Катар против ОАЭ в Лиге чемпионов. Почеттино хочет остановить Гвардиолу, как и два года назад

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вчера, 15:02

«Манчестер Сити» и ПСЖ мечтают стать великими.

5 фактов о противостоянии «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити»

1. Невероятно, но факт: в полуфинале Лиги чемпионов в лице «Пари Сен-Жермен и „Манчестер Сити“ фактически противостоят друг другу две страны, представляющие Арабский мир — Катар ( ПСЖ ) и Объединенные Арабские Эмираты („Ман Сити“). Дружественными эти государства трудно назвать: только в январе Катар и ОАЭ возобновили дипломатические и торговые отношения, разорванные 3.5 года назад.

2. В отличие от команд из другого полуфинала, ПСЖ и „Манчестер Сити“ никогда не завоевывали Кубок чемпионов. Эти клубы давно вынашивают планы по проникновению в элитный кружок победителей престижного турнира и надеются, что в этом сезоне им удастся пройти путь к заветному трофею до конца. Впрочем, сначала им нужно выяснить, кто больше достоин финала.

3. ПСЖ — единственный из четырех клубов, продолжающих борьбу за победу в Лиге чемпионов, который не участвовал в проекте Европейской Суперлиге. Парижане, в отличие от „Реала“, „Челси“ и „Манчестер Сити“, не изменяли УЕФА и Лиге чемпионов даже мысленно.

4. У Маурисио Почеттино строго отрицательный баланс тренерских встреч с Хосепом Гвардиолой (только 3 победы в 18 матчах при 10 поражениях), однако два года назад аргентинский тренер вместе с „Тоттенхэмом“ выбил „горожан“ Пепа из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала (1:0; 3:4). Сумеет ли Почеттино, чье соперничество с Гвардиолой началось еще в 90-е в рамках каталонского дерби „Барселоны“ и „Эспаньола“, повторить тот подвиг с ПСЖ ?

5. У „Пари Сен-Жермен“ 0 побед в 3 официальных матчах против „Манчестер Сити“. Впервые эти команды встретились на групповой стадии Кубка УЕФА 2008/09 и тогда обошлись без забитых мячей. В четвертьфинале Лиги чемпионов 2015/16 начали с куда более событийной ничьей 2:2 в Париже, а в Манчестере хозяева выиграли 1:0 благодаря голу Кевина Де Брюйне.

Форма команд

„Манчестер Сити“ де-факто гарантировал себе победу в Английской Премьер-Лиге еще несколько недель назад, а за 5 туров до финиша сезона „горожане“ опережают ближайшего преследователя на 10 очков. Еще один источник хорошего настроения — победа в финале Кубка Английской Лиги над „Тоттенхэмом“, одержанная непосредственно накануне выезда в Париж. В воскресенье „Ман Сити“ выиграл первый в сезоне трофей и не намерен на этом останавливаться.

Впрочем, если говорить о свежих матчах, то напрашивается вывод о том, что команда Пепа Гвардиолы не сумела сохранить на концовку сезона феноменальную форму, в которой пребывала еще в начале года. Так вот, в последних пяти встречах „Ман Сити“ одержал три победы в один мяч (2:1, 2:1, 1:0) и дважды проиграл. „Лидс“ под руководством кумира Гвардиолы, Марсело Бьелсы, вырвал у „горожан“ победу в матче АПЛ (1:2), а „Челси“ не пустил в финал Кубка Англии (0:1).

ПСЖ ведет отчаянную борьбу с „Лиллем“ и „Монако“ за чемпионский титул. В Лиге 1 у парижан пока второе место, но легкий по сравнению с конкурентами календарь на финише позволяет Почеттино надеяться, что он все-таки станет чемпионом впервые в тренерской карьере. У ПСЖ 5 побед в 6 последних матчах, а единственное поражение от „Баварии“ (0:1) не стало трагедией, ведь по сумме двух матчей мюнхенцы остались за бортом и сложили с себя полномочия победителей Лиги чемпионов.

Составы, тактика и потери

„Пари Сен-Жермен“ во всех четырех предыдущих матчах плей-офф ЛЧ играл вторым номером и добивался результатов в выездных матчах: „Барселона“ была повержена со счетом 4:1 на „Камп Ноу“, а „Бавария“ проиграла в Мюнхене — 3:2. Во всех четырех матчах против каталонцев и мюнхенцев команда Маурисио Почеттино меньше владела мячом (минимальная отметка была достигнута в домашнем матче против „Барсы“ — 27.9%), в трех из четырех случаев парижане наносили меньше ударов по воротам. Дважды преимущество соперников было подавляющим: 31:6 в пользу „Баварии“ в Мюнхене и 21:7 в пользу „Барселоны“ в Париже.

Главными героями ПСЖ на предыдущих стадиях стали Килиан Мбаппе (забил 6 из 8 голов в ворота „Барселоны“ и „Баварии“) и Кейлор Навас (совершил 27 сэйвов, в среднем — 6.75 за игру). Учитывая стиль игры „Манчестер Сити“ и философию Маурисио Почеттино, „Пари Сен-Жермен“ не откажется от контратакующей манеры и в полуфинальных матчах. Сыграть не сможет только Хуан Бернат, все еще восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок. Все сильнейшие, даже футболисты, у которых недавно были повреждения (Диалло, Маркиньос и Мбаппе), должны быть на поле.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-3-3): Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Гейе, Паредес, Верратти — Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

„Манчестер Сити“ в плей-офф Лиги чемпионов до сих пор встречался только с немецкими клубами под названием „Боруссия“, в матчах с которыми добивался неизменных и синхронных побед: два раза по 2:0 против Гладбаха и дважды по 2:1 против Дортмунда. Несомненно, ПСЖ мощнее предыдущих противников „Сити“, тем более команда с яркими исполнителями в атаке не собирается ввязываться в открытый футбол, а постарается сыграть в максимально неудобной для команды Гвардиолы манере.

Нет никаких сомнений, что „Манчестер Сити“ будет много владеть мячом, именно такую игру Гвардиола считает „сбалансированной“. Интересно, что Пеп обмолвился о недопустимости низко обороняться против Неймара, Мбаппе и Ди Марии, в то время как „Манчестер Сити“ скорее нужно думать о том, как минимизировать контратаки ПСЖ , с помощью которых парижане добились побед над „Барселоной“ и „Баварией“.

Картина игры предельно ясна: „горожане“ будут катать мяч и искать моменты в позиционных атаках, а „Пари Сен-Жермен“ превратится в пружину, которая будет разжиматься от своих ворот до чужих после „низких“ отборов мяча. Вопрос в том, кто лучше реализует свой план. И та и другая модель игры может оказаться эффективной, все решат нюансы, ошибки и хладнокровие.

Ориентировочный состав „Манчестер Сити“ (4-3-3): Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Гюндоган, Де Брюйне — Фоден, Силва (Жезус), Марез.

Прогноз „Соккер.ру“: как и в первом полуфинале, первый матч ничего не решит, а финалисты Лиги чемпионов определятся на следующей неделе в Англии. Вратари не уберегут свои ворота в неприкосновенности, а ожидаемый результат крутится вокруг двух „единичек“ и счета 2:1 в пользу одной из команд.