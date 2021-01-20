Возвращение легенды. 37-летний Хунтелар пришел спасать провальный сезон «Шальке»

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сегодня, 16:54

«Соккер.ру» рассказывает о неожиданном вираже в карьере Хунтелара.

Во вторник состоялся неожиданный переход. Нападающий Клас-Ян Хунтелар сменил успешный «Аякс» на борющийся за выживание «Шальке». 37-летний «охотник» вернулся в клуб, где провёл семь успешных сезонов. Вернулся спасать команду, в которой оставил частичку души.

Возраст даёт знать. В двух последних сезонах «охотник» по большей части выходил на замены. Причём очень удачно. В игре с «Твенте» Клас-Ян появился на поле на 89-й минуте при счёте 1:1. В отведенные ему считанные минуты ветеран положил два мяча в ворота соперника, чем обеспечил аяксидам победу с результатом 3:1. Всего же в текущем сезоне «охотник» выходил на поле одиннадцать раз и забил семь мячей. Три раза Хунтелар делал дубли. Завидная результативность.

Пусть и не игрок основы, но всё же важная фигура в составе амстердамцев. Хороший клуб, чемпионские титулы, любовь болельщиков, — что ещё нужно заслуженному ветерану, чтобы встретить футбольную старость? Но, видимо, ему этого было мало. Хотелось играть, а не доигрывать. Да ещё в экстремальной обстановке. А что может быть острее, чем спасать команду, угодившую в тяжелейшее положение?

Вот и отправился «охотник» спасать практически родной «Шальке». За короткий срок все необходимые формальности были решены. И уже вечером болельщики немецких «горняков» услышали хорошую весть. Второй после Клауса Фишера бомбардир в истории клуба спешит на выручку. Если бы не пандемия, то Хунтелара бы встретила многотысячная толпа с баннерами «Ты дома». Но главное, что он вернулся. Двукратный призёр чемпионатов мира и один из самых результативных форвардов XXI века. Отсюда и прозвище «охотник за голами», со временем сократившееся до просто «охотника». Староват, кто-то скажет. Да, не юноша. Но моложе Златана Ибрагимовича.

Рождение «охотника»

Сегодня сложно представить, но когда-то Хунтелара отчислили из ПСВ . Причём сделал это Гус Хиддинк, не разглядевший в рослом юноше забивного нападающего. При том, что в юношеских командах будущий «охотник» немало забивал. Но Гус почему-то не хотел с ним возиться и лишь раз выпустил его на замену. Не оценили Хунтелара и на малой родине Хиддинка — в Дутинхеме, где базируется «Де Графсхап». Только в «Апелдорне», в клубе первого дивизиона, 20-летний футболист приобрёл столь необходимую игровую практику. И сразу пришли голы. Затем был «Херенвен», где Клас-Ян получил и известность, и своё прозвище. За полтора сезона он забил 39 мячей. Особенно впечатляющим выглядела первая часть чемпионата-2005/06, в которой результативность составляла более гола за игру.

Но тут Клас-Ян вспомнил, что в детстве болел за «Аякс». А сильнейший клуб Нидерландов в свою очередь предложил фризам за результативного нападающего 9 миллионов евро. Сделка завершилась 31 декабря. «Охотник» проводил 2005 год футболистом «Херенвена», а 2006-й встретил игроком «Аякса». Где продолжил забивать. Причём ещё больше. За три неполных сезона, проведенных во время первого прихода в Амстердам, он 105 раз заставлял соперников начинать с центра поля. А там и приглашение в сборную, и парочка Кубков Нидерландов, и звание лучшего игрока страны. Кусал ли Хиддинк локти? Вряд ли, Гус тогда трудился в Австралии, потом в сборной России. Но в Эйндховене, скорее всего, сожалели, что их воспитанник забивает за амстердамский клуб.

Испания или Италия?

Естественно, вскоре о бомбардире узнали и за пределами маленьких Нидерландов. «Реал» предложил 20 миллионов. «Аякс» сумел поднять цену до 27, после чего дал согласие на переход. Но в Мадриде удачной «охоты» не получилось. Клас-Ян приехал травмированным и был заявлен только в январе. И только на чемпионат Испании. Свои восемь мячей он забил, но первый сезон в «Реале» оказался и последним. Летом «королевский клуб» продал голландца «Милану», потеряв на сделке около 10 миллионов.

Не в самое хорошее время появился Клас-Ян на «Сан-Сиро». В красно-чёрных рядах наблюдались разброд и шатание. Голландец не всегда попадал в состав и не мог забить три месяца. Потом он всё же расколдовал ворота соперников. Благодаря чему и попал на серебряный для голландцев чемпионат мира 2010 года. Но пребывание в Милане оказалось недолгим. В последний день августа 2010 года итальянский суперклуб продал Хунтелара в «Шальке». Так «охотник» обрёл свою команду.

Нашел своё место

Семь сезонов отработал Клас-Ян в Гельзенкирхене, только самый последний из них можно отнести к неудачным. Всего два гола и потеря места в основе. В остальных же он был лидером «горняков» и «настрелял» за это время 126 голов. Как вы уже знаете, это второй результат в истории клуба. С трофеями было не густо — Кубок и Суперкубок Германии. Выигрывал звание лучшего бомбардира Бундеслиги. Первый и пока единственный голландец, кому покорилась эта высота. Стал самым метким игроком «Шальке» в еврокубках. И, разумеется, обрёл огромную любовь болельщиков. Когда Клас-Ян после неудачного сезона-2016/17 решил вернуться в Амстердам, его провожали тысячи жителей Гельзенкирхена.

В «Аяксе» Хунтелар наконец-то узнал, что такое быть чемпионом. Выиграл первенство-2018/19, а в следующем коронавирусном сезоне аяксидов тоже признали победителями. Но в какой-то момент Клас-Ян почувствовал, что ему стали заглядывать в паспорт. Поэтому 20 декабря «охотник» объявил, что текущий сезон станет последним в его карьере. Однако за несколько месяцев до выхода на пенсию нападающий вдруг совершил резкий поворот.

И сразу столько вопросов. Нужен ли Хунтелар «Шальке»? Не окажется ли второе пришествие фарсом? Может, команда из Гельзенкирхена уже безнадёжна, поэтому никакой «охотник» не поможет? Вон, Ведад Ибишевич тоже приходил и даже был согласен играть за одни премиальные, но где он? Давайте не будем спешить с ответами, а просто понаблюдаем за голландцем. А заодно пожелаем ему удачной охоты.