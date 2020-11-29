«Локомотив» — «Зальцбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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29 ноября 2020, 11:32

1 декабря в Москве состоится матч Лиги Чемпионов. «Локомотив» на стадионе РЖД Арена сыграет против «Зальцбурга». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Локомотив»

«Локомотив» два раза подряд сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге Чемпионов. После ничьи в Москве 1:1, «железнодорожники» выстояли в Мадриде (0:0). С тремя очками на счету команда занимает третье место в группе A.

В чемпионате России команда Марко Николича 28 ноября не смогла обыграть в гостях «Ахмат». Матч завершился без забитых голов (0:0). Отметим, что ставка на ТМ(2,5), за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 2.36, прошла в четырех из пяти прошлых матчах «Локомотива».

«Зальцбург»

«Зальцбург» — главный аутсайдер группы А в Лиге Чемпионов, который в четырех матчах набрал только одно очко. Австрийская команда в стартовом туре сыграла вничью дома с «Локомотивом», после чего, два раза проиграла «Баварии» (2:6 и 1:3) и «Атлетико» (2:3).

В чемпионате Австрии «быки» отметились крупной победой над «Санкт-Пелтеном» (8:2). За счет это виктории удалось закрепиться на первой позиции в турнирной таблице.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» — 4.850

Ничья – 4.390

Победит «Зальцбург» — 1.657

Статистика

«Локомотив» проиграл 2 из 5 прошлых домашних матча во всех турнирах.

«Зальцбург» не побеждал в 3 из 5 предыдущих поединках во всех соревнованиях.

В двух прошлых домашних матчах «Локомотива» сыграла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз на матч

Вероятней всего, в этом матче будет определена команда, которая займет третье место в группе и получит право сыграть в Лиге Европы. «Локомотив» добивался результатов за счет надежной игры в обороне и сегодня хозяева вряд ли отступят от излюбленной манеры игры.

«Зальцбург», наученный горьким опытом, тоже вряд ли пойдет на риски. Предлагаем взять ставку на ТМ(3,5) с коэффициентом 1.567 в БК Pinnacle.