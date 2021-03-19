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Ганчаренко — главный кандидат на пост наставника «Краснодара»

19 марта 2021, 14:34

По данным источника, главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко летом 2021 года может возглавить «Краснодар».

Руководство краснодарского клуба считает Ганчаренко основным кандидатом на пост главного тренера команды.

Ранее ходили слухи, что «Краснодар» предлагает Ганчаренко зарплату в три раза выше, чем в ЦСКА.

Действующее соглашение белорусского специалиста с армейцами рассчитано до июня 2021 года.

Недавно стало известно, что ЦСКА начал поиски нового иностранного тренера.

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Все комментарии
rusl78
rusl78 ответ mangox33 (раскрыть)
20 марта в 17:32
Зачем это палено, кому то нужно
mangox33
mangox33
20 марта в 00:30
Скорей бы уже!
LAISMEN
LAISMEN
19 марта в 22:29
Значит еще один родственник нашелся.....
batman555
batman555
19 марта в 21:22
Галицкому надо менять тренера! Одназначно!
Tonik-ID
Tonik-ID
19 марта в 21:02
Да на 99,9% Мусаев и дальше работать будет. Если бы Галицкий хотел поменять вектор или выйти на новый уровень, то затащил бы Слуцкого в свое время.
Гончаренко вряд ли будет сильно лучше Мусаева
протон1
протон1
19 марта в 20:55
зачем менять коней на переправе? гончар тоже то уходил то приходил. что там в цска кто расскажет?
CSKA2012
CSKA2012
19 марта в 20:32
Хоть в 10 раз больше тут качество игры нужно, а он как Мусаев обделался весной.
Сп62
Сп62
19 марта в 20:00
За последние годы Жозе в топ клубах не мог ничего серьёзного добиться, а вы на белоруса навалились. Всё-таки команда всё время на плаву, хотя состав при нём изменился полностью. И сейчас борется за ЕКубки.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 марта в 19:43
Ууу... интересная мысль... интересная мысль...
Ironigor
Ironigor ответ cska59 (раскрыть)
19 марта в 19:40
Они от своего незнают как избавиться. А может им в двоем легче будет???!!!)))
cska59
cska59 ответ Ironigor (раскрыть)
19 марта в 19:33
Какая уж тут шутка,мы Краснодару суперфизрука отдаем,радоваться надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта в 19:28
Что ж он у гинера, за обеды работал, штоле?
И потом, ни Мусаев, ни белорус ещё вроде не уволены...
Честный Зритель
Честный Зритель ответ dzvinka (раскрыть)
19 марта в 19:27, ред.
А по другому взять нормального немца как это сделало динамо и не и..ть мозк с нашими недотренеришкаи.....
juvenale
juvenale
19 марта в 19:21
Витя топовый тренер,атакующий Краснодар будет как раз под него
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Санчо Панса (раскрыть)
19 марта в 19:17
Почему бы и нет. Если учитывая что все болельщики Кубани переобулись и щас за Краснодар
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 19:17
Станиславский со своим :" Не верю", - нервно курит в сторонке.
Санчо Панса
Санчо Панса
19 марта в 19:03
Ну конечно! Ему, как бывшему тренеру Кубани, прямо идти в Краснодар, ага) А вообще ему дорога обратно в Беларусь.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 марта в 18:53
Где это мощное давление в цска?

Может о вас СМИ каждый день пишут? Может тренер клуба под прицелом ветеранов? Может болельщики слишком требовательные? Ничего такого нет!
Зато есть всесторонняя поддержка от Гинера, вливания от ВЭБа, готовая структура.

Провалы Ганчаренко показывают его истинный уровень как тренера. Всё остальное - это ваши попытки его оправдать!
Тедеско, кстати, тоже молодой тренер, но в Спартаке гораздо успешнее сейчас.
dzvinka
dzvinka
19 марта в 18:36
так тут по другому и никак, мусаев, ганчаренко либо адмирал-капитан семак - надо выбирать из жемчужин отечественной школы, а как про другому то?!
Absinthe2
Absinthe2
19 марта в 18:28
Физрук сменит физрука)
brodaga 05
brodaga 05
19 марта в 18:08
Толька не его 👎👎
Mi6
Mi6
19 марта в 18:00
Урааааааа!!!! Скорей бы!!!!!
ATG
ATG
19 марта в 17:51
Надо было написать ещё не в три раза больше , а в 10 , ну просто , чтобы наверняка ахах
Сантус
Сантус ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
19 марта в 17:35
Так Гончаренко как раз иностранец...)Хотя,диву даюсь с Галицкого.Ладно,Магнит отжали,но денег дали.Решил вложить их и душу в клуб,школу,стадион...но что то идёт не по плану.Есть ощущение что и от Краснодара его отодвигают,отсюда и некая апатия..
ЧиП
ЧиП
19 марта в 17:15
😳🙆🏻‍♂️ Шило на мыло поменяют
112910415
112910415
19 марта в 17:12
в любом случае, без общественного внимания такая весть (истинная или нет )
никак остаться не может !
Romkurch
Romkurch
19 марта в 16:56
Шило на мыло.
leopit
leopit
19 марта в 16:50
Очередной анекдот!
zooveterinar
zooveterinar ответ Майне Кляйне (раскрыть)
19 марта в 16:50
Конечно он,имено он!!! Ну добивать так до конца!!!
zooveterinar
zooveterinar
19 марта в 16:48
Они ,прикалуются,гончар не сумел дать ума цска, сомневаюсьчто краснодару поможет, его пока уровень урал,арсенал,уфа!!!
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