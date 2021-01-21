6 ушли и 5 остались, среди последних — Азар. Главная причина неудач мадридского «Реала»

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сегодня, 20:00

Зидан против новичков.

Осечка в Суперкубке Испании и вылет на ранней стадии из Кубка Короля от клуба третьей лиги заставляет снова обратить внимание на ключевую проблему мадридского «Реала» во время эпохи Зидана — трансферы и введение новичков в состав. Зизу классно подхватил «Королевский клуб» из рук Рафаэля Бенитеса и выдал феноменальную серию из трех побед в Лиге чемпионов с командой, которая была собрана до него.

Француз уходил из-за несогласия с Флорентино Пересом относительно трансферной политики клуба и возвращался, приняв извинения президента вместе с королевскими полномочиями. Зидан еще не раз козырял своими тренерскими скиллами, но «Реал» постепенно увядает из-за ошибок на трансферном рынке и внезапно открывшегося неумения или нежелания тренера встраивать новичков в игру команды. И вот доказательства:

- Только 5 из 12 футболистов, появившихся в «Реале» в период пребывания на тренерском мостике Зинедина Зидана, по-прежнему в команде. Иных уж нет, а другие в арендах.

- Пятеро оставшихся: Эден Азар, Ферлан Менди, Мартин Эдегор, Эдер Милитао и Родриго.

- Шестеро ушедших: Альваро Мората, Тео Эрнандес, Дани Себальос, Лука Йович. Ашраф Хакими и Рейньер.

Проследим судьбу каждого из них

Альваро Мората (Испания) — куплен у «Ювентуса» за 30 млн евро

«Реал» воспользовался опцией и выкупил своего воспитанника у «Ювентуса», Мората стал первым трансфером «сливочных» при Зидане. Альваро сыграл заметную роль в сезоне 2016/17, забил 20 голов во всех турнирах, помог «Мадриду» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, но для тренера он всегда оставался всего лишь дублером Бензема. В какой бы форме ни были форварды, Карим оставался №1, а Альваро был на подхвате. Потому и ушел в «Челси». Да, «Реал» продал его с выгодой, но команда лишилась качественной глубины в атаке.

Тео Эрнандес (Испания) — куплен у «Атлетико» за 24 млн евро

Сейчас зажигает в «Милане» (10 голов и 11 ассистов в 59 матчах за «россонери») и оценивается минимум в 50 миллионов евро, но Зидан не смог вдохновить Тео на такую игру в «Реале». А ведь из Эрнандеса могла получиться классная замена Марсело, не пришлось тратиться на Ферлана Менди, да и по футбольным качествам испанец интереснее. Вместо этого Тео после не слишком убедительного сезона в Мадриде отправился на правах аренды в Сан-Себастьян, а по возвращении был продан «Милану». Зидан к тому моменту уже вернулся на тренерский мостик, но не препятствовал.

Ашраф Хакими (Марокко) — воспитанник «Мадрида»

Зидан поднял Хакими из «Кастильи» в главную команду и давал ему подменять Дани Карвахаля в сезоне 2017/18. После этого Ашраф уехал в двухлетнюю аренду в «Боруссию», где окреп и многому научился, однако в «Реал» не вернулся и был продан «Интеру». Снова выгодно финансово, но не с футбольной точки зрения. Посмотрите на правый фланг «сливочных» в этом сезоне: Карвахаль зачастил в лазарет, Одриосола, похоже, не готов играть на таком уровне, Лукас Васкес так и не породнился с позицией в обороне. Почему Зидан не настоял на том, чтобы «кантерано» остался?

Дани Себальос (Испания) — куплен у «Бетиса» за 16.5 млн евро

Талантливый полузащитник, с которым связывались большие надежды, оказался чужаком в команде Зидана, причем во время «пересменки», когда работали Лопетеги и Солари, Себальос выходил на поле, но вернувший Зизу его снова зачехлил. Конечно, конкурировать с Модричем и Кроосом непросто, однако это еще один новичок, который не пришелся ко двору. Себальос по-прежнему принадлежит «Реалу», хотя уже второй год выступает за лондонский «Арсенал» на правах аренды.

Эден Азар (Бельгия) — куплен у «Челси» за 115 млн евро

Зидан никогда не скрывал, что является поклонником таланта Азара, да и до сих пор на словах выражает уверенность в классе Эдена, только звучит это не слишком убедительно после таких полутора лет. В Мадриде у бельгийца то лишний вес, то травмы, то слабая форма и плохое настроение. Всего лишь 33 сыгранных матча и 3 забитых мяча — это какие-то слезы, учитывая стоимость трансфера и тот факт, что в Эдене видели лидера атак «Мадрида». Приобретение Эдена — дорогостоящий выстрел в «молоко», который до сих пор аукается «Реалу».

Лука Йович (Сербия) — куплен у «Айнтрахта» за 63 млн евро

Покупали перспективного нападающего, а приехал парень с альтернативным мышлением и крупными тараканами в голове. Казалось, гигантские клубы должны отсекать таких «пассажиров», когда готовят сделки на десятки миллионов евро, но «Реал» не поинтересовался особенностями психики Йовича до его трансфера. В итоге 2 гола за полтора года и аренда в «Айнтрахт», где Лука в первом же матче после возвращения забил те же 2 мяча.

Эдер Милитао (Бразилия) — куплен у «Порту» за 50 млн евро

За год до продажи в «Реал» «Порту» купил Эдера в 7 раз дешевле. Что заставило «сливочных» выложить такую кучу денег за нервного и еще не состоявшегося защитника — интереснейший вопрос. Милитао должен был стать достойным учеником Рамоса и Варана, но пока больше похоже на выброшенные на воздух деньги.

Родриго (Бразилия) — куплен у «Сантоса» за 45 млн евро

Юный Родриго весьма неплох, если учесть, в какую команду он попал. Гораздо более приспособлен ко взрослому футбол, чем Винисиус, у которой зрелищность затмевает эффективность. Родриго забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 43 матчах за «Реал», то есть пока полет нормальный. Впрочем, до выхода бразильца на пик формы оценку давать сложно: сейчас он помогает команде по мере сил, но потянет ли более серьезную роль?

Ферлан Менди (Франция) — куплен у «Лиона» за 48 млн евро

Единственный из всей когорты новичков эпохи Зидана, у кого есть твердое место в стартовом составе. Но и здесь нужно вставить «пять копеек»: Ферлан — игрок старательный и физически сильный, но не мечта топ-клуба на позиции крайнего защитника. Играет в старте, потому что Марсело деградировал, а о замене Зидан и «Реал» не позаботились, легко отпустив Тео Эрнандеса и Серхио Регилона.

Рейньер (Бразилия) — куплен у «Фламенго» за 30 млн евро

Об этом юном бразильце пока нечего сказать, но и не включить его в список было нельзя, ведь сумма серьезная. Рейньер полгода провел в «Кастилье», а потом уехал в двухлетнюю аренду в дортмундскую «Боруссию», где почти не играет. Стоит ли тратить такие суммы на отдаленное будущее, когда в настоящем далеко не полный порядок?

Мартин Эдегор (Норвегия) — вернулся из серии аренд в команду Зидана

Норвежец перешел в «Реал» еще в 2014 году совсем мальчишкой, познакомился с Зиданом в «Кастилье», а прошедшим летом вернулся уже в главную команду после серии аренд. Предполагалось, что тренерский штаб будет готовить из Мартина замену Луке Модричу, но пока Эдегора банально маринуют на лавке. Хавбек считает, что Зидан не выполняет обещания, которые давал в начале сезона, Мартин планирует покинуть «Реал» зимой.

Трансферы «Реала» — хаос, как и внедрение новичков в основу

«Мадрид» либо стреляет холостыми, либо выпускает из рук сильных игроков, которые могли бы приносить пользу клубу. Очевидно, что трансферная стратегия «собираем сливки и покупаем по рекомендации Зидана» дала сбой, нужен новый подход, ведь сейчас «Реал» только и делает, что вставляет себе палки в колеса.

Каждый неудачный трансфер и не заигравший футболист — это камень на шею, понижающий шансы на победы и титулы. Сейчас идут споры о том, кто будет тренером в следующем сезоне. Зидана можно оставлять у руля команды, но без полномочий, с которыми он не справляется, как и Перес. Дон Флорентино уговорит любого, но у него нет объемного понимания спортивной ситуации. Тут нужен сильный «директор по футболу», иначе чехарда с трансферами продолжится.