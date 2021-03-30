Словакия на старте отбора ЧМ-2022 не справилась с Кипром и Мальтой, но сборной России не стоит расслабляться

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вчера, 15:00

Даешь стопроцентный результат в мартовских матчах!

Как стартовала в отборе сборная России?

После шести матчей без побед в конце прошлого года были опасения относительно мартовских матчей в отборочного турнире мирового первенства, которое пройдет в следующем году в Катаре. И эти опасения скорее укрепились после гостевой победы над Мальтой со счетом 3:1, где все вопросы были сняты только на 90-й минуте, когда вышедший на замену Александр Соболев забил третий мяч.

Перед домашней игрой со Словенией Станислав Черчесов сделал несколько перестановок в составе и поменял схему: дуэт центральных защитников Семенов/Джикия разросся до размеров трио за счет добавления к ним Федора Кудряшова. Тактические перемены привели к хорошему результату: Дзюба забил два мяча в первом тайме, и хотя великолепный Иличич моментально вернул интригу, победный счет 2:1 продержался на табло до финального свитка.

Таким образом, сборная России — единственная команда в отборочной группе «H» со стопроцентным показателем побед после двух стартовых туров: хорваты, словаки и словенцы очки уже теряли, не говоря о грозных Кипре и Мальте.

Как стартовали наши сегодняшние соперники?

Словаки могут считать Кипр и Мальту грозными соперниками без всякого сарказма и преувеличений, ведь после двух матчей с записными аутсайдерами группы у команды Штефана Тарковича только 2 очка: нулевая ничья на Кипре и домашние 2:2 с мальтийцами, причем по ходу встречи Словакия уступала 0:2. В Словакии не в последнюю очередь надеялись на благоприятный на старте отбора календарь, но вместо 6 очков и заряда уверенности «Соколы» такими результатами едва ли не вычеркнули себя из числа соискателей путевок в Катар.

Почему важно добыть 3 очка в Трнаве?

Только сборная, занявшая первую строчку в отборочной группе, получит прямую путевку на чемпионат мира. Наши главные конкуренты — хорваты, уступили в первом туре Словении, которую мы обыграли Сочи. Важно сохранить преимущество над «шашечными», чтобы подойти к очным матчам с ними с позиции силы и иметь возможность варьировать стратегии. Сегодня Хорватия наверняка выиграет у Мальты, а сборной России нужно не оплошать в Трнаве, чтобы завершить мартовский отрезок квалификации с 9 очками и стопроцентным результатом.

Результаты Словакии в матчах с Кипром и Мальтой не должны настраивать на легкую прогулку, тем более после осечек словаки костьми лягут, чтобы реабилитироваться: «Соколы» смогут вернуться в борьбу, если обыграют лидера группы, а в случае поражения могут остаться с сухими веслами уже после трех туров. Сборная России должна побеждать, чтобы не расплескать спонтанно сформировавшееся преимущество, а Словакия прижата к стенке, для них сегодняшний матч сродни финалу, в котором можно проиграть все.

Схема с тремя защитниками подойдет и против Словакии

Штефан Таркович прививает Словакии схему 4-3-3, а в матче против Мальты можно было рассмотреть даже более смелую модификацию этой расстановки — 4-1-4-1. Интересная тактика, но очень требовательная к классу используемых футболистов и уровню сыгранности. В нерегулярно собирающейся сборной, а особенно с таким подбором футболистов, как у Словакии, непросто заставить такую схему работать. Результаты говорят сами за себя: в 8 матчах с начала 2020 года у наших сегодняшних противников только 1 победа при 4 поражениях.

Важно обратить внимание, что Кипр и Мальта добились положительных для себя результатов в матчах со Словакией, действуя по схемам с тремя центральными защитниками, так что Станислав Черчесов, скорее всего, сохранит принесшую успех в игре со Словенией расстановку. Важно сохранить не только схему, но и правильный настрой, а также свежесть: сегодня у сборной России уже третий матч за неделю, и если есть шанс освежить ряд позиций без потери качества, то нужно им пользоваться.

Вероятно, снова увидим в стартовом составе Караваева, может вернуться и Фомин, ждут своих шансов Соболев и Мостовой. Дзюбу можно было заменить и пораньше в игре со Словенией, чтобы сберечь силы форварда на игру в Трнаве, но Заболотный вышел в Сочи только на 86-й минуте. Нужно хорошо подумать над напарником для Дзюбы в линии атаки, ведь Жемалетдинов впечатлил не больше Ионова. Может быть, вообще имеет смысл сыграть в двух больших, заставить Шкриньяра разрываться.

Лидер сборной Словакии играет в защите. А без Гамшика хромает созидательная игра

Милан Шкриньяр — это тот футболист, который выделяется в составе сборной Словакии, как Йосип Иличич выделялся среди словенцев. На самом деле, Иличича правильнее было бы сравнить с Гамшиком, но Марек, недавно вернувшийся из Китая в Европу, не принимает участия в мартовских матчах «Словацких Соколов» из-за проблем с малоберцовой костью. Невосполнимая потеря для словацкой дружины, особенно на фоне провала всех тех, кто потенциально мог заменить ветерана: Грегуш, Куцка, Берои не лучшим образом сыграли против Кипра и Мальты.

Поэтому возвращаемся к Шкриньяру, который действует в центре обороны. Топовый защитник освоил науку Антонио Конте и сейчас играет в основе несущегося к чемпионству «Интера», а в сборной пытается успеть везде. Например, в матче с Мальтой отыграться удалось во многом благодаря Милану, который записал на своей счет гол и результативную передачу. Думаю, в матче с Россией у Шкриньяра будет больше работы «по специальности».

Шкриньяр — защитник топового уровня, гораздо более серьезный оппонент для Дзюбы, чем словенцы Мевля и Блажич. Черчесов должен быть готов к «ничейному» размену Дзюбы на Шкриньяра, а чтобы жертва Артема не была напрасной, ему нужен эффективный напарник. Возможно, стоит подумать о схеме 3-5-2 с двумя «столбами» на острие — Дзюба + Соболев/Заболотный. Опять же, для Словакии это может оказаться сюрпризом, ведь к Дзюбе они определенно готовились, а вот к двум габаритным нападающим вряд ли. В любом случае решение за тренерским штабом.