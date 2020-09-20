«Шоковая реакция». Причины вылета «Динамо» из Лиги Европы на научном уровне

1600588800

сегодня, 11:00

Блогер «Соккер.ру» рассказывает о причинах поражения «Динамо» на высоком научном уровне.

Вы были когда-нибудь в Тбилиси? Если нет, то никогда туда не приезжайте, а то через неделю станете алкоголиками, если у вас в мозгу от рождения нет клеток продуцирующих фенилдегидрогеназу (разрушающий алкоголь фермент). Таких людей мало (один на тысячу) и потому только в таком соотношении отмечается количество алкоголиков на тысячу пьющих, а может быть, и меньше.

Я проходил специализацию в Тбилиси четыре месяца. У меня холецистит, поэтому первую неделю я не пил, но затем не выдержал. Вода в городе невкусная, все пьют вино. Мои однокашники умудрились за неделю пропить все деньги и повадились пить на мои, поэтому я стал питаться отдельно. Город очень красивый, особенно парк Сталина. Много шашлычных, но шашлыки в них не жарят. Заходишь и заказываешь мясо, лаваш, зелень и бутылку вина, и всё. Завтрак, обед, ужин и так каждый день, все четыре месяца. Если просишь вино, что на витрине, могут налить что угодно. Из всех грузинских вин лучшее — абхазское Лыхны. Когда я просил дать мне бутылочку Лыхны, на меня смотрели с уважением, давали настоящее вино. Лыхны у них не было.

Однажды со мной произошёл курьёзный случай. Я заказал мясо, лаваш и бутылку вина. Бармен (он же повар) даёт мне половину лаваша. Я говорю: «Целый». Он взглянул на меня и говорит: «Ти грузин щто ли?» «Нет» — отвечаю. «А почему же тогда так много хлеба ещь?!» С курсов мы все уезжали настоящими грузинами, только с опухшими лицами, красными глазами и без копейки денег.

Возможно, первое знакомство наших футболистов с грузинской кухней сыграло с ними злую шутку, но играли они плохо. Кроме того, в Тбилиси очень большая влажность. Тяжело дышать даже при обычной ходьбе. Все эти факторы сложились вместе и привели к неутешительному результату. В обоих случаях вратарь нашей сборной мог выручить свою команду, но в одном эпизоде недотянулся на перехвате, а во втором не смог намертво взять мяч в руки. Грамотно распорядился мячом Иракли Сихурелидзе, направив его в ворота под Шуниным. Во втором случае, что очень огорчает, нападающий грузинской команды ударил по воротам между ног стоящего спиной к нему Ивана Ордеца (№18). Это что-то новое в защите — встречать задом нападающих в своей штрафной площадке.

В остальном матч можно было бы считать откровенным договорняком, если бы не важность матча и полное отсутствие забивных форвардов в московском «Динамо». Московский клуб переживает сегодня не лучшие времена, и по составу игроков, физическому состоянию не может участвовать сразу в нескольких турнирах. Задачи на этот сезон у команды простые — удержаться в середине турнирной таблицы, а для этого не стоит тратить понапрасну силы там, где им ничего не светит (пусть это делает «Спартак»). Лучше иметь воробья в руках, чем синицу в небе. Продолжаем болеть за московское «Динамо» и верим, что команда рано или поздно станет чемпионом.

Можно было бы привезти «целую цистерну воды» для освящения этого матча, но я скажу о другом. Много раз зарекался не делать ставки на российские команды, и не потому, что не доверяю их спортивной чести, а из-за абсолютной непредсказуемости результата. Ещё недавно команда «Динамо» провела прекрасный матч с «Зенитом», а следом провальный с казанским «Рубином». «Спартак» только что триумфально возглавил турнирную таблицу, а тут же выдаёт неубедительную игру с ЦСКА . Ленинградский «Зенит» в прошлогодней Лиге чемпионов тянет на первое место, а вдруг без малейшего сопротивления проигрывает аутсайдеру группы. Сборная России по футболу ведёт в матче с Венгрией в первом тайме 3:0, а во втором с большим трудом удерживает счёт. Почти все спортивные издания в один голос кричат или «ура, победа!», или «позор, поражение!», не вдумываясь глубоко в существо проблемы. А суть её в следующем. Слабая физическая подготовка не позволяет нашим игрокам отыграть весь матч на высоком уровне, в лучшем случае один из пяти, а обычно не хватает сил и на полматча. «Пиррова победа» над ленинградским «Зенитом», говоря языком боксёров, послала московское «Динамо» в глубокий нокдаун. И неизвестно, когда «Динамо» придёт в себя.

На этом можно было бы закончить, если не напрягаться или не напрягать своих читателей, но я продолжу разговор на уровне моей общей осведомлённости, постараюсь на высоком научном уровне объяснить причины поражения московского «Динамо». В психиатрии существует понятие «шоковая реакция». Возникает она в результате стресса (сильной эмоции). Она проявляется в различной степени неадекватности ответа силе раздражителя. Например, на сильный раздражитель — слабый, а на слабый — сильный (реакция Широкова на ошибку судьи); иногда полной дезорганизацией психики с частичной потерей ориентировки в своей личности и возникновением различных патологических синдромов (Липницкая — анорексия); очень тяжёлая степень, называемая юристами аффектом (помрачение сознания, в котором человек не отдаёт отчёт в своих действиях и может совершить преступление или нанести себе увечье).

Степень зависит от силы эмоции, которая усиливается в разы при чередовании их положительной и отрицательной направленности через короткий промежуток времени или долгого ожидания. Например, мы никак не реагируем на частое попадание бросков в корзину в баскетболе, но если наша команда забивает один гол в конце матча, то переживаем очень сильные положительные эмоции, ради которых мы и любим футбол.

Однако чаще всего имеет место лёгкая степень (незначительная заторможенность умственных процессов, оценка ситуации, принятие решения); замедленный темп сенсо-моторных реакций, т.е. чувственных и двигательных реакций, навыков и умений (снижение уровня исполнения технических приёмов, недоработка игровых эпизодов, неточность паса и ударов по воротам, неправильный выбор позиции и так далее). Всё то, что мы наблюдали в матче московского «Динамо» и тбилисского «Локомотиви».

Ещё раз перечислю только показательные моменты. Бесчисленные непопадания в створ ворот, полная дезорганизация в защите, а защита в «Динамо» — лучшая в РПЛ ; парадоксальное поведение №18 Ивана Ордеца, которое представляет собой убегание во вратарскую площадь от нападающего грузинской команды (вместо того чтобы идти ему навстречу и блокировать возможный удар по воротам); ничем не объяснимый преждевременный прыжок всегда хладнокровного Шунина в направлении правой штанги (хотя в этой ситуации надо было стоять на месте). В народе такое состояние игроков называют «прострацией».

Шоковые реакции длятся от нескольких мгновений до нескольких дней, но иногда, учитывая необоснованную критику (сыпят соль на рану), переживание факта неоправдания своих надежд и груза ответственности может перерасти в шоковое состояние и длиться недели и месяцы. Нельзя пытаться прыгнуть выше головы, чтобы таких казусов не происходило. Надо играть спокойно на том уровне, на который сегодня готова команда, а результаты будут гораздо выше даже ожидаемых.