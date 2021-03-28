Молодёжка России против потенциальных игроков МЮ и «Реала». Всё, что нужно знать о Франции и раскладах на Евро-2021

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вчера, 11:53

Захарян и Чалов начали с разгрома, но сегодня игра с фаворитом.

Почему французы проиграли датчанам?

Команда Сильвена Риполла, что четвертый год работает с молодежкой Франции, не показала командой игры. По мастерству фавориты группы превосходили датчан. Скорее всего, история повторится сегодня, но когда игрокам 19-22 лет, то класса нет, есть только школа.

Хотя на поле были звезды, и 66 % времени мяч держали французы, они никак не могли выйти в атаку. Вратарь отдавал дальние передачи, а ни акцентированной работы флангами, ни классных разрезающих передач не увидели. Из 6 ударов лишь 2 дошли до створа ворот датчан.

Скандинавы играли вторым номером, не спешили выходить в атаку, ждали ошибок Франции в передачах на первой трети поля от своих ворот. И случайно забили — Андерс Дрейер, вышедший на замену, открылся после разрезающей передачи от Якоба Ларсена. Это был единственный удар Дании в створ.

Фаворит сыграл плохо, чем соперник воспользовался. Для России это и хороший, и плохой результат. Или французы соберутся, или потеряют уверенность в себе, ведь обидно оступились, показав банальный футбол в стиле фаворита, что катает мяч без опасных моментов.

Игра России хороша?

Четверка в атаке сыграла здорово. Слева был Лесовой, справа — Макаров, под нападающим Захарян, а на острие Чалов. Квартет органичен, вингеры умеют играть без поддержки, ведь оба в РПЛ находятся высоко по количеству удачных финтов.

Захаряну удобно играть по центру, не только на фланге, поэтому 17-летний хавбек поставил рекорд молодежных чемпионатов Европы. Стал самым молодым автором гола в финальных частях турнира. В день игры с Исландией ему было 17 лет, 9 месяцев и 27 дней.

В списке юных героев Барош и Рауль, так что Арсен теперь в солидной компании. Но важнее рекордов полезность. Хавбек заработал пенальти для Чалова, сам забил после смелого прохода. Захарян может сыграть технично, может – просто, первый тайм с Исландией удался.

Накидали три мяча, а во втором обменялись голами. Команда Галактионова сыграла хорошо, как единое целое. Надо перепроверить опорную зону – Глебову и Облякову важно сохранять концентрацию, а линию, где Дивеев и Евгеньев, экзаменуют французы. Но начало многообещающее.

За кем следить в составе сборной Франции?

Молодежные Евро – забава для скаутов. Проверка игрока в официальном матче, но в незнакомом ему составе. Захарян ведь дебютировал за молодежную сборную, Макаров провел всего четвертый матч и впервые забил. Смелость сработала, но также важно изучить соперников.

Фофана из «Лестера» — открытие АПЛ , один из лучших защитников сезона. В молодежной сборной Уэсли на правом фланге, и сегодня Тикнизяну важно не дать Фофана развернуться в атаке. В сердце защиты у соперника снова звезды – Кунде из «Севильи» и Бадьяшиль из «Монако» (интересен МЮ ).

Капитаном команды Франции является полузащитник «Арсенала» Гендузи. Кучерявый диспетчер перешел на правах аренды в «Герту», а в Бундеслиге получает ценный опыт борьбы за выживание, будучи одним из лучших в составе середняка из Берлина. Молодой Бубакар Камара третий сезон играет в основе «Марселя».



Выше дуэта центральных хавбеков располагается Камавинга – один из любимчиков Зидана, 18-летняя звезда «Ренна», для которого этот сезон может стать последним в Лиге 1. Не сказать, что Эдуардо сейчас сказочно хорош – год назад играл ярче, но получил опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Он сыграл в двух матча против «Краснодара». Камавинга – главная звезда команды, хотя его напарников-инсайдов сложно не заметить. Гуири из «Ниццы» — 12 голов и 6 ассистов в чемпионате, и Февр из «Бреста» — 5 голов и 4 ассиста, снова же, лучший игрок клуба.

На острие с датчанами сыграл Эдуар из «Селтика» — 16 голов и 3 ассиста в чемпионате Шотландии, а еще 3 мяча в Лиге Европы. У французов одна из самых звездных команд турнира, причем их объединяет состоятельность футболистов на взрослом клубном уровне.

У команды Галактионова есть шанс на успех?

Из группы выходят две команды, плей-офф турнира состоится не сейчас, а после завершения клубного сезона. В пользу России играет форма отдельных игроков – Макарова и Захаряна, а также желание Чалова или Облякова взять реванш за неудачи в РПЛ .

Решающим матчем, даже если против Франции поединок не завершится набранными очками, будет следующий – с Данией. Надо грамотно спланировать восстановление в таком диком графике. Посмотрим, как датчане сыграют против Исландии, ведь если островитяне отберут у конкурента сборной России очки, то это упростит задачу.

Но смотреть надо на себя, не витать в облаках – во втором тайме в первом туре обидно пропустили (хотя это был единственный точный удар по воротам Максименко за весь матч). Нужно реализовывать моменты – могли обыграть соперника 5:0 без двух самых заметных ошибок в защите и атаке.

Прогнозы на молодежные Евро – дело неблагодарное. Пусть дважды подряд в финале были испанцы и немцы, но до этого выигрывали шведы у португальцев. Еще раньше в финалах были итальянцы, швейцарцы, англичане, сербы, голландцы и украинцы. Турнир играют раз в два года, он для раскрытия талантов.

Так что подопечным Галактионова не нужно смотреть на состав Франции или счет их первой игры, а наслаждаться тем, что пробились на Евро. Лучше показать себя, ведь ребята из состава России понимают, что в РПЛ упрутся в потолок, надо планировать карьеру в топ-5, где конкуренция выше, где можно вырасти.

Игроки молодежки нужны первой сборной России?

Не будем повторять ошибку экспертов, что делают выводы по одному матчу. Непонятно, насколько хороша или плоха Исландия. Очевидно, что Франция – злющая. Сегодня смысловое повторение игры «Ренна» и «Краснодара», ведь участники матча чем-то похожи на эти клубы.

Французы нестабильные, но жутко талантливые. Правда, и команда России не лишена заметных игроков. Важно, чтобы Дивеев и Евгеньев использовали богатый опыт игры в РПЛ , а Максименко, если нужно будет, то сыграет с Францией так, как Сафонов против «Ренна».

Разговоры, что Максименко, Дивеева, Облякова, Чалова, Макарова, Захаряна и Лесового нужно вызывать в первую команду, неизбежны. Особенно если по владению и созданным моментам они превзойдут показатели первой сборной против Мальты и Словении.

В Европе реально слабых сборных мало. Мальта вчера это доказала, отобрав очки у Словакии. Пока начало года складывается и для Черчесова, и для Галактионова удачно. Но раз успех улыбается – надо подморгнуть в ответ. Но к молодежке надо относиться добрее, по-отечески.

В возрасте Захаряна и Чалова сложно всегда действовать на одном уровне. Аршавин прав – Арсен лучше, чем был сам Андрей в том же возрасте. Но футбол теперь для акселератов. Взрослеют быстрее, Холанд и Мбаппе подходят для молодежного турнира, не забывайте об этом.

Не исключено, что некоторые ребята из состава Галактионова в качества поощрения получат путевки на Евро-2020. Но для начала надо удачно сыграть против Франции и Дании. Матчи интересные, темп высокий, атакующих смелых ребят стало больше – если повезет, умрет глупая силовая школа подготовки.

Ждем 22:00 по Москве и большой матч сборной России в финальной части престижного турнира.