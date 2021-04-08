31 удар «Баварии» против дубля Мбаппе. ПСЖ победил в Мюнхене

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сегодня, 01:36

«Пари Сен-Жермен» добился хорошего задела перед ответной игрой во Франции. «Соккер.ру» — о победе парижан над «Баварией».

Три героя

Сложно сказать, кто во французском фольклоре может быть подобен трем богатырям, привычным нам. Но их бы стоило придумать. Потому что в основном результат сделали три человека. Это Мбаппе, Неймар и Навас. Кейлор исполнял на протяжении всего матча нечто невероятное, спасая парижан в самых сложных ситуациях и парируя дикие удары. Больше десяти раз он выручал команду. Для соперничества такого уровня это феноменальное значение. Навас был на кураже – и это очевидно.

Не меньший кураж словил Неймар, к которому у поклонников ПСЖ и вообще любителей футбола самое неоднозначное отношение. Он нередко показывает свои самые мерзкие и низменные качества, пытаясь симулировать или провоцировать. Да вот в недавнем матче чемпионата Франции с «Лиллем» (0:1) бразилец выдавал подобные концерты. Но в то же время Неймар способен на действительно гениальные действия и решения. Как в первом тайме этой встречи.

По сути, бразилец сделал два гола ПСЖ . В первом случае он навязал борьбу в центре поля, выцарапал мяч, потом разогнал атаку по центру, протащив мяч, не стал торопиться, стянув на себя четверых, и только в самый нужный момент откатил на Мбаппе под голевой удар. А в случае со вторым голом это было нечто невообразимое. Неймар вырезал длиннющий заброс в одно касание на чистом чутье или на божественном чтении ситуации. Но факт в том, что Маркиньос после этого заброса остался с глазу на глаз с Нойером и пробил его.

Наконец, ничего этого не было бы без главного гения Парижа – Мбаппе. Килиан опять блеснул. Сам по себе дубль в ворота «Баварии» — повод сказать, что парень молодец, и разойтись. Но важно то, как и когда он забивал свои мячи. Первый быстрый гол за счет грамотной поддержки рывка Неймара и мощного удара. Этот гол определил структуру игры, позволил ПСЖ захватить инициативу по счету. Второй гол Мбаппе стал победным. И это тоже случилось на чтении игры, на рывке, на обмане защитника, из-под которого Килиан нанес удар. Чистое индивидуальное мастерство. Мало кто на его месте совершил бы успешно эти дерзкие действия.

Три антигероя

Но у всего должна быть обратная сторона. И если кто-то добивается успеха, есть непременно тот, кто страдает и получает все шишки. В этом матче таких тоже можно выделить три. В первую очередь бросается в глаза ошибка Нойера в эпизоде с первым голом. Мбаппе пробил мощно, но точно во вратаря, однако Мануэль так поверил своим инстинктам, что рванул в сторону раньше, а еще так неудачно разместил ноги, что мяч прошмыгнул между ними. Больше Нойер особо не ошибался. Но для игры такого уровня и этого достаточно.

Чуть более сложно было бы заметить ошибки второго антигероя, но тренер «Баварии» подсказал. Это Зюле. Собственно, он виноват в двух первых голах ПСЖ побольше, чем остальные. Никлас был «лишним» из тех, кто рванул опекать Неймара, когда тот шел по центру. Бразилец собрал четверых, и Зюле, который вроде правильно прикрывал Мбаппе, в какой-то момент не выдержал и повернул к Неймару. А тому это и нужно было. Он в тот миг и отдал пас на Мбаппе, на которого Зюле уже не успел переключиться. Да, Неймар без этого поворота мог пробить и сам. Но у него была менее убойная позиция, чем у Килиана.

Второй гол тоже случился не без участия Зюле. Когда баварцы отбились от углового, он побрел от своей штрафной трусцой, глядя в землю. Словно на дворе не конец 28-й минуты, а 95-я, в соперниках не ПСЖ , а «Бохум», счет не 0:1, а 6:0. Зюле выключился откровенно из игры в тот самый момент, когда угроза нависала реальная, а он оставался последним на рубеже. Показательно, что он даже на мяч не смотрел. А среагировал на заброс в сторону Маркиньоса даже не он, а Алаба, который попытался догнать бразильца и помешать ему. Кажется, Зюле в этот момент вообще не понял, что произошло. Собственно, выводы сделал и Флик, который Никласа заменил еще в первом тайме. Да, там могли быть и другие тактические соображения, но замена заслуженная.

А третий антигерой нарисовался уже у ПСЖ . Причем тоже тут задействована вынужденная замена. В первом тайме после гола получил травму Маркиньос, которого сменил Эррера, но Андер играет в центре поля, поэтому вынужденно в центр защиты опустился Данилу. И это было ошибкой. Вот сразу ощущается, что человек не собирался играть в этой позиции. Именно подачи в его зоны оказались результативными для «Баварии». В первом случае он позволил легко отклеиться Чупо-Мотингу, который бил без помех. Во втором случае Данилу легко дал уйти Мюллеру. К этому можно добавить не самые уверенные действия в отборе и позиционировании. Но парижанам повезло, что его ошибки часто компенсировались тем же Навасом.

Тактические решения

Обращает на себя внимание то, что в первом тайме случилось сразу три замены. Причем только одна из них была вызвана травмой – Маркиньос получил повреждение после гола. Две другие – в составе «Баварии» — были продиктованы тактической необходимостью. И это тот случай, когда тренер проявил смелость очень уместно.

Флик понял, что при счете 0:2 команда горит, и нет смысла ждать перерыва, как это делают многие. Он начал менять саму схему игры еще по ходу первого тайма, выпустив с интервалом Дэвиса и Боатенга вместо Горецки и Зюле. Это ощутимо сработало. «Бавария» после выхода Дэвиса, который должен был ускорить игру на флангах и вообще в целом сделать розыгрыши еще быстрее, получила тотальное превосходство. На этом отрезке превосходства она и забила два мяча, вернувшись в игру. Перестроение сработало полностью. Но чего не хватило для победы? Левандовски.

Можно сколько угодно говорить о системности игры «Баварии», о ее способностях, но фактор Роберта играет свою роль. Не зря же он столько забивает. А тут при огромном количестве ударов и моментов «Бавария» уступила. Окажись в любом из этих эпизодов на месте партнера Левандовски, ПСЖ мог бы и крупно проиграть. Поэтому поражение поражением, но если в ответной игре будет на поле Роберт, то мы увидим совсем другую «Баварию». Да даже если его не будет, ничего еще не решено. Это противостояние, кажется, совсем не выпало из равновесного положения. Любой может пройти дальше всё с теми же шансами.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 31 (12) – 6 (4)

Эта статистика красноречиво показывает, почему одним из героев встречи стал Навас. «Бавария» нанесла по воротам парижан больше 30 ударов. Это феноменальный показатель для матчей такого уровня. Да тут нередко на двоих команды 30 не наносят. И вот «Бавария» поднимает такую планку. Правда, качество ударов бывает разным. Но что касается точности, то и в ней у мюнхенцев всё хорошо. 12 точных попаданий – это повод с уважением взглянуть еще раз на Наваса, который всё читал и почти всё парировал.

На этом фоне скромные парижские шесть ударов кажутся смешными, но главное – не размер, то есть не количество, а умение использовать. Почти все попытки были точными, а три четверти из точных оказались голами – не подкопаешься. Тут еще забавно, что в первом тайме у ПСЖ было всего два удара. И оба оказались голевыми. «Бавария» к перерыву настреляла 15 раз, но забила только один. А самыми бьющими стали сразу три игрока из Мюнхена. Чупо-Мотинг, Мюллер и Алаба пробили по пять раз.

Владение мячом (точность передач): 61% (86%) — 39% (78%)