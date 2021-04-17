Прощание с Клоппом и Салахом. «Ливерпуль» ожидает сложнейший трансферный год

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вчера, 16:50

Юрген и его футболисты должны понять, смогут ли вместе вернуться к вершинам?

Когда у хороших футболистов не получается, то вроде бы проще вернуться. Зидан помнит звезд «Реала» в плохом состоянии, а где они сейчас? Клопп понимает, что постепенно наладит игру «Ливерпуля». Но параллельно важно проанализировать допущенные ошибки, ведь «Манчестер Сити» даже в режиме «обязательной программы» — грозная сила.

«Манчестер Юнайтед» вряд ли станет слабее за лето, как и «Челси». Так что «Ливерпулю» угрожает переход в район четвертого места и в следующем сезоне. Магия АПЛ на них никогда не работала, своего Ферги-тайма нет. В Лиге чемпионов тоже была пауза в 11 лет без финалов. И руководству, и Клоппу, и игрокам важно ответить: а по пути ли им всем?

Базовые футболисты точно останутся

Алиссон никуда не собирается, оставил усы, сбрив бороду, стал похожим на младшего брата Бората, но сражаться с летящими в его сторону мячами не разучился – попал в команду недели в ЛЧ . Александр-Арнольд оценил игнорирование от Саутгейта, и постарается вернуться – возраст позволяет. Робертсон проводит нормальный сезон, и после Евро-2020 должен остаться таким же полезным и важным. А самый главный, кого ждут, и кто может изменить многое – Ван Дейк. Травма исключает разговоры о трансфере голландца в «Реал», «Ювентус» и «Барселону». Четверых ключевых игроков (вместе с капитаном Хендерсоном) «красные» точно сохранят.

В центре обороны снова будут выборы

Кто из центральных защитников уйдет? Возвращение Ван Дейка означает, что в основе только одно место рядом с Вирджилом. А есть Фабиньо, Филипс, Уильямс, Матип, Гомес и Кабак. Понятно, что двое из списка не рассчитывают на многое, когда не будет эпидемии травм. Но юному турку из «Шальке» придется повоевать с амбициозными конкурентами. Джо Гомес может вернуться с успешной игрой, как и Матип, поэтому интрига сохраняется, как и ошибки. А вот имена игроков разных линий, что могут уйти, вряд ли станут сюпризом. Адриана оставят как второго голкипера, чтобы нарваться на нового Кариуса, а вот Ориги, Окслейд-Чемберлен, Шакири или Кейта – кандидаты на выход.

Полузащитники – новое слабое место

Пресно выглядят, что подчеркнули матчи против «Реала», где Каземиро, Кроос и Модрич – фундамент успехов. Алькантара вряд ли заиграет искрометно, если постоянно будут меняться напарники. Хендерсону мешают травмы, хотя к началу Евро-2020 у него есть мотивация – хочется в основу сборной. Милнеру ничего не хочется, кроме записи смешных видео для социальных сетей, но Джеймс – английский Жирков, профессионал. А вот Вейналдум и Кейта не могут похвастаться тем же подходом, ведь первый до сих пор торгуется о новом контракте, не решил вопросы с клубом. И второй не заиграл так, как мечтали. Фабиньо оттягивался в центр защиты, возможно, ему надо поменять батарейки летом. А Кертис Джонс в 20 лет не второй Фоден по важности. Клопп точно мечтает о покупке крутого хавбека, но проблема в том, что пока нет подходящего имени.

Фирмино и Салах на пороге из клуба

Говорят, что ПСЖ присматривался к Салаху, ведь Месси может остаться в «Барселоне», а Мбаппе перейти в «Реал». Тогда Неймару нужен звездный напарник, помимо Ди Марии. Мохамед точно подходит. «Ювентус» или «Реал» с интересом будут следить за решениями египтянина, которого поведет также желание окружения нажиться – за ним идут миллионы арабских фанатов, это еще и вопрос бизнеса. У ПСЖ немало шансов. Салах – классный крайний форвард, но с ним связаны мелкие скандалы, его уход может быть обдуманным решениям. Как и прощание с Фирмино, ведь Бобби с Жотой разные по формату форварды, но сейчас недостаточно опасные для чемпионства и еще одного финала ЛЧ . Если Мане останется, то «Ливерпулю» нужно создавать новое трио в атаке. Не верится в возвращение Луиса Суареса, но Ориги их точно не спасет. Нужна свежая кровь в завершении. По реализации точных ударов «красные» на скромном десятом месте в АПЛ , ниже «Кристал Пэлас», «Арсенала» и «Эвертона», хотя по общему количеству метких попыток в пятерке.

Клоппа снова позовут в «Баварию»

Вылет немцев из Лиги чемпионов фактически ставит точку в переговорах Кана и Салихамиджича с Фликом. Допустим, гвардия в лице Румменигге за Ханси. Но если тренера зовут в сборную Германии, где спокойнее и работы меньше, то может согласиться. Тогда «Бавария» выходит на охоту за главным тренером. Лёв не добивался больших свежих успехов, чтобы идти за ним. Есть Нагельсманн, но Юлиан дерзкий, молодой и не отобрал у Мюнхена «салатницу», чтобы повысить котировки личных акций. Получается, Клопп – идеальный вариант. Но лишь в случае, если конфликтов в «Ливерпуле» больше, чем могут высмотреть глазастые британские инсайдеры.

Юрген давно мог возглавить клуб из Мюнхена, но ему по нраву «душевные» проекты, вроде «Боруссии» Д или «красных». Но просто ли снова отказаться, когда зовет «Бавария»? Если Клопп с женой хотят домой, то это идеальный вариант. Тем более, все знают имя следующего тренера «Ливерпуля» после Юргена. Сам немец отмечал Стивена Джеррарда. Пускай «Рейнджерс» не настолько силен, чтобы пройти «Славию», но англичанин прогрессирует в роли наставника. Выиграл шотландское чемпионство и ждет, что прикажет сердце Клоппу? Вероятнее всего, Юрген не захочет уйти сейчас, особенно если «Ливерпуль» останется без Лиги чемпионов.

Большие тренеры – реваншисты, ведь каждый переживал болезненные поражения. Немец лишь с четвертой попытки выиграл еврокубок, так что четвертое или даже шестое место в АПЛ его не испугают. «Красные» нуждаются или в возвращении к стандартам – дикий прессинг, хорошая реализация, надежная игра в центре защиты, или в появлении кого-то и чего-то нового. Фанатов должны настораживать слова Клоппа прошлым летом и зимой, что денег на новичков нет. Но американские боссы понимают, где оказались – в АПЛ дикая конкуренция, которую окончательно может усложнить отказ от финансового фэйр-плей.

Важно поохотиться за людьми, способными изменить ход футбольной истории. «Ливерпуль» затаился – не слышим, чтобы заманивали Мбаппе, Холанда или ставили на подписание опытного суперфорварда, вроде Кейна. Могут выкупить Кабака, присматриваются к Педри, но проблема в отсутствии свежих идей от тренера, лидеров и скаутов. Похоже, Миньоле прав – с Ван Дейком и без него получаются две разные команды. Вот эта нынешняя мощная, конечно же, но до встречи с «Реалом». И не такая задорная на данный момент, как сенсационный «Вест Хэм».

Это показательно, хотя календарь у «Ливерпуля» терпимый – из опасных соперников лишь Бьелса и Сульшер. В случае выхода в Лигу чемпионов остановятся пятками на краю пропасти. А без путевки в главный турнир будет сложнее вербовать футболистов-чемпионов. Магия привычного состава точно улетучилась. И не факт ведь, что Ван Дейк после травмы вернется безупречным. Так что у Клоппа интересная, но сложная работа – наладить игру чемпионского коллектива, который потерял очки в пяти из последних десяти матчей. Сезон без трофеев – явная заявка на бурное трансферное лето.