Ганчаренко — главный кандидат на пост наставника «Краснодара»

1616153678

19 марта 2021, 14:34

По данным источника, главный тренер ЦСКА летом 2021 года может возглавить «Краснодар».

Руководство краснодарского клуба считает Ганчаренко основным кандидатом на пост главного тренера команды.

Ранее ходили слухи, что «Краснодар» предлагает Ганчаренко зарплату в три раза выше, чем в ЦСКА .

Действующее соглашение белорусского специалиста с армейцами рассчитано до июня 2021 года.