Максименко и Сафонов под трансферным прицелом. Европу ждёт смена вратарских поколений

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30 января 2021, 12:30

Могут повторить путь Головина и Миранчука.

Заинтересовали хитрых посредников

Судья по публикации серии материалов о Максименко в испанской и английской прессе, Александром занимаются. Возможно, подсуетился агент Павел Андреев. Но не исключено появление на горизонте посредника с той стороны. У российских агентов мало успешного опыта продажи россиян за рубеж за последние десять лет. Зобнин не в «Баварии», а Соболев не в «Ювентусе» — они тоже клиенты Андреева.

А у Сафонова нет агента. Это позиция «Краснодара», которую отец игрока (тренер по баскетболу) и сам Матвей пока уважают. Воспитанникам клуба не нужны посредники, все вопросы по трансферам в топ-5 можно решить напрямую с Галицким. И понятно, что после матчей в ЛЧ с отцом игрока связывались, но конкретики нет, иначе мы бы о ней услышали. Впрочем, стоит Сафонову удачно провести весну – предложения будут.

Пока же скауты будут изучать жизнь двух вратарей. Матвей недавно женился, но давно в отношениях. Александр, судя по выбору самой красивой девушки мира – на его вкус, это Эмили Ратаковски, холостой. Живет в Москве с маленькой собачкой и не умеет даже чай заваривать – на карантине с бытом помогала сестра. Сафонов – взрослый дядька со скорее кошачьим характером, пускай жена и привела в дом песика Вольта.

Приглянулись скаутам «Вест Хэма»

Когда Максименко пели оды испанские журналисты, то конкретный клуб не называли. А вот в английском случае говорили о команде Мойеса. Сейчас у Дэвида веселая пора – пятые в таблице, рядом с «Ливерпулем» и выше многих грандов. Лучшим игроком является чех Соучек, рядом есть его соотечественник Коуфал. В заявке также Ярмоленко и Фабиански, в представлениях не нуждаются.

Вот только Лукашу уже 35. Играет постоянно, в клубе третий год, но контракт до лета. Значит, «Вест Хэм» может или продлить соглашение, или подумать на волне успехов других славян о приглашении еще одного футболиста из Восточной Европы. А если Фабиански останется, то не исключено подписание голкипера, который справится с основной после него – нужен транзит позиции, как планирует «Ювентус».

В Турине два немолодых голкипера, а Доннарумма пока из Милана не переехал. Команде со Щесны и Буффоном в ближайшем будущем нужен голкипер. И, судя по выбору Лунина как второго номера «Реала», давнишним успехам Чеха или нынешним выступлениям Облака, голкиперы с востока пользовались и продолжают пользоваться спросом. «Вест Хэм» является логичным кандидатом на Максименко или Сафонова. «Спартаковца» скауты могли заметить, когда изучали Крала, а Матвея видели все в ЛЧ .

Стартовали с максимальной высоты

Максимальной для РПЛ . У Максименко дома нет лучшего варианта, чем «Спартак». Сафонову чуть проще, ведь если в какой-то момент карьеры захочет покинуть «Краснодар», то за 5 минут получит жирный контракт с «Зенитом». На севере и юге это понимают. Кержакову и Луневу немало лет, вратари других поколений. Плюс у Матвея невысокая для РПЛ зарплата. После продления контракта до 2023 года речь о сумме, которую клуб Семака перебьет в 10 раз.

У Галицкого есть логичная политика о воспитанниках, что сначала идет самоотдача в футболе, а потом – зарплата. То, что Сафонов в 21 заиграл в основе клуба с опытом в Лиге чемпионов, является общей заслугой тренеров академии, первой команды и его лично. Пусть на фоне Акинфеева или Гильерме у Матвея крошечная зарплата, вряд ли ему стоит гнаться за деньгами и выбирать «Зенит». Если полевые Миранчук и Кокорин шли на понижение зарплат, выбирая Серию А, то с вратарями всё иначе.

Ни у Максименко, ни у Сафонова нет сейчас контракта голкипера АПЛ по деньгам. А вот для самих англичан, испанцев или итальянцев трансферы Максименко и Сафонова – капля в море. В условиях европейского футбольного финансового кризиса многие селекционеры обратят внимание на страны, откуда нечасто брали новичков за последние годы. Россияне станут интереснее, поскольку за них не нужно платить столько, как за бельгийцев, бразильцев или португальцев.

Оба в топ-40 вратарей по стоимости

Комплекс неполноценности часто пробивался при оценке трансферов Головина, Миранчука и Кокорина. Успехи первого и второго воспринимаются, словно с удивлением – вспомните, сколько грязи на них выливалось в период адаптации во Франции и Италии. Но смешно читать, будто Гасперини или Пранделли принимают игроков за большие деньги вслепую, словно Миранчука или Кокорина им «впарили».

Как бы хорошо ни отработали посредники, аккаунты итальянских тренеров не забанили в Гугле, как у экс-президента США Трампа. Могли за 5 минут найти видео игры Алексея и Александра. Никакие сыновья Липпи, Капелло или Манчини не убедят упрямых немолодых алленаторе взять того или иного игрока насильно. Причем если к полевым игрокам из России в топ-5 есть порой предубеждения – считаются нестабильными, то вратарей ценили больше.

Можно вспомнить, что у Митрюшкина не получилось? Вряд ли его швейцарский опыт имеет прямое отношение к будущей судьбе Максименко и Сафонова. Все-таки оба мощнее по многим параметрам. Рынок оценивает Александра в 11 млн евро – 40-е место среди вратарей мира, наравне с голкиперами «Лейпцига» и «Боруссии» Д, Матвея в 15 млн евро – чуть дешевле, чем старичка Нойера. Сафонов 27-й в списке по стоимости, хотя только в топ-5 больше сотни вратарей.

В десятке клубов возрастные вратари

У молодого Акинфеева не было той психологической стойкости, как сейчас. Поэтому Игорь остался после Евро-2008. Молодые вратари другие. Александру чуть не хватает международного опыта со «Спартаком», но Матвей показал себя в ЛЧ . Будут стабильными на поле – получат крутые предложения. В «Спартаке» и «Краснодаре» тоже интересно, но в ближайшие годы вратарские вакансии в силу разных причин могут появиться в десятке команд.

Например, в «Лестере», «Вест Хэме», «Тоттенхэме», «Ювентусе», «Милане», «Интере», «Роме», «Наполи», «Севилье» и ПСЖ . Даже в «Баварии», если Нойер завяжет, а Нюбель не потянет. Или в «Челси». Посмотрите на Кепу или Менди. Неплохое совпадение для всех молодых голкиперов мира – через пару лет наступит пора больших вратарских перестановок.

Так что Максименко и Сафонова ждет не только борьба за пост номер один в сборной России, но и приглашения в лучшие лиги мира. Надо готовиться технически – чаще играть ногами, тренировать ввод мяча рукой, подтягивать игру на выходах. И морально прибавлять – Сафонов и Максименко пора чаще брать на себя лидерские функции на поле, ведь пока спасители-одиночки, не руководящие защитными линиями.