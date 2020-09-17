Обладатель титула «самое быстрое увольнение в АПЛ». Нидерландам стоит дважды подумать перед назначением де Бура

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вчера, 16:44

«Соккер.ру» рассказывает о неоднозначном выборе Королевского футбольного союза.

Рональд Куман своим уходом в «Барселону» доставил немало сложностей Королевскому футбольному союзу Нидерландов. До начала первенства континента осталось менее года, а сборная осталась без главного тренера. Что непозволительно для команды, пропустившей два крупных турнира — Евро-2016 и чемпионат мира 2018.

В сентябрьских матчах Лиги Наций действиями «оранжевых» руководил помощник Кумана Дуайт Лодевегес. Который ещё до матчей с командами Польши и Италии виделся фигурой временной. После победы над поляками у 62-летнего Лодевегеса появился не шанс, а скорее шансик, быть утверждённым. Но поражение в игре с итальянцами перечеркнуло и его. Возможно, Лодевегес и его ассистенты, почти однофамилец Патрик Лодевейкс и Руд ван Нистелрой, останутся в тренерском штабе, но не на первых ролях.

Первой на горизонте возникла фигура итальянца Массимилиано Аллегри, чей отдых явно затянулся. Это был бы интересный выбор. Ведь последним иностранным специалистом, тренировавшим «оранжевых», был легендарный Эрнст Хаппель, с которым голландцы дошли до финала чемпионата мира 1978. С тех пор чаще Нидерланды делегировали своих специалистов в другие национальные команды, в том числе и в российскую. Однако Аллегри сразу взял самоотвод, мотивируя свой отказ тем, что у него нет опыта работы со сборной. Аргумент, если откровенно, не очень. Скорее всего, у Аллегри есть другие варианты трудоустройства. Да, брать команду, подготовленную другим человеком перед важным турниром — удовольствие сомнительное. Если бы предложение итальянцу поступило перед отборочным циклом, то Массимилиано мог бы задуматься.

Два французских кандидата Арсен Венгер и Лоран Блан промелькнули в информационных лентах и всё. Возможно, они и сами не знали, что их прочили в шефы голландской сборной. До переговоров дело не дошло. Остальные иностранцы даже не упоминались. Было ясно, что голландцы доверят команду отечественному специалисту. Недостатка в которых, на первый взгляд, Нидерланды не испытывают.

Но только на первый взгляд. На самом деле выяснилось, что велика Голландия (в футбольном плане, разумеется), а выбрать некого. Прибегнуть в очередной раз к услугам стариков — Луи ван Гала, Берта ван Марвейка, Гуса Хиддинка, Дика Адвоката было бы шагом назад. Тем более что Хиддинк с Адвокатом неплохо трудоустроены. Первый в сборной Кюрасао, второй в «Фейеноорде». Почему шагом назад? Время этих, вне всякого сомнения, высококвалифицированных специалистов либо ушло, либо уходит. Тем более что и у них были ошибки.

Или возьмём следующую плеяду великих голландских футболистов, товарищей Рональда Кумана по сборной конца 80-х и 90-х. У Марко ван Бастена проблемы со здоровьем. Да и был он уже во главе «оранжевых». Удивил тем, что вызвал в команду почти весь «Алкмар». Руд Гуллит? Вопрос риторический. Эрвин Куман — тем паче. Франк Райкард — самый титулованный и успешный из этой компании. Успехи с «Барселоной» впечатляют, но была и «Спарта», впервые вылетевшая из Эредивизие именно с Франком. Да и в «Галатасарае» он не впечатлил. Был у Райкарда и опыт работы со сборной, на заре его тренерской карьеры. Тогда бывшей футбольной звезде, не имевшей опыта работы, доверили сборную, да ещё на домашнем чемпионате Европы. После завершения карьеры Франк работал продавцом в магазине нижнего белья, оттуда его и вызвали в сборную. Авантюрное решение футбольного союза. Но ещё более авантюрой было бы доверить команду специалисту, который уже семь лет никого не тренирует.

Идём дальше, к следующему поколению. Филипп Коку занят в «Дерби Каунти», Марк ван Боммел в прошлом году вылетел из ПСВ и пока не совсем востребован. Яп Стам? Спасибо, но не надо. В Нидерландах не забыли, во что превратился при нём «Фейеноорд». Данни Блинд? Был уже. Результат — непопадание на чемпионат Европы 2016. Фреда Рюттена уволили из «Андерлехта» полтора года назад и до сих пор никуда не пригласили. Джимми Хассельбайнк или Патрик Клюйверт? Сторонников движения BLM такой выбор устроит, а вот болельщики голландской сборной усомнятся в его правильности.

В итоге остались два кандидата — Джованни ван Бронкхорст и Франк де Бур. Но Джио летом потянулся ближе к родным краям. Китай, конечно, не Индонезия, но всё же Азия. Летом ван Бронкхорст подписал контракт с «Гуанчжоу Фули», теперь вряд ли станет его расторгать через несколько месяцев. Остался один из братьев-близнецов де Буров.

Кандидатура неоднозначная. С «Аяксом» Франк отработал шесть лет и четыре раза выигрывал чемпионат. При этом болельщики аяксидов нещадно критиковали знаменитого игрока. В «Интере» де Бур отработал три неполных месяца вместо предусмотренных контрактом трёх лет. Миланцы предпочли выплатить миллион евро компенсации, чтобы не видеть мучений команды. Ещё меньше голландец пробыл у руля «Кристал Пэлас». Четыре матча на старте, четыре поражения, ноль очков, ноль голов. 78 дней. Так быстро в истории английской Премьер-Лиги никого не увольняли.

В МЛС , где Франк де Бур принял «Атланту Юнайтед», голландский тренер сумел частично поправить репутацию Открытым кубком США , довёл команду до финала Восточной конференции. Но прошлым летом клуб и тренер расторгли контракт.

Но, видимо, творческий отпуск Франка будет недолгим. Недавно прошли переговоры Королевского футбольного союза с де Буром. Официальные результаты скоро станут известны. С высокой долей вероятности «оранжевые» скоро получат нового тренера. Не самый однозначный выбор. Но, как говорится, «других писателей у нас нет». Может быть, У Франка де Бура получится и сборную тренировать, и карму поправить. Интересно, войдёт ли в тренерский штаб брат-близнец Франка — Рональд, которого часто можно видеть в матчах ветеранов.