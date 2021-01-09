Прогноз на матч «Арминия» — «Герта»: ставки на матч БК Pinnacle

Компания Pinnacle открыла линию со ставками на матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Арминия» и «Герта».
«Арминия»
Сезон в первой Бундеслиге складывается для «Арминии» сложно. Набрав 10 очков, команда расположилась на 16-м месте в турнирной таблице. Покинуть зону непрямого вылета клуб может, если ликвидирует отставание от 15-й позиции в один зачетный пункт.
В прошлом туре чемпионата «Арминия» проиграла дома «Боруссии» Менхенгладбах (0:1), потерпев уже десятое поражение. В семи домашних играх команда одержала две победы.
«Герта»
«Герта» в этой кампании показывает посредственные результаты. В активе команды четыре победы и четыре ничьи, при шести поражениях. Набрав 16 очков, коллектив из Берлина расположился за пределами первой десятки – 12-е место.
В прошлом туре Бундеслиги у «Герты» не возникло проблем в домашнем противостоянии с «Шальке» (3:0). В гостях команда проиграла три из семи поединков.
Котировки Pinnacle
- Победит «Арминия» — 4.280
- Ничья – 3.770
- Победит «Герта» — 1.909
Статистика
- «Арминия» проиграла 10 из 12 предыдущих матча в чемпионате
- В четырех прошлых играх «Арминии» сыграла ставка на ТМ(2,5)
- «Герта» не проигрывала в восьми прошлых очных встречах с «Арминией»
Прогноз
В данном противостоянии ставки в пользу гостей выглядят перспективно. У «Герты» более сбалансированный и мощный состав, а «Арминия» очень мало забивает дома – 4 гола за восемь встреч.
Рекомендуем разместить ставку на победу «Герты» с коэффициентом 1.909 в букмекерской конторе Pinnacle.