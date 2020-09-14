ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

ЦСКА, держи Николу крепче! Влашич в «Зените» — похороны РПЛ

вчера, 16:02
00:00 / 00:00

Таких супертрансферов внутри РПЛ не было со времен переезда Данни в Санкт-Петербург.

Чемпионы России предпримут еще одну попытку заполучить Николу Влашича — сильнейшего футболиста РПЛ на сегодняшний день, а в перспективе топ-игрока по самым высоким мировым стандартам. Впервые «Зенит» обратил внимание на хорвата после его первых успехов в составе «армейцев» в прошлом сезоне, однако летом 2019-го «сине-бело-голубые» предпочли потратить 40 миллионов евро на Малкома из «Барселоны», формально более статусного и классного футболиста на тот момент.

Думаю, в «Зените» банально недооценили перспективы Влашича, иначе влезли бы в переговоры с «Эвертоном» и оттеснили ЦСКА в сторону парочкой лишних мешков денег. «Армейцы» год назад выкупили контракт хорватского полузащитника почти за 16 млн евро. Активизировавшийся после летних выступлений Николы «Зенит» сразу предлагал ЦСКА 25 миллионов, а футболисту обещал трехкратное повышение зарплаты (с 1.5 до 4.5 млн евро в год). Важную информацию до Влашича донес его партнер по сборной Хорватии Деян Ловрен, однако Никола после раздумий решил остаться в ЦСКА.

Понятно, что такое решение не может считаться окончательным, когда вокруг тебя разворачивается настоящая война. Стратегия «Зенита» понятна, в ней нет ничего нового: поманив Влашича шикарным контрактом и Лигой чемпионов, петербуржцы рассчитывали сделать его своим сторонником в переговорах с ЦСКА. Никола, по сути, занял нейтральную позицию — с его стороны не было жесткого отказа, была пауза на раздумья, но он не загорелся идеей трансфера внутри РПЛ. Теперь у «Зенита» один вариант заполучить Влашича: сделать ЦСКА предложение, от которого в Москве не смогут отказаться.

Если первое предложение в 25 миллионов евро было чуть ли не оскорбительным для ЦСКА, то улучшенный оффер на 35 млн — это минимальная сумма допуска в переговоры. «Армейцы» могут начать с «Зенитом» конструктивный диалог, но не думаю, что согласятся отпустить Влашича за эту сумму. Если бы столько предложил европейский клуб, переход в который заинтересовал бы Николу, ЦСКА ответил бы согласием. Конечно, не без выкручивания рук покупателю в целях получения дополнительных выгод, но согласились бы.

Для «Зенита» цена не может быть такой же, как для клубов из топ-чемпионатов, «сине-бело-голубые» должны сделать чуть-чуть сумасшедшее предложение, чтобы Гинеру и Бабаеву было не стыдно смотреть в глаза болельщикам после потери лучшего игрока. Прошлым летом ЦСКА не продал «Зениту» Марио Фернандеса за 35 миллионов евро, а Влашич с учетом его возраста и радужных перспектив стоит дороже. Нет, «армейцы» отпустят хорвата только на супервыгодных условиях: 40+ млн евро, а если 35 или около того, то обязательно с хорошим процентом от последующей перепродажи, ведь Никола стремится в Европу, и «Зенит» точно не станет его последней остановкой в футбольной карьере.

ЦСКА от этой сделки может получить кучу денег прямо сейчас. В клубе прекрасно понимают, что после пандемии футбольный рынок прилег отдохнуть, и даже зажиточные европейцы будут экономить: такого предложения может и не быть, да и платить, скорее всего, будут частями, как «Аталанта» за Миранчука. Кроме того, есть предел стоимости футболиста РПЛ. Каким бы удивительным и роскошным ни казался нам Никола Влашич, он не будет стоить 100 миллионов евро, даже если проведет в России еще два года на таком же уровне. «Зенит» может дать ЦСКА здесь и сейчас максимальную сумму, которую в принципе возможно выручить за хорвата.

Стоит ли «Зениту» переплачивать за Влашича по «внутрироссийскому тарифу»? Почему бы и нет. В свое время трансфер Данни из «Динамо» за огромные деньги принес «Зениту» шикарные дивиденды даже при том, что португалец трижды рвал «кресты» на берегах Невы. Купить Влашича, пусть и с переплатой, это гораздо более сильный ход, чем везти из Европы человека с подорванным здоровьем и сомнительной мотивацией вроде Фекира.

Никола — полностью адаптирован в РПЛ, заточен на рост и развитие. А еще это ослабление прямого конкурента и приобретение, возможно, лучшего игрока всего чемпионата. Трансфер в стиле гегемона, не так ли? В будущем «Зенит» сможет лично продать Влашича в Европу, завести новые деловые связи и заработать плюсик к репутации: мол, глядите, какого мощного футболиста воспитали. Осталось разобраться с мотивацией самого Николы. Есть ли у него причины переезжать из Москвы в Петербург?

Да, найдется парочка. Влашич не решился настаивать на трансфере, но он согласится на переход в «Зенит», если ЦСКА будет доволен сделкой. Во-первых, увеличение зарплаты — материальные блага никто не отменял. Во-вторых, возможность уже этой осенью сыграть в Лиге чемпионов. В-третьих, высокая вероятность выиграть титулы, у Николы в профессиональной карьере пока нет трофеев, а его переход в «Зенит» сделает команду Семака недосягаемой для соперников по российскому чемпионату.

Именно поэтому меньше всего хочется, чтобы Влашич переходил в «Зенит». Петербуржцы и сейчас оставляют мало шансов конкурентам, но если заберут у ЦСКА потенциально лучшего футболиста сезона-2020/21 в РПЛ, то вопрос о золотых медалях можно будет закрывать уже осенью. Трансфер Николы убьет самые зачатки чемпионской интриги в чемпионате России, такого калибра этот потенциальный переход. В то же время, для российского футбола это будет грандиозное событие, в тени которых всегда жутко интересно. Считаю, сделка возможна, учитывая, что достижим вариант, при котором все три стороны останутся довольны. А вы что скажете?

СлухиЦСКА ответил отказом на предложение «Зенита» по трансферу Влашича
Вчера, 19:02 Комментарии39
Агент Гаича прокомментировал интерес «Лидса» к форварду
Вчера, 18:27 Комментарии5
СлухиЦСКА не хочет отпускать Влашича в это трансферное окно
Вчера, 12:17 Комментарии20
Слухи«Зенит» готовит новое предложение по Влашичу
Вчера, 11:28 Комментарии95
СлухиПолузащитник «Зенита» близок к переходу в «Балтику»
Вчера, 11:11 Комментарии4
Агент Думбия: «Сейду хочет вернуться в Россию»
13 сентября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ UrAn54 (раскрыть)
сегодня в 09:24
Но Микола ведь на троекратное повышение з/п не повёлся...
UrAn54
UrAn54 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
сегодня в 07:53
За деньги - да. А за большие деньги?
UrAn54
UrAn54
сегодня в 07:52
16ная политика Зенита - скупать лучших игроков в чемпионате.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 04:25
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    сегодня в 04:21
    Пора бы уже Миллеру уяснить - не всё за деньги покупается.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 23:02
    С учётом, что в ЦСКА пришли живые деньги и проблем теперь из-за огромного долга по стадиону нет, а чемпионские амбиции и участив е ЛЧ для ВЭБ в репутационном смысле очень важны, то Влашича не продадут даже за 40 миллионов, а сам Никола вряд ли мечтает перебраться и Зенит. Время покажет, но думаю Влашич уедет в топ 5, при этом точно не в АПЛ...

    З.Ы. Надеюсь уже после того, как с ЦСКА выиграет чемпионат...
    Anton Chester
    Anton Chester
    вчера в 19:07
      viv
      viv
      вчера в 18:42
      Усиливать конкурента в РПЛ своим лидером это будет большая глупость.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      вчера в 18:37, ред.
      Если Влашич хочет играть в Европе, то переходить сейчас в зенит нет смысла. Из ЦСКА быстрее сможет перебраться в европейский клуб. Так как за ЦСКА играет несколько лет и наверняка Гинер пообещал его отпустить при хорошем предложении от европейского клуба. А из зенита в ближайшее время его не отпустят если отвалят за него ЦСКА 40 млн. Так что мечта Влашича отодвинется на длительный срок.
      Стас Кан
      Стас Кан
      вчера в 18:34
      Гинер, не дурак, что бы наступать своей песне на горло! Мы с Николой можем выиграть Кубок Чемпионов и с ним больше тех денег, что может предложить Газ Газ сейчас!!!))) Если его жаба задушит и он продаст Николу, он потеряет не только игру но и половину Фанов, Никто не будет болеть за такого Идиота!!!))) Это будет Праздник на Мясной улице!!!))))
      Хрен горький
      Хрен горький
      вчера в 17:15
      Не передержите как Чалова. )))
      Roger Young
      Roger Young ответ vinyardrip (раскрыть)
      вчера в 17:13
      всё есть в профиле. Открываем и смотрим.
      andreika20133
      andreika20133 ответ Рыжая Борода (раскрыть)
      вчера в 17:00
        vinyardrip
        vinyardrip ответ Roger Young (раскрыть)
        вчера в 16:56
        Это какие? Сочи? Оренбург?))
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 16:48
        То, что Никола любимчик армейских болельщиков, это не оспоримый факт. Уйти к прямому конкуренту и наплевать на своих болельщиков Никола НИКОГДА не сможет, ибо он понимает, не в одних деньгах счастье, от него отвернутся ТЫСЯЧИ его поклонников в России и Хорватии. Такой переход равносилен ПРЕДАТЕЛЬСТВУ. Предателей нигде не любят.
        Резюме -- в Европу можно, в Зенит нет.
        DNK74_02
        DNK74_02
        вчера в 16:43
        А как же мясо и интрига? Автор забыл про супер-клуб. Зенит, ЦСКА - ни о чем, когда есть такие вуду-монстры)). Ну а если серьёзно, то футбол в нашей стране, да и в мире сейчас - это бизнес. Мифические деньги потом или реальные сейчас - посмотрим. Решаем не мы. Мы только наблюдаем, а наше мнение абсолютно никого не волнует..
        Roger Young
        Roger Young
        вчера в 16:43
        Несмотря на то, что поддерживаю петербургские команды, я желаю Влашичу уехать в нормальный чемпионат и развиваться там.
        Франко Форини
        Франко Форини
        вчера в 16:38
        Никаких трансферов не будет, так же точно в прошлом году было с Фернандесом. А делается это лишь для одного: чтобы фаны ЦСКА поскорее забыли о выносе спартака и говорили, какой Зенит плохой, а фаны Зенита забыли, что победа ЦСКА над спартаком может помочь им обогнать этого самого соперника, и говорили, какой ЦСКА плохой. Прямо в дербидей. Ждём в ответном матче спартака и ЦСКА информацию в перерыве, что Зенит предложил 90 лямов за Акинфеева
        sihafazatron
        sihafazatron ответ Рыжая Борода (раскрыть)
        вчера в 16:23
        зато в китай берут)
        Рыжая Борода
        Рыжая Борода
        вчера в 16:21
        Вижу минус лично для Влашича, после Зенита чз пару лет в топ клуб не попадёшь
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 16:20, ред.
        Все три стороны довольны одновременно не будут никогда. Я думаю не надо пояснять почему. Далее. Талант убеждения Гинера известен всем и давно. Что ЕЛГ задумал и запланировал не знает никто. Я думаю, что в недрах клуба зреет иной трансфер , а именно в ТОП-5. Чем для ЦСКА чреват трансфер Николы в Зенит* В первую очередь потерей репутации и имиджа ( хотя это и близкие вещи). Финансовая ситуация в ЦСКА сейчас не критична, более того она стабильна. Это означает. что как минимум до зимнего окна Влашич не уйдет, а может и до лета 21. Так что можно выдохнуть - в Зените Влашича не будет это точно. а дальше будет видно.
        STVA 1
        STVA 1
        вчера в 16:16
        В то же время, для российского футбола это будет грандиозное событие...
        Чем интересное? Тем что и без того убогое станет ещё и не интересным? Интриги и сейчас особой нет, ну уж если трансфер состоится, то интрига умрёт.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 16:05
        Никола ты нашь!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100