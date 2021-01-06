Пиноккио вернётся в Италию. Топ-клубы Серии А спорят за 35-летнего форварда из чемпионата Китая

1609925505

06 января 2021, 12:31

«Соккер.ру» — о споре лидеров Серии А за возрастного нападающего.

Одним из самых востребованных игроков на зимнем трансферном рынке в Серии А обещает стать 35-летний Грациано Пелле. За футболиста китайского «Шаньдун Лунен» спорят «Ювентус» и «Интер». Может появиться и третий претендент — «Милан», ищущий подмену Златану Ибрагимовичу.

У Пелле, а ударение в его фамилии нетипично падает на последний слог, на родине сложилась специфическая репутация. Прозвище Пиноккио просто так не дают. В Италии он играл немного и с переменным успехом. Входил в молодёжную сборную страны, в составе которой выигрывал престижный турнир во французском Тулоне. В юности молодого форварда «Лечче» пару раз удостоили сравнения с Лукой Тони, но в первую очередь за физические данные. Грациано тоже здоровый парень. Метр девяносто четыре. При дальнейшем сравнении параллели пересекались, называть Пелле вторым Тони было бы святотатством. Но «Чезена» продала «Алкмару» молодого нападающего именно под подобной вывеской. Но в Голландии выяснилось, что Пелле необязательно быть техничным, как Пеле. Габариты, пластичность, устойчивость — всё это помогло Грациано вписаться в состав голландского клуба и уверенно чувствовать себя в Эредивизие. Даром что с мячом он по-прежнему оставался на «Вы». Всё бы хорошо, если бы не результативность. Точнее отсутствие оной. Итальянец помогал забивать товарищам, но сам поражал ворота соперников нечасто (вымучивал по три-четыре гола за сезон). Что ничтожно мало по голландским меркам. Но при этом рослый форвард считался очень полезным в командных действиях игроком. В сезоне 2008-09 он стал одним из героев, принесшим «Алкмару» чемпионскую корону.

Естественно, ни о какой сборной Италии речь идти не могла. Но отыграв четыре сезона в «Алкмаре», Грациано вернулся на родину, подписал контракт с «Пармой» и потерялся. Во втором сезоне «пармезанцы» с лёгким сердцем отдали нападающего игравшей в Серии В «Сампдории». За два года Грациано надоели сравнения с носатым деревянным человечком, после чего он с радостью вернулся туда, где его любили и уважали — в Нидерланды. Но не в «Алкмар», а в «Фейеноорд». И попал в яблочко. В Роттердаме Грациано раскрылся как бомбардир. В первом же сезоне он наколотил 29 голов. Для сравнения, за четыре года в «Алкмаре» Пелле отличился лишь 18 раз. В следующем сезоне итальянец забил чуть меньше — 26 мячей. При этом Грациано посылал мячи в сетку не только со второго этажа. Бил пенальти, обводил соперников, уверенно работал на добивании, да и в обращении с мячом он заметно прибавил.

На чемпионат мира в Бразилию Пелле не попал. Возможно, главный тренер Чезаре Пранделли об этом пожалел, ибо итальянцы провалились и досрочно отправились домой. Зато сменивший Пранделли Антонио Конте пригласил бывшего Пиноккио в сборную Италии. К тому времени Пелле был уже игроком английского «Саутгемптона». Восемь миллионов фунтов заплатили «святые» за 29-летнего в ту пору нападающего. И нисколько не пожалели. Грациано вписался в куда более сложный чемпионат — Английскую Премьер-Лигу. В августе дебютировал, а в сентябре был признан игроком месяца. За два года выступлений в «Саутгемптоне» от итальянца успели пострадать большинство клубов Премьер-Лиги. Обозреватели отмечали голевой инстинкт итальянского легионера, а также его умение оказываться в нужном месте в нужное время. А гол, забитый ударом через себя в ворота «Куинз Парк Рейнджерс», долгое время возглавлял английские хит-парады.

Возможно, «святые» сделали глупость, продав Пелле «Шаньдун Лунен». Но китайцы предложили хорошую цену — 12 млн евро, что почти на 3 млн больше, чем было заплачено за итальянца. Грациано уехал в Китай, где продолжает играть по сей день. За это время он успел выиграть Кубок Китая, стать лучшим игроком лиги, а также войти в десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Было время, он возглавлял эту десятку и получал больше всех коллег.

В сборной Пелле уже не играет. В 2016 году он разругался с Джан Пьеро Вентурой и демонстративно не протянул руку тренеру. С Роберто Манчини он не ссорился, но в главную команду страны не вызывается. Возраст всё же сказывается. Зато можно было сосредоточиться на игре за свой клуб.

В Шаньдуне Пелле обожают. Но сам Грациано уже хочет домой. Контракт истёк, и он сейчас «вольный казак». Можно предпринять третью попытку покорить Италию. Тем более что теперь его зовут не в «Лечче» и в «Чезену», и даже не в «Парму» с «Сампдорией». На 35-летнего футболиста претендуют «Ювентус», «Интер» и «Милан». «Ювентусу» нужен большой нападающий, способный продавить оборону. «Интер» собирается подписать Оливье Жиру, но пока эта сделка не срастается. То «Челси» не позволяет себя уговорить, то у самого француза семь пятниц на неделе. «Милан» вспомнил о существовании Грациано из-за длительного больничного Златана Ибрагимовича.

Как видим, Пелле отводятся роли второго плана. Но сам футболист пока не претендует на большее. Возраст всё же. Да и на поле он не выходил с декабря. Надо заново набирать форму. Но Грациано заинтересован в возвращении. Хочется доказать итальянцам, что он не Пиноккио (голландцы, англичане и китайцы и так знают), а также выиграть наконец-то скудетто.