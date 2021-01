«Добро пожаловать, русский! Выпью водки за твой приезд» Реакция на трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Как «Спартаку» это удалось?

«Спартак» отпустил Кокорина в Италию и пожелал ему удачи, сам Александр признался, что от перехода в «Фиорентину» его отделяет медицинское обследование, договоренности между клубами достигнуты, личный контракт согласован. Уже третье трансферное окно кряду Кокорин в центре внимания: прошлой зимой форварда принудили перейти из «Зенита» в «Сочи», летом он присоединился к «Спартаку», за который однажды обещал не играть, а теперь отправляется в известный итальянский клуб. И это январская новость №1 в российском футболе. Что об этом думают эксперты и болельщики?

Эксперты

Константин Генич:

Александр Мостовой:

Валерий Кечинов:

Олег Корнаухов:

Андрей Червиченко:

Андреа Джаннатазио, итальянский журналист:

Массимо Каррера:

Болельщики «Спартака» (комментарии из официальных аккаунтов клуба)

Артём: Ура. Лучшая новость года пока)

русский императив: Саша, спасибо огромное за ролик CS при трансфере, вроде бы всё. Удачи!

Терьям_терьяриям: Я так постоянно делал в фифа менеджере — подписываешь бесплатно, через полгода продаёшь PROFIT

Kos_K: Спасибо за самоотдачу в матчах с «Сочи» и «Зенитом»!

Я дико извиняюсь: Не могу даже представить, где и как он мог впечатлить игрой фиалок, но раз такое дело, то удачи чо. Попытка не пытка, пусть пробует и вдруг получится, вернуться на те же деньги всегда успеет

Fareed Kuliev: Единственное, не пойму зачем это полено «Фиорентине»

Жан-Жаб: Удачная сделка, конечно) а Кокоре успешного перезапуска карьеры, надеюсь, она ещё не профукана до конца

Dmitry K: итальянцы реально фиалок перенюхали

Дархан Оразалиев: Природа настолько очистилась что Кокора уезжает в Европу!

newpalm54: Сколько «Спартак» доплачивает «Фиорентине»?

Болельщики «Фиорентины»

Gigio: Месяц на то, чтобы переехать, еще месяц, чтобы Пранделли выпустил его на поле. В конце концов, он сыграет в пяти последних турах чемпионата. Почему мы не подписали его 20 дней назад?

Dany Cash: Хотелось бы верить, что этот парень спасет нас от зоны вылета...

Pico della girandola: Он не сможет быстро адаптироваться. В чем смысл? Кто его выбрал? Похоже, руководство стремится в Серию B.

Illepri: Он сидел в тюрьме в России. Черт, а мне нравятся сумасшедшие! Надеюсь, поможет нам.

geppoide: Кокорин — это игра в рулетку. Нет никаких гарантий, что у него получится.

Francodalonzo: Многие пытаются очернить игрока, хотя не имеют о нем представления. Я тоже не знаю Кокорина, но предлагаю подождать прежде, чем судить его. Пока же я хочу тепло поприветствовать футболиста, который будет носить фиолетовую форму «Фиорентины». Forza Александр, Forza Viola!

Ernesto: Судя по тому, что я видел в Интернете, Кокорин хорошо бьет, особенно руками.

alexthai: Доброй пожаловать, русский! Я выпью за твой приезд немного водки.

Ettore: Отбросив эмоции, могу сказать, что это бессмысленная покупка с технической точки зрения. Ему почти 30 лет, много травм в последнее время, не знает итальянской лиги, при этом получает солидный контракт на три года.

Antimago: Увы, этот трансфер говорит о том, что наш клуб не ищет нужных футболистов, а ждет, пока агенты постучат в двери и приведут кого-нибудь. Это как охотник, который кладет ружье на землю и ждет, что придет кабан и выстрелит сам в себя. Думаю, все причастные получат хорошие «чаевые» (Манчини, Капелло, Пранделли). Хочу напомнить, что в августе «Спартак» подписал Кокорина свободным агентом.

hub:

Типичный фанат «Фиорентины» до 19 января: Никогда не слышал об этом Кокорине.

Типичный фанат «Фиорентины» после официального объявления: Ооо, какой же это слабый игрок! Я слышал, что он всю карьеру провел на лавке и точно приведет нас в Серию B.

Sport Express confirmed the permanent transfer of Aleksandr Kokorin to Fiorentina is a done deal.



Here are the details leaked:



💰 €4M transfer fee

📝 €1,7M per/year wage

✍️ 2,5-year contract + option to extend it



Announcement to be made soon. pic.twitter.com/Kl4uuh20fB