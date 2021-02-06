Непробиваемая защита и отказ от акцента в атаке. Раскрываем секреты «Манчестер Сити»

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вчера, 23:28

В преддверии матча с «Ливерпулем» «Манчестер Сити» выглядит устрашающе. «Соккер.ру» — о том, как «горожане» по ходу сезона возродились и стали фаворитами.

«Когда мы были на 12-м месте, думали, что нужно забыть о Премьер-Лиге и посмотреть, сможем ли попасть в Лигу Европы на следующий сезон», — сказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после того, как его команда одержала 13-ю победу подряд в АПЛ и закрепилась еще увереннее на первом месте.

Вряд ли Гвардиола и тогда думал на самом деле так, что шансы на титул утрачены. Но нельзя не согласиться, что случившийся переворот стал феноменальным. Перелом произошел после поражения от «Тоттенхэма» (0:2) 21 ноября. После того матча «Сити» занимал фактически 13-е место в Премьер-Лиге, отставая от тех же «шпор» на восемь очков и находясь позади таких команд, как «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон».

Теперь «Сити» лидирует, опережая ближайших преследователей на три очка (с матчем в запасе), а «шпоры» отстают от «горожан» на 14 очков. «Сити» установил рекорд Премьер-Лиги по победам за один календарный месяц: девять побед в девяти матчах января. И нет никаких признаков того, что «Сити» намерен сбавлять обороты. И это – перед матчем с действующим чемпионом «Ливерпулем» на «Энфилде». Вероятно, эта игра станет символом передачи власти от чемпиона бывшего чемпиону будущему.

А что изменилось? Мы привыкли, что «Сити» Гвардиолы умеет очень многое. Но чуть больше двух месяцев назад казалось, что эра Хосепа подходит к концу.

Эдерсон-Стоунз-Диаш

Начать следует с защиты. К матчу со «шпорами» у «Сити» было 13 пропущенных мячей в 13 матчах во всех турнирах. В том числе пять пропущенных от «Лестера» в сентябре. Результатом стала пробуксовка на старте сезона. После матча со «шпорами» «Сити» пропустил всего четыре мяча в 18 матчах. Два гола были забиты в ворота «Манчестера» в кубковых турнирах из-за выставления не самого сильнейшего состава, а голы в лиге от «Вест Бромвича» и «Челси» были забиты тогда, когда-либо вратаря Эдерсона, либо кого-то из пары центральных защитников Джон Стоунз/Рубен Диаш не было на поле. Кажется невероятным, но «Сити» еще не пропустил ни одного мяча в 12 матчах с этой троицей на поле. Это 1080 игровых минут или 18 часов, если не считать добавленного времени.

Эмерик Ляпорт, отсутствие которого из-за травмы в прошлом сезоне стало основным фактором, в силу которого «Сити» не смог тогда сохранить титул, после поражения от «Тоттенхэма» был заменен на Стоунза. И Джон пережил настоящее возрождение, что отмечал особо сам Гвардиола. Особенно в паре с Диашем, который был подписан летом и выглядит как один из лучших центральных защитников мира в свои 23 года. Очевидно, что Ляпорт не может претендовать на то, чтобы разбить эту пару.

Коллективный разум

Но на одной обороне невозможно держаться. Необходимо забивать голы для победы. И «Сити» в начале сезона это давалось с трудом. Тот же матч со «шпорами» опять можно считать переломным моментом. До него было забито всего десять мячей в восьми матчах Премьер-Лиги. А после него забили 29 мячей в 13 матчах. «Сити» пришлось научиться справляться без двух легенд клуба в этом сезоне, а они очень долго были центральными фигурами в построении атаки. Это Агуэро, который страдает от травмы, и Давид Сильва, который летом ушел из клуба. В начале сезона «Сити» как будто переживал эту ломку и слишком зависел от состояния Де Брюйне. Но перестроение с помощью других игроков позволило команде Гвардиолы перезапустить атаку.

Гюндоган феноменально заиграл в полузащите, заполнив пустоту, оставшуюся после ухода Сильвы. Хотя многие думали, что это сделает Фоден. Но Фил пригодился чуть повыше. Кансело после тяжелого первого сезона освоился окончательно и играет гибко, позволяя менять схему на ходу. Бернарду Силва по-прежнему в порядке, закалился в середине поля в АПЛ Родри. Не имя акцента вперед и обладая таким большим подбором острых игроков, Гвардиола сделал систему атаки более эластичной и трудно читаемой для соперника.

В игре «Сити» впереди нет уже центра – он заменен коллективным разумом. И коль уж «горожане» перешли в такой режим, то и без Де Брюйне могут справляться. Он до марта выбыл из-за травмы подколенного сухожилия, но «Сити» без него в трех матчах АПЛ победил с общим счетом 8:0. То есть переход от индивидуальных центров к коллективному и на его примере работает.

«Сити» сейчас уже считается вторым фаворитом Лиги чемпионов наряду с «Баварией». Но мюнхенцы в этом сезоне не так хороши, как в прошлом. Поэтому разговоры о том, что «Манчестер Сити» может взять аж четыре титула, становятся все более настойчивыми. Хотя вести их преждевременно. В кубковых турнирах всякое может случиться в отдельном матче. И все это пока меркнет на фоне неумолимого марша «Сити» по Премьер-Лиге.

Психологическая разгрузка

Но были и не только игровые моменты, которые привели к ощутимому перелому в игре с ноября. Вспомним, что еще 15 августа «Сити» играл в Лиге чемпионов, где в четвертьфинале уступил «Лиону». А сезон в АПЛ завершился 26 июля, новый начался 12 сентября. Да, у «Сити» был дополнительный недельный перерыв. Но сам сезон у них длился на три недели больше, так что по подготовке конкуренты в лиге имели фору. Такой же эффект наблюдался у «Манчестер Юнайтед» с его пробуксовками на старте сезона. Потребовалось больше времени, чтобы эти клубы вкатились в боевой ритм в нынешнем сезоне.

И важный психологический момент состоял в том, что Гвардиола продлил контракт на два года в ноябре. Ясность в будущем тренера, очевидно, снимала груз с игроков и самого наставника. Пока «Ливерпуль» в прошлом сезоне галопом летел к титулу, «Сити», казалось, находится на распутье, на пути к переменам. Многие ждали ухода Гвардиолы, цикл которого вроде как завершился в клубе. Неприятный осадок составляли разговоры о дисквалификации в Лиге чемпионов, которая была отменена. Последним нерешенным ментальным зажимом был как раз контракт тренера. Когда его продлили, «Сити» понял, что работает дальше в том же режиме, что нужно перестать терзаться и включиться в привычную игру. Все эти факторы в совокупности и способствовали тому, что «Сити» прямо по ходу сезона видоизменился и коренным образом изменил результаты.