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Сигурдссон может перейти в «Венецию»

вчера, 17:13

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон может продолжить карьеру в Италии.

На 22-летнего футболиста претендует «Венеция», которая хочет арендовать игрока. Стороны близки к соглашению, в ближайшие дни исландский футболист должен пройти медобследование.

Ранее ходили слухи, что «Зенит» намерен перехватить полузащитника ЦСКА у «Милана».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:58
Он не знал,кто такой Витя...
particular
particular
вчера в 19:49
Недорогой нападающий не стал забивным бомбардиром... Впереди аренды, просмотры и возможно продажа... Шансов было предостаточно...
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:04
Можно было бы и продать, а не в аренду. Я рассчитывал на большее от Арнора, но есть свои, которые не хуже.
протон1
протон1
вчера в 18:45
Верное решение,нужна стабильная практика
Странникъ
Странникъ
вчера в 18:00
Ну если к той новой форме, что показана выше, то отказываться не стоит😉
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
ЦСКА все равно без ЕК...
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:53
В Венеции будет сидеть на лавке.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:45
Арнора Сигурдссона хотели купить Ростов и ЦСКА
ЦСКА предложили большую зарплату и он решил перейти к ним. Не подумал молодой игрок что в ЦСКА очень большая конкуренция в полузащите, вот и осел на лавке
Теперь у него дилемма, остаться в запасе ЦСКА или перейти в дебютанта серии А который по итогам сезона может обратно вылететь в серию В
beefs
beefs
вчера в 17:44
это конечно вариант...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 17:30
Думаю, молодой игрок в любом случае хочет играть, а не сидеть на лавке, а вариант с клубом из Серии А вполне зачетный. Если сможет себя там проявить, то открываются перспективы играть в Еропе
RBA
RBA
вчера в 17:29
Если всё получится, то неплохой вариант для Сигурдссона.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:26
Нормальный вариант. К сожалению, что-то не срослось у него в ЦСКА, а держать легионера на лавке - непозволительная роскошь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:19
Арнора можно эффективно использовать и у нас.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:18
Интересно, хочет ли игрок сам перейти в более слабую команду, но в более сильный чемпионат
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:15
Не плохой вариант для Арнора и ЦСКА. Удачи парню.
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