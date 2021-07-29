Сигурдссон может перейти в «Венецию»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон может продолжить карьеру в Италии.
На 22-летнего футболиста претендует «Венеция», которая хочет арендовать игрока. Стороны близки к соглашению, в ближайшие дни исландский футболист должен пройти медобследование.
Ранее ходили слухи, что «Зенит» намерен перехватить полузащитника ЦСКА у «Милана».
ЦСКА предложили большую зарплату и он решил перейти к ним. Не подумал молодой игрок что в ЦСКА очень большая конкуренция в полузащите, вот и осел на лавке
Теперь у него дилемма, остаться в запасе ЦСКА или перейти в дебютанта серии А который по итогам сезона может обратно вылететь в серию В
ЦСКА предложили большую зарплату и он решил перейти к ним. Не подумал молодой игрок что в ЦСКА очень большая конкуренция в полузащите, вот и осел на лавке
Теперь у него дилемма, остаться в запасе ЦСКА или перейти в дебютанта серии А который по итогам сезона может обратно вылететь в серию В