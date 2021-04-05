Невыполнимая миссия агента Мирза. «Зенит» забил «Химкам» в концовках каждого из таймов и сохранил лидерский задел

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вчера, 22:17

А десятиматчевая беспроигрышная серия «Химок» в РПЛ завершена.

5 главных итогов матча

1. «Зенит» сохранил отрыв в 4 очка от второго места

Сегодня за «Химки» болела огромная армия спартаковских болельщиков, которые надеялись, что агент Мирзов и желающий примириться с красно-белой торсидой Глушаков помогут «Спартаку» по самые уши влезть в чемпионскую гонку. Команда Доменико Тедеско воскресным вечером одержала очень трудную и волевую победу в Ростове-на-Дону, где удача не улыбалась спартаковцам больше семи лет. Этот результат позволил «красно-белым» приблизиться к «Зениту» на расстояние вытянутой руки: на протяжении суток отрыв петербуржцев составлял всего лишь 1 очко.

Однако по итогам завершенного тура «Зенит» сохранил не огромный, но уверенный отрыв от «Спартака» в 4 балла. В матче с «Химками» команда Сергея Семака забила быстрый гол, который был совершенно справедливо отменен после просмотра VAR . Легкой прогулки у чемпионов и главных претендентов на титул не получилось, но ведь ее никто и не ждал! «Зенит» открыл счет в добавленное ко первому тайму время, воспользовавшись стандартом, а окончательно интрига умерла в добавленные ко второму тайму минуты, когда Андрей Мостовой установил окончательный счет 2:0 в контратаке.

2. «Химки» прервали свою впечатляющую беспроигрышную серию в РПЛ из 10 матчей

У петербуржцев не было россыпи опасных моментов до последних минут матча, когда гости сначала раскрылись, а потом бросили играть, но подавляющее игровое и территориальное преимущество хозяев «Газпром Арены» вылилось во вполне закономерный результат, который прервал рекордную для «Химок» удачную серию в РПЛ — 10 матчей без поражений. Предыдущее поражение «Химки» потерпели 1 ноября в домашнем матче с «Зенитом», где проиграли с аналогичным счетом 0:2, после чего выдали мощнейший спурт из 8 побед и 2 ничьих.

Очки у команды Игоря Черевченко в последних 10 турах смогли отобрать только ЦСКА (2:2) и «Ротор» (0:0), все остальные попросили занести их в список жертв. По ходу этой серии «Химки» по два раза обыграли «Рубин» и «Уфу», нанесли поражения «Краснодару», «Арсеналу», «Локомотиву» и «Ростову». Впечатляет, особенно, если вспомнить, как «Химки» играли в первых 8 турах чемпионата под руководством Дмитрия Гунько (0 побед, 3 ничьи и 5 поражений, если кто-то забыл).

3. Дзюба и Азмун остались без голов

Лидеры атак «Зенита» и лучшие бомбардиры чемпионата России тактично промолчали, видимо, приберегли голы на следующие матчи. Борьба за звание лучшего снайпера РПЛ обостряется и становится отдельной интригой в концовке чемпионата Дзюба и Азмун забили по 13 голов и пока лидируют, но им в спину дышат форварды «Спартака» Соболев и Ларссон, забившие по 12 мячей. Александр вообще набрал крутую форму и забивает в каждом матче — 7 голов в последних 4 встречах. Продолжают борьбу Джордже Деспотович из «Рубина» и «армеец» Никола Влашич, забившие по 11 голов. Балканцы тоже надеются совершить решающий рывок к индивидуальному титулу.

4. Малком вернулся на поле, но не впечатлил

Приобретенный за 40 миллионов евро бразилец не сумел улучшить свою плачевную статистику в текущем сезоне: у Малкома 1 гол и 1 ассист в 16 матчах РПЛ . В матче с «Химками» атакующий полузащитник появился на поле впервые за 3,5 месяца и провел на поле 76 минут, но, мягко говоря, не впечатлил. В первом тайме Малком упустил роскошный шанс открыть счет, когда не сумел замкнуть прострел Далера Кузяева, а потом плохо держался на ногах и действовал все чаще невпопад. Долго лечился, а теперь попытается набрать форму до конца чемпионата.

5. Судейская бригада Павла Шадыханова не дала поводов для споров

Меньше месяца назад Шадыханов дебютировал в РПЛ матчем «Краснодара» против «Тамбова», который было сложно испортить, но сегодня 34-летний арбитр отсудил игру, которая имела важное значение для чемпионской гонки. Уже в дебюте Шадыханов после просмотра VAR справедливо отменил гол «Зенита» и предупредил Ловрена, который безрассудно размахивал руками и попал в лицо Тихому. В дальнейшем Шадыханов задал высокий уровень допуска в единоборствах и следовал выбранной линии до самого конца. Ошибся, когда не назначил опасный штрафной в пользу «Химок» за фол на Мирзове, но это лишь один эпизод, в котором арбитр не успел за атакой гостей и принимал решение, находясь не в оптимальной позиции.

Только цифры

21 (4) — 8 (2) - «Зенит» почти втрое превзошел «Химки» по ударам, при этом петербуржцы мазали мимо створа из убойных позиций, как Малком и Дуглас Сантос, а еще были попадания в каркас ворот.

2.46 xG – 0.18 xG – неоспоримая демонстрация того, что «Зенит» создал достаточно моментов для уверенной победы.

21 — 12 — почти двукратный перевес «Зенита» по игре на втором этаже, лучше всех себя проявил, конечно же, Дзюба (7 выигранных дуэлей), а вот «Химки» неожиданно слабо сыграли в воздухе, хотя обычно хорошо цепляются за мячи в атаке: у Конате и Кухарчука только 1 выигранное единоборство вверху на двоих за весь матч. Это провал.

Что дальше?

«Зенит» притормозил движение «Химок» вверх, но команда Игоря Черевченко уже давно обезопасила себя от вылета, который угрожал «красно-черным» в начале сезона после неудачной работы Дмитрия Гунько. В следующем туре у «Химок» есть отличный шанс снова перейти на полосу побед, ведь предстоит игра с «Тамбовом», а потом в календаре еще будут матчи с «Динамо» и «Спартаком», которые дарят благодатную почву для новых громких сенсаций.

Что касается «Зенита», то петербуржцы накатывают на финиш сезона явными претендентами на титул, который команда Сергея Семака вряд ли упустит, учитывая, что впереди матчи с «Тамбовом», «Ротором» и «Уфой», да и «Сочи», против которого играть в следующем туре, является удобным противником для «сине-бело-голубых»: 3 победы в 3 официальных матчах. Даже если «Зенит» потеряет очки в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром», «Спартак» должен будет выиграть все 6 оставшихся матчей, не говоря о других конкурентах, которые отстали еще сильнее.