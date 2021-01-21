«Добро пожаловать, русский! Выпью водки за твой приезд» Реакция на трансфер Кокорина в «Фиорентину»

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сегодня, 22:00

Как «Спартаку» это удалось?

«Спартак» отпустил Кокорина в Италию и пожелал ему удачи, сам Александр признался, что от перехода в «Фиорентину» его отделяет медицинское обследование, договоренности между клубами достигнуты, личный контракт согласован. Уже третье трансферное окно кряду Кокорин в центре внимания: прошлой зимой форварда принудили перейти из «Зенита» в «Сочи», летом он присоединился к «Спартаку», за который однажды обещал не играть, а теперь отправляется в известный итальянский клуб. И это январская новость №1 в российском футболе. Что об этом думают эксперты и болельщики?

Эксперты

Итальянский чемпионат достаточно открытый уже, это всё клише, что там закрытый футбол. Основная причина, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке» — это травмы. Я думаю, если бы подождали, то во второй половине Кокорин бы раскрылся. Если Кокорин приложит максимум усилий, то у него вполне может получиться в «Фиорентине».

Константин Генич:

В Италии можно будет сменить обстановку и попробовать себя в другом футболе. Плюс, насколько я понимаю, основными инициаторами или бенефициарами этой сделки были хорошо нам знакомые Фабио Капелло и Роберто Манчини. Они давали рекомендации. По информации, которая у меня есть, Капелло и Манчини предлагали Кокорина в ряд итальянских клубов. Например, был очень предметный и серьезный интерес от «Ромы».

Александр Мостовой:

Я одобряю его переход. Смолова я тоже одобрил, когда он ушёл в мою команду [«Сельту»]. Он попробовал, вернулся. Да, не получилось, но потому что в Испании не платят такие огромные деньги, как в России. Абсолютно правильное решение Александра. Его многие критикуют, осуждают, но здесь молодец. Пусть попробует. А вдруг получится? Для «Спартака» это не потеря. У него здесь не получилось. Это связано с тренерским штабом в первую очередь. Плюс конкуренция.

Я счастлив за Кокорина, мне нравится этот трансфер. Александр – очень хороший игрок, я работал с ним. Надеюсь, что в «Фиорентине» он хорошо себя покажет. Для клуба это хороший трансфер. Если он будет играть так, каким я его знаю, то Кокорин сможет усилить «Фиорентину». Всегда интересно пробовать себя в различных чемпионатах.

Валерий Кечинов:

Александр не показал всего, что он может. В «Спартаке» он не прижился, по крайней мере за тот период, который был ему отведён. Была надежда, что после возобновления он начнёт показывать свои навыки, но если так произошло – странновато. Я надеялся на вброс и агентские игры. Если «Фиорентина» его выбрала, значит, вела долго и верит, что он вернётся на свой уровень. В том состоянии, в котором он был, Кокорин не потеря для «Спартака».

Я, честно говоря, не комментирую все, что связано с Кокориным, Мамаевым, Дзюбой и иже с ними. Конечно, мне приятно сейчас вспомнить то время, когда Высоцкий писал про «мильон за Бышовца» от «Фиорентины», но я тогда в возрасте 21 года был известен как великий контроллер мяча по мнению англичан и итальянцев. Я не сравниваю, просто говорю, почему у меня такое предложение было.

Кокорин в последнее время переходил из «Зенита» в «Сочи», затем в «Спартак», сейчас пошли разговоры о «Фиорентине». Любой трансфер — это желание самого футболиста, а также взаимоотношения двух футбольных клубов. Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно, так как вряд ли кто-то сможет оценить ее лучше самого игрока.

В адаптации к Италии проблемы я не вижу. При желании язык можно выучить за два-три месяца. Хотя бы начать общаться. А Саша — парень коммуникабельный, открытый, поэтому ему легко будет сойтись с новыми одноклубниками.

Олег Корнаухов:

В Италии другой уровень игры и другая конкуренция. Важно, как он её воспримет. Из-за того, что команда находится на 14-м месте и борется за выживание, болельщики будут требовать результат здесь и сейчас.

Андрей Червиченко:

Если есть кто-то невменяемый, кто хочет приобрести этого игрока, то трансфер, наверное, состоится. Но логики в этом трансфере вообще нет никакой. Он выглядит абсурдом. Футболист постоянно пропускает матчи по неизвестным причинам, у него болит колено, скоро ему 30 лет.

В «Спартаке» Кокорин ко двору не пришелся. Для Александра, если у него есть какие-то амбиции, этот переход — единственный вариант хлопнуть дверью под конец карьеры, доказать всем, что он хороший футболист. У него хорошие игровые качества. При должной мотивации он еще много крови может защитникам попортить. Без мотивации никак нельзя.

Андреа Джаннатазио, итальянский журналист:

«Фиорентине» нужен еще один нападающий, потому что все форварды в команде очень молоды: клубу в этот трудный момент нужны опыт и лидерские качества. Я думаю, что Кокорин обладает ими. Думаю, «Фиорентина» рассматривает Кокорина как игрока основы — Саша мог бы составить идеальную связку с Влаховичем, играя чуть в оттяжке. Особенно учитывая то, какие деньги «Фиорентина» готова за него отдать и какие деньги платить самому игроку.

Массимо Каррера:

Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии. Кокорин физически и технические хорошо оснащён. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии. Подойдет ли он «Фиорентине» и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть.

Болельщики «Спартака» (комментарии из официальных аккаунтов клуба)

Артём: Ура. Лучшая новость года пока)

русский императив: Саша, спасибо огромное за ролик CS при трансфере, вроде бы всё. Удачи!

Терьям_терьяриям: Я так постоянно делал в фифа менеджере — подписываешь бесплатно, через полгода продаёшь PROFIT

Kos_K: Спасибо за самоотдачу в матчах с «Сочи» и «Зенитом»!

Я дико извиняюсь: Не могу даже представить, где и как он мог впечатлить игрой фиалок, но раз такое дело, то удачи чо. Попытка не пытка, пусть пробует и вдруг получится, вернуться на те же деньги всегда успеет

Fareed Kuliev: Единственное, не пойму зачем это полено «Фиорентине»

Жан-Жаб: Удачная сделка, конечно) а Кокоре успешного перезапуска карьеры, надеюсь, она ещё не профукана до конца

Dmitry K: итальянцы реально фиалок перенюхали

Дархан Оразалиев: Природа настолько очистилась что Кокора уезжает в Европу!

newpalm54: Сколько «Спартак» доплачивает «Фиорентине»?

Болельщики «Фиорентины»

Gigio: Месяц на то, чтобы переехать, еще месяц, чтобы Пранделли выпустил его на поле. В конце концов, он сыграет в пяти последних турах чемпионата. Почему мы не подписали его 20 дней назад?

Dany Cash: Хотелось бы верить, что этот парень спасет нас от зоны вылета...

Pico della girandola: Он не сможет быстро адаптироваться. В чем смысл? Кто его выбрал? Похоже, руководство стремится в Серию B.

Illepri: Он сидел в тюрьме в России. Черт, а мне нравятся сумасшедшие! Надеюсь, поможет нам.

geppoide: Кокорин — это игра в рулетку. Нет никаких гарантий, что у него получится.

Francodalonzo: Многие пытаются очернить игрока, хотя не имеют о нем представления. Я тоже не знаю Кокорина, но предлагаю подождать прежде, чем судить его. Пока же я хочу тепло поприветствовать футболиста, который будет носить фиолетовую форму «Фиорентины». Forza Александр, Forza Viola!

Ernesto: Судя по тому, что я видел в Интернете, Кокорин хорошо бьет, особенно руками.

alexthai: Доброй пожаловать, русский! Я выпью за твой приезд немного водки.

Ettore: Отбросив эмоции, могу сказать, что это бессмысленная покупка с технической точки зрения. Ему почти 30 лет, много травм в последнее время, не знает итальянской лиги, при этом получает солидный контракт на три года.

Antimago: Увы, этот трансфер говорит о том, что наш клуб не ищет нужных футболистов, а ждет, пока агенты постучат в двери и приведут кого-нибудь. Это как охотник, который кладет ружье на землю и ждет, что придет кабан и выстрелит сам в себя. Думаю, все причастные получат хорошие «чаевые» (Манчини, Капелло, Пранделли). Хочу напомнить, что в августе «Спартак» подписал Кокорина свободным агентом.

hub:

Типичный фанат «Фиорентины» до 19 января: Никогда не слышал об этом Кокорине.

Типичный фанат «Фиорентины» после официального объявления: Ооо, какой же это слабый игрок! Я слышал, что он всю карьеру провел на лавке и точно приведет нас в Серию B.