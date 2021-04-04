ГлавнаяБлогиОценочные суждения

Чёрная полоса Маслова не мешает «Спартаку» брать 3 очка. «Красно-белые» наконец победили в Ростове

вчера, 22:37
00:00 / 00:00

«Спартак» впервые с 2013 года победил «Ростов» на его поле. «Соккер.ру» — о знаковом и очень динамичном матче.

Тот случай, когда зрителям было очень приятно и весело на это смотреть, а тренерам и футбольным специалистам – местами больно. Потому что матч стал настоящим олицетворением тезиса о том, что любой забитый гол – это чья-то ошибка. Согласно этому утверждению, идеальным с точки зрения исполнителей может считаться лишь тот матч, который закончился со счетом 0:0. Но кого из нас такой расклад порадует? Никого! Поэтому все незаинтересованные лица получили искреннее удовольствие от того, что показали «Ростов» и «Спартак».

Цена ошибки

Все пять мячей в этом матче были забиты так или иначе после ошибок, разных по масштабу и выраженности. В первом случае, когда Мозес открывал счет, можно было предъявить претензии сразу нескольким игрокам «Ростова». Поярков слишком легко дал себя раскачать, а Алисами неудачно подставился, смутив Песьякова. Но и у вратаря мяч в ближний прошмыгнул совсем уж рядом. Все так неудачно сложилось.

Тут же «Ростов» сравнял, и на этот раз все более очевидно: Маслов в очередной раз срезал мяч в свои ворота. После игры Соболев призвал не набрасываться на Павла. И ему действительно сейчас не позавидуешь. В недавнем матче с «Динамо» у него был автогол, потом два пенальти привез за молодежную сборную России в игре с Францией, пропустил из-за дисквалификации игру с Данией. И вот теперь опять автогол. Черная полоса – не иначе. Зато после его автоголов «Спартак» побеждает, так что давление будет гораздо ниже, чем если бы эти ошибки привели к потере очков.

Следом за «Ростов» забил Махатадзе. Да, там был классный удар, с отскоком от штанги. Но что ему предшествовало? Атака ростовчан, в которой Айртон просто не попал по мячу, вынося его. После этого все завертелось, получился удар у Полоза, а продолжил комбинацию Махатадзе. Грубейшая ошибка Айртона поставила «Спартак» в положение проигрывающего.

Что-то похожее совершил перед самым перерывом Алисами, который перед самыми воротами не смог вынести навес Айртона, повесив свечку над вратарской, откуда Соболев сравнял счет. Тоже необъяснимая ошибка.

Ну, в случае с победным голом Соболева можно говорить о грамотном розыгрыше углового. Однако дико для защиты выглядит, когда самый опасный нападающий соперника при подаче корнера остается совершенно один. Сам Александр говорил, что им удалось блокировать Козлова, который должен был против него персонально играть. Но был недалеко и центральный защитник Осипенко, который просто смотрел на прыжок Соболева.

Словом, все пять мячей были забиты после явных или не очень ошибок. Зато какую драму и динамику подарили зрителям. Отдельно, конечно, стоит сказать о Соболеве, который стал главным героем встречи. Впечатляет его форма после перерыва. За март он успел оформить дубли в ворота «Краснодара» и «Урала», сделать гол и голевую передачу в игре с «Динамо». И вот теперь еще два мяча. Результативность Соболева соответствует ходу, набранному «Спартаком».

Удары по воротам (в створ): 10 (4) – 18 (7)

Даже по ударам по воротам матч получился вполне приличный и симпатичный. Обычно игры в чемпионате России этим показателем не радуют. А тут команды на двоих пробили почти 30 раз, причем все это сопровождалось очень динамичным и подвижным футболом. Более нацеленными на ворота оказались спартаковцы. Они почти в два раза превзошли ростовчан по ударам в целом и по точным попаданиям. При этом нельзя сказать, что удары «Ростова» были сильно менее острыми. Их просто было меньше. И никто у ростовчан больше двух раз не пробивал по воротам. Тогда как у «Спартака» только Ларссон предпринял пять попыток, по четыре – у Соболева и Мозеса, три – у Промеса.

Владение мячом (точность передач): 51% (63%) — 49% (64%)

А вот тут возвращаемся к словам о том, что тренерам и специалистам игру было бы больно смотреть. Посмотрите на точность передач. Она катастрофическая. Такая низкая точность не всегда характерна даже для команд, которые просто окапываются у своих ворот и играют на выносах в попытках контратаковать. Но почему при этом игра смотрелась? Потому что обе команды играли в одинаковой манере и не задерживались с мячом. Да, много ошибок, много потерь, много неточностей. Но когда это все на высокой скорости, при нацеленности в атаку и с обеих сторон, то получается немного взбалмошный и сумасшедший, но острый и живой футбол.

С тактической точки зрения команды избрали изначально схожие модели, что и обеспечило открытое столкновение. Но вот технических ресурсов и сил больше оказалось у «Спартака». Это особенно очевидно было во втором тайме, когда красно-белые создавали уже гораздо больше моментов. Карпин пытался встряхнуть команду заменами, оживление случилось, но вот качественного усиления не вышло. И «Спартак» продолжил доминировать, допуская при этом возможность острых ответов от «Ростова».

Слом традиции

Примечательно, что «Ростов» до последнего оставался самым неудобным соперником для «Спартака». Нынешняя победа стала первой для красно-белых над ростовчанами с 5 мая 2018 года. Тогда под руководством Массимо Карреры «Спартак» выиграл со счетом 2:0. После того матча у красно-белых как отрезало: четыре матча выиграл «Ростов», еще одна встреча завершилась вничью. А в Ростове-на-Дону дела у «Спартака» обстояли еще хуже, там он не побеждал с декабря 2013 года. Любопытно, что тогда московскую команду тренировал нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Все переплетено.

Этот результат, если оторваться от качества футбола и картины игры, стал своеобразным продлением состояния команд. «Спартак», например, одержал уже четвертую победу кряду. Серия вроде как не самая выдающаяся, но в последний раз четырежды в ряд красно-белые выигрывали в августе 2019 года. Причем в нынешней серии в среднем за игру «Спартак» забивает четыре мяча. Это уже может говорить о какой-то стабильности. К сожалению, появляется она и у «Ростова», но с негативным оттенком.

За семь последних матчей ростовчане выиграли только один раз, при этом потерпели четыре поражения и дважды сыграли вничью. А в нынешней плотной обстановке в чемпионате России такие потери непозволительны. «Спартак» после этого матча вплотную приблизился к лидирующему «Зениту», а ростовчане отвалились на восьмое место. Хотя в случае победы «Ростов» бы на дистанцию одного очка подошел к «Спартаку». Удивительная плотность, подчеркивающая высочайшую ценность каждой игры и каждой ошибки в ней.

Ангел-хранитель Акинфеева, новый опорник и Чалов против Рондона. Вопросы к тренеру ЦСКА Оличу
Вчера, 19:08Станислав Горин в блоге Тренерская доляКомментарии10
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Словении
28 марта ВидеоКомментарии1
«Зенит» поддержал международную акцию Всемирного фонда дикой природы
28 марта ФотоКомментарии4
Игроки сборной Норвегии вновь вышли в футболках с надписью «Права человека»
28 марта ВидеоКомментарии5
ФИФА не накажет сборную Германии за футболки в защиту прав человека
26 марта ФотоКомментарии18
От кого фанатеют звёзды? У Месси, Мбаппе и Холанда были (и есть) свои кумиры
25 мартаАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nikot
nikot
сегодня в 12:05
Мозес молодец,так бить с двух ног,таких в РПЛ нет!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 11:32
Будем надеяться. Надежда, как говорят умирает последней. Но с обороной , что то надо делать. В Европе такое не прокатит.
Супервайзер
Супервайзер ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:05
"Опыт- это количество пинков, которые получил ты и только ты в собственный зад",- говорил мне один международно известный бизнесмен.
В футболе, особенно это касается защитников, то же самое.
Неудачи не могут продолжаться вечно, а так я согласен с Тедеско- Маслов топ игрок.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 10:59
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 10:16
    У Маслова рецидв и когда он закончиться ??? . Уж больно надолго он задержался у парня.
    А так защита ни в звезду ни в Красную Армию. Надо , что то делать . И все команды в оставшихся матчах будут давить на фланг , где играет горемыко Маслов.
    shur
    shur
    сегодня в 09:58
    ...это кто, национальный герой ?!
    Вагабонди
    Вагабонди
    сегодня в 08:37
    Трио центральных защитников, Васин, Маслов, Кайо, вот бы их увидеть в одной команде.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 08:22
    Маслов, старался, конечно, и парня нельзя ни в коем случае гнобить, но план на второй там все-таки пришлось поменять:
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:06
    защите надо взрослеть, факт
    halfbeek
    halfbeek
    сегодня в 07:51
    Маслов заточен играть против атлетичных форвардов. Нет у него легкости Айртона, но есть рост и атлетизм. Форвард бегунок разденет его, но типичный российский обломается.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 07:51
    16 голов за последние 4 игры, а с Масловым так вообще 18)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 07:28, ред.
    Я всегда стараюсь смотреть игры лидеров РПЛ через, "что будет впереди". И выражение "забьем столько, сколько захотим" для Спартака в еврокубках не получится. С такой защитой клуб ждёт провал. Игра в обороне не поставлена, все заточено на атаку. Уйдет Тедеско, придет другой и времени на устранение проблемы не будет у него. То же самое касается Ростова.
    Спартак с победой! Маслова поддержать, но есть тенденция синдрома Ковтуна). Соболя с дублем!
    Карпину достойно принимать поражения. Одного индюка хватает).
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 06:01
    Похоже Маслов скоро вашего Васина переплюнет по всем привозным показателям))
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 00:01, ред.
    "Поэтому не надо впадать в эйфорию"

    Интересно, кто тут впадает в эйфорию? Или вас так задела чужая радость? Зато у Спартака есть крутое нападение. Оно забивает голы. А вот три пенальти в ворота Тамбова - это прекрасно, как фора в три мяча. Но качество игры ЦСКА было на таком уровне, что я на вашем месте уже бы задался вопросом: чем все эти люди занимались целый сезон?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:12
    "...Что сказать - классная игра, самоотдача, победа снова вопреки пропущенным мячам. Здорово Спартак играет последние 4 игры. Слабых громит, сильных пересиливает. Ну и Соболев, конечно, форму набрал феноменальную...." Это цитата болельщика Спартака. С точки зрения фана- возможно. Но так играть в защите нельзя. Все голы- результат грубых ошибок защитников. Поэтому не надо впадать в эйфорию. А Спартак с победой
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 23:09
    Ростов повержен у себя
    Победа высший класс
    А Маслова простим друзья
    И всем привет от нас .......
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 22:46
    Что сказать - классная игра, самоотдача, победа снова вопреки пропущенным мячам. Здорово Спартак играет последние 4 игры. Слабых громит, сильных пересиливает. Ну и Соболев, конечно, форму набрал феноменальную.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 22:44
    Маслов старается,но очки набераются!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100