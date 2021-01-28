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Миранчук вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии. Алексей стал ближе к стартовому составу

28 января 2021, 12:50
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Очередной чекпоинт адаптации.

Победный гол в ворота «Лацио»

«Аталанта» и «Лацио» устроили веселую перестрелку в четвертьфинале Кубка Италии: бергамаски по ходу первого тайма вели в счете и отыгрывались, к 37-й минуте на табло горели две «двойки», но победитель мог быть только один. Последнее слово в матче осталось за Алексеем Миранчуком, который на исходе часа игры забил победный гол и через пару минут был заменен.

Гасперини вообще обновил всю линию атаки: Малиновский и Муриэль закончили игру в одно время с Алексеем. Оставшаяся еще в начале второго тайма в меньшинстве «Аталанта» довела дело до победы и даже могла упрочить свое преимущество (Дуван Сапата не реализовал пенальти), а Миранчук поучаствовал во второй кряду кубковой победе своей команды в этом сезоне.

Только факты

- Гол в ворота «Лацио» стал для Миранчука 4-м в футболке «Аталанты»: теперь у Алексея 2 гола в Кубке Италии, по одному — в Лиге чемпионов и Серии A.

- Миранчук отметился голами в дебютных матчах за бергамасков в каждом из турниров — в Лиге чемпионов, Серии A и Кубке Италии.

- Свой дебютный гол за итальянский клуб Алексей провел в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (21 октября), потом забил «Интеру» в Серии A (8 ноября), а уже в 2021 году россиянин дважды отличился в кубковых матчах против «Кальяри» и «Лацио» (14 и 27 января).

- 4 гола за «Аталанту» Миранчук забил в 14 матчах и за 368 минут игрового времени. Таким образом, в среднем на забитый мяч Алексею требуется 92 минуты.

- Самый большой отрезок игрового времени в одном матче за «Аталанту» у Алексея — 69 минут (против «Кальяри» в Кубке Италии). 59 минут он сыграл вчера против «Лацио», 58 минут было против «Удинезе» в Серии A, 45 минут Миранчук сыграл против «Болоньи» в декабре, выйдя на замену в перерыве. Все остальные игровые отрезки — меньше тайма, шесть из них протяженностью 10 минут и меньше.

- Только в 3 матчах из 14 у Джан-Пьеро Гасперини полузащитник сборной России попадал в стартовый состав. В 2 из 3 этих матчей Миранчук отметился голами (кубковые встречи против «Кальяри» и «Лацио»).

- Определенно есть тенденция к увеличению игровых минут Миранчука в «Аталанте»: за три месяца с 17 октября (первое попадание в заявку) по 13 января россиянин сыграл 158 минут, 10 раз появляясь на поле по ходу матчей и ни разу в стартовом составе. За две последние недели у Алексея 210 игровых минут: в 3 из 5 матчей «Аталанты» за этот период он был включен в стартовый состав, еще раз вышел на замену.

Только мнения

Джан-Пьеро Гасперини:

Миранчук обладает хорошими техническими навыками, однако у него не всегда получается генерировать остроту в атаке. Уверен, он будет прибавлять в этом компоненте и сможет в будущем играть на позиции Иличича. Йосип не может постоянно играть одинаково успешно, и когда его нет на поле, мы стараемся максимально эффективно использовать наших техничных игроков, которые не обладают такой способностью врываться в штрафную — Пашалича, Малиновского Миранчука. Алексею нужно обрести некую стабильность. А я должен адаптироваться к его характеристикам. Важно то, что он обладает нужной гибкостью.

Иличич — конкурент Миранчука, но одновременно и ролевая модель, которая всегда перед глазами. Гасперини прямо говорит, в чем должен прибавить Алексей, на кого ему следует ориентироваться. Увеличение игровых минут и гол россиянина с позиции центрального нападающего в ворота «Лацио» говорит о том, что Миранчук на правильном пути.

Илья Геркус:

Проблема у Миранчука всего одна — Иличич. Он в прекрасной форме, лидер команды, Алексей проигрывает ему конкурентную борьбу. У «Аталанты» тяжелый календарь, а Гасперини консервативный тренер, который любит дисциплину. Вероятно, что Алексей будет играть всё больше и больше.

Игорь Шалимов:

Не стоит забывать, что он приехал в Италию с травмой и не мог тренироваться в полную силу. Плюс, если я не ошибаюсь, он ведь еще и переболел коронавирусом. Он только-только восстановился от травмы и снова вылетел на пару недель. Это сказалось. Миранчуку сложно пробиться в стартовый состав, хотя в тех матчах, в которых он выходит, неплохо себя проявляет. Когда у Леши есть шанс, он делает то, что умеет. Просто у него очень серьезная конкуренция. Это нормальная ситуация, шумихи поднимать не стоит. При этом я все равно считаю, что он был прав, переехав в Италию. Ему нужно время. «Аталанта» – идеальная для него команда. Ему никуда не надо уходить, впереди еще много матчей.

Действительно, травма и коронавирус — те факторы, на которые многие закрывают глаза, однако они точно притормозили Миранчука, он набирает обороты только сейчас. У Алексея абсолютно нормальный полет в «Аталанте»: он выдерживает конкуренцию, справляется с давлением и использует свои шансы.

Николай Писарев:

«Аталанта» — это тактика. Играя в «Локомотиве», Алексей привык действовать в прессинге. Вообще сейчас современный футбол, в отличие от российского, характерен именно высокоорганизованным прессингом. Из-за этого Миранчук не всегда понимает, что ему делать. Проблема в фазе без мяча. Свой маневр нужно знать очень тонко. Остальные игроки команды к этому уже адаптировались, а Алексей — нет.

Владимир Быстров:

Тренер себе не враг, если игрок в хорошем состоянии, то он не будет его держать на скамейке запасных. Но вот ему дали шанс в матче с «Удинезе», он выходит и сливается с общей массой. Нужно ему стараться именно в таких матчах проявлять себя.

Рубрика «Экспертиза от Быстрова». Владимир точно не сливается с общей массой среди своих новых коллег, а его мнение по Миранчуку в тренде. Удивительно, как много людей, которые наивно полагали, что Алексей должен постоянно играть по 90 минут и рвать всех в Италии. Иногда нужно замечать и полутона, не только черное и белое.

Юрий Сёмин:

Миранчук дал основания выпускать его в стартовом составе. Нужно продолжать дальше, но не забывать, что у него очень большая конкуренция. Поздравляем Лёшу.

Василий Уткин:

Миранчук прекрасен. Я не удивлен. Не поддерживал дискуссию «а чё он не играет». По всему было видно — он в форме, от него можно без спичек зажигать было. Кто говорит, что это всего лишь кубок... А какой еще трофей «Аталанте» реально, не в болезненных мечтах, выиграть? Сейчас «Аталанта» в полуфинале. Отлично.

Уникальный случай, когда Сёмин с Уткиным заодно. А если без шуток, парень из «Локомотива» стал настоящим локомотивом «Аталанты» в Кубке Италии: два соперника остались позади, в ворота обоих Миранчук забил по голу. Разве не отлично?

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Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ shlomo (раскрыть)
28 января в 22:41
Мне кажется,не хватает ему спортивной злости(даже ярости,я бы сказал),в Аталанте не хватает харизмы,что была в Локо
Roger Young
Roger Young
28 января в 20:37
класс, молодцы ребята! Желаю успеха Лехе и его клубу. Пусть выйдут в финал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ liverpool-today (раскрыть)
28 января в 17:09
В современном футболе такое в принципе невозможно, чтобы полузащитник так спокойно взирал на ситуацию. Это прокол.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 января в 17:06
Вот и я об этом!
112910415
112910415
28 января в 16:51
не идеально, но хорошо !
liverpool-today
liverpool-today ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 января в 16:22
Это же не его дело защищать от угроз ворота. В том моменте вообще все как будто выключились. Он бежал сзади и боялся зацепить. Хотя достаточно было заблокировать соперника защитникам и можно было избежать гола.
Байкал-38
Байкал-38
28 января в 15:05
Красава Лёша!!!
амурец
амурец
28 января в 13:49
молодец Алексей
Nick Ch
Nick Ch
28 января в 13:49
Молодец, Лёха! Так держать! Здоровья, не расслабляйся и всё будет отлично!
Q-J-G
Q-J-G
28 января в 13:43
Радует то, что, несмотря на минимальное количество игрового времени, которое предоставляет гл.тренер Аталанты, Алексей "выжимает" максимум, "не сдаётся" несмотря ни на что, а пытается всеми силами "завоевать" место в стартовом составе, и добиться того, чтобы ему предоставили, как только возможно, больше игрового времени. А как феерически дебютировал Алексей в ЛЧ и в Серии А, об этом многим возможно только мечтать...

Дебютировал в ЛЧ 21-го октября, когда вышел на замену на 80 мин., против
"Мидтьюлланда" в гостевом матче, забив гол в ворота соперника на 89 мин. матча!
Несмотря на это, в Серии-А дебютировал только 8-го ноября против "Интера", когда
вышел на замену на 59 мин. матча, и первым же ударом по воротам "Интера" забил мяч в
ворота Хандановича на 79 мин матча, через 20 мин., после того, как вышел на замену,
сравнял результат матча, кстати, это единственный мяч, который забила "Аталанта" в
ворота соперника в этом матче! Матч так и закончился 1:1, благодаря голу
А.Миранчука...!!!

Верю в Алексея, верю в то, что он "завоюет" докажет, добьётся места в стартовом составе Аталанты, для этого у него есть всё, и мастерство, и воля....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
28 января в 13:10
Я несколько раз пересмотрел второй мяч, забитый в ворота Аталанту. Игрок Лацио бежал метров 20,а Миранчук бежал рядом, не делая попыток отбора мяча, а потом вообще выключился. Гол на его совести. Да и в атаке особой агрессии не было. Пока он не игрок старта. Надеемся. Удачи ему
shlomo
shlomo
28 января в 13:05
Бывший полузащитник Локо вытащил свою команду Аталанта в полуфинал Кубка Италии....и как бы это не звучало, но спасать Аталанту пришлось не только Миранчуку, но и представителю Украины Руслану Малиновскому....если рассматривать матч в целом, то всетаки Алексею что не хватает, вроде и мастерство игрока есть, и видит он поле, и читает игру, а все равно чего то нет.....будем надеяться, что все наладится... адаптация Лёши к непростому стилю Аталанты будет продолжаться как минимум до конца сезона.....однако хочется отметить, что результативность российского полузащитника в Италии наверняка должна впечатлить Гасперини (в общей сумме Алексей сыграл за бергамасков менее 500 минут во всех турнирах, а забил уже четыре мяча)....и его гол в ворота Лацио имеет двойную цену......наверное не будь его, Аталанта, скорее всего, вылетела бы из Кубка Италии......
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 января в 12:56
Ну забил,ну повезло,играл то плохо!
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