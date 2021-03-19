ЦСКА начал поиски нового иностранного тренера

1616151671

19 марта 2021, 14:01

Главный тренер ЦСКА может быть уволен после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, «армейцы» уже начали поиски нового наставника. Несмотря на то, что президент московского клуба Евгений Гинер на протяжении последних лет выступал за назначение российских специалистов, сейчас ЦСКА рассматривает вариант с приглашением иностранного тренера.

Отмечается, что одним из главных критериев для кандидатов будет опыт работы в чемпионатах Франции или Германии, однако пока что поиски не принесли результата.