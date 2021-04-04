Чёрная полоса Маслова не мешает «Спартаку» брать 3 очка. «Красно-белые» наконец победили в Ростове

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вчера, 22:37

«Спартак» впервые с 2013 года победил «Ростов» на его поле. «Соккер.ру» — о знаковом и очень динамичном матче.

Тот случай, когда зрителям было очень приятно и весело на это смотреть, а тренерам и футбольным специалистам – местами больно. Потому что матч стал настоящим олицетворением тезиса о том, что любой забитый гол – это чья-то ошибка. Согласно этому утверждению, идеальным с точки зрения исполнителей может считаться лишь тот матч, который закончился со счетом 0:0. Но кого из нас такой расклад порадует? Никого! Поэтому все незаинтересованные лица получили искреннее удовольствие от того, что показали «Ростов» и «Спартак».

Цена ошибки

Все пять мячей в этом матче были забиты так или иначе после ошибок, разных по масштабу и выраженности. В первом случае, когда Мозес открывал счет, можно было предъявить претензии сразу нескольким игрокам «Ростова». Поярков слишком легко дал себя раскачать, а Алисами неудачно подставился, смутив Песьякова. Но и у вратаря мяч в ближний прошмыгнул совсем уж рядом. Все так неудачно сложилось.

Тут же «Ростов» сравнял, и на этот раз все более очевидно: Маслов в очередной раз срезал мяч в свои ворота. После игры Соболев призвал не набрасываться на Павла. И ему действительно сейчас не позавидуешь. В недавнем матче с «Динамо» у него был автогол, потом два пенальти привез за молодежную сборную России в игре с Францией, пропустил из-за дисквалификации игру с Данией. И вот теперь опять автогол. Черная полоса – не иначе. Зато после его автоголов «Спартак» побеждает, так что давление будет гораздо ниже, чем если бы эти ошибки привели к потере очков.

Следом за «Ростов» забил Махатадзе. Да, там был классный удар, с отскоком от штанги. Но что ему предшествовало? Атака ростовчан, в которой Айртон просто не попал по мячу, вынося его. После этого все завертелось, получился удар у Полоза, а продолжил комбинацию Махатадзе. Грубейшая ошибка Айртона поставила «Спартак» в положение проигрывающего.

Что-то похожее совершил перед самым перерывом Алисами, который перед самыми воротами не смог вынести навес Айртона, повесив свечку над вратарской, откуда Соболев сравнял счет. Тоже необъяснимая ошибка.

Ну, в случае с победным голом Соболева можно говорить о грамотном розыгрыше углового. Однако дико для защиты выглядит, когда самый опасный нападающий соперника при подаче корнера остается совершенно один. Сам Александр говорил, что им удалось блокировать Козлова, который должен был против него персонально играть. Но был недалеко и центральный защитник Осипенко, который просто смотрел на прыжок Соболева.

Словом, все пять мячей были забиты после явных или не очень ошибок. Зато какую драму и динамику подарили зрителям. Отдельно, конечно, стоит сказать о Соболеве, который стал главным героем встречи. Впечатляет его форма после перерыва. За март он успел оформить дубли в ворота «Краснодара» и «Урала», сделать гол и голевую передачу в игре с «Динамо». И вот теперь еще два мяча. Результативность Соболева соответствует ходу, набранному «Спартаком».

Удары по воротам (в створ): 10 (4) – 18 (7)

Даже по ударам по воротам матч получился вполне приличный и симпатичный. Обычно игры в чемпионате России этим показателем не радуют. А тут команды на двоих пробили почти 30 раз, причем все это сопровождалось очень динамичным и подвижным футболом. Более нацеленными на ворота оказались спартаковцы. Они почти в два раза превзошли ростовчан по ударам в целом и по точным попаданиям. При этом нельзя сказать, что удары «Ростова» были сильно менее острыми. Их просто было меньше. И никто у ростовчан больше двух раз не пробивал по воротам. Тогда как у «Спартака» только Ларссон предпринял пять попыток, по четыре – у Соболева и Мозеса, три – у Промеса.

Владение мячом (точность передач): 51% (63%) — 49% (64%)

А вот тут возвращаемся к словам о том, что тренерам и специалистам игру было бы больно смотреть. Посмотрите на точность передач. Она катастрофическая. Такая низкая точность не всегда характерна даже для команд, которые просто окапываются у своих ворот и играют на выносах в попытках контратаковать. Но почему при этом игра смотрелась? Потому что обе команды играли в одинаковой манере и не задерживались с мячом. Да, много ошибок, много потерь, много неточностей. Но когда это все на высокой скорости, при нацеленности в атаку и с обеих сторон, то получается немного взбалмошный и сумасшедший, но острый и живой футбол.

С тактической точки зрения команды избрали изначально схожие модели, что и обеспечило открытое столкновение. Но вот технических ресурсов и сил больше оказалось у «Спартака». Это особенно очевидно было во втором тайме, когда красно-белые создавали уже гораздо больше моментов. Карпин пытался встряхнуть команду заменами, оживление случилось, но вот качественного усиления не вышло. И «Спартак» продолжил доминировать, допуская при этом возможность острых ответов от «Ростова».

Слом традиции

Примечательно, что «Ростов» до последнего оставался самым неудобным соперником для «Спартака». Нынешняя победа стала первой для красно-белых над ростовчанами с 5 мая 2018 года. Тогда под руководством Массимо Карреры «Спартак» выиграл со счетом 2:0. После того матча у красно-белых как отрезало: четыре матча выиграл «Ростов», еще одна встреча завершилась вничью. А в Ростове-на-Дону дела у «Спартака» обстояли еще хуже, там он не побеждал с декабря 2013 года. Любопытно, что тогда московскую команду тренировал нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Все переплетено.

Этот результат, если оторваться от качества футбола и картины игры, стал своеобразным продлением состояния команд. «Спартак», например, одержал уже четвертую победу кряду. Серия вроде как не самая выдающаяся, но в последний раз четырежды в ряд красно-белые выигрывали в августе 2019 года. Причем в нынешней серии в среднем за игру «Спартак» забивает четыре мяча. Это уже может говорить о какой-то стабильности. К сожалению, появляется она и у «Ростова», но с негативным оттенком.

За семь последних матчей ростовчане выиграли только один раз, при этом потерпели четыре поражения и дважды сыграли вничью. А в нынешней плотной обстановке в чемпионате России такие потери непозволительны. «Спартак» после этого матча вплотную приблизился к лидирующему «Зениту», а ростовчане отвалились на восьмое место. Хотя в случае победы «Ростов» бы на дистанцию одного очка подошел к «Спартаку». Удивительная плотность, подчеркивающая высочайшую ценность каждой игры и каждой ошибки в ней.