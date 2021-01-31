Месси заберёт у «Барселоны» полмиллиарда. Но крах клуба на совести других людей

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вчера, 19:58

Воюем против теории, что малограмотный парень разрушил великий клуб.

Хорхе Месси

Давайте повесим миллиардные долги строго на футболиста, которому бумажку об окончании школы напечатали для галочки. А Месси вообще сдавал выпускные экзамены? Он не финансист, не менеджер и не тренер. Виновен Лионель лишь в слепой ставке на отца в финансовых вопросах.

Хорхе Месси тоже не финансист, но давно сменил сталелитейный завод на хлеб агента. Сам заявлял, что деньги это просто. Раз так, мог за годы выучить базовые правила экономики, понимать последствия своих финансовых аппетитов. Но нет, Хорхе потребовал 555 миллионов евро за 4 сезона.

В «Ювентусе» ноют, что платят Роналду аж 31 млн евро, а тут получается 111 млн в год. Если бы Хорхе уважал клуб, то могли оговорить бонусы за лояльность только в случае побед в ЛЧ . Но выбрали стиль шантажа, за сам факт нахождения в «Барселоне» Лионель заберет полмиллиарда.

Месси шел на временное сокращение зарплаты, но те деньги в клубе сразу проели. Давайте считать его долю. Оборот «Барселоны» за четыре сезона — 2.89 миллиарда евро. На клуб работают сотни человек, но гениальные менеджеры одобрили контракт, по которому 19.2 % денег достается одному.

Каждый пятый евро – в карман капитану. Подписали смертный приговор для структуры, которая не всегда может рассчитывать на чистую прибыль, зато постоянно берет кредиты. Выжить могли только благодаря титулам и тренерам-гениям.

Вальверде, Сетьен и Куман

Только человек, что себя переоценивает, пошел бы тренировать «Барселону» в прошлом году. Настолько нужно не иметь самоуважения, чтобы ждать увольнения ради получения отступных после 2:8? Как не винить безвольного Вальверде, раз торчал в клубе два с половиной года?

Понятно, что Куман работает с последствиями. Но Вальверде и Сетьен взяли на себя ношу, уронили ценный груз и теперь вроде как жертвы. Но эти люди тоже зарабатывали миллионы. Им дали в распоряжение чемпионов Испании, а на выходе получили неприлично богатую версию «Арсенала».

Ни один из наставников «Барселона» после Луиса Энрике не играл в современный, свежий, яркий, прорывной футбол. Именно под руководством этих людей не раскрылись все дорогостоящие новички, о которых пойдет речь в следующем пункте. Контракт Месси – ниточка большого клубка.

Пике, Дембеле, Коутиньо и Гризманн

Вот не сделал Месси дубль против «Ливерпуля»… Стоп, так ведь сделал – Лионель выиграл первый матч 3:0. Остальная команда могла забить один мяч в Англии, и не было бы позорного камбэка. Аргентинец нередко создавал преимущество, зарабатывал для клуба сотни миллионов.

Месси точно отработал за все время потраченные на него деньги. Гениальная ставка, что принесла неприличную прибыль. А вот вина остальных футболистов очевидна. Пике поглотил бизнес – стал играть хуже, упустил момент деградации Умтити и не выбил напарника сильнее, чем Ленгле.

Истории Дембеле, Коутиньо и Гризманна вы знаете. Все эти футболисты тоже получают дикие деньги. Странно винить одного Месси, если нападающий забирает себе где-то 20 %, а остальные миллионы разделяют между собой другие люди, но часто приносят меньше пользы.

Стратегически контракт с Лионелем подкосил, иначе быть не могло. Но хватало крутой игры Де Йонга, Семеду или Пике, чтобы последние сезоны сложились успешнее. Новичков, вроде Малкома или Брейтуйэта, даже не вспоминаем, хотя они достаточно наглые, чтобы соглашаться на переход, но не играть круто.

Хосеп Бартомеу

Вот и главный босс в игре. Именно им манипулировали агенты и родственники футболистов, именно ему платили большие деньги – хорошо бы опубликовать зарплату Хосепа. Именно он думал, что самый умный, но просчитался.

Абидаль и 100 директоров с немаленькими зарплатами – пешки. Если бы Бартомеу работал четко, то не увидели бы сейчас плачевную картину. От президента многое зависит, каталонец провалился. Хосеп не разбирается в футболе. Но и в экономике, как оказалось, не сильнее.

Чтобы всем нравиться и прикрыть проколы, постоянно гнался за миллиардом доходов за год. И забыл, что прибыль важнее. Поднял расходы на зарплаты на заоблачную для футбола и смертельную для клуба высоту, не нашел нормального тренера, промахнулся с новичками.

Удивительный человек – сделал все ошибки, которые только можно. При этом Бартомеу вряд ли будут судить, разве что прокуроры из Барселоны найдут в старых контрактах мошенничество. Выйдет сухим из воды? Скорее всего, а вот «Барселоне» будет плохо.

С Месси или без, клуб ожидают жесткие сезоны, когда давление долгов скажется на футболе. Именно Бартомеу выдал тот контракт и позже отказал Месси, когда Лионель просил об уходе. По версии аргентинца, ему обещали, что позволят уйти, но обманули.

Ключевой вопрос. Месси выставляют крайним?

Похоже, ведь козел отпущения нужен. Слив документов могли осуществить кандидаты в президенты клуба, чтобы вынудить Лионеля объявить об уходе. От него хотели избавиться, но не могли действовать прямо – толпа не понимает, что невозможно продлить контракт с капитаном, когда долгов на миллиард евро.

С другой стороны, сам по себе контракт Месси не топил «Барселону», только направил к водопаду. Потопил дилетантизм Бартомеу, чей влиятельный дед построил внуку карьеру, что завела Хосепа на пост президента клуба. Потопил «Барселону» каждый из последних тренеров после Луиса Энрике.

Потопила жадность игроков, что пошли выбивать новые контракты, узнав зарплату Месси в 2017-м, хотя они и близко не Лионель. Потопили новички, что не забивали «Атлетико», «Ювентусу», «Ливерпулю» и «Баварии» в ЛЧ . Где были Дембеле, Гризманн и Коутиньо в решающие моменты? Их контракты тоже тянут на дно.

Как же прав был Гвардиола, когда рассказывал знакомым, что не хочет работать с родной «Барселоной», поскольку считает ее руководителей… Упустим слово, оно неприличное, но суть вы поняли. Когда поручаешь дятлу построить домик на дереве, то получаешь дыру. Бартомеу с компанией пробили дно «Титаника» успешнее любого айсберга.

555 миллионов, 237 тысяч и 619 евро – историческая сумма. Цифры можно выбить на надгробии «Барселоны», которую любили и годами защищали фанаты. Оказалось, что критики Бартомеу были правы с самого начала. Но от этого не легче. Месси нужно бежать как можно быстрее. Останется – на него повесят всё, что можно и нельзя.

А ведь избавить «Барселону» от финансового краха можно было одним решением. Стоило летом 2018-го года отпустить Лионеля в «Манчестер Сити», взять 250-300 миллионов у «горожан», сэкономить почти полмиллиарда и построить здоровый коллектив с крутым тренером. Вместо этого запустили ликвидацию.