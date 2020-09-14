ЦСКА, держи Николу крепче! Влашич в «Зените» — похороны РПЛ

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вчера, 16:02

Таких супертрансферов внутри РПЛ не было со времен переезда Данни в Санкт-Петербург.

Чемпионы России предпримут еще одну попытку заполучить Николу Влашича — сильнейшего футболиста РПЛ на сегодняшний день, а в перспективе топ-игрока по самым высоким мировым стандартам. Впервые «Зенит» обратил внимание на хорвата после его первых успехов в составе «армейцев» в прошлом сезоне, однако летом 2019-го «сине-бело-голубые» предпочли потратить 40 миллионов евро на Малкома из «Барселоны», формально более статусного и классного футболиста на тот момент.

Думаю, в «Зените» банально недооценили перспективы Влашича, иначе влезли бы в переговоры с «Эвертоном» и оттеснили ЦСКА в сторону парочкой лишних мешков денег. «Армейцы» год назад выкупили контракт хорватского полузащитника почти за 16 млн евро. Активизировавшийся после летних выступлений Николы «Зенит» сразу предлагал ЦСКА 25 миллионов, а футболисту обещал трехкратное повышение зарплаты (с 1.5 до 4.5 млн евро в год). Важную информацию до Влашича донес его партнер по сборной Хорватии Деян Ловрен, однако Никола после раздумий решил остаться в ЦСКА .

Понятно, что такое решение не может считаться окончательным, когда вокруг тебя разворачивается настоящая война. Стратегия «Зенита» понятна, в ней нет ничего нового: поманив Влашича шикарным контрактом и Лигой чемпионов, петербуржцы рассчитывали сделать его своим сторонником в переговорах с ЦСКА . Никола, по сути, занял нейтральную позицию — с его стороны не было жесткого отказа, была пауза на раздумья, но он не загорелся идеей трансфера внутри РПЛ . Теперь у «Зенита» один вариант заполучить Влашича: сделать ЦСКА предложение, от которого в Москве не смогут отказаться.

Если первое предложение в 25 миллионов евро было чуть ли не оскорбительным для ЦСКА , то улучшенный оффер на 35 млн — это минимальная сумма допуска в переговоры. «Армейцы» могут начать с «Зенитом» конструктивный диалог, но не думаю, что согласятся отпустить Влашича за эту сумму. Если бы столько предложил европейский клуб, переход в который заинтересовал бы Николу, ЦСКА ответил бы согласием. Конечно, не без выкручивания рук покупателю в целях получения дополнительных выгод, но согласились бы.

Для «Зенита» цена не может быть такой же, как для клубов из топ-чемпионатов, «сине-бело-голубые» должны сделать чуть-чуть сумасшедшее предложение, чтобы Гинеру и Бабаеву было не стыдно смотреть в глаза болельщикам после потери лучшего игрока. Прошлым летом ЦСКА не продал «Зениту» Марио Фернандеса за 35 миллионов евро, а Влашич с учетом его возраста и радужных перспектив стоит дороже. Нет, «армейцы» отпустят хорвата только на супервыгодных условиях: 40+ млн евро, а если 35 или около того, то обязательно с хорошим процентом от последующей перепродажи, ведь Никола стремится в Европу, и «Зенит» точно не станет его последней остановкой в футбольной карьере.

ЦСКА от этой сделки может получить кучу денег прямо сейчас. В клубе прекрасно понимают, что после пандемии футбольный рынок прилег отдохнуть, и даже зажиточные европейцы будут экономить: такого предложения может и не быть, да и платить, скорее всего, будут частями, как «Аталанта» за Миранчука. Кроме того, есть предел стоимости футболиста РПЛ . Каким бы удивительным и роскошным ни казался нам Никола Влашич, он не будет стоить 100 миллионов евро, даже если проведет в России еще два года на таком же уровне. «Зенит» может дать ЦСКА здесь и сейчас максимальную сумму, которую в принципе возможно выручить за хорвата.

Стоит ли «Зениту» переплачивать за Влашича по «внутрироссийскому тарифу»? Почему бы и нет. В свое время трансфер Данни из «Динамо» за огромные деньги принес «Зениту» шикарные дивиденды даже при том, что португалец трижды рвал «кресты» на берегах Невы. Купить Влашича, пусть и с переплатой, это гораздо более сильный ход, чем везти из Европы человека с подорванным здоровьем и сомнительной мотивацией вроде Фекира.

Никола — полностью адаптирован в РПЛ , заточен на рост и развитие. А еще это ослабление прямого конкурента и приобретение, возможно, лучшего игрока всего чемпионата. Трансфер в стиле гегемона, не так ли? В будущем «Зенит» сможет лично продать Влашича в Европу, завести новые деловые связи и заработать плюсик к репутации: мол, глядите, какого мощного футболиста воспитали. Осталось разобраться с мотивацией самого Николы. Есть ли у него причины переезжать из Москвы в Петербург?

Да, найдется парочка. Влашич не решился настаивать на трансфере, но он согласится на переход в «Зенит», если ЦСКА будет доволен сделкой. Во-первых, увеличение зарплаты — материальные блага никто не отменял. Во-вторых, возможность уже этой осенью сыграть в Лиге чемпионов. В-третьих, высокая вероятность выиграть титулы, у Николы в профессиональной карьере пока нет трофеев, а его переход в «Зенит» сделает команду Семака недосягаемой для соперников по российскому чемпионату.