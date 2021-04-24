«Астон Вилла» — «Вест Бромвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Вест Бромвич», который пройдет 25 апреля.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла», которая выиграла только 2 из 10 прошлых матча в АПЛ, базируется на 11-м месте рейтинга, набрав 44 очка. В текущей кампании коллектив из Бирмингема одержал 13 побед и пять ничьих, проиграв 13 матчей.
В трех последних играх с участием «Астон Виллы» сыграл исход ТБ(2,5). В данной серии команда победила дома «Фулхэм» (3:1), а также проиграла «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» с одинаковым счетом 1:2.
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич», набравший в общей сложности 24 очка, занимает 19-е место в рейтинге АПЛ. Чтобы покинуть зону вылета, «дроздам» нужно отыграть гандикап в девять очков от 17-й позиции.
В текущем розыгрыше АПЛ «Вест Бромвич» одержал только пять побед, два из которых, команда оформила в трех предыдущих турах. Успешными для коллектива оказались встречи с «Челси» (5:2) и «Саутгемптоном» (3:0), после которых, последовало гостевое поражение от «Лестера» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» — 1.947
- Ничья – 3.829
- Победит «Вест Бромвич» — 4.189
Статистика
- В 3 последних матчах «Астон Виллы» забивалось минимум 3 гола
- В 3 предыдущих поединках «Вест Бромвича» сыграл исход ТБ(2,5)
- В 3 из 5 прошлых матчах на своем поле «Астон Вилла» забивала и пропускала голы
Прогноз
Сыграть ставку на «обе забьют» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.800. Этот исход выиграл в 3 последних матчах «Астон Виллы», а «Вест Бромвич» отличался забитыми голами в двух из трех предыдущих играх АПЛ.