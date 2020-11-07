Бруну тащит. У МЮ появился настоящий лидер

1604775505

вчера, 21:58

Меж туч над головой Сульшера появился просвет. Его в игре с «Эвертоном» создал собственноручно Бруну Фернандеш. «Соккер.ру» — о новом лидере МЮ .

Страх перед «Эвертоном»

«Эвертон» только в нынешнем сезоне так серьезно обратил на себя внимание. Когда подопечные Карло Анчелотти вдруг взгромоздились на старте чемпионата на первое место в АПЛ . Правда, постепенно все становится на свои места и «ириски» соскальзывают все ниже. Но для Оле-Гуннара Сульшера они остаются теми самыми конфетками, которые застревают в зубах и создают дискомфорт. Ведь один из наиболее болезненных ударов в своей ранней карьере в МЮ норвежец получил именно на «Гудисон Парк», когда проиграл «Эвертону» в апреле 2019 года со счетом 0:4. С тех пор, кстати, реванш взять не удалось. До сего момента эти команды провели еще два матча, и оба завершились вничью со счетом 1:1. Так что определенные опасения у Сульшера наверняка были.

Теория заговоров

«Юнайтед» приковылял к матчу где-то с низов таблицы после поражения от «Арсенала» (0:1) и нулевой ничьей с «Челси». А посреди этой недели было еще поражение от «Истанбула» (1:2) в Лиге чемпионов. Уже после игры с «Эвертоном» Сульшер намекнул на заговор против его команды со стороны составителей календаря:

Всё складывается против нас. Даже время начала матча назначено так, чтобы мы провалились. Мы только что были в Турции, провели уже много матчей в этом сезоне, вернулись в четверг утром и играли в субботу в обед. Это кошмар. Мои ребята заслуживают лучшего отношения. Все организовано так, чтобы мы провалились. Кто за это отвечает? С нас довольно. В нынешнем сезоне, в такие времена, в разгар эпидемии, все это вытягивает физические и моральные силы. Дали бы нам сыграть в воскресенье, ведь потом все равно перерыв на матчи сборных! Это смешно.

Жозе Моуриньо одобряет. Чувствуется, что Сульшер немного приободрился и сам пошел в атаку. Но оступись Сульшер и в Ливерпуле, разговоры о его увольнении усилились бы многократно и заглушили бы его возможное возмущение.

Ноябрьская тоска

И такая перспектива казалась вполне реальной, когда «Эвертон» усилиями Бернарда открыл счет на 19-й минуте при ставшем традиционным попустительстве защиты МЮ . Игроки выглядели обреченными, а вялое «Вперед!», пущенное в ноябрьское небо, со стороны капитана Гарри Магуайра не вселяло оптимизма, а скорее напоминало о недавней критике со стороны Роя Кина. Вот уж кто был лидером. И подумалось, что именно этого не хватает «Юнайтед». Те, кого рассматривали в качестве лидеров, раз за разом подводили. Погба – своей инфантильностью, Магуайр – ненадежностью, а остальные слишком нестабильны, поэтому и возникает образ «рыхлого» МЮ , без стержня. Вместо вялого дежурного клича лидер должен был взять за шиворот команду и потащить из болота.

Скрытый лидер

Этим героем стал Бруну Фернандеш, который с января, когда только перешел в «Юнайтед», остается единственной неугасающей вспышкой на сереющем фоне. Без португальца сага Сульшера в МЮ завершилась бы еще в прошлом сезоне. Ведь во многом вдохновляющая игра Бруну позволила «Манчестеру» выдать отличную концовку и ворваться в Лигу чемпионов. Теперь Фернандеш приближается к новому статусу. Неспроста Сульшер назначил этого новичка капитаном команды в прошлом месяце в игре с ПСЖ , когда отсутствовал Магуайр. Тогда даже для самого Бруну такое решение тренера было сюрпризом.

Можно вспомнить, как в прошлом сезоне после игры с тем же «Эвертоном» Фернандеш, находившийся в команде всего несколько недель и спасший ее от поражения своим голом, после матча заявлял, что зол, потому что МЮ не взял три очка. Пока другие игроки «Манчестера» судорожно придумывают оправдания после каждой потери очков, Бруну, еще не пораженный этим общекомандным унынием, говорит то, что чувствует. Уже тогда в нем проявился человек, который требует от себя и партнеров большего и большего, не уклоняясь от ответственности.

Не словом, а делом

И мы увидели, как он берет ее на себя, уже в этом матче с «Эвертоном». Даже без капитанской повязки на руке он взял на себя функции морального лидера и пошел вперед. Через шесть минут после пропущенного гола Фернандеш отличным ударом головой замкнул в ворота прекрасный навес Люка Шоу. Еще семь минут ему потребовалось, чтобы забить второй гол с передачи Маркуса Рэшфорда. А когда в самом конце матча «Эвертон» устремился вперед, Бруну нашел передачей Эдинсона Кавани, который поставил точку, забив свой первый мяч за МЮ . Кстати, для любителей статистики. Кавани в свои 33 года и 267 дней стал самым возрастным футболистом, который забил свой первый гол в Премьер-Лиге, со времен Златана Ибрагимовича, которому в августе 2016 года на момент первого гола было 34 года и 316 дней. Но вернемся к Бруну.

Атлант Бруну

Он своими двумя голами и голевой передачей самолично снял груз с плеч Сульшера. Вряд ли этот результат сильно скажется на долгосрочных перспективах норвежца в МЮ , но прямо сейчас именно Фернандеш делает все, чтобы МЮ остался на плаву, а критика не погубила Сульшера. Параллельно Бруну радует тех самых любителей статистики. Например, он установил рекорд чемпионата Англии, забив 14 голов в своих первых десяти выездных матчах в АПЛ . Такого никому не удавалось. Эта его эффективность позволила и МЮ повторить рекорд.