Экономный «Реал» и транжиры из Манчестера. Трансферные дефициты топ-клубов

1612855814

сегодня, 10:30

Старые знакомые из CIES Football Observatory посчитали, сколько клубы из ведущих лиг потратили на новичков за пять лет. «Соккер.ру» оценивает очередной финансовый рейтинг.

Чтобы добиться успеха, в современном футболе нужны огромные вложения. Но их эффективность можно оценить только по конкретным результатам. Особенно показательно будет посчитать расходы и доходы от сделок на трансферном рынке. Причем не за последний год, например, а за какой-то более продолжительный отрезок, но достаточно разумный – нет смысла смотреть на данные десятилетия, допустим, потому что траты, совершенные лет десять назад, вряд ли играют роль на нынешний результат.

Поэтому специалисты CIES решили взять данные с летнего окна 2016 года. То есть за последние десять трансферных окон или пять лет. Данные оказались достаточно любопытными. Вот первая десятка клубов по трансферному дефициту из европейской топ-пятерки лиг.

1. «Манчестер Сити» (Англия) – потрачено 883 млн фунтов, получено 329 млн, дефицит 554 млн.

2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – потрачено 730 млн, получено 215 млн, дефицит 515 млн.

3. «Барселона» (Испания) – потрачено 1 млрд, получено 614 млн, дефицит 413 млн.

4. ПСЖ (Франция) – потрачено 748 млн, получено 349 млн, дефицит 400 млн.

5. «Интер» (Италия) – потрачено 582 млн, получено 243 млн, дефицит 338 млн.

6. «Эвертон» (Англия) – потрачено 614 млн, получено 311 млн, дефицит 303 млн.

7. «Астон Вилла» (Англия) – потрачено 356 млн, получено 59 млн, дефицит 297 млн.

8. «Милан» (Италия) – потрачено 505 млн, получено 233 млн, дефицит 272 млн.

9. «Челси» (Англия) – потрачено 848 млн, получено 578 млн, дефицит 270 млн.

10. «Арсенал» (Англия) – потрачено 515 млн, получено 253 млн, дефицит 262 млн.

Можно сразу обратить внимание на несколько факторов. Например, на явное доминирование английской Премьер-Лиги, которая подтверждает статус чемпионата, где денег очень много, где их в большом количестве тратят даже те клубы, которые не претендуют на высокие места. Особенно удивляет, что «Эвертон» и «Астон Вилла» имеют такой большой отрицательный баланс: даже больший, чем «Челси» и «Арсенал». А если выглянуть за пределы десятки, то удивить может тот факт, что у «Лидса» баланс хуже, чем у «Реала», который почему-то сохраняет стереотип растратчика. Не в эту пятилетку. «Лидс» имеет дефицит в 100 миллионов фунтов, а «Реал» — в скромные 80 миллионов. Назовите после этого мадридцев транжирами.

Но вот что не удивляет, так это лидерство «Манчестер Сити». Ради побед в чемпионате Англии и гонки за Лигой чемпионов «горожане» готовы выкладывать огромное количество денег. За отчетный период они прибрели Рубена Диаша, Феррана Торреса, Родри, Лероя Сане, Джона Стоунза, Илкая Гюндогана, Эмерика Ляпорта, Бернарду Силву, Эдерсона и Рияда Мареза. Продали за это время всего на 329 миллионов фунтов, что составило дефицит в 554 млн. Но даже с такими вложениями и Хосепом Гвардиолой у руля Лига чемпионов пока остается непокоренной.

Интересно, что второе место тоже у клуба из Манчестера. МЮ потратил не сильно меньше – 730 миллионов фунтов, приобретя Поля Погба, Алексиса Санчеса, Ромелу Лукаку, Неманью Матича, Гарри Магуайра, Бруну Фернандеша, Аарона Ван-Биссаку и Фреда. Из заметных покупок. Оцените теперь, насколько эффективными оказались вложения. Особенно с учетом того, что продали всего лишь на 215 миллионов за это время. Нельзя сказать, что подход с большими тратами оказался полезным. Сейчас Сульшер все же начинает делать ставку и на местную молодежь: Гринвуда, Рэшфорда, МакТоминэя.

«Барселона» расположилась на третьем месте с дефицитом в 413 миллионов фунтов, что напоминает о непростом финансовом положении клуба. Каталонцы, которые славились своей школой и звездными воспитанниками, потратили за пять лет больше, чем любой другой клуб – 1 миллиард фунтов. Они подписали на эти деньги Филиппа Коутиньо, Усмана Дембеле, Малкома, Артура, Френки де Йонга, Артуро Видаля. Но надо сказать, что и продали прилично – на 614 миллионов (хотя там больше трети суммы – это продажа Неймара в ПСЖ ). Правда, долги «Барселоны» составляют около 636 миллионов фунтов.

К слову, ПСЖ ожидаемо расположился среди лидеров по дефициту. Основной вклад в расходы – это покупка Неймара и Килиана Мбаппе. Состоятельные владельцы парижского клуба могут себе позволить делать дорогие покупки, не обременяя себя продажами. Разве что ради соблюдения финансового fair-play.

«Интер» видеть довольно высоко тоже не очень удивительно. А вот дальше как раз необычно высоко расположившиеся «Эвертон» и «Астон Вилла», которые в последние сезоны вкладывались особенно яростно. «Ириски» отчаянно стремятся войти в когорту клубов, разыгрывающих места в зоне Лиги чемпионов, а «Астон Вилла» хочет надолго закрепиться в Премьер-Лиге. Впрочем, от статуса середняков эти вложения их практически не избавляют.

Давайте опять выглянем за пределы первой десятки. Поищем там «Ливерпуль», который пока еще действующий чемпион Англии. У него довольно скромный дефицит для такого клуба – 113 миллионов фунтов. Это превосходно, учитывая успех подопечных Юргена Клоппа в последние три года. При этом стоит отметить, что ни одна из английских команд не показала положительного баланса за эти пять лет. Наименьший дефицит имеет «Саутгемптон» (43 миллиона), далее следуют «Вест Бромвич» (64 млн) и «Ньюкасл» (67 млн).