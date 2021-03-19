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ЦСКА начал поиски нового иностранного тренера

19 марта 2021, 14:01

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко может быть уволен после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, «армейцы» уже начали поиски нового наставника. Несмотря на то, что президент московского клуба Евгений Гинер на протяжении последних лет выступал за назначение российских специалистов, сейчас ЦСКА рассматривает вариант с приглашением иностранного тренера.

Отмечается, что одним из главных критериев для кандидатов будет опыт работы в чемпионатах Франции или Германии, однако пока что поиски не принесли результата.

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Все комментарии
dalex83
dalex83 ответ ЧиП (раскрыть)
19 марта в 23:14
Не угадал, Узбекистан, Азербайджан.... )
Beekeeper
Beekeeper ответ ЧиП (раскрыть)
19 марта в 21:48
    vovan32
    vovan32
    19 марта в 21:45
    Нормальный тренер, не так уж они и отстали в турнире... Зачем искать кого то... Идиоты
    Сп62
    Сп62 ответ Dima salev (раскрыть)
    19 марта в 20:14
    Мы в своё время поставили Аленичева. Так он себя проявил неплохо в ФНЛ. А где себя проявил Вася? В защите ДА, а где ещё?
    Dima salev
    Dima salev
    19 марта в 19:51
    Поставьте Березуцкого, будет Гвардиола для ЦСКА.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    19 марта в 19:16
    Тренд на немцев
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    19 марта в 19:10
    Чем он не устроил?
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
    19 марта в 19:05
    Лорана Блана подпишите лучший вариант
    Адекватный_Неадекват
    Адекватный_Неадекват ответ ЧиП (раскрыть)
    19 марта в 19:05
    Ты то кто будешь, Расияка?
    Gahi
    Gahi
    19 марта в 18:07
    После такого объявления, команда ЦСКА в оставшихся матчах одержит все победы над своими соперниками. А что, пример Спартака не заслуживает внимания, после того как Тетеско объявил о своём уходе команда прибавила после нового года, вышла на второе место. Как говорится, коней на переправе не меняют, а летом будет видно. Удачи
    Mi6
    Mi6
    19 марта в 18:04
    гончаренкодавайдосвидания
    oFANATo
    oFANATo
    19 марта в 17:47
    А ещё можно вернуть Слуцкого....
    ЧиП
    ЧиП
    19 марта в 17:19
    Иностранного😅🤣
    Беларуссия, Казахстан, Украина😅🤣
    poodle
    poodle
    19 марта в 16:55
    дайте молодому бульбашу поработать,что вы за люди то такие!))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 марта в 16:39
    Целый год потеряли, а если вдуматься , то все три.
    isamsn
    isamsn
    19 марта в 16:05
    Хорошо бы побыстрей найти. А на время поисков братьев подрядить управлять командой. А Гончаренко уволить немедленно, чтобы сезон доиграть без его руководства.
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 марта в 16:04
    Скоро румына выгонят...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Chistiv (раскрыть)
    19 марта в 16:03
    Нужен "чистокровный"!)
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ bashnat013 (раскрыть)
    19 марта в 15:58
    И лошадиный знает неплохо
    Bastardo
    Bastardo
    19 марта в 15:26
    Источник metaRATing, ребята, вас обманули, расходитесь
    Chistiv
    Chistiv
    19 марта в 15:17
    А разве Ганчаренко не иностранец?
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1
    19 марта в 15:00
    может ПЕП
    bashnat013
    bashnat013
    19 марта в 14:45, ред.
    Черчесова берите и иностранец и русский не много знает
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
    19 марта в 14:45
    Тогда скорее "почасовая" работа.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    19 марта в 14:44
    Написал правильно, но это исключено. Пояснять долго и неинтересно. Один из вариантов это Леонарду Жардим - португалец, бывший тренер Монако.
    VAN ARM
    VAN ARM
    19 марта в 14:42
    значит будет снова найден лёня))))))))))
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 марта в 14:41
    Сайт Правительства российской федерации :ФЦП "Подённая работа для бедствующих граждан Евросоюза".
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 марта в 14:40
    у него своя команда. Пусть берут помощника. Если я правильно написал это слово.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 марта в 14:40
    После прочтения текста без указания источника информации остается один вопрос, а ищут на Авито, или через Hh ?
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответ LOpp (раскрыть)
    19 марта в 14:39
    Тогда вам Хацкевича.
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