывает – все бывает, даже если речь о воплощении в жизнь плохого сценария фильма-катастрофы, в 2021-м британцы скорее будут дергаться, но окажутся неготовыми к историческому рывку.
На крупных турнирах побеждают или хитрые, или великие, или те и другие вместе. Англия недостаточно тонкая сборная по игре, поскольку ее игроки – разбалованные работающие дети-миллионеры, которые при малейшем послаблении садятся на голову тренеру и не уважают соперников и себя. Не то чтобы где-то водились команды, где нет хулиганов или разгильдяев, но англичане перебарщивают с непотребным поведением и часто ставят себя выше интересов сборной Англии. Коллектив там не чемпионский, даже если речь о людях с рабочей дисциплиной, как у Кейна.
теже проблемы с вратарями, нету важных игроков в полузащите, и в нападении есть Кейн а у нас Дзюба.
И Россия и Англия вылетела от Хорватов на ЧМ.......
PS только АПЛ зрелещный чемпионат.
теже проблемы с вратарями, нету важных игроков в полузащите, и в нападении есть Кейн а у нас Дзюба.
И Россия и Англия вылетела от Хорватов на ЧМ.......
PS только АПЛ зрелещный чемпионат.
Даже Россия выступала на ЧЕ лучше чем Англия при Джеррарде.
Даже Россия выступала на ЧЕ лучше чем Англия при Джеррарде.