«Болонья» — «Парма»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 07:44

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 2-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Парма», который состоится 28 сентября 2020 года.

«Болонья»

В первом туре нового сезона Серии A «Болонья» играла в гостях против «Милана». «Красно-синие» пропустили дважды на «Сан-Сиро», отправившись домой без набранных очков (0:2).

По итогам прошлой кампании команда Синиши Михайловича заняла 12 место в турнирной таблице с такими показателями: 12 побед, 11 ничьих и 15 поражений.

«Парма»

«Крестоносцы» также отметили начало новой кампании в Италии поражением. Принимая дома «Наполи», «Парма» не выстояла перед атаками соперника, уступив со счетом 0:2.

Команда Фабио Ливерани завершила прошлый розыгрыш Серии A на одиннадцатом месте в рейтинге. В актив себе «Парма» занесла 14 побед и 7 ничьих, и еще в 17-ти поединках уступила своим соперникам.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» — 2.00

Ничья – 3.700

Победит «Парма» — 3.830

Статистика

Четыре из пяти последних очных матчей соперников закончились вничью.

«Болонья» выиграла только 1 из 8 последних домашних матчей в Серии A.

У «Пармы» 3 поражения в 5 предыдущих гостевых поединках чемпионата.

Прогноз на матч

После неудачного старта в сезоне команды выйдут на поле с целью набрать максимум очков в противостоянии с прямым конкурентом. В прошлом чемпионате «Болонья» и «Парма» выступили на одном уровне.

Если взглянуть на статистику очных противостояний команды, то они, как правило, завершались с забитыми голами в обе стороны. Предлагаем заиграть этот исход с коэффициентом 1.956 в БК Pinnacle.