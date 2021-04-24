«Астон Вилла» — «Вест Бромвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:42

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Вест Бромвич», который пройдет 25 апреля.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла», которая выиграла только 2 из 10 прошлых матча в АПЛ , базируется на 11-м месте рейтинга, набрав 44 очка. В текущей кампании коллектив из Бирмингема одержал 13 побед и пять ничьих, проиграв 13 матчей.

В трех последних играх с участием «Астон Виллы» сыграл исход ТБ (2,5). В данной серии команда победила дома «Фулхэм» (3:1), а также проиграла «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» с одинаковым счетом 1:2.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич», набравший в общей сложности 24 очка, занимает 19-е место в рейтинге АПЛ . Чтобы покинуть зону вылета, «дроздам» нужно отыграть гандикап в девять очков от 17-й позиции.

В текущем розыгрыше АПЛ «Вест Бромвич» одержал только пять побед, два из которых, команда оформила в трех предыдущих турах. Успешными для коллектива оказались встречи с «Челси» (5:2) и «Саутгемптоном» (3:0), после которых, последовало гостевое поражение от «Лестера» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» — 1.947

Ничья – 3.829

Победит «Вест Бромвич» — 4.189

Статистика

В 3 последних матчах «Астон Виллы» забивалось минимум 3 гола

В 3 предыдущих поединках «Вест Бромвича» сыграл исход ТБ (2,5)

(2,5) В 3 из 5 прошлых матчах на своем поле «Астон Вилла» забивала и пропускала голы

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