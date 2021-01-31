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Месси заберёт у «Барселоны» полмиллиарда. Но крах клуба на совести других людей

вчера, 19:58
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Воюем против теории, что малограмотный парень разрушил великий клуб.

Хорхе Месси

Давайте повесим миллиардные долги строго на футболиста, которому бумажку об окончании школы напечатали для галочки. А Месси вообще сдавал выпускные экзамены? Он не финансист, не менеджер и не тренер. Виновен Лионель лишь в слепой ставке на отца в финансовых вопросах.

Хорхе Месси тоже не финансист, но давно сменил сталелитейный завод на хлеб агента. Сам заявлял, что деньги это просто. Раз так, мог за годы выучить базовые правила экономики, понимать последствия своих финансовых аппетитов. Но нет, Хорхе потребовал 555 миллионов евро за 4 сезона.

В «Ювентусе» ноют, что платят Роналду аж 31 млн евро, а тут получается 111 млн в год. Если бы Хорхе уважал клуб, то могли оговорить бонусы за лояльность только в случае побед в ЛЧ. Но выбрали стиль шантажа, за сам факт нахождения в «Барселоне» Лионель заберет полмиллиарда.

Месси шел на временное сокращение зарплаты, но те деньги в клубе сразу проели. Давайте считать его долю. Оборот «Барселоны» за четыре сезона — 2.89 миллиарда евро. На клуб работают сотни человек, но гениальные менеджеры одобрили контракт, по которому 19.2 % денег достается одному.

Каждый пятый евро – в карман капитану. Подписали смертный приговор для структуры, которая не всегда может рассчитывать на чистую прибыль, зато постоянно берет кредиты. Выжить могли только благодаря титулам и тренерам-гениям.

Вальверде, Сетьен и Куман

Только человек, что себя переоценивает, пошел бы тренировать «Барселону» в прошлом году. Настолько нужно не иметь самоуважения, чтобы ждать увольнения ради получения отступных после 2:8? Как не винить безвольного Вальверде, раз торчал в клубе два с половиной года?

Понятно, что Куман работает с последствиями. Но Вальверде и Сетьен взяли на себя ношу, уронили ценный груз и теперь вроде как жертвы. Но эти люди тоже зарабатывали миллионы. Им дали в распоряжение чемпионов Испании, а на выходе получили неприлично богатую версию «Арсенала».

Ни один из наставников «Барселона» после Луиса Энрике не играл в современный, свежий, яркий, прорывной футбол. Именно под руководством этих людей не раскрылись все дорогостоящие новички, о которых пойдет речь в следующем пункте. Контракт Месси – ниточка большого клубка.

Пике, Дембеле, Коутиньо и Гризманн

Вот не сделал Месси дубль против «Ливерпуля»… Стоп, так ведь сделал – Лионель выиграл первый матч 3:0. Остальная команда могла забить один мяч в Англии, и не было бы позорного камбэка. Аргентинец нередко создавал преимущество, зарабатывал для клуба сотни миллионов.

Месси точно отработал за все время потраченные на него деньги. Гениальная ставка, что принесла неприличную прибыль. А вот вина остальных футболистов очевидна. Пике поглотил бизнес – стал играть хуже, упустил момент деградации Умтити и не выбил напарника сильнее, чем Ленгле.

Истории Дембеле, Коутиньо и Гризманна вы знаете. Все эти футболисты тоже получают дикие деньги. Странно винить одного Месси, если нападающий забирает себе где-то 20 %, а остальные миллионы разделяют между собой другие люди, но часто приносят меньше пользы.

Стратегически контракт с Лионелем подкосил, иначе быть не могло. Но хватало крутой игры Де Йонга, Семеду или Пике, чтобы последние сезоны сложились успешнее. Новичков, вроде Малкома или Брейтуйэта, даже не вспоминаем, хотя они достаточно наглые, чтобы соглашаться на переход, но не играть круто.

Хосеп Бартомеу

Вот и главный босс в игре. Именно им манипулировали агенты и родственники футболистов, именно ему платили большие деньги – хорошо бы опубликовать зарплату Хосепа. Именно он думал, что самый умный, но просчитался.

Абидаль и 100 директоров с немаленькими зарплатами – пешки. Если бы Бартомеу работал четко, то не увидели бы сейчас плачевную картину. От президента многое зависит, каталонец провалился. Хосеп не разбирается в футболе. Но и в экономике, как оказалось, не сильнее.

Чтобы всем нравиться и прикрыть проколы, постоянно гнался за миллиардом доходов за год. И забыл, что прибыль важнее. Поднял расходы на зарплаты на заоблачную для футбола и смертельную для клуба высоту, не нашел нормального тренера, промахнулся с новичками.

Удивительный человек – сделал все ошибки, которые только можно. При этом Бартомеу вряд ли будут судить, разве что прокуроры из Барселоны найдут в старых контрактах мошенничество. Выйдет сухим из воды? Скорее всего, а вот «Барселоне» будет плохо.

С Месси или без, клуб ожидают жесткие сезоны, когда давление долгов скажется на футболе. Именно Бартомеу выдал тот контракт и позже отказал Месси, когда Лионель просил об уходе. По версии аргентинца, ему обещали, что позволят уйти, но обманули.

Ключевой вопрос. Месси выставляют крайним?

Похоже, ведь козел отпущения нужен. Слив документов могли осуществить кандидаты в президенты клуба, чтобы вынудить Лионеля объявить об уходе. От него хотели избавиться, но не могли действовать прямо – толпа не понимает, что невозможно продлить контракт с капитаном, когда долгов на миллиард евро.

С другой стороны, сам по себе контракт Месси не топил «Барселону», только направил к водопаду. Потопил дилетантизм Бартомеу, чей влиятельный дед построил внуку карьеру, что завела Хосепа на пост президента клуба. Потопил «Барселону» каждый из последних тренеров после Луиса Энрике.

Потопила жадность игроков, что пошли выбивать новые контракты, узнав зарплату Месси в 2017-м, хотя они и близко не Лионель. Потопили новички, что не забивали «Атлетико», «Ювентусу», «Ливерпулю» и «Баварии» в ЛЧ. Где были Дембеле, Гризманн и Коутиньо в решающие моменты? Их контракты тоже тянут на дно.

Как же прав был Гвардиола, когда рассказывал знакомым, что не хочет работать с родной «Барселоной», поскольку считает ее руководителей… Упустим слово, оно неприличное, но суть вы поняли. Когда поручаешь дятлу построить домик на дереве, то получаешь дыру. Бартомеу с компанией пробили дно «Титаника» успешнее любого айсберга.

555 миллионов, 237 тысяч и 619 евро – историческая сумма. Цифры можно выбить на надгробии «Барселоны», которую любили и годами защищали фанаты. Оказалось, что критики Бартомеу были правы с самого начала. Но от этого не легче. Месси нужно бежать как можно быстрее. Останется – на него повесят всё, что можно и нельзя.

А ведь избавить «Барселону» от финансового краха можно было одним решением. Стоило летом 2018-го года отпустить Лионеля в «Манчестер Сити», взять 250-300 миллионов у «горожан», сэкономить почти полмиллиарда и построить здоровый коллектив с крутым тренером. Вместо этого запустили ликвидацию.

В РПЛ не умеют работать с дорогими новичками. Половина не заиграла, каждый третий провалился
30 январяВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
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Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:11
555 : 4 = 138.5
dimagas2
dimagas2 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 01:47
Это конспирология,никто в здравом уме так проигрывать не станет,тем более 2-8 это прям перебор,думаю им бы и 1-4,1-3 хватило с головой для слива.Команда ветеранов просто уже перегорела,обьективно Альба,Пике , Бускетс ,Месси и Суарес уж слишком долго в одной команде и чувстуют(вали) себя такими себе паханами над остальными.Да и после ухода Пуйоля,Хави и Иньесты им никто пистона не мог вставить.
Мэверик
Мэверик
сегодня в 00:50
    Сантус
    Сантус
    вчера в 23:13
    Тут много НО...))Папаша-да жадный жлоб,а что мало агентов выкручивающих руки?А пап -мам игроков пекущихся, с пользой и для себя, про своих деток..) Тренеры...припомните последнюю добровольную отставку?Все сидят и ждут когда их попрут(и выплатят компенсацию есссесно)) Бармалей-всё было у него в ажуре,пока не наступил форс-мажор,Ковид.Барса всегда собирала полный стадион,богатые ходили как в ложу театра,чинно с биноклями,лошато-туристы (коих в Барселоне как грязи)с удовольствием тащили бабулеты на Кам Ноу.Игроки-когда вы создали царя в команде,то все остальные меркнут.Ну,и виновник торжества-он что то умеет в жизни ещё?Он пинает мяч с детства,вы таскаете его на руках,суёте бабло(ерунда что не хотели-бери дорогой только не уходи)вы даже независимостью Каталонии пожертвовали ради этого!:)Ибо один из пунктов контракта гласил:Независимость-Месси уходит в одностороннем порядке.Это как понимать?.)...Барса всё же выживет,паретопчется,порыгает кровью...но памятник Меське поставит....))
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 22:32
    Ну тут как минимум жидомассоны с рептилоидамы,при чем тут месся?
    Shpundya .
    Shpundya .
    вчера в 22:27
    Тут другое сейчас всплывёт, одно тянет другое, по Месси уже был прецедент об уплате налогов, думаю будет продолжение и реально закрыть могут на пару годиков, вот и взбесился так.
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Но нельзя не отметить слабость президентов ФК Барселона - любой уважающий себя человек выгонит работника, кто вредит организации ради своей выгоды, каких бы денег это ни стоило! А так порочный круг, Месси всё с рук сходило.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 22:03, ред.
    Опять вы говорите.....Дембеле Гризанн и Коутиньо, почему они крайние ?.......а где Луис Суарес был на эфнилде, посмотрите что Пике вместе с другими защитниками творят в том камбеке, особенно 4 гол, как статуи стояли развели как детей, это был явный слив. Когда влетали Ювентусу 3-0, там еще Неймар играл......... Коутиньо никакого отношения скажем к 2:8 не имеет, он наоборот дважды Барсе забил находясь в аренде......Да они дорогие трансферы, да они выпадают из игры иногда, но не надо вешать на них всех собак.

    Я считаю, что Месси со своей свитой преближоных куда входят и входили - Тер Штреген, Бускетс, Пике, Суарес, Ракитич, и еще парочку, делали все чтобы состоялись эти камбеки - это была явная война против президента и против тренеров, явно сливались игры 4-1, как удачно 0-3, через год 3-0, ответ 0-4,все больше и больше .......а вишней на торте стало 2-8. надо быть дураком, чтобы не увидеть, как раз за разом сливаются игры. Раз лидеры не желают играть то и другим этого не надо было. Старики подавали хороший пример молодым и новичкам.

    А насчет Месси и руководства клуба, они сегодня ставят свои интересы выше чем Барселону.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:49
    Видимо пришло время собирать камни.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 21:33
    я так сразу и сказал - виноваты все, но не месси!)))
    R.Madrid_83
    R.Madrid_83 ответ Возвращение отменяется (раскрыть)
    вчера в 21:30
      Возвращение отменяется
      Возвращение отменяется ответ R.Madrid_83 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 21:26
      Откуда такое неуважение к пролетариям? Колхозник может разбираться в футболе не хуже представителей других сфер деятельности.
      Gelious
      Gelious ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
      вчера в 21:22
      И еще я бы не стал сразу списывать со счетов влияние Луны на проигрыши барселоны в Европе
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      вчера в 21:10
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде
        вчера в 20:57
        Жадность присуща многим и Месси не исключение. Не люблю гномяру, но мало кто на его месте отказался бы от дармового бабла)))
        Королевский Реал
        Королевский Реал ответ Gelious (раскрыть)
        вчера в 20:52
        Горин давно известный фанат Месси, у которого аргентинец никогда ни в чем не виноват.

        У него проигрывает Барселона, выигрывает Месси!
        Фрунзик Мкртчян
        Фрунзик Мкртчян ответ Qatar Airways (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 20:52
        Просмотрев ваши старые комментарии не понимаю, как вас до сих пор не отправили в перманентный бан. Там оскорбления пользователей и сотрудников.
        Королевский Реал
        Королевский Реал
        вчера в 20:48
        Ну конечно, статья Горина и сразу: " Месси не виноват"..., классика жанра!

        Когда Месси и Бартоша подписывали эти несуразные гонорары, о чем думал Месси? Что Барселона бездонная бочка?

        В этой ситуации виноваты оба, Бартомеу и Месси, оба довели клуб до нынешнего состояния!

        Еще раз все убедились, что Месси был верен Барселоне настолько, насколько она готова была платить за эту "верность".

        Кинули Барселону Месси с Бартошой!
        Возвращение отменяется
        Возвращение отменяется ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
        вчера в 20:37
        Аха-ха), а это мат в один ход)
        Марсело Бьелса
        Марсело Бьелса ответ Возвращение отменяется (раскрыть)
        вчера в 20:37
        Так не я, а все перечисленные мной) Кстати, Луиса Энрике - последнего тренера, принесшего Барсе ЛЧ - многие каталонские фаны тоже знатно обливали, что он типа физрук. Пусть любуются Вальвердами и Сетьенами)
        Марсело Бьелса
        Марсело Бьелса
        вчера в 20:35
        А вообще, история показывает, что системообразующими в той, золотой Барсе всё ж были Хави и Иньеста. Их дуэт без Месси - это сборная Испании, взявшая три трофея подряд, а где Месси без них, мы видим в сборной Аргентины и, конечно, в нынешней Барсе)
        Возвращение отменяется
        Возвращение отменяется ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
        вчера в 20:34
        Привет.
        Ты поставил мат в два хода. Браво)
        Rattlehead
        Rattlehead
        вчера в 20:33
        Ревели сосны в тишине,
        Стонали ветры в темноте,
        Гном кубки отливал себе
        Златые арфы в глубине.

        За дальний хлад туманных гор,
        Во глубь пещер и древних нор,
        Им нужно прочь, чуть сгинет ночь
        За златом, что награбил он.
        Марсело Бьелса
        Марсело Бьелса
        вчера в 20:32
        И да, Дембеле и Гризман и близко не Месси. Они чемпионы мира, причём их Франция победила как раз Аргентину Месси на победном для себя ЧМ) Более того - Лионель и в других матчах от "профнепригодных" коллег получал холодный душ. Это и Аргентина-Хорватия с Ракитичем, и печально известный матч с Баварией, за которую играл списанный Коутиньо)
        Марсело Бьелса
        Марсело Бьелса ответ Gelious (раскрыть)
        вчера в 20:30
        Ога. Во всём виноваты Неймар, Суарес, Гризманн, Коутиньо, Дембеле, Умтити, Лангле, Фирпо, Пуч, Бартомеу, Куман, Сетьен, Вальверде, Луис Энрике, Перес, Тебас, Роналду, весь остальной футбольный мир)))))
        Возвращение отменяется
        Возвращение отменяется ответ Gelious (раскрыть)
        вчера в 20:30
        И с Баварией тоже)
        Возвращение отменяется
        Возвращение отменяется ответ Goliath Old (раскрыть)
        вчера в 20:30
        Скорее Месси без Барселоны был бы или параолимпиец или уровня ФНЛ. Месси пришёл в клуб, который был и до него мощным брендом. Перейди он в Валенсию или Севилью и закончил бы в условном Кадисе)
        Gelious
        Gelious
        вчера в 20:28
        Ахаха это Месси у нас жертва команды с Ливерпулем?
        Goliath Old
        Goliath Old
        вчера в 20:25
        Отличный разброс от эксперта, браво! Была бы Барселона без Месси уровня Валенсии или Севильи.
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        Возвращение отменяется
        вчера в 20:16
        По разрухе я тоже не согласен. Пока никакой разрухи нет. К слову, тут Ювентус упоминали, так вот в 2006 году Ювентусу был нанесен мощнейший удар по всем фронтам. Ущерб от разрыва контракта с Тамоил по тем временам не идёт ни в какое сравнение с этим жалким миллиардом Барселоны. К тому же ушли бесплатно топы из клуба. Вот тут явно пытались разрушить. Однако Ювентус с честью вышел из этой ситуации. Справедливости ради, настоящие легенды клуба остались и помогли вернуться на вершину, при существенном снижении зарплат. Вот что значит больше, чем клуб.
        Посмотрим, как Барса выйдет из своей, гораздо более простой ситуации.
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