Миранчук вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии. Алексей стал ближе к стартовому составу

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28 января 2021, 12:50

Очередной чекпоинт адаптации.

Победный гол в ворота «Лацио»

«Аталанта» и «Лацио» устроили веселую перестрелку в четвертьфинале Кубка Италии: бергамаски по ходу первого тайма вели в счете и отыгрывались, к 37-й минуте на табло горели две «двойки», но победитель мог быть только один. Последнее слово в матче осталось за Алексеем Миранчуком, который на исходе часа игры забил победный гол и через пару минут был заменен.

Гасперини вообще обновил всю линию атаки: Малиновский и Муриэль закончили игру в одно время с Алексеем. Оставшаяся еще в начале второго тайма в меньшинстве «Аталанта» довела дело до победы и даже могла упрочить свое преимущество (Дуван Сапата не реализовал пенальти), а Миранчук поучаствовал во второй кряду кубковой победе своей команды в этом сезоне.

Только факты

- Гол в ворота «Лацио» стал для Миранчука 4-м в футболке «Аталанты»: теперь у Алексея 2 гола в Кубке Италии, по одному — в Лиге чемпионов и Серии A.

- Миранчук отметился голами в дебютных матчах за бергамасков в каждом из турниров — в Лиге чемпионов, Серии A и Кубке Италии.

- Свой дебютный гол за итальянский клуб Алексей провел в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (21 октября), потом забил «Интеру» в Серии A (8 ноября), а уже в 2021 году россиянин дважды отличился в кубковых матчах против «Кальяри» и «Лацио» (14 и 27 января).

- 4 гола за «Аталанту» Миранчук забил в 14 матчах и за 368 минут игрового времени. Таким образом, в среднем на забитый мяч Алексею требуется 92 минуты.

- Самый большой отрезок игрового времени в одном матче за «Аталанту» у Алексея — 69 минут (против «Кальяри» в Кубке Италии). 59 минут он сыграл вчера против «Лацио», 58 минут было против «Удинезе» в Серии A, 45 минут Миранчук сыграл против «Болоньи» в декабре, выйдя на замену в перерыве. Все остальные игровые отрезки — меньше тайма, шесть из них протяженностью 10 минут и меньше.

- Только в 3 матчах из 14 у Джан-Пьеро Гасперини полузащитник сборной России попадал в стартовый состав. В 2 из 3 этих матчей Миранчук отметился голами (кубковые встречи против «Кальяри» и «Лацио»).

- Определенно есть тенденция к увеличению игровых минут Миранчука в «Аталанте»: за три месяца с 17 октября (первое попадание в заявку) по 13 января россиянин сыграл 158 минут, 10 раз появляясь на поле по ходу матчей и ни разу в стартовом составе. За две последние недели у Алексея 210 игровых минут: в 3 из 5 матчей «Аталанты» за этот период он был включен в стартовый состав, еще раз вышел на замену.

Только мнения

Джан-Пьеро Гасперини:

Миранчук обладает хорошими техническими навыками, однако у него не всегда получается генерировать остроту в атаке. Уверен, он будет прибавлять в этом компоненте и сможет в будущем играть на позиции Иличича. Йосип не может постоянно играть одинаково успешно, и когда его нет на поле, мы стараемся максимально эффективно использовать наших техничных игроков, которые не обладают такой способностью врываться в штрафную — Пашалича, Малиновского Миранчука. Алексею нужно обрести некую стабильность. А я должен адаптироваться к его характеристикам. Важно то, что он обладает нужной гибкостью.

Иличич — конкурент Миранчука, но одновременно и ролевая модель, которая всегда перед глазами. Гасперини прямо говорит, в чем должен прибавить Алексей, на кого ему следует ориентироваться. Увеличение игровых минут и гол россиянина с позиции центрального нападающего в ворота «Лацио» говорит о том, что Миранчук на правильном пути.

Илья Геркус:

Проблема у Миранчука всего одна — Иличич. Он в прекрасной форме, лидер команды, Алексей проигрывает ему конкурентную борьбу. У «Аталанты» тяжелый календарь, а Гасперини консервативный тренер, который любит дисциплину. Вероятно, что Алексей будет играть всё больше и больше.

Игорь Шалимов:

Не стоит забывать, что он приехал в Италию с травмой и не мог тренироваться в полную силу. Плюс, если я не ошибаюсь, он ведь еще и переболел коронавирусом. Он только-только восстановился от травмы и снова вылетел на пару недель. Это сказалось. Миранчуку сложно пробиться в стартовый состав, хотя в тех матчах, в которых он выходит, неплохо себя проявляет. Когда у Леши есть шанс, он делает то, что умеет. Просто у него очень серьезная конкуренция. Это нормальная ситуация, шумихи поднимать не стоит. При этом я все равно считаю, что он был прав, переехав в Италию. Ему нужно время. «Аталанта» – идеальная для него команда. Ему никуда не надо уходить, впереди еще много матчей.

Действительно, травма и коронавирус — те факторы, на которые многие закрывают глаза, однако они точно притормозили Миранчука, он набирает обороты только сейчас. У Алексея абсолютно нормальный полет в «Аталанте»: он выдерживает конкуренцию, справляется с давлением и использует свои шансы.

Николай Писарев:

«Аталанта» — это тактика. Играя в «Локомотиве», Алексей привык действовать в прессинге. Вообще сейчас современный футбол, в отличие от российского, характерен именно высокоорганизованным прессингом. Из-за этого Миранчук не всегда понимает, что ему делать. Проблема в фазе без мяча. Свой маневр нужно знать очень тонко. Остальные игроки команды к этому уже адаптировались, а Алексей — нет.

Владимир Быстров:

Тренер себе не враг, если игрок в хорошем состоянии, то он не будет его держать на скамейке запасных. Но вот ему дали шанс в матче с «Удинезе», он выходит и сливается с общей массой. Нужно ему стараться именно в таких матчах проявлять себя.

Рубрика «Экспертиза от Быстрова». Владимир точно не сливается с общей массой среди своих новых коллег, а его мнение по Миранчуку в тренде. Удивительно, как много людей, которые наивно полагали, что Алексей должен постоянно играть по 90 минут и рвать всех в Италии. Иногда нужно замечать и полутона, не только черное и белое.

Юрий Сёмин:

Миранчук дал основания выпускать его в стартовом составе. Нужно продолжать дальше, но не забывать, что у него очень большая конкуренция. Поздравляем Лёшу.

Василий Уткин:

Миранчук прекрасен. Я не удивлен. Не поддерживал дискуссию «а чё он не играет». По всему было видно — он в форме, от него можно без спичек зажигать было. Кто говорит, что это всего лишь кубок... А какой еще трофей «Аталанте» реально, не в болезненных мечтах, выиграть? Сейчас «Аталанта» в полуфинале. Отлично.

Уникальный случай, когда Сёмин с Уткиным заодно. А если без шуток, парень из «Локомотива» стал настоящим локомотивом «Аталанты» в Кубке Италии: два соперника остались позади, в ворота обоих Миранчук забил по голу. Разве не отлично?