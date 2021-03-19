Ганчаренко — главный кандидат на пост наставника «Краснодара»

По данным источника, главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко летом 2021 года может возглавить «Краснодар».
Руководство краснодарского клуба считает Ганчаренко основным кандидатом на пост главного тренера команды.
Ранее ходили слухи, что «Краснодар» предлагает Ганчаренко зарплату в три раза выше, чем в ЦСКА.
Действующее соглашение белорусского специалиста с армейцами рассчитано до июня 2021 года.
Недавно стало известно, что ЦСКА начал поиски нового иностранного тренера.
Гончаренко вряд ли будет сильно лучше Мусаева
Гончаренко вряд ли будет сильно лучше Мусаева
И потом, ни Мусаев, ни белорус ещё вроде не уволены...
И потом, ни Мусаев, ни белорус ещё вроде не уволены...
Может о вас СМИ каждый день пишут? Может тренер клуба под прицелом ветеранов? Может болельщики слишком требовательные? Ничего такого нет!
Зато есть всесторонняя поддержка от Гинера, вливания от ВЭБа, готовая структура.
Провалы Ганчаренко показывают его истинный уровень как тренера. Всё остальное - это ваши попытки его оправдать!
Тедеско, кстати, тоже молодой тренер, но в Спартаке гораздо успешнее сейчас.
Может о вас СМИ каждый день пишут? Может тренер клуба под прицелом ветеранов? Может болельщики слишком требовательные? Ничего такого нет!
Зато есть всесторонняя поддержка от Гинера, вливания от ВЭБа, готовая структура.
Провалы Ганчаренко показывают его истинный уровень как тренера. Всё остальное - это ваши попытки его оправдать!
Тедеско, кстати, тоже молодой тренер, но в Спартаке гораздо успешнее сейчас.
никак остаться не может !
никак остаться не может !