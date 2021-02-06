Команда за полмиллиарда евро проиграла «Астон Вилле». Артета застрял на 10-м месте в АПЛ

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сегодня, 19:09

Нырнут еще глубже в случае побед соседей по таблице.

К сожалению, неудачи одиннадцатого клуба мира по доходам давно не удивляют. Но огорчают, поэтому логично искать причины и цепочки событий, что привели «канониров» на десятое место в АПЛ .

Если «Лидс» или «Саутгемптон» наберут по три очка в ближайшем туре – обе команды играют с соперниками, что ниже в таблице, то обойдут «Арсенал». Ждут плей-офф Лиги Европы, но если так продолжится – Артету отправят в отставку до конца сезона.

Но глобально проблема не в именах тренеров, а в тотальном неумении повышать ценность футболистов. Берем солидный отрезок – с 2010-го года, и делаем выводы о трансферной деятельности «Арсенала».

Озил и Мустафи обошлись клубу в 88 млн евро

А этой зимой оба ушли бесплатно, привычная развязка для «канониров». Месут великодушно не взял компенсацию, но получал по 350 тысяч фунтов в неделю. Его бывший коллега по сборной Германии брал по 90 тысяч за семь ней, а в «Шальке» ушел тоже как свободный агент, заменив Кабака.

Теперь вопрос: в чем был смысл держать этих футболистов так долго и отпускать бесплатно? Озил давно не был в основе, но вовремя расстаться с финансовой выгодой не сумели. Шкодран в Лиге Европы получал практику, хотя такой подход не всем «канонирам» нравился.

Иан Райт критиковал Артету, что доверяет немцу, а не дает игровую практику молодежи из школы клуба. Если добавить зарплату, то на Озила и Мустафи потратили намного больше 100 млн евро. Месут отработал часть денег голами и ассистами, но показательно, что ушел слишком поздно и бесплатно.

25 игроков подешевели, сыграв за «Арсенал»

На Озиле и Мустафи потеряли больше всего денег, если сравнивать стоимость покупки и ноли в графе «доход» после продажи, вернее, бесплатного расставания. Генриха Мхитаряна по смыслу обменяли на Алексиса Санчеса, но на деле это было два трансфера – клубы друг другу платили деньги. Так вот, пришел армянский хавбек за 34 млн евро, а ушел свободным агентом.

Теперь в «Роме» стал лучшим игроком команды – Фонсека настроил хавбека на 9 голов и 8 ассистов в Серии А. «Арсенал» отыграл лишь 3.1 млн евро за аренду в Рим, но дальше-то Генрих отправился в вечный город без компенсации для англичан. Много потеряли, особенно если добавить потенциальную выгоду от игры Мхитаряна в основе. Мог бы создавать моменты с «Астон Виллой», как умел раньше Озил.

А нет опытных плеймейкеров – нет и побед. С 2010-го года в 25 случаях «Арсенал» терял деньги, отпуская игроков. Уэлбек, Сократис, Лукас Перес и Дебюши не принесли много пользы на поле, а потом или ушли бесплатно, или здорово упали в цене. Ладно, когда речь о ветеранах — Чехе, Подольски, Артете или Мертезакере. Но и Алексис Санчес не вырос в цене в футболке «Арсенала». И попытки прокачать молодых ребят не сработали. Суммарные потери – 268 млн евро.

На современную заявку потратили 511 млн евро

Пепе – рекордное подписание клуба. Но Обамеянг, Ляказетт, Партей, Джака или Салиба тоже в списке самых дорогих новичков в истории «Арсенала». Сейчас не найти клуб, что повторит стоимость трансфера Пепе, вернув лондонцам деньги. Сложно представить, что возрастной Обамеянг уйдет с доплатой в новый клуб.

Понятно, что не у всех (как у Давида Луиса) контракт заканчивается этим летом – бразилец может уйти бесплатно, хотя за него отдали 8.7 млн евро. Показательно, что в «Арсенале», который раньше славился умением прокачивать игроков, подавляющее большинство футболистов падает в цене – 10 таких примеров в нынешней заявке, хотя может быть намного больше.

А когда допускают, что Партей стоит теперь не 45 млн евро, а целых пятьдесят, то пусть скажут, кто именно отдаст такие деньги за парня, что играет через раз? Понятно, что Сака или Мартинелли вырастут в цене, но речь не о суммах, что вернут потерянные деньги. Как ни крути, какие аргументы не добавляй в котел оценок, не похож «Арсенал» по игре и результатам на команду за 511 млн евро, не считая расходов на зарплаты.

Лондонцы редко зарабатывают на продажах

Окслейда-Чемберлена отдали «Ливерпулю» с финансовой выгодой для «Арсенала». Заплатили за хавбека «Саутгемптону» намного меньше, склонный к травмам игрок успел вырасти в цене и уйти. Также в списке удачных продаж Эмилиано Мартинес, чья «Астон Вилла» только что обыграла «Арсенал» — его бывший клуб.

Оторвались в таблице от «Арсенала», которому нечем хвастаться. Сложно поверить, но это правда – на третьем месте по выгодности продажи у такого большого клуба Белик. Поляк ушел в «Дерби» и принес лондонцам почти 6 млн евро. Еще немного заработали на расставании с Жиру, но намного чаще прощание с игроком не приносит ни копейки.

Когда десять лет подряд чаще фиксируют неудачи, а их концентрация растет со временем, то не нужно удивляться положению «Арсенала» в турнирной таблице. В этом случае проблема в системе управления клубом. Трансферные бюджеты давно не маленькие, но грамотно тратить деньги и зарабатывать на рынке не умеют. Трансфер Ивоби в «Эвертон» — редкое исключение.

Но даже агенты понимают, куда не стоит идти. Многие классные футболисты за последние годы отказывали «Арсеналу» — не верили в успешность проекта. Да и по отношению тех, кто на поле, многое понятно. Вовлеченности нет, отвлеченность присутствие не только в Бельерина, Виллиана или Пепе, но и у центральных защитников. Или у Обамеянг – с его мамой все в порядке, но Пьер-Эмерик не вернулся с голами.

С десятого места сложно строить большой клуб

Если брать прошлый и позапрошлый сезоны, то «Арсенал» уже заработал на 57 млн евро меньше. Это солидный процент от доходов, а зарплата игроков менялась лишь на время. Артете можно посочувствовать, отчасти стал заложником того, что случилось за последнее десятилетие.

Это не оправдывает его самого и команду – нельзя с составом «Арсенала» так безлико, серо и обреченно играть против «Астон Виллы», но фактор уныния и депрессии коллектива учитываем. Впрочем, клуб из Бирмингема пережил настоящую эпидемию коронавируса – 14 случаев, из которых 10 у игроков первой команды, но спустя менее, чем месяц, они обыграли дома «канониров».

Счет по точным ударам показательный — 8:3. Толку от 67 % времени с мячом у «Арсенала», если соперник грамотно защищается, а твоя команда не может создать ни одного по-настоящему опасного момента? От отставки Артету спасает лишь понимание, что ни один вменяемый большой тренер с амбициями его сейчас не заменит. Слишком все запущено и нет надежд на перемены, чтобы рисковать репутацией, возглавив «Арсенал».

Странно вечно издеваться над фанатами – февраль начали с двух поражений подряд, когда оборот клуба в кризис составил солидные 388 млн евро. Чтобы вы понимали, насколько это много — «Ювентус» с Роналду выше лишь на десять миллионов. «Арсенал» — богатый клуб, но бестолково потратили миллиарды евро за последние десять лет.