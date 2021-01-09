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Прогноз на матч «Арминия» — «Герта»: ставки на матч БК Pinnacle

09 января 2021, 15:16

Компания Pinnacle открыла линию со ставками на матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Арминия» и «Герта».

«Арминия»

Сезон в первой Бундеслиге складывается для «Арминии» сложно. Набрав 10 очков, команда расположилась на 16-м месте в турнирной таблице. Покинуть зону непрямого вылета клуб может, если ликвидирует отставание от 15-й позиции в один зачетный пункт.

В прошлом туре чемпионата «Арминия» проиграла дома «Боруссии» Менхенгладбах (0:1), потерпев уже десятое поражение. В семи домашних играх команда одержала две победы.

«Герта»

«Герта» в этой кампании показывает посредственные результаты. В активе команды четыре победы и четыре ничьи, при шести поражениях. Набрав 16 очков, коллектив из Берлина расположился за пределами первой десятки – 12-е место.

В прошлом туре Бундеслиги у «Герты» не возникло проблем в домашнем противостоянии с «Шальке» (3:0). В гостях команда проиграла три из семи поединков.

Котировки Pinnacle

  • Победит «Арминия» — 4.280
  • Ничья – 3.770
  • Победит «Герта» — 1.909

Статистика

  • «Арминия» проиграла 10 из 12 предыдущих матча в чемпионате
  • В четырех прошлых играх «Арминии» сыграла ставка на ТМ(2,5)
  • «Герта» не проигрывала в восьми прошлых очных встречах с «Арминией»

Прогноз

В данном противостоянии ставки в пользу гостей выглядят перспективно. У «Герты» более сбалансированный и мощный состав, а «Арминия» очень мало забивает дома – 4 гола за восемь встреч.

Рекомендуем разместить ставку на победу «Герты» с коэффициентом 1.909 в букмекерской конторе Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
09 января в 15:57
Герта выиграет и ТБ 2,5 сыграет
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