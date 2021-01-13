Распродажа в «Реале». Аренда Йовича – начало, Перес собирает 200 млн евро на Мбаппе

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13 января 2021, 21:15

Легенды футбола рискуют на трансферном рынке.

В «Реале» собралось много упрямых людей

Привалило тремя камнями преткновения. Первый – легендарному Пересу уже 73 года. Дед не меняет привычки и подходы к работе. Коуч Зидан упрямый от природы. У него свои представления о прекрасном в футболе. Зинедин будет доволен лишь составом из одних Бензема.

И конкретно Мбаппе наставник ведет с детства Килиана, еще когда работал на «Реал» не главным тренером. Знаком с родителями, убеждает перейти. И все бы хорошо, но есть третий камень. Футболисты тоже упрямые. Расставание с Роналду было большим шагом, но Криштиану это команда в команде.

От него зависело количество голов и результаты – как видите, без португальца ЛЧ больше не выигрывали. Но Рамос, Марсело, Модрич, Кроос или Бэйл в лучшие годы тоже были важными для команды. Из внушительного списка чемпионов через пару лет в команде может остаться один Тони.

Подготовились ли Зидан и Перес к качественной перестройке? Зинедин требует тех, кого не получает. Годами шла война за Погба. А играют Модрич, Каземиро и Кроос (как и раньше). Также не видим Камавингу в футболке «Реала», хотя слухи бродили.

Но есть ведь еще упрямство Переса. Не слушает Зидана, но всегда готов отдать шальные деньги за бразильцев. Явно не простил себе потерю Неймара. Наконец, Азар за 160 млн евро, не считая зарплату – трансфер, что может оказаться в списке самых провальных в истории футбола, если Эден не наберет форму.

И в таких условиях готовят сделку века, аккумулируют деньги на трансфер Мбаппе. Но попадет ли Килиан в состав для финала ЛЧ ? Тот же Рамос может уйти летом, не сторговавшись по деньгам, ведь и сам Серхио — упрямый. Есть большие сомнения в успехе будущего проекта.

Перес допустил немало трансферных ляпов

Для Флорентино потратить 100-200 млн евро на тех, кто не заиграл – норма. Президент «Реала» подписывал Криштиану Роналду, Фигу, Роналдо и Зидана, то есть умел делать невероятные трансферы. Поверил в Серхио Рамоса – большой успех. И не только в него.

Но рядом найдете подписание Вудгейта за 18.3 млн евро. Коэнтрау был в «Реале», как говорят злые языки, только из-за дружбы с Роналду (при португальце держали аналог Максвелла — приятеля Ибрагимовича), что не раз играл с ним в одной команде. Но бразилец хотя бы трофеи притягивал словно магнит.

А Коэнтрау доконали травмы. Кстати, Перес не организовал идеальную медицинскую службу в «Реале». Идеальный пример – мелкие травмы Бэйла, а сейчас мается в лазарете Азар. Еще в прошлом Флорентино промахнулся с Робиньо, хотя и сам футболист, конечно же, виноват.

Ну а эталонный промах — Кака. У Переса нездоровый интерес к бразильцам, хотя часто те не могут заиграть в «Реале». Такое ощущение, что Флорентино гребет все бразильское, не спрашивая главных тренеров. Даже когда игроки неплохие, вроде Данило, в Мадриде им нет места. Милитао, Родриго, Винисиус и Рейньер могут продолжить список.

Обычно на каждого Хамеса есть Ди Мария, на каждого Йовича – Бензема, а на каждого Азара – Роналду. Но если оценивать сделки последних лет, то у старины Переса хватает важных промахов, что повлияли на состояние «Реала». Даже недешевую сделку по Менди нельзя пока назвать эпохальной, да и с прощанием с Марсело затянули.

Не удивительно, что прошлым летом «Реал» впервые за сорок лет не подписал ни одного новичка летом, только вернули из аренд Кубо, Регилона и Эдегора. Готовятся к большому рывку в этом году, копили деньги на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Проект оценили в 500 млн евро, цена не только из-за экрана по кругу арены (как у «Краснодара»).

У Зидана нет единой трансферной концепции

Зинедин не умеет делать тонкие хитрые трансферы. Зато умеет обижаться, если его не слышат. А Перес всегда давит, принимая кадровые решения. Говорят, что Вероника Зидан – супруга тренера, лично мирила тренера с Пересом, ведь при расставании побили горшки отчасти из-за трансферной политики.

Но ситуация стала сложнее из-за финансов. Арена высасывает деньги, а Пересу нужны деньги не только на форварда Мбаппе (и еще вопрос, есть ли ему место в структуре игры «Реала», где левый инсайд Азар – мимо кассы). В оборону ведь скорее возьмут Алабу, чем Пау Торреса.

Но Давид просит рекордную зарплату. Австриец не думает о футболе, иначе остался бы в беспечной «Баварии». Погба тоже не всегда сосредоточен на футболе. Шорт-лист новичков «Реала» обычно внушительный по именам. Но одновременно не нашли замены Роналду и Бэйлу. Теперь ищут нового Рамоса.

Затем наступит пора, когда Модрич уйдет на пенсию, а вслед за ним – Бензема. На примере Йовича убедились, как непросто найти правильного молодого центрального форварда для команды Зидана. Получат целую серию задач по тим-билдингу, а это серьезный вызов для руководства.

Да, Флорентино и Зинедин – везунчики, не раз это доказывали. Но трансферы требуют вдумчивости и умения посмотреть в будущее. Для «Реала» плохо, что ставки на Алабу и Мбаппе на практике могут не отличаться от сделок с Йовичем и Азаром. Рамос — важный игрок, а Мбаппе не готовый лидер сложного коллектива.

Смена поколений в Мадриде неизбежна и опасна

Старый «Мадрид» растворяется во времени и пространстве. А очертания нового похожи на плохую зарисовку. Идея понятная – скинуть Бэйла, Марсело, Иско, Себальоса, Йовича и Диаса, чтобы наскрести денег на Мбаппе. Вот только почему же они все или не заиграли, или подешевели, как Бэйл? Перес теряет и на покупках, и на продажах.

Будь у Мбаппе опытный агент вместо родного отца, он бы мог представить Килиану другие варианты развития карьеры, например, в АПЛ . Вряд ли это все видят и понимают, но у «Реала» Переса и Зидана больше стратегических проблем, чем кажется. Не бывает плавного безболезненного перехода между эпохами.

Не верите – посмотрите на состояние «Барселоны» и сейчас, и особенно после того, как уйдут Пике, Бускетс и Месси. Или вспомните, что МЮ вернулся на первое место спустя долгих восемь лет. А «Милан» поднялся в лидеры через десятилетие без титула. Причем оба великих клуба еще ничего не выиграли.

А «Реал» может проиграть, если Перес и Зидан слепо погонятся за Мбаппе любой ценой. Флорентино стоит напомнить, что «Реал» тратил миллиарды, а не гонялся за победой в ЛЧ 12 сезонов.

Если повторят тот путь, то следующий победный финал ждет «Мадрид» (в лучшем случае) в 2030-м. Перес правильно готовится к большим покупкам через годовую паузу, но есть сомнения, что избежит больших промахов. И это плохо для футбола в целом, не только для конкретного клуба.

Ведь судьба того же Мбаппе – центральная тема ближайших лет. Не хочется, чтобы Килиан оказался Йовичем, но за 200-250 млн евро. Клубам тоже надо уметь принимать игроков. И судя по судьбе новичков последних лет и молодых талантов, в команде Зидана закрепиться крайне сложно.